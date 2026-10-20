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    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    13 комментариев
    20 октября 2026, 11:10 • Новости дня

    The Guardian: Макрон загнал себя в политическую изоляцию

    The Guardian: Политика Макрона привела его к политической изоляции

    The Guardian: Макрон загнал себя в политическую изоляцию
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Политика президента Франции Эммануэля Макрона привела его к политической изоляции и жесткой критике со всех сторон на фоне массовых протестов в стране, пишет The Guardian.

    Французский лидер столкнулся с почти единодушным осуждением после своего обращения к нации в воскресенье, последовавшего за одним из самых жестоких дней беспорядков в недавней истории Франции, пишет The Guardian.

    В своей восьмиминутной речи Макрон выразил «гнев и стыд» в связи с протестами, но не предложил конкретных мер, таких как перестановки в кабинете министров или новые государственные расходы. Это вызвало резкую критику со стороны политических оппонентов.

    Издание отмечает, что высокомерный стиль Макрона и его стратегические ошибки усугубляются серьезными экономическими проблемами страны. Государственный долг Франции достиг 119% ВВП, что является самым высоким показателем с 1946 года.

    Бывший депутат от партии Макрона Жан-Батист Моро даже предложил президенту уйти в отставку и назначить досрочные выборы. «В данный момент Марин Ле Пен идет прямым курсом в Елисейский дворец», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник грабежи и погромы начали влиять на выборы президента Франции. В воскресенье президент Эммануэль Макрон посетил концерт Селин Дион накануне массовых протестов. В тот же день Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции.

    19 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    В центре Парижа введен комендантский час

    BFMTV: Власти ввели комендантский час на нескольких улицах в центре Парижа

    В центре Парижа введен комендантский час
    @ Gauthier Bedrignans/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Парижа ввели комендантский час на нескольких улицах в центре города из-за продолжающихся беспорядков, сообщил телеканал BFMTV.

    Комендантский час установлен на площади Республики и нескольких улицах в квартале Ле-Аль в историческом I округе, передает ТАСС. Ограничение будет действовать с 22:00 понедельника до 06:00 вторника по местному времени и распространяется на всех граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов.

    В этот же день премьер-министр Франции Себастьян Лекорню допустил введение режима чрезвычайного положения на фоне беспорядков.

    В воскресенье президент Эммануэль Макрон потребовал от правительства предотвратить новые погромы в стране.

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    20 октября 2026, 03:58 • Новости дня
    Трамп предрек превращение Парижа в мусульманский город
    Трамп предрек превращение Парижа в мусульманский город
    @ Abaca/Sipa USA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что население Парижа скоро станет преимущественно мусульманским, а Европе придет конец из-за проблем с иммиграцией.

    «Я говорил еще давным-давно: "Ты совершаешь большую ошибку во Франции. Ты впускаешь сюда всех подряд со всего мира". Туда стекался весь мир. Париж очень скоро станет мусульманским городом», – отметил американский лидер. Об этом пишет ТАСС.

    По словам президента США, Европа отказывается закрывать границы и высылать преступников, из-за чего у нее не останется шансов на выживание. Он призвал европейские власти прогнать людей, которые ненавидят приютившие их страны.

    Трамп также сравнил Соединенные Штаты с Францией, отметив, что страну ждут разорение и грабежи со стороны мигрантов, если на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября победит Демократическая партия.

    По его мнению, левые политики завезли миллионы людей из стран третьего мира, которые несовместимы с западными ценностями. Демократов он назвал партией марксистов и враждебных иностранцев.

    Массовые демонстрации по всей Франции прошли 17 октября. Участники акций выступали против роста цен на топливо и снижения покупательной способности.

    В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией, власти задержали 1,8 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник грабежи и погромы начали влиять на выборы президента Франции.

    В воскресенье Вэнс не исключил участия в выборах президента США в 2028 году.

    В марте Габбард не подтвердила иностранное вмешательство в американские выборы.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 20:26 • Новости дня
    Комендантский час ввели в четырех городах на севере Франции
    Комендантский час ввели в четырех городах на севере Франции
    @ REUTERS/Abdul Saboor

    Tекст: Дарья Григоренко

    Префектура департамента Нор объявила о введении комендантского часа в отдельных районах Лилля, Ваттиньи, Дуэ и Денен на фоне массовых беспорядков.

    Как передает телеканал BFMTV, власти ограничили перемещение граждан в вечернее и ночное время из-за охвативших регион протестов и уличных беспорядков. Ограничительная мера была полностью согласована с мэрами всех четырех населенных пунктов, передает ТАСС.

    Комендантский час начнет действовать с вечера понедельника и продлится в течение двух суток. Ограничения будут находиться в силе с 20.00 до 06.00 по местному времени, что соответствует периоду с 21.00 до 07.00 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украденные во время беспорядков во Франции товары выставили на продажу в сети.

    Премьер страны допустил введение режима чрезвычайного положения.

    Глава французского правительства поручил ввести частичный комендантский час.

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    19 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Премьер Франции объявил о начале масштабного расследования беспорядков в стране

    Премьер Франции Лекорню объявил о начале масштабного расследования беспорядков

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил о начале масштабной операции по расследованию охвативших страну массовых беспорядков.

    Власти Франции приступили к масштабному расследованию массовых беспорядков, вспыхнувших по всей стране в минувшие выходные, передает РИА «Новости». «Сегодня начинается масштабная операция по расследованию», – заявил Лекорню.

    Премьер-министр призвал к жесткой уголовно-правовой реакции на насилие. По его словам, французы должны понять, что беспорядки организовывались беспрецедентным образом: днем процесс контролировали ультралевые, а вечером – представители преступности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Франции поручил ввести частичный комендантский час.

    В воскресенье глава правительства решил созвать кризисный штаб после беспорядков.

    Число задержанных в ходе протестов достигло 1,2 тыс. человек.

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    20 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    Французские погромы изменили расклад в гонке за Елисейский дворец

    Politico сообщило о влиянии беспорядков во Франции на выборы 2027 года

    Французские погромы изменили расклад в гонке за Елисейский дворец
    @ Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президентские выборы во Франции 2027 года оказались под влиянием массовых грабежей и беспорядков, пишет издание Politico, отмечая рост шансов лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен и усиление борьбы на левом фланге.

    Массовые грабежи и беспорядки во Франции в выходные, по оценке экспертов, могут изменить ход президентской кампании 2027 года, поскольку Марин Ле Пен использует кризис, чтобы закрепить за собой образ кандидата «порядка и безопасности», а левые и центристы пытаются не потерять инициативу, передает Politico.

    По данным издания, Ле Пен получила немедленный политический бонус: даже оппоненты признают, что субботние беспорядки «сыграли на руку крайне правым». Лидер партии «Национальное объединение» выступила с обращением к нации, пообещав «умиротворенную Францию», а ее соратник Жордан Барделла предупредил, что погромщики «скоро будут врываться в дома людей», и заявил, что «власти рушатся». При этом один из консервативных собеседников издания предупредил: «Если возникает настоящий кризис, нельзя знать, к чему он приведет».

    Лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон оказался под огнем критики за поддержку протестов на фоне обвинений в подстрекательстве к насилию, тогда как его соперник по левому флангу, евродепутат Рафаэль Глюксман, осудил беспорядки, заявив, что «невыносимо, что орды грабителей нападают на символы государства», и обвинил Меланчона в том, что он «трамплин» для Ле Пен. Опрос для Politico показывает, что семидесятипятилетний Меланшон остается одним из наиболее «отвергаемых» политиков во Франции, тогда как рейтинги Глюксмана после победы на праймериз социалистов выросли до 15–16,5%.

    Бывший премьер-министр Эдуар Филипп, считающийся главным центристским конкурентом крайне правых, стремится отмежеваться от президента Эмманюэля Макрона, которого критикуют за мягкую реакцию на кризис. Филипп жестко раскритиковал телевизионное обращение Макрона в воскресенье, отметив, что предпочел бы «решения и инициативы по восстановлению порядка», и заявив: «Этой стране нужен тот, кто возьмет командование». По мнению его оппонентов, Филиппу придется решительнее обозначить свои меры, если он хочет переломить стагнацию рейтингов.

    Сам Макрон подвергся нападкам за то, что в телобращении ограничился обещанием, что погромщики, которые «разрушили» имущество, понесут наказание, и призывами найти «четкие ответы» на причины эскалации насилия. В понедельник премьер-министр Себастьен Лекорню попытался перехватить инициативу, объявив о локальных комендантских часах, ограничениях на передвижение и запретах демонстраций, однако на следующую субботу уже назначены новые акции протеста, и во Франции опасаются, что эти выступления перерастут в долгие волнения по типу движения «желтых жилетов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кандидат в президенты Франции заявил, что из-за охвативших страну погромов французское государство фактически исчезло. Газета Le Figaro на фоне массовых беспорядков по всей стране обвинила президента Эмманюэля Макрона в провале политики безопасности. В воскресенье британская газета The Daily Telegraph назвала нынешние беспорядки во Франции предсмертными конвульсиями макронизма.

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    19 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    В Тбилиси высмеяли предположения о «российском следе» в беспорядках в Европе

    В Тбилиси высмеяли предположения о российском следе в беспорядках в Европе

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили с иронией прокомментировал предположения о «российском следе» в беспорядках в Европе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Страна (Россия) воюет… против нее введено множество санкций, и она еще может организовывать такие масштабные восстания во Франции, Испании, Бельгии, Италии, Германии, Албании?» – заявил он.

    «В названных странах упразднили контрразведку?» – задался вопросом парламентарий.

    «И если это правда, почему нас подталкивали к конфронтации со страной с такими возможностями?» – сказал Тенгиз Шарманашвили, который занимает пост первого зампреда парламентского комитета по обороне и национальной безопасности.

    Ранее в понедельник лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал попытки французских СМИ объяснить протесты во Франции якобы информационными манипуляциями со стороны России.

    Политологи объяснили попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов.

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    19 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Украденные во время беспорядков во Франции товары выставили на продажу в сети

    Tекст: Валерия Городецкая

    В интернете появились объявления о продаже товаров, украденных во время недавних беспорядков во Франции.

    Французские пользователи соцсетей массово жалуются на появление предложений о продаже похищенной косметики, одежды и обуви, передает РИА «Новости». В основном такие объявления размещаются на местной версии платформы Vinted.

    В некоторых из них открыто указывается, что товар был добыт в ходе манифестаций 17 октября. Интернет-пользователи делятся скриншотами, на которых предлагаются пакеты, полные косметики из магазинов Sephora.

    Министр торговли Франции Серж Папен осудил продажу краденого на онлайн-платформах. Он заявил, что намерен провести встречу с представителями этих сервисов для урегулирования проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Франции допустил введение режима чрезвычайного положения из-за массовых беспорядков в стране.

    Глава правительства объявил о начале масштабного расследования произошедших событий.

    В воскресенье число мародеров только в Марселе достигло 30 тыс. человек.

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    19 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    Префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов

    Marianne: Префектура полиции Парижа мобилизовала резервистов из-за протестов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В связи с готовящимися масштабными акциями протеста правоохранительные органы столицы Франции разослали уведомления об экстренном вызове резервистов на дежурство, пишет журнал Marianne.

    Парижская полиция готовится к массовым выступлениям движения «желтых жилетов», намеченным на 24 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Marianne.

    Журналист французского издания Лоран Вальдигье сообщил, что префектура разослала резервистам письма с требованием явиться на дежурство в субботу. По его словам, документ начинается с формулировки об экстренном вызове в связи с текущей обстановкой. Ожидается, что полицейские дадут ответ о готовности выйти на службу до четверга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «желтые жилеты» призвали французов повторить масштабные протесты 24 октября.

    Ранее протестующие заблокировали вход в Лувр.

    В субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне манифестаций.

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    19 октября 2026, 13:22 • Новости дня
    Филиппо высмеял попытки французских СМИ обвинить Россию в протестах

    Французский политик Филиппо высмеял попытки СМИ увязать Россию с протестами

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал попытки французских СМИ объяснить протесты во Франции якобы информационными манипуляциями со стороны России.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг критике стремление французских изданий связать массовые беспорядки в стране с якобы имеющими место информационными манипуляциями Москвы. «Сцены грабежей во Франции? Это русские! Они такие предсказуемые. Уж лучше над этим посмеяться, чем поплакать», – цитирует пост политика в соцсети ТАСС.

    Свое заявление кандидат в президенты Франции сопроводил ссылкой на публикацию телеканала BFMTV. В материале говорилось, что для дестабилизации ситуации Россия якобы распространяет сгенерированные искусственным интеллектом фальшивые кадры погромов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник политологи объяснили попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов.

    В воскресенье Филиппо призвал президента Эммануэля Макрона уйти в отставку.

    Летом он высмеял заявления Парижа о «вмешательстве России» в выборы.

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    19 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Премьер Франции допустил введение режима ЧП из-за беспорядков

    Премьер-министр Франции Лекорню допустил введение режима ЧП из-за беспорядков

    Премьер Франции допустил введение режима ЧП из-за беспорядков
    @ REUTERS/Abdul Saboor

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что готов ввести режим чрезвычайного положения на фоне массовых беспорядков, если это потребуется.

    «Если это будет полезно, я это сделаю… Чрезвычайное положение – это не политический инструмент. Это все же серьезный вопрос, в том числе в его реализации. Так что если это необходимо, очевидно, мы смогли бы это сделать», – приводит РИА «Новости» слова французского премьера.

    При этом Лекорню отметил, что в настоящее время введение комендантского часа кажется ему более подходящей мерой для урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Франции объявил о начале масштабного расследования беспорядков в стране.

    В тот же день он поручил ввести частичный комендантский час.

    В воскресенье число задержанных в ходе протестов достигло 1,2 тыс. человек.

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    19 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    Экс-канцлер Австрии: Вене, Берлину и Мюнхену грозят беспорядки, как во Франции

    Экс-канцлер Австрии Курц: Вене и Берлину угрожают беспорядки, как во Франции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший канцлер Австрии Себастиан Курц выразил опасение, что беспорядки, аналогичные происходящим во Франции, могут в скором времени начаться в Вене, Берлине и Мюнхене.

    По его словам, если курс не будет изменен немедленно, то подобные сцены можно будет увидеть и в этих городах, передает РИА «Новости».

    Бывший австрийский лидер отметил, что события во Франции стали результатом провальной миграционной политики, проводимой почти 20 лет. Он считает, что за беспорядками стоит альянс ультралевых экстремистов и политического ислама, которых назвал врагами Просвещения и открытого общества.

    Курц напомнил, что в 2017 году министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бин Заид предупреждал о распространении радикального экстремизма в Европе, и эти опасения теперь сбылись. При этом Будапешт, Варшаву и Прагу он назвал «островками спокойствия» на фоне многолетней критики Венгрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Франции поручил ввести частичный комендантский час.

    Газета Le Figaro обвинила президента Эммануэля Макрона в провале политики безопасности.

    В воскресенье глава французского правительства решил созвать кризисный штаб после беспорядков.

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    19 октября 2026, 22:43 • Новости дня
    Во Франции вынесли первые приговоры участникам беспорядков

    Французские суды вынесли первые приговоры участникам беспорядков

    Tекст: Вера Басилая

    Французские суды вынесли первые приговоры участникам беспорядков, произошедших в Париже 17 октября, в то время как число задержанных по всей стране превысило 2,5 тыс. человек.

    По данным BFMTV, два человека получили наказания за участие в массовых беспорядках. Бывший пожарный приговорен к восьми месяцам лишения свободы, из которых два месяца он проведет в тюрьме. Его задержали с восемью бутылками спирта, а в его телефоне нашли видео, где он бросал коктейли Молотова. Второй осужденный, 23-летний охранник, получил год условно за использование пиротехники против полиции, передает РИА «Новости».

    Обоим осужденным также запретили участвовать в манифестациях и хранить оружие. Ранее они не были судимы.

    Тем временем глава Минюста Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в полицейские участки после беспорядков в минувшие выходные были доставлены более 2,5 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TF1.

    «На момент, когда я с вами говорю, под стражу были помещены 2 513 человек», – заявил министр.

    По словам Дарманена, более 500 задержанных предстанут перед судом в ближайшие дни, а 67 человек уже находятся за решеткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов. Тогда стало известно, что полиция задержала более 1,8 тыс. участников беспорядков во Франции.

     Участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Мэрия Парижа пожаловалась на нехватку полиции во время погромов.

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    19 октября 2026, 23:51 • Новости дня
    Трамп допустил продление сроков пребывания беженцев с Украины в США

    Трамп заявил о готовности продлить сроки пребывания в США украинских беженцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность продления разрешения на временное пребывание украинских беженцев на американской территории.

    Американский лидер ответил на вопрос журналистов о том, может ли он продлить разрешение на временное пребывание в США для украинцев до завершения конфликта, передает ТАСС. «Я бы, безусловно, рассмотрел это», – заявил Трамп.

    В Министерстве внутренней безопасности США уточнили, что украинцы пока не теряют право на пребывание в стране, несмотря на то, что официально срок действия их статуса истекает 19 октября.

    По данным Politico, американские власти могут лишить порядка 100 тыс. украинских граждан права на дальнейшее пребывание в Соединенных Штатах.

    При этом президент США назвал проблемы с мигрантами главной причиной массовых беспорядков во Франции. Он отметил, что еще на первой встрече с Эммануэлем Макроном советовал ему закрыть границы.

    В субботу в Париже и других французских городах прошли масштабные демонстрации против роста цен на топливо, переросшие в столкновения с полицией, в результате которых задержали 1,8 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции во время протестов разграбили 2 тыс. магазинов. Летом Трамп сравнил ситуацию с мигрантами в США и испанской Сеуте.

    В прошлом году Соединенные Штаты начали депортацию украинских беженцев.

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    20 октября 2026, 11:00 • Новости дня
    Потерявший руку на протестах студент подал в суд на главу МВД Франции

    Figaro: Пострадавший на протестах во Франции студент подал в суд на главу МВД

    Tекст: Мария Иванова

    Адвокат Яссин Бузру подал жалобу на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса и сотрудника правоохранительных органов после того, как 17-летнему участнику протестов оторвало кисть руки полицейской гранатой.

    Студент получил тяжелые ранения в субботу во время протестов против высокой стоимости жизни в коммуне Сент-Этьен, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro.

    «Говорят, что это якобы граната жандармерии. Я же не могу это подтвердить. Разумеется, будет проведено расследование», – заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

    Жалоба против полицейского квалифицирует его действия как умышленное насилие при отягчающих обстоятельствах. Лорана Нуньеса обвиняют в соучастии из-за распоряжений об использовании спецсредств. Документы направлены в Суд Республики, который уполномочен рассматривать дела о правонарушениях членов правительства.

    Расследование инцидента поручено генеральной инспекции национальной жандармерии и генеральной инспекции национальной полиции. Протесты во Франции начались в середине сентября с требований старшеклассников улучшить состояние школ, позднее к ним присоединились недовольные ростом цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков во Франции. В субботу полиция арестовала 400 человек в ходе протестов против роста цен.

    Участник акции лишился кисти руки из-за взрыва гранаты.

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    19 октября 2026, 13:56 • Новости дня
    Премьер Франции поручил ввести частичный комендантский час

    Премьер Франции Лекорню поручил префектам ввести частичный комендантский час

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню поручил префектам департаментов ввести комендантский час в ряде районов на фоне беспорядков.

    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню дал поручение префектам департаментов объявить комендантский час в некоторых районах из-за охвативших страну беспорядков, передает ТАСС.

    «Я попросил префектов ввести комендантский час в некотором количестве [районов] этим вечером. Частичный комендантский час», – заявил глава правительства по итогам заседания профильного кризисного штаба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Франции решил созвать кризисный штаб после беспорядков.

    Число задержанных достигло 1,2 тыс. человек.

    В субботу протестующие против роста цен подожгли здание мэрии Лиможа.

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    Россия создает технологии для редкоземельного обогащения

    Сибирские ученые обещают с помощью новейшей технологии в сотни раз ускорить поиск редкоземельных металлов. Перестать зависеть от импорта этих ценнейших сегодня металлов – одна из приоритетных задач России. Не просто лидером, а монополистом в этой сфере является Китай. И, несмотря на дружеские отношения, снижать зависимость стоит начинать уже сегодня. Подробности

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    Почему Москва не верит в морское перемирие

    Турция продолжает попытки выступить посредником между Россией и Украиной в вопросе безопасности судоходства в Черном море. По данным турецких СМИ, Анкара предлагает создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов обеих стран. Однако, как отмечают эксперты, предложенная схема может затронуть принципиальные интересы Москвы. Почему российская сторона не готова принять условия Турции? Подробности

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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

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    Ближневосточное НАТО провалило первый экзамен

    Саудовская Аравия просит о защите от хуситов, которые нанесли по ней серию чувствительных ударов. Обязательства перед Эр-Риядом имеют Пакистан и Турция, «по понятиям» должен помочь и Египет. Но кто реально готов вступить в очередную войну на Ближнем Востоке с одной из самых грозных его сил? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Замороженные активы как инструмент движения к миру

      Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Почему русские становятся трезвенниками

      Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

      Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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