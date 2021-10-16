При столкновении грузовика и двух автобусов в Нижнем Новгороде пострадали 18 человек

В Нижнем Новгороде столкнулись грузовик и два автобуса, в которых находилось 50 человек, 18 человек пострадали, пятеро в больнице, прокуратура начала проверку.

Авария произошла в субботу днем на улице Мечникова в Нижнем Новгороде.

«Столкнулись два автобуса, в которых находились 50 человек, и грузовик. Пострадали 12 человек, все направлены в больницу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

При этом прокуратура заявляет о 15 пострадавших, передает ТАСС.

«Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ДТП, произошедшего сегодня, 16 октября 2021 года, по ул. Мирошникова, 7, в Московском районе г. Нижнего Новгорода. По предварительной информации, 15 человек травмированы, им оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении ведомства.

Позже стало известно, что количество пострадавших в ДТП выросло до 18 человек, пятеро из них госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Турции пострадали семеро россиян.