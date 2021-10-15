На Украине показали огромное кладбище для умирающих от коронавируса

Похищение наблюдателя ЛНР связали с визитом Зеленского в Донбасс

«Официальный Киев готовил похищение Андрея Косяка несколько месяцев с целью ухудшения диалога в рамках минского формата и приурочил этот инцидент к визиту Зеленского в Донбасс», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Ранее в Луганске заявили о пытках задержанного СБУ представителя республики.

«Предысторией этой провокации можно считать испуг Зеленского в марте нынешнего года, когда Путин обсудил с Макроном и Меркель вопросы решения конфликта в Донбассе. В начале нынешней недели разговор в том же составе повторился. Зеленский боится, что формат «2+1 и один за скобками» становится постоянным, и решил испортить общий фон диалога по Донбассу. Также ему необходима встреча с Путиным», – сказал представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник.

По его словам, еще одной причиной недовольства Зеленского стали переговоры замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, где обсуждался особый статус Донбасса без участия представителей Украины.

«Только слепой не увидит, что похищение, которое готовилось несколько месяцев, было сделано как раз под приезд Зеленского на передовую в Донбассе. Официальный Киев организовал провокацию с целью угробить минский формат. Что Зеленский предложит взамен – думаю, мы вскоре увидим», – добавил Мирошник, подчеркнув, что и Москва, и Париж, и Берлин указывают на безальтернативность Минских соглашений для начала деэскалации в Донбассе. Такой же точки зрения придерживаются в США.

Касательно самого задержанного, собеседник указал, что сейчас ЛНР ведет переговоры по линии Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки, а также требует от ОБСЕ выполнять свою задачу – контролировать выполнение договоров на линии разграничения. «Киев только 7 октября подписал обязательство выполнять все договоры, касающиеся Донбасса и действий в межпозиционной зоне, и сам же их нарушил», – посетовал Мирошник.

Представитель ЛНР признал, что Андрей Косяк нарушил приказ, взяв с собой пистолет, но уточнил, что этот проступок можно понять, учитывая, что между украинским и луганским КПП «проходит, по сути, линия фронта». «Гораздо серьезнее претензии к тем украинским силовикам, которые вышли на линию разграничения с автоматами с целью похищения наблюдателя», – добавил собеседник.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских силовиков в зоне проведения силовой операции в Донбассе в пятницу, 14 октября – в День защитников и защитниц Украины.

Ранее в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.

Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.

В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.

Политолог Алексей Чеснаков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что, захватив офицера ЛНР, Украина перешла «красную линию», нарушив все договоренности по Донбассу.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленский похитил человека ради фото с президентом России.

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