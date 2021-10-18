Лукашенко: Запад нацелился на смену власти в Белоруссии

Коллективный Запад нацелился на смену власти в Белоруссии и продолжает вмешиваться во внутренние дела Минска, заявил президент Александр Лукашенко.

«Вам лучше других известно, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника. Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас - уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить, понимать и ощущать каждый день и каждый час, особенно вы», – цитирует БелТА Лукашенко.

Президент подчеркнул, что «задействуются санкции, финансируются протесты, экстремизм, терроризм, подбираются и готовятся боевики».

Между тем в Белоруссии вступили в силу поправки в законы по вопросам защиты конституционного строя, которые в том числе подразумевают введение ЧП в случае беспорядков с насилием или угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций.

Документ в июне был принят парламентом, в июле подписан главой государства Александром Лукашенко и вступает в силу в понедельник. Согласно документу вносятся поправки в закон «О чрезвычайном положении». Основанием для введения ЧП, помимо стихийных бедствий и катастроф, является наличие беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства.

Отмечается, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан. Также законом уточняется перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых при ЧП.

В частности, в случае ЧП теперь приостановят выпуск и распространение продукции СМИ (включая иностранных), установят особый порядок аккредитации журналистов, ограничат доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям. Также расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима ЧП, за счет включения в их число военизированных организаций.

Наряду с этим в законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении» имплементируются нормы декрета президента №2 от 9 мая 2021 года «О защите суверенитета и конституционного строя», – добавили в пресс-службе.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусам необходимо укреплять экономику страны, чтобы выстоять в геополитическом противостоянии, в расшатывании страны. Также Лукашенко пообещал превратить страну «в единую военную базу» с Россией в случае войны. При этом он решил «не мстить» Евросоюзу.