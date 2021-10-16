Число пострадавших после аварии с автобусами в Нижнем Новгороде выросло до 24

Количество пострадавших после столкновения «Газели» и двух автобусов в Нижнем Новгороде выросло до 24 человек, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В результате ДТП с участием автобусов и «Газели» на улице Мирошникова в Нижнем Новгороде за медицинской помощью обратились 24 человека. Одному пострадавшему помощь оказана на месте, от госпитализации отказался», – цитирует сообщение областного правительства ТАСС.

Три человека были госпитализированы, шестеро с легкими травмами отправлены на амбулаторное лечение, остальные 14 продолжают обследование в приемном отделении.

«Из числа госпитализированных двое – в тяжелом состоянии, им проводятся экстренные операции по поводу тяжелых сочетанных травм, травм позвоночника и открытого перелома предплечья и кисти», – добавили там.

Еще у одного диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, В Нижнем Новгороде столкнулись грузовик и два автобуса, в которых находилось 50 человек. Изначально сообщалось о 18 пострадавших, прокуратура начала проверку.

В региональном ГУ МВД сообщили, что, по предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил водителем грузовика. Он не уступил дорогу автобусу.