На Украине показали огромное кладбище для умирающих от коронавируса

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15 октября, пятница | Последнее обновление — 18:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эсминец ВМС США попытался нарушить российскую границу в Японском море
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Многие российские экспортеры не могут, не знают, не умеют продвигать продукцию. Но гораздо чаще, как показывает мой опыт общения с сотнями компаний-экспортеров, просто не думают об информационной поддержке своего экспорта.
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В этот день 15 октября 1962 года американские аналитики внимательно изучили полученные с воздуха снимки размещенных на Кубе советских вооружений. Внезапно оказалось, что русские поднесли ядерный пистолет прямо к американскому виску.
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Уникальные экосистемы, такие, как на Алтае, очень хрупкие. Увеличить плотность населения, поток туристов, застройку, нагрузку на природу – и всё сломается. Поэтому туризм нужен, но очень бережный.
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На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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На Украине показали огромное кладбище для умирающих от коронавируса
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В украинском Мелитополе под захоронение умерших от коронавирусной инфекции выделили большой квартал местного кладбища, на снятых с дронов кадрах запечатлены десятки могил.
На видеозаписи, снятой с воздуха, можно заметить свежие захоронения, а также еще пустые могилы, которые подготовили заранее, передает УНИАН.
В соцсетях отмечают, что массовая смертность от коронавируса якобы началась через пять дней после празднования Дня города. По мнению некоторых, причиной увеличения числа умерших и заболевших стал праздничный концерт.
На Украине с начала пандемии зарегистрировано 2,72 млн заболевших, скончались 63 847, за последние сутки умерли 433 человека.
Украину напугал «ясный сигнал» Кремля
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Статья зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину – это ясный сигнал Москвы о том, что она не считает Киев субъектом переговоров, считает журналист канала «Эспрессо TV» Виталий Портников.
Портников сделал вывод, что статья якобы отражает мнение президента России Владимира Путина о его украинском коллеге Владимире Зеленском, передает РИА «Новости».
«Это не просто оскорбления в адрес украинского президента и украинской политической элиты. Это ясный сигнал – о будущем Украины будем говорить с Западом. Саму Украину субъектом переговоров не считаем. Поэтому теоретически можно и «нормандский саммит» провести, но если только Кремль и Запад договорятся о совместном давлении на Украину», – написал журналист.
По его мнению, выход статьи Медведева показывает, что в Москве считают Зеленского «предателем «русского мира», поэтому Россия может оказать давление на украинского лидера и его окружение. Кроме того, журналист считает, что вслед за публикацией мнения зампредседателя российского Совбеза Украину якобы могут ждать проблемы в Донбассе, а также трудности с поставками российского газа.
«Кремль уже прислал ему «черную метку». Зеленскому нужно защитить страну от последствий этого очевидного сигнала», – заявил Портников.
Он также выразил мнение, что украинский лидер старается не замечать сложившейся ситуации или действительно не понимает реального положения вещей.
В ночь на понедельник в газете «Коммерсант» вышла статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
«Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону», – говорится в тексте статьи.
Украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что «теперь Россия будет говорить об Украине только с США, поскольку не рассматривает Киев как партнера по переговорам».
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Украина пригрозила России ответом на перепись населения в Крыму
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Украина пригрозила России ответными мерами за проведение Всероссийской переписи населения на территории Крыма, заявил МИД страны.
В МИД Украины заявили, что Киев осуждает проведение Всероссийской переписи населения «на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя». Там указывают, что такие действия якобы «направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».
«Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий», – подчеркнули в ведомстве.
В МИД Украины призвали международное сообщество осудить проведение Россией Всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать ее результаты.
Напомним, в пятницу в России стартовала перепись населения.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Азаров раскрыл схемы вывода миллиардов долларов с Украины при Порошенко и Зеленском
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Существует несколько распространенных схем, при помощи которых с Украины после прихода к власти экс-президента Петра Порошенко выводится около 20 млрд долларов ежегодно, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
«Вы мне зададите логичный вопрос: «Сумма-то немаленькая! Так как же это можно сделать? Давайте расскажу о нескольких самых распространенных способах вывода капитала из страны», – написал он в своем Facebook.
Азаров отмечает, что самый мощный отток капитала идет за счет так называемого трансфертного ценообразования. «Это металлургия, железная руда, пшеница, кукуруза, любой товар. Для того, чтобы ничего не платить стране, надо продавать себе в убыток. Но продавать себе ж самому любимому», – объяснил принцип действия первой схемы экс-премьер.
«Предположим, компания продает полуфабрикат металла за рубеж. Она продает фирме (как правило, это офшорная компания), принадлежащей тому же самому собственнику этого металлургического комбината. То есть украинская компания продает офшорной компании по цене ниже себестоимости. И, соответственно, на Украине создается убыток. С убытка, естественно, налоги никто не платит. И деньги переходят этой офшорной компании, которая уже продает товар в Китай, в Индию, куда угодно. Продает она те же самые полуфабрикаты, но уже по нормальной, по биржевой цене. Понятно, что корабль, выходящий с Украины с этим товаром, не идет в офшорную страну, а сразу прямиком идет к конечному покупателю в порт назначения», – пояснил Азаров.
Вторая схема заключается в следующем: «какой-то собственник, заработав один, два, три миллиарда долларов, заявляет, что он хочет построить или инвестировать в какой-нибудь Венесуэле или Мозамбике, где угодно, какое-то предприятие. Мол, оно ему позарез нужно для какого-то сырья, ему не хватает. И он решил вложить эти деньги в рудник в Мозамбике. Но так средства выводятся до сих пор, потому что государство по большому счету не имеет права перечить этому собственнику и закрывает глаза на такую схему. Деньги ушли, а построил он тот рудник или не построил, никому никакого дела нет».
«Следующий момент. Какой-то собственник говорит: я хочу провести модернизацию своего производства, я буду закупать станки, технологические линии, оборудование. Для этого мне надо перегнать (чаще всего в офшор, чтобы концы в воду были) 5 млрд долларов», – продолжил Азаров.
Четвертая схема заключается в невозврате капитала. «Вложил деньги в какой-то импорт, а импорт не поступил», – объяснил политик.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
На Украине заявили о неизбежности капитуляции перед Россией
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин заявил, что Украину ждет неминуемая капитуляция перед Россией.
По словам депутата, отказ Киева от конструктивного подхода в переговорах с Москвой может обречь Украину на холодную зиму. Парламентарий напомнил о тяжелой ситуации с энергоносителями в стране, из-за которой у населения могут возникнуть проблемы с отоплением, передает РИА «Новости».
«В этой ситуации переговоры по Донбассу – это уже второй вопрос. Естественно, что если мы еще будем артачиться по Донбассу, то какие могут быть льготные поставки газа и угля. <...> Вот они говорили: «Ні капітуляції» (Нет капитуляции). Но она уже неизбежна. Экономически и энергетически капитуляция неизбежна», – заявил Волошин в эфире телеканала «Первый независимый».
Поэтому парламентарий подчеркнул необходимость наладить диалог с Россией и призвал украинских националистов не мешать этому процессу.
«В этих условиях власть должна откинуть этот патриотический пафос и наконец сказать: «Мы без России не просто не можем войну остановить, мы без России не можем обеспечить наличие тепла в квартирах, мы без России не можем обеспечить работу остатков нашей промышленности, мы без России не можем обеспечить наличие электричества в электросетях». <...> Таково сегодня положение России относительно Украины», – отметил депутат.
Волошин выразил мнение, что если действующая украинская власть не сможет договориться с Россией, то налаживать отношения с восточным соседом придется их преемникам, которые придут к руководству страной после народных волнений, вызванных усталостью украинцев от тяжелого экономического положения в государстве.
Ранее бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир».
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В ЛНР заявили о пытках задержанного СБУ представителя республики
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Служба безопасности Украины пытает задержанного представителя ЛНР и использует против него психотропные вещества на допросах, заявил официальный представитель народной милиции республики Иван Филипоненко.
«Нам достоверно стало известно, что к задержанному представителю СЦКК ЛНР Косяку Андрею Валентиновичу оперативниками СБУ применяются пытки и психотропные препараты с целью принудить его к даче заведомо ложных показаний», – цитирует Филипоненко РИА «Новости».
Он отметил, что на видео, опубликованном украинскими спецслужбами, скрыто лицо представителя республики, несмотря на обнародованные фото задержанного.
«Украинские пропагандисты пытаются представить общественности имеющиеся у наблюдателя на телефоне съемки с учебных стрельб как обстрелы позиций ВСУ. Так силы информационно-психологических операций (ИпСО) Украины во взаимодействии с СБУ проводят уже отлаженную кампанию по очернению военнослужащих народной милиции ЛНР, а также пытаются дискредитировать деятельность представительства ЛНР в СЦКК», – сказал Филипоненко.
Он подчеркнул, что представительство ЛНР в СЦКК полностью прекратило взаимодействие с украинской стороной до возвращения задержанного сотрудника.
В среду вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили в плен одного из наблюдателей представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
СБУ обвинило задержанного в «создании не предусмотренных законом вооруженных формирований».
Врач описал простой механизм препятствования распространению COVID-19 через школьников
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Если у кого-то из проживающих в одной квартире со школьником появились симптомы ОРЗ, то ребенку не следует идти в школу как минимум до получения результата теста на COVID, сказал газете ВЗГЛЯД профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Такие меры следует принять для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
В большинстве случаев, если в семье кто-то заболевает, имея симптомы ОРВИ, родители все равно отправляют ребенка в школу. Делают они это с благими намерениями: чтобы школьник не сидел в одной кваритире с заболевшим. Однако такое решение ошибочно.
В связи с тем, что дети в большинстве случаев переносят COVID-19 бессимптомно, родители даже могут не понять, что они заболели, объясняет Малышев. В случае, если кто-то из домашних заболел, а в будущем выявляется, что это коронавирусная инфекция, ребенок может стать ее распространителем. Он передает вирус другим ученикам, а те приносят его в свои семьи.
«Если у ребенка нет никаких клинических проявлений, но он находится в одной квартире с заболевшим с симптомами ОРЗ, то ему обязательно нужно остаться дома. А когда у заболевшего уже возьмут тест, и в итоге окажется, что у него не коронавирус, то ребенок снова может пойти в школу. Однако если коронавирус у заболевшего подтвердится, то ребенок остается дома на обсервацию (изоляция в течение определенного срока в квартире под медицинским наблюдением), даже если у него ПЦР-тест отрицательный», – говорит инфекционист.
Кроме того, врач подчеркнул, что если у ребенка выявляются любые симптомы ОРЗ, ему также следует остаться дома. «Даже если потом окажется, что как таковой инфекции нет, то все равно пусть несколько дней полежит, а потом со справкой отправится на занятия», – заключил Малышев.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в десяти школах будет проведено экспресс-тестирование учеников на коронавирус, поскольку дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно и в полтора раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По итогам проекта и отработки алгоритма власти столицы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных учреждениях.
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Проценко счел ситуацию с COVID близкой к критической
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической.
«В инфекционных моногоспиталях сейчас очень напряженно. Много пациентов. Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации», – передает РИА Новости слова Проценко.
Проценко объяснил, что большое число пациентов в реанимациях связано с распространением дельта-штамма, с которым не справляются на должном уровне действующие алгоритмы лечения.
Он посоветовал как можно скорее вакцинироваться, своевременно проходить диагностику при первых симптомах болезни и соблюдать меры предосторожности – прежде всего носить маски в общественных местах.
«Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем», – добавил Проценко.
Ранее Проценко рассказал о стремительно наполняющейся больнице в Коммунарке.
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Похищение наблюдателя ЛНР связали с визитом Зеленского в Донбасс
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«Официальный Киев готовил похищение Андрея Косяка несколько месяцев с целью ухудшения диалога в рамках минского формата и приурочил этот инцидент к визиту Зеленского в Донбасс», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Ранее в Луганске заявили о пытках задержанного СБУ представителя республики.
«Предысторией этой провокации можно считать испуг Зеленского в марте нынешнего года, когда Путин обсудил с Макроном и Меркель вопросы решения конфликта в Донбассе. В начале нынешней недели разговор в том же составе повторился. Зеленский боится, что формат «2+1 и один за скобками» становится постоянным, и решил испортить общий фон диалога по Донбассу. Также ему необходима встреча с Путиным», – сказал представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник.
По его словам, еще одной причиной недовольства Зеленского стали переговоры замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, где обсуждался особый статус Донбасса без участия представителей Украины.
«Только слепой не увидит, что похищение, которое готовилось несколько месяцев, было сделано как раз под приезд Зеленского на передовую в Донбассе. Официальный Киев организовал провокацию с целью угробить минский формат. Что Зеленский предложит взамен – думаю, мы вскоре увидим», – добавил Мирошник, подчеркнув, что и Москва, и Париж, и Берлин указывают на безальтернативность Минских соглашений для начала деэскалации в Донбассе. Такой же точки зрения придерживаются в США.
Касательно самого задержанного, собеседник указал, что сейчас ЛНР ведет переговоры по линии Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки, а также требует от ОБСЕ выполнять свою задачу – контролировать выполнение договоров на линии разграничения. «Киев только 7 октября подписал обязательство выполнять все договоры, касающиеся Донбасса и действий в межпозиционной зоне, и сам же их нарушил», – посетовал Мирошник.
Представитель ЛНР признал, что Андрей Косяк нарушил приказ, взяв с собой пистолет, но уточнил, что этот проступок можно понять, учитывая, что между украинским и луганским КПП «проходит, по сути, линия фронта». «Гораздо серьезнее претензии к тем украинским силовикам, которые вышли на линию разграничения с автоматами с целью похищения наблюдателя», – добавил собеседник.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил
передовые позиции украинских силовиков в зоне проведения силовой операции в Донбассе в пятницу, 14 октября – в День защитников и защитниц Украины.
Ранее в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.
Политолог Алексей Чеснаков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что, захватив офицера ЛНР, Украина перешла «красную линию», нарушив все договоренности по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленский похитил человека ради фото с президентом России.
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РФПИ опубликовал итоги испытаний комбинации «Спутника Лайт» c зарубежными вакцинами
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Вакцина «Спутник Лайт» отлично показала себя в роли бустерной при комбинации с вакцинами Moderna и AstraZeneca, связка с китайским препаратом Sinopharm оказалась неэффективной.
«Первое в мире комбинированное исследование в Аргентине, проведенное при поддержке РФПИ, показало, что вакцины «Спутник Лайт» и Moderna в качестве бустеров вызвали сильный иммунный ответ к COVID-19. Комбинация [вакцины от] AstraZeneca и «Спутника Лайт» показала отличный результат», – указано в сообщении в Twitter-аккаунте разработчиков «Спутника V».
Разработчики опубликовали копию сравнительной таблицы испытаний различных комбинаций вакцин, из которой следует, что для людей, привитых двухкомпонентной вакциной от AstraZeneca, лучше всего показали себя бустерные уколы в комбинациях AstraZeneca и Moderna (повышается содержание всех антител), AstraZeneca и «Спутник Лайт» (повышается содержание двух типов антител из трех). У привитых обоими компонентами российской вакцины лучше всего себя показало сочетание «Спутника Лайт» и Moderna. При этом наихудшим вариантом, если судить по уровню иммунного ответа, оказалось сочетание «Спутника Лайт» с китайской вакциной Sinopharm. Уровень антител всех трех типов после этой комбинации снизился.
Ранее проводимое в Аргентине исследование не выявило серьезных побочных эффектов при комбинации первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») с препаратами компаний AstraZeneca и Sinopharm.
Напомним, в мае Минздрав России, НИИ имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. В конце июня первые серии «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что антитела появляются через 21 день после вакцинации «Спутником Лайт».
Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Спутником Лайт» смогут привиться граждане, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции вакциной «Спутник V», а также уже переболевшие коронавирусной инфекцией.
Напомним также, в феврале начались совместные испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. В декабре 2020 года глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина компании AstraZeneca недостаточно эффективна. Он предложил исправить это за счет использования второго компонента российского препарата «Спутник V».
В результате Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр имени Гамалеи предложили британско-шведской компании AstraZeneca использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях вакцины AstraZeneca. AstraZeneca приняла предложение РФПИ.
Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов.
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Верховный суд признал игнорирование масочного режима в пандемию значительным правонарушением
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Верховный суд России назвал значительным правонарушением присутствие в магазине без маски во время пандемии коронавируса, сказано в постановлении судебной коллегии.
С жалобой до ВС дошел житель Якутии, которого привлекли по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), передает РИА Новости.
Полицейские обнаружили его без маски в магазине «Колобок» в Якутске и составили протокол. Суд назначил ему минимально возможное наказание, ограничившись предупреждением. Мужчина обжаловал это в нескольких инстанциях, прося отменить решение суда или признать свой проступок малозначительным, что освободило бы его от наказания, но нигде не нашел понимания.
ВС напомнил, что по указу главы республики граждане должны носить маски в общественном транспорте и такси, в аптеках, магазинах. «Доводы настоящей жалобы сводятся к несогласию с действиями должностных лиц МВД России «Якутское» и требованиями, установленными главой республики Саха (Якутия)... и не могут быть рассмотрены по существу в рамках настоящего дела», – отмечается в постановлении суда.
«С учетом характера совершенного деяния, фактических обстоятельств настоящего дела судебные инстанции правомерно пришли к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для применения положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (о малозначительности преступления и освобождении от наказания)», – заключил суд.
Ранее Верховный суд решил не считать братьев и сестер членами семьи.
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Зеленский приехал на линию соприкосновения в Донбассе
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских силовиков в зоне проведения силовой операции в Донбассе, сообщила пресс-служба офиса Зеленского.
«Во время рабочей поездки в Донецкую область в День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне проведения операции объединенных сил. Глава государства заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке и ознакомился с особенностями применения противодронового ружья. Владимир Зеленский также пообщался с военнослужащими и осмотрел условия несения службы», – говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский в четверг начал двухдневную рабочую поездку в Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, где посетит ряд объектов в зоне проведения силовой операции и Мариуполь.
Напомним, в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.
Политолог Алексей Чеснаков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что захватив офицера ЛНР, Украина перешла «красную линию», нарушив все договоренности по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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В Госдуме посоветовали Киеву не задумываться о захвате Крыма
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал безумием слова бывшего украинского министра внутренних дел Арсена Авакова о необходимости иметь наработанный сценарий возвращения Крыма вооруженным путем.
«Все эти заявление – сплошное безумие. Украине не стоит предпринимать никаких попыток захватить Крым, тем более военным путем. В противном случае все закончится для украинской стороны плачевно и фатально. Не советую давать повод нашим вооруженным силам показать свою мощь. Все наступление украинской армии закончится, не успев начаться», – передает РИА Новости слова Шеремета.
Депутат призвал украинские власти прекратить терроризировать народ Донбасса и дать людям возможность спокойно жить и развиваться так, как им хочется.
«Украинские политики пропитаны злобой и агрессией, но у России хватит сил не допустить произвола этих государственных преступников», – подчеркнул депутат.
Ранее Аваков заявил, что Украина должна иметь наработанный сценарий возвращения «оккупированных» территорий Крыма и Донбасса с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.
ЛНР призвала наблюдателей принудить Киев возвратить похищенного представителя
Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) призвала международных наблюдателей и правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР и привлечь виновных к ответственности.
«Мы призываем международные наблюдательные и правозащитные организации обратить пристальное внимание на преступные действия украинской стороны и принудить украинские вооруженные формирования немедленно возвратить незаконно удерживаемого представителя СЦКК ЛНР, провести тщательное разбирательство по данному происшествию и привлечь виновных к ответственности», – говорится в заявлении официального представителя Народной милиции (НМ) ЛНР Ивана Филипоненко, опубликованном в Telеgram.
По его словам, «представительство ЛНР в СЦКК полностью прекратило взаимодействие с украинской стороной до возвращения их сотрудника». «Поражает бездействие СММ ОБСЕ, которое просто отстранилось от решения сложившейся ситуации, закрыло глаза на грубейшее нарушение украинской стороны и бросило на произвол судьбы наблюдателя СЦКК, обеспечивавшего безопасность работы их патрулей», – подчеркнул представитель народной милиции ЛНР.
В среду вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили в плен одного из наблюдателей представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
СБУ обвинило задержанного в «создании не предусмотренных законом вооруженных формирований».
Официальный представитель народной милиции республики Иван Филипоненко заявил, что служба безопасности Украины пытает задержанного представителя ЛНР и использует против него психотропные вещества на допросах. Также он заявил, что представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) приостанавливает работу с Киевом, пока не будет возвращен их представитель.
В Крыму планируют ввести QR-коды
На Крымском полуострове планируется ввести систему QR-кодов из-за роста заболеваемости коронавирусом в республике, сообщил председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк.
«Задачу такую поставил глава республики [Сергей Аксенов]. Эту работу мы начинаем, [находимся] в начале пути. Такое мероприятие, возможно, будет введено в Крыму», – заявил Гоцанюк в эфире «Крым-24», передает ТАСС.
Он добавил, что руководство региона не намерено вводить локдаун. «Постараемся этого не допустить», – сказал глава совета министров.
В последние несколько дней в Крыму наблюдается резкий рост заболеваемости, 552 случая зафиксировано за последние сутки, что является максимумом за пандемию.
В четверг власти Белгородской области решили ввести в регионе QR-коды для посещения общественных мест.
До этого власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров.
Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «ТВ Центр» объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию от COVID-19.
«Со следующей недели мы начинаем разыгрывать десять квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку», – передает слова Собянина агентство городских новостей «Москва».
Он отметил, что это может стать дополнительным стимулом для вакцинации. «Но все это дополнительные стимулы. Но главный стимул – это собственное здоровье», – подчеркнул мэр столицы.
Граждане России старше 18 лет, обладающие московским полисом ОМС, получившие первый компонент вакцины от COVID-19 или прошедшие повторную вакцинацию (однокомпонентной вакциной или первым компонентом двухкомпонентной вакцины), примут участие в розыгрыше однокомнатных квартир в Москве, сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.
Еженедельно на протяжении пяти недель начиная с 27 октября будет разыгрываться по две однокомнатные квартиры в Москве. Новая акция «Вакцина – твой ключ к здоровью!» – продолжение стимулирующих вакцинацию мер, проведенных в Москве весной и летом. Акция инициирована Московской торгово-промышленной палатой, а призы предоставляются застройщиками.
Для участия в акции в период с 18 октября по 21 ноября получите первый компонент вакцины от COVID-19 или пройдите ревакцинацию (однокомпонентной вакциной или первым компонентом вакцины). Акция распространяется на граждан России старше 18 лет с московским полисом ОМС, которые в пункте вакцинации дали согласие на участие в розыгрыше.
Первый розыгрыш состоится в среду, 27 октября, в прямом эфире телеканала «Москва 24». В нем примут участие те, кто вакцинировался на предыдущей неделе – с 18 по 24 октября. Далее розыгрыши будут проходить каждую среду, последний – 24 ноября. Еженедельно в течение пяти недель будут разыгрывать по две квартиры среди прошедших вакцинацию и ревакцинацию москвичей. Информацию о победителях объявят в прямом эфире телеканала «Москва 24» и опубликуют на mos.ru.
В начале октября мэр столицы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве не может не вызывать тревогу, поскольку идет рост заболеваемости.
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