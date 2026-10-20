Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
The Guardian: Макрон загнал себя в политическую изоляцию
The Guardian: Политика Макрона привела его к политической изоляции
Политика президента Франции Эммануэля Макрона привела его к политической изоляции и жесткой критике со всех сторон на фоне массовых протестов в стране, пишет The Guardian.
Французский лидер столкнулся с почти единодушным осуждением после своего обращения к нации в воскресенье, последовавшего за одним из самых жестоких дней беспорядков в недавней истории Франции, пишет The Guardian.
В своей восьмиминутной речи Макрон выразил «гнев и стыд» в связи с протестами, но не предложил конкретных мер, таких как перестановки в кабинете министров или новые государственные расходы. Это вызвало резкую критику со стороны политических оппонентов.
Издание отмечает, что высокомерный стиль Макрона и его стратегические ошибки усугубляются серьезными экономическими проблемами страны. Государственный долг Франции достиг 119% ВВП, что является самым высоким показателем с 1946 года.
Бывший депутат от партии Макрона Жан-Батист Моро даже предложил президенту уйти в отставку и назначить досрочные выборы. «В данный момент Марин Ле Пен идет прямым курсом в Елисейский дворец», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник грабежи и погромы начали влиять на выборы президента Франции. В воскресенье президент Эммануэль Макрон посетил концерт Селин Дион накануне массовых протестов. В тот же день Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции.