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Новые неизвестные токсины обнаружили на Камчатке
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Неизвестные токсины обнаружены учеными Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) при оценке экологической обстановки в районе массовой гибели гидробионтов осенью 2020 года, сообщили в правительстве Камчатского края.
Институт Мирового океана (ИМО) ДВФУ организовал экспедицию на Камчатский полуостров. Отряд из числа сотрудников и студентов ИМО во главе с директором института Кириллом Винниковым ведет исследование экологической обстановки в районах массовой гибели гидробионтов на юго-западном и юго-восточном побережьях после вредоносного цветения воды или так называемого красного прилива осенью 2020 года.
«Было обнаружено порядка десяти микроводорослей в разной концентрации, новые токсины, природу которых мы до сих пор не знаем. Целый институт биоорганической химии занимается созданием марке Следственный комитет рассматривает природную причину в качестве основной версии загрязнения.
Росприроднадзор провел около 5 тыс. исследований места экологической катастрофы на Камчатки, но не обнаружил техногенных источников загрязнения, которые могли бы привести к такому эффекту.
Как сообщил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов, причиной загрязнения воды и гибели морских животных в Авачинском заливе на Камчатке стал природный фактор – цветение водорослей, выделявших токсины, при этом морские млекопитающие не пострадали.
Аваков раскрыл стратегию Украины вернуть Крым и Донбасс военным путем
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Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у Украины должен быть сценарий возвращения оккупированных территорий с использованием оружия, об этом он написал в блоге на сайте издания «Украинская правда».
«Странно слышать от некоторых армейских генералов, что генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о «возвращении исключительно дипломатическим путем», господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу», – говорится в публикации.
Вернуть захваченные территории поможет современное оружие и проработанная стратегия, считает бывший глава ведомства, пишет РИА «Новости».
По словам Авакова, закрепить стратегию по освобождению Крыма, Донецкой и Луганской областей в стране необходимо на государственном уровне. Он напомнил, что МВД разработало такую стратегию еще в 2018 году, когда все подразделения министерства были готовы четко выполнить свою работу.
Наработкой стратегии должны заниматься парламент, президент и правительство, сотрудничая с гражданами страны, говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Арсен Аваков резко высказался по поводу комментария советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.
Арестович в 2017 году заявил в СМИ, что антитеррористическая операция в Донбассе – это «курорт для мальчиков». Аваков в ответ предложил «послать подальше» автора этих слов, чтобы не подставлять президента и страну.
Китайцы пришли в восторг от заявления Лаврова о Тайване
Читатели китайского издания «Гуаньча» восхитились заявлением главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Россия считает Тайвань частью КНР.
«Это основа китайско-российской дружбы и основа отношений любой страны с Китаем», – написал пользователь под ником Xiaoxia, передает РИА «Новости».
«Россия – хороший партнер, хороший сосед и отличный друг», – добавил другой комментатор.
Некоторые читатели решили, что позиция Лаврова точнее выражает отношение Пекина к Тайваню, чем заявления официальных лиц, называющих остров «частью Китая».
«Тайвань – часть Китая» и «Тайвань находится в составе Китайской Народной Республики» – это совсем не одно и то же. Да, Тайвань является частью Китая. Китай здесь – это Китайская Народная Республика, а не Китайская Республика (Тайвань), в итоге слово одно, а смысл каждый вкладывает свой!» – пояснил один из них.
«Верно! Тайвань является частью Китайской Народной Республики, это всем ясно!» – добавил другой.
Также пользователи «Гуаньча» поддержали принадлежность Курильских островов России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы о ситуации в Тайваньском проливе, заявил, что Россия, как и большинство стран мира, считает Тайвань частью Китайской Народной Республики, а внешняя политика России всегда отталкивалась от этого принципа.
В четверг министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что Тайвань не будет начинать войну с материковым Китаем, но примет бой в случае враждебных действий Пекина. Вместе с тем СМИ сообщали, что на Тайване располагаются порядка 20 бойцов морской пехоты США и подразделения спецопераций, они занимаются обучением ограниченных формирований тайваньских сухопутных войск. Пентагон обещал продолжить оказывать помощь Тайваню.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Китай готовится к большой войне с маленьким союзником США.
Верховный суд решил не считать братьев и сестер членами семьи
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К членам семьи собственника жилого помещения относятся супруг, дети и родители, которые проживают совместно с ним, уточнил Верховный суд России.
Уточняется, что братья и сестры не считаются членами семьи, признать их таковыми можно только на основании соответствующего соглашения, передает РАПСИ.
«Частью 1 статьи 31 Жилищного кодекса предусмотрено, что к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи», – сообщили в ВС России.
Уточняется, что решение суд принял после того, как в ВС обратилась женщина с иском об утрате права пользования жилым помещением. Ранее она приобрела дом у своей матери и попросила суд лишить своего брата права пользования на это жилье. Суд первой инстанции принял сторону истицы, поскольку по закону брат не относится к членам семьи собственника жилого помещения. Позднее апелляционный суд отменил это решение.
Верховый суд России постановил, что после смены собственника член семьи предыдущего владельца дома автоматически теряет право на пользование жилым помещением.
Ранее Верховный суд России отказался исключать лис из списка животных, содержание которых запрещено в домашних условиях.
Чеснаков: Украина перешла «красную линию» в Донбассе
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Киев нарушил все договоренности по Донбассу, захватив наблюдателя от Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков.
«Произошедшее нужно расценивать как переход Киевом «красной линии», определенной всеми договоренностями о безопасности», – указал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Возможно, таким образом Украина пытается в очередной раз сорвать подготовку к саммиту «нормандского формата». В этой связи, добавил Чеснаков, нет смысла разбираться в причинах такого шага украинских силовиков. «Какая разница: провокаторы с украинской стороны захватили наблюдателя или дураки?» – пояснил эксперт.
Напомним, в среду украинские силовики в районе контрольно-пропускного пункта «Золотое» похитили
безоружного наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил
участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
«Сегодня (в среду – прим. ВЗГЛЯД) в 11.00 во время выполнения работ по очистке автомобильной дороги Т-13-16 (...) с украинской стороны вышли вооруженные военнослужащие ВСУ, совершили около 10 выстрелов в воздух из автоматического оружия и захватили наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Косяка Андрея Валентиновича и его увели в неизвестном направлении», – рассказал представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.
По его словам, наблюдатель был в соответствующей экипировке с опознавательными знаками СЦКК (каска в чехле синего цвета, нарукавная повязка, нашивки на бронежилете).
Украинская сторона заявила, что захватила «россиянина, представителя оккупационных войск». При этом Косяк является уроженцем города Алчевска Луганской области, а российский паспорт получил только в этом году.
В этой связи полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов предупредил, что поведение украинских силовиков осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе.
Политик отметил, что данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым тот де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года меры по усилению перемирия.
«Ситуация в Золотом – это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта», – подчеркнул полпред России на переговорах в минском формате.
При этом в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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Посол Украины потребовал от Германии «квантового скачка» в вопросе вступления в ЕС
Новое правительство Германии должно закрепить перспективу вступления Украины в Евросоюз (ЕС), заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник.
Мельник заявил в интервью Neue Osnabrucker Zeitung, что в вопросе вступления Украины в ЕС не хватает «лишь решающего элемента – четкой перспективы членства», и эту «стратегическую амбивалентность европейцев» нужно срочно устранить, передает РИА «Новости».
«Германия и будущая (правительственная) коалиция должны сыграть в этом решающую роль и наконец закрепить перспективу членства в ЕС для официального Киева смелым квантовым скачком во внешней политике», – добавил он.
Дипломат отметил, что в Киеве «нет никакого сомнения», что Украина станет членом сообщества, это «лишь вопрос времени».
При этом, по его мнению, непринятие страны в ЕС станет «недопустимой ошибкой с фатальными последствиями» для всего континента, что «противоречило бы историческому развитию и было бы несправедливо».
«Как можно в будущем серьезно воспринимать ЕС как геополитического игрока, если самую большую по площади страну Европы искусственно отделяют и кормят обещаниями в течение десятилетий? Украина не только придаст вес ЕС, но и привнесет новый драйв и новые импульсы для будущей жизнеспособности Европейского союза», – заявил он.
Посол также раскритиковал позицию немецкого правительства, которое отрицает связь между резким ростом цен на природный газ и «деструктивными» действиями России, призвав будущую правящую коалицию «признать огромную политическую угрозу от «Северного потока – 2».
«Такие шаги позволили бы Германии восстановить утраченное доверие со стороны стран Восточной Европы», – считает он.
Отметим, что Мельник регулярно выступает с сомнительными требованиями и заявлениями в отношении Германии. В ФРГ уже призывали поставить его на место.
Между тем в Европе отмечают, что отношения между Киевом и Брюсселем охладели. Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что без сильной и «наглой» международной политики Украина не достигнет успеха.
В сентябре он заявлял о способности Киева усилить НАТО, а также о том, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
Захарова предостерегла Украину от угроз Поклонской
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Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз назначенной послом в Кабо-Верде Наталье Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
«В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке». Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», – написала Захарова в Telegram.
Также дипломат подчеркнула, что Поклонская обладает дипломатическим иммунитетом от каких-либо действий со стороны Украины, передает РИА «Новости».
«Как глава российского представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это все должны понимать», – сказала Захарова.
Она добавила, что Поклонская назначена президентом России и будет представлять страну за рубежом, а к Украине «это не имеет никакого отношения».
Ранее министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.
В среду президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост зампредседателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
В Узбекистане запускают четыре новых поезда для вывоза соотечественников из России
Узбекский оператор сети железных дорог «Узбекистон темир йуллари» планирует организовать четыре новых поезда для вывоза соотечественников из России, сообщают СМИ.
Составы предназначены для граждан Узбекистана, которые не могут вернуться на родину из-за пандемии, передает «Sputnik Узбекистан» в своем Telegram-канале.
Поезда в Ташкент планируется отправить со станции Волжский в Волгоградской области 22, 25, 29 октября и 1 ноября в 20.57 мск.
Для пассажиров уже открыта продажа электронных билетов, добавили в компании.
Золотовалютные резервы России обновили исторический рекорд
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Россия вошла в пятерку лидеров по объему международных резервов, уступая лишь Китаю, Японии, Швейцарии и Индии, следует из данных Счетной палаты по итогам проверки управления золотовалютными резервами.
Аудиторы сообщили, что «объем международных резервов России превысил 618,2 млрд долларов (по состоянию на 1 сентября 2021 года)», это «исторический рекорд – за все время существования Банка России таких показателей добиться не удавалось», передает РИА «Новости».
По данным Счетной палаты, с начала 2015 года резервы выросли на 235 млрд долларов: «В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по объему международных резервов. Впереди только Китай, Япония, Швейцария и Индия».
Ведомство отмечает, что за последние годы Россия заметно увеличила в своих международных резервах долю золота – с 7,8% на начало 2014 года до 23,3% по итогам 2020 года.
«Помимо золота и иностранной валюты в состав российских резервов входят специальные права заимствования – резервное платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Их сумма также значительно увеличилась: с 7 млрд до 24,6 млрд долларов», – говорится в сообщении.
В Счетной палате отметили, что Банк России достиг цели управления резервами, добившись обеспечения оптимального сочетания их сохранности, ликвидности и доходности. Регулятором были созданы «ключевые элементы управления валютными резервами, проведены мероприятия по совершенствованию нормативной и методической базы, созданы условия для выполнения закрепленной функции».
По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетная палата направила информационные письма в Банк России и правительство, в которых, в частности, сформулированы предложения по совершенствованию правового регулирования системы управления международными резервами России.
Согласно данным ЦБ, международные резервы России на 1 октября составляли 614,122 млрд долларов.
Напомним, в августе золотовалютные резервы России за неделю увеличились на 1,8 млрд долларов.
Британский королевский двор «признал» Крым российским
Ученикам Малой академии наук Севастополя пришло письмо из Лондона от королевы Елизаветы II, где в адресе указана Россия, сообщил руководитель МАН Сергей Пасеин.
По его словам, письмо королеве написали воспитанники преподавателя английского языка Светланы Залещук во время летней школы, передает РИА «Новости».
«Пожелали ей здоровья, приложили в письмо постеры Севастополя. Пару дней назад получили ответ с постером с информацией о королевской семье. В письме было написано, что королева очень рада, что дети занимаются английским. На письмо ответила фрейлина Елизаветы II Филиппа де Пасс. На конверте было написано «Севастополь. Россия». Дети очень рады», – сказал Пасеин.
Также он добавил, что школьники собираются написать письмо принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, в частности, школьники намерены пригласить их в Крым.
Напомним, в июле на украинском государственном телеканале «Дом» была продемонстрирована
карта России с Крымом. Карта появилась во время заставки проекта «Русский дневник». Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес
предупреждение телеканалу.
Погребинский объяснил захват наблюдателя ЛНР в Донбассе бардаком в ВСУ
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Украинские военные самостоятельно приняли решение о задержании наблюдателя от ЛНР в СЦКК под воздействием деструктивной пропаганды в СМИ и в руководстве Минобороны, пояснил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее безоружный наблюдатель ЛНР был захвачен между двумя КПП «Золотое».
«Судя по всему, приказа о захвате наблюдателя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не отдавал ни офис Зеленского, ни министерство обороны. Думаю, провокация стала следствием управленческого бардака», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, решение принималось на местном уровне и на такой шаг военных толкнула напряженная обстановка на самой Украине. «Антироссийская и антидонецкая истерия нагнетается и в СМИ, и среди военных. Поэтому, вероятно, решение о захвате было принято самостоятельно несколькими «инициативными» ребятами. Не очень похоже, что для этого специально формировалась какая-то диверсионная группа», – указал эксперт.
Напомним, в среду украинские силовики в районе контрольно-пропускного пункта «Золотое» похитили
безоружного наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил
участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
«Сегодня (в среду – прим. ВЗГЛЯД) в 11.00 во время выполнения работ по очистке автомобильной дороги Т-13-16 (...) с украинской стороны вышли вооруженные военнослужащие ВСУ, совершили около 10 выстрелов в воздух из автоматического оружия и захватили наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Косяка Андрея Валентиновича и увели его в неизвестном направлении», – рассказал представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.
По его словам, наблюдатель был в соответствующей экипировке с опознавательными знаками СЦКК (каска в чехле синего цвета, нарукавная повязка, нашивки на бронежилете).
Украинская сторона заявила, что захватила «россиянина, представителя оккупационных войск». При этом Косяк является уроженцем города Алчевска Луганской области, а российский паспорт получил только в этом году.
В этой связи полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов предупредил, что поведение украинских силовиков осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе.
Политик отметил, что данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым тот де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года меры по усилению перемирия.
«Ситуация в Золотом – это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта», – подчеркнул полпред России на переговорах в минском формате.
При этом в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
По мнению политолога Алексея Чеснакова, Украина перешла «красную линию» в Донбассе.
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Азаров раскрыл схемы вывода миллиардов долларов с Украины при Порошенко и Зеленском
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Существует несколько распространенных схем, при помощи которых с Украины после прихода к власти экс-президента Петра Порошенко выводится около 20 млрд долларов ежегодно, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
«Вы мне зададите логичный вопрос: «Сумма-то немаленькая! Так как же это можно сделать? Давайте расскажу о нескольких самых распространенных способах вывода капитала из страны», – написал он в своем Facebook.
Азаров отмечает, что самый мощный отток капитала идет за счет так называемого трансфертного ценообразования. «Это металлургия, железная руда, пшеница, кукуруза, любой товар. Для того, чтобы ничего не платить стране, надо продавать себе в убыток. Но продавать себе ж самому любимому», – объяснил принцип действия первой схемы экс-премьер.
«Предположим, компания продает полуфабрикат металла за рубеж. Она продает фирме (как правило, это офшорная компания), принадлежащей тому же самому собственнику этого металлургического комбината. То есть украинская компания продает офшорной компании по цене ниже себестоимости. И, соответственно, на Украине создается убыток. С убытка, естественно, налоги никто не платит. И деньги переходят этой офшорной компании, которая уже продает товар в Китай, в Индию, куда угодно. Продает она те же самые полуфабрикаты, но уже по нормальной, по биржевой цене. Понятно, что корабль, выходящий с Украины с этим товаром, не идет в офшорную страну, а сразу прямиком идет к конечному покупателю в порт назначения», – пояснил Азаров.
Вторая схема заключается в следующем: «какой-то собственник, заработав один, два, три миллиарда долларов, заявляет, что он хочет построить или инвестировать в какой-нибудь Венесуэле или Мозамбике, где угодно, какое-то предприятие. Мол, оно ему позарез нужно для какого-то сырья, ему не хватает. И он решил вложить эти деньги в рудник в Мозамбике. Но так средства выводятся до сих пор, потому что государство по большому счету не имеет права перечить этому собственнику и закрывает глаза на такую схему. Деньги ушли, а построил он тот рудник или не построил, никому никакого дела нет».
«Следующий момент. Какой-то собственник говорит: я хочу провести модернизацию своего производства, я буду закупать станки, технологические линии, оборудование. Для этого мне надо перегнать (чаще всего в офшор, чтобы концы в воду были) 5 млрд долларов», – продолжил Азаров.
Четвертая схема заключается в невозврате капитала. «Вложил деньги в какой-то импорт, а импорт не поступил», – объяснил политик.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Мишустин заявил о выделении более 28 млрд рублей для выплат на детей
Правительство дополнительно выделит еще около 28 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
«Сегодня выделим более 28 млрд рублей на выплаты детям от трех до семи лет», – передает его слова ТАСС.
Также правительство выделит около 4 млрд рублей на выплаты защищавшим блокадный Ленинград.
«На эти цели направим около 4 млрд рублей, такую выплату получат свыше 75 тыс. человек, каждый из них по 50 тыс. рублей. Прошу Министерство труда произвести выплаты как можно скорее, чтобы к концу ноября, к годовщине запуска ледовой Дороги жизни люди получили эти средства, ведь они так много сделали для нашей победы», – сказал Мишустин.
Напомним, президент Владимир Путин предложил единовременно выплатить 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда.
Асмус ответила подписчикам на призыв «найти себе мужика»
Актриса Кристина Асмус в своем Instagram заявила, что не показывает свою личную жизнь не потому, что ее нет, по ее словам, все близкие люди актрисы знакомы с ее избранником.
«Если я не показываю свою личную жизнь... это значит только одно – что я не показываю свою личную жизнь! А не то, что ее нет... Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное», – написала актриса в своем Instagram.
Также Асмус посоветовала подписчикам прекратить использовать фразу «найди себе мужика», так как «все знакомые и незнакомые вам женщины и мужчины разберутся без вас».
В 2020 году юморист Гарик Харламов сообщил о расставании с Асмус. Он назвал годы, проведенные в браке, прекрасными и поблагодарил жену за дочь, отметив, что расстаются они друзьями. Асмус подтвердила, что разводится с мужем.
Умерла народная артистка СССР Бэла Руденко
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Оперная певица, народная артистка СССР Бэла Руденко умерла в возрасте 88 лет, сообщил российский критик Андрей Плахов.
«На 89-м году жизни умерла выдающаяся оперная певица Бэла Андреевна Руденко», – передает ТАСС сообщение Плахова.
Руденко родилась 18 августа 1933 года в поселке Боково-Антрацит (ныне – город Антрацит) Луганской области Украинской ССР. В 1973-1988 годах – солистка оперной труппы Государственного академического Большого театра. Исполняла партии в операх: «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин» Михаила Глинки, «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, «Риголетто» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Царская невеста» и «Садко» Николая Римского-Корсакова, «Иоланта» Петра Чайковского. Выступала в оперных театрах Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Японии, Канады, США, исполняла концертные и камерные программы в СССР и за рубежом. В 1992 году завершила сольную карьеру, после чего возглавила Фонд развития Большого театра. В 1995-1999 годах являлась художественным руководителем оперной труппы Большого театра. В 1977-2017 годах преподавала в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Профессор (1989). Народная артистка СССР (1960).
Эксперт оценил намерение США разместить войска в Узбекистане
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«США лишь оказывают информационное давление на Узбекистан, на самом деле Ташкент не ведет никаких переговоров с Вашингтоном по этому вопросу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя сообщения американских СМИ о намерении Пентагона разместить свои войска в Узбекистане.
«США продолжают линию на создание головной боли для дружественного России государства в Центральной Азии», – уверен программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Никакой другой линии тут нет», – уточнил он.
По словам эксперта, «цель таких провокаций состоит в том, чтобы узбекское руководство испытывало психологический дискомфорт, особенно в преддверии выборов». «Узбекистан – один из наиболее важных партнеров России в регионе в силу масштабов населения, геополитического положения и внутренней устойчивости действующего правительства», – пояснил Бордачев.
«Никто никаких переговоров по размещению американских войск и созданию военной базы США в Узбекистане не проводит», – пояснил он, добавив, что «Москву и Ташкент связывает союзнический договор, предусматривающий взаимные обязательства в случае внешней угрозы».
Ранее источники американского издания Politico сообщили, что представители Пентагона намерены в октябре посетить Узбекистан для обсуждения возможности размещения в республике контртеррористических сил США с целью потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане.
Позже российский МИД вновь заявил о том, что «размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии категорически неприемлемо для России», передает РИА «Новости».
Между тем в Минобороны Узбекистана заявили, что республика не планирует размещать на своей территории подразделения ВС США, сообщает ТАСС. Аналогичной позиции придерживается МИД республики.
Напомним, что в начале сентября Соединенные Штаты предложили Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена.
Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
На фоне переговоров с США и новыми властями Афганистана Узбекистан отказался возвращаться в ОДКБ. В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Узбекистан решил не возобновлять свое членство в ОДКБ, потому что перестал бояться представителей запрещенного в России движения «Талибан*».
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