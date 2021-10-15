ЕС в случае экстремальных холодов столкнется с нехваткой запасов газа на зиму В Китае восхитились «последним предупреждением» Путина Европе 15 октября 2021, 07:57

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Китайский портал «Гуаньча» опубликовал материал о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе. Издание привело высказывания главы государства, который на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» подчеркнул, что Москва никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия, а также указал на готовность увеличить поставки российского газа в Европу. Путин также добавил, что Москва готова дополнительно нарастить объемы продаваемых энергоресурсов, если об этом попросит Евросоюз, передает РИА «Новости». Китайские читатели высоко оценили ответ российского лидера. «Смысл слов Путина Великого был таков: «Это последнее предупреждение!», – предположил один юзер. Другой читатель отметил, что правительства западных стран любят находить виноватых «за свою некомпетентность в управлении государством». «Запад непременно проиграет!», – подытожил он. «Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен!», – согласился следующий пользователь. «Европейцы вымрут! Только подождите», – добавил еще один читатель. «Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признаете, что используете «права человека» в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?», – указал юзер. Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе. Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Новак: Евросоюз не просил Россию увеличить поставки газа 14 октября 2021, 09:19

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Евросоюз пока не обращался по линии правительства по поводу увеличения поставок газа, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели. «Пока не обращались», – сказал он ТАСС. Новак отметил, что вопрос о сроках закачки газа в подземные хранилища находится в компетенции Газпрома. Ранее президент Владимир Путин заявил: Россия всегда выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, в том числе в период холодной войны. Также Путин призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» ответственность за ситуацию на газовом рынке в Европе. Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так. Также он назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Сечин обсудил с главой BP поставки газа Роснефти в Европу 14 октября 2021, 11:39

Фото: . Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и главный исполнительный директор ВР Бернард Луни обсудили перспективы развития сотрудничества и возможность поставок газа в Европу по экспортному договору между компаниями. Встреча прошла в рамках Российской энергетической недели-2021 (РЭН), следует из пресс-релиза «Роснефти». «Реализация пилотного проекта по экспорту 10 млрд м3 газа из ресурсов «Роснефти» по договору с ВР позволила бы в будущем обеспечить дополнительные поставки газа на рынок Европы. Это предложение было озвучено на совещании у Президента и сейчас прорабатывается Правительством Российской Федерации», – сказал Сечин. Стороны также обсудили возможность создания совместного предприятия по развитию инфраструктуры для заправок автотранспорта природным газом в России. Важной темой встречи стало стратегическое партнерство компаний в области углеродного менеджмента. Соответствующее Соглашение было подписано сторонами в феврале 2021 года. В данный момент стороны определяют дальнейшие возможности для улучшения показателей сокращения выбросов парниковых газов. Отмечается, что «Роснефть» и ВР занимаются разработкой новейших стандартов проектирования и оценкой внедрения ряда низкоуглеродных технологий на своих совместных предприятиях в России, рассматривают возможности реализации проектов в области ветроэнергетики, энергоэффективности, улавливания и хранения углерода, а также природного поглощения СО2. Все это способствует реализации низкоуглеродных планов обеих компаний. Еще одним направлением сотрудничества является обмен опытом по вопросу методологии учета выбросов парниковых газов, а также по практическому применению технологий определения уровня метана и разработке оптимальных решений для сокращения его выбросов. Сечин и Луни также обсудили вопросы реализации совместных проектов: с 2015 года «Роснефть» и ВР совместно с индийскими компаниями разрабатывают Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение в Восточной Сибири («Таас-Юрях»), в рамках проекта завершено строительство основных объектов второй очереди обустройства месторождения. Уровень добычи составляет 14 тыс. тонн в сутки. За 2020 год было добыто 4,8 млн тонн жидких углеводородов. Отмечается, что к 2030 году ВР планирует увеличить свои ежегодные инвестиции в низкоуглеродные технологии примерно до 5 млрд долларов, что в 10 раз больше, чем в 2019 году, а также создать комплексный портфель низкоуглеродных технологий, включая возобновляемые источники энергии, биоэнергетику, разработки в области водородной энергетики и технологии улавливания, утилизации и хранения CO2. К 2030 году ВР планирует ввести около 50 ГВт чистой возобновляемой генерирующей мощности, что в 20 раз больше, чем в 2019 году, и удвоить количество взаимодействий с потребителями до 20 млн в день. Между тем цена на газ в Европе выросла до 1,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо. Путин заявил о намерении России вложить в авиаинфраструктуру 255 млн долларов 14 октября 2021, 16:26

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Россия направит в 2021 году 255 млн долларов на поддержку маршрутов внутренних воздушных линий и модернизацию аэродромной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин на открытии второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту. «Особая роль в России традиционно отводится авиации, которая зачастую служит единственным связующим звеном, способным гарантировать транспортную доступность отдаленных регионов, поэтому мы многое делаем для поддержки региональных и местных авиаперевозок, прежде всего в интересах жителей Заполярья и Дальнего Востока. В 2021 году объем вкладываемых средств составит 255 млн долларов», – цитирует РИА «Новости» Путина. По словам президента, таким образом будет просубсидировано 417 региональных маршрутов внутренних воздушных линий и модернизирована аэродромная инфраструктура более чем 60 аэропортов, включая авиационные центры ДФО. Ранее Владимир Путин призвал Единую дальневосточную авиакомпанию предлагать билеты по цене, доступной для людей, а также учитывать мнение граждан при выборе маршрутов. ЕС в случае экстремальных холодов столкнется с нехваткой запасов газа на зиму 14 октября 2021, 19:27 Текст: Кристина Коваленко

Запасов топлива, имеющихся в распоряжении Евросоюза, должно хватить на зиму, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Но хватит их только при условии, что зима не будет экстремально холодной, сообщает РИА Новости. Ранее стало известно о готовности к запуску газопровода «Северный поток – 2», об этом говорил вице-премьер Александр Новак. Работы по строительству завершены. Теперь все зависит от немецкого регулятора, который должен дать соответствующее разрешение. Ранее председатель комитет Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщал о практически полной заполняемости газом первой нитки «Северного потока – 2». На фоне проблем, возникших на европейском газом рынке, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил сплотиться в отношениях с Россией. Он заявил о необходимости сохранения единства целей среди государств-членов. Боррель отметил, что отношения ЕС и России в газовом вопросе взаимозависимы. Евросоюзу необходимо топливо, а российской экономике нужен доход от импорта энергоносителей. Также Боррель считает, что РФ хоть и выполняет свои договорные обязательства по газу, но не поставляет в ЕС топливо дополнительно, как могла бы это сделать. Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов говорил о скором решении проблемы с газом в Европе, отметив, что вопрос был спровоцирован искусственно самим Евросоюзом, решившим проводить рискованную энергетическую политику. Киев предупредили о вероятности «на коленях ползти в Москву» 14 октября 2021, 08:41 Текст: Евгения Шестак

Киевским властям придется «на коленях ползти в Москву» за энергетическими ресурсами, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин. Парламентарий сообщил, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов «в пафосных терминах, которым позавидовал бы бывший президент Петр Порошенко», пытается рассказать о том, на какой «крючок зависимости от России подвесил Украину» лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук тем, что вел переговоры о поставках донбасского угля на украинские тепловые электростанции. «Похоже, в самое ближайшее время ему [Ивану Баканову] и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтобы оставшиеся без света и тепла граждане не повесили на крючках их. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?» – написал Волошин в Facebook. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что на двух из трех ТЭС государственной компании «Центрэнерго» угля осталось на несколько дней работы. До этого украинская компания ДТЭК договорилась с американской HC Trading (HeidelbergCement Group) о поставке двух партий энергетического угля. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин указал на неравенство в зарплатах и карьерном росте женщин в мире 14 октября 2021, 14:03 Текст: Евгения Шестак

Для полноценной реализации прав женщин предстоит еще многое сделать, в том числе в экономически развитых странах, заявил президент Владимир Путин на третьем Евразийском женском форуме. «Безусловно, в глобальном масштабе еще предстоит немало сделать для полноценной реализации прав женщин, для того, чтобы повсеместно обеспечивать возможность их свободного, недискриминационного участия во всех сферах жизни», – цитирует ТАСС главу государства. Путин отметил, что даже в экономически развитых странах очень часто фиксируются «перекосы, неравенства в карьерном плане и в оплате труда». «Я внимательно слежу за этими дискуссиями в так называемых развитых экономиках, проблем там достаточно», – добавил президент. Вместе с тем глава государства назвал Евразийский женский форум «площадкой для международного диалога, новых инициатив, выработки общих подходов к решению глобальных проблем». По его мнению, личный пример женщин-лидеров, пользующихся заслуженным признанием в своих сферах деятельности, вдохновляет миллионы людей в разных странах мира. Ранее Путин заявил, что динамично меняющийся мир ставит перед обществом новые задачи, в решении которых все более весомую роль играют женщины. Венгрия объяснила решение получать газ в обход Украины 14 октября 2021, 14:45 Текст: Евгения Шестак

Никто не имеет права вмешиваться в решение Венгрии о поставках газа не через Украину, поскольку это было сделано в интересах энергетической безопасности, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Мы отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что мы должны способствовать энергетической безопасности нашей страны. Это решение нашей страны – какие мы принимаем решения и с какими аспектами мы соглашаемся. Никто не имеет право вмешиваться в суверенитет нашей страны», – цитирует РИА «Новости» Сийярто. По его словам, энергетический кризис в Европе показал, что нельзя смешивать политику и энергетику. «Мы должны учиться на наших прошлых ошибках, извлекать уроки и понимать, что политика и энергетика не должны смешиваться вместе», – сказал он. Вице-премьер Александр Новак заявил, что Евросоюз пока не обращался по линии правительства по поводу увеличения поставок газа. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия всегда выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, в том числе в период холодной войны. Также Путин призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» ответственность за ситуацию на газовом рынке в Европе. Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так. Также он назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Британцы назвали власти «ослами» из-за газового кризиса 14 октября 2021, 15:43 Текст: Евгения Шестак

Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали власти Великобритании из-за ситуации с поставками российского газа в Европу. «Куда ни посмотри, везде нами руководят ослы, которым нельзя доверить даже прилавок в магазине», – написал пользователь RGM, передает РИА «Новости». «У Путина на первом месте Россия. У нашего истеблишмента на первом месте алчность. Прежде всего – богатые, а страна пошла к черту», – добавил другой. По мнению комментаторов, из-за газового кризиса Лондон начнет вкладывать еще больше в возобновляемые источники энергии, что «только усугубит ситуацию». «Не удивляйтесь, когда Борис скажет об этом на конференции СОР26. Этот человек одержим, а поэтому опасен», – написал Jasper Derbyshire. «Украина переоценила свои возможности, когда перекрыла трубопровод, навредив всей Европе. Это она потребовала у Европы выкуп, а не Россия. «Северный поток – 2» не даст Европе больше газа, как не даст больше власти и влияния Путину. Просто он исключает из цепочки Украину», – отметил один из читателей. Ранее Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе. Стало известно о поручении Путина создать пожарную спецэскадрилью 14 октября 2021, 09:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поручил создать в России специальную пожарную эскадрилью, в которую войдут 22 самолета и вертолета, сообщили два источника в профильных ведомствах. «Согласно поручению главы государства, совместно с госкорпорацией «Ростех» будет создана летная эскадрилья для пожаротушения в составе десяти самолетов Бе-200ЧС, десяти вертолетов Ка-32А11М и двух вертолетов Ми-26Т», – сообщил источник РИА «Новости». Другой источник уточнил, что «эскадрилья будет создана за счет средств Фонда национального благосостояния, а ее текущее содержание будет финансироваться за счет средств госкорпорации «Ростех». В госкорпорации «Ростех» подтвердили, что «действительно, такое поручение есть». «Планируется, что основу группировки составят Ка-32А11М и Бе-200. Это (Ка-32А11М) новейшая модификация известного вертолета – с двигателем повышенной мощности, «стеклянной кабиной» и усовершенствованной системой пожаротушения. Самолет Бе-200 уникален, аналогов у него нет. Эти машины очень востребованы при тушении лесных пожаров», – отметили в Ростехе. В корпорации также заявили, что опыт борьбы с природными и техногенными пожарами говорит о необходимости наращивания группировки специальных воздушных средств. Ранее Алжир из-за лесных пожаров захотел купить Бе-200.

Новак пообещал новый рекорд по добыче газа 14 октября 2021, 12:02 Текст: Евгения Шестак

Россия в этом году установит новый рекорд по объему добычи газа, заявил вице-премьер Александр Новак на Российской энергетической неделе. «Что касается производственных мощностей, то мы в этом году выйдем на рекордные объемы добычи газа», – цитирует ТАСС Новака. По его словам, Газпром в полном объеме исполняет обязательства по всем контрактам. Ранее президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года. Песков заявил об отсутствии решения Путина об экспорте газа Роснефтью 14 октября 2021, 13:55 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин пока не принял решения об экспорте газа Роснефтью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. У представителя Кремля поинтересовались, есть ли решение об экспорте газа Роснефтью. «Нет, мне об этом ничего неизвестно, мне неизвестно о каких-либо принятых решениях на этот счет», – передает слова Пескова ТАСС. Он отметил, что определенного срока для принятия решения нет. «Этот вопрос на рассмотрении, [глава «Роснефти» Игорь] Сечин поднимал действительно этот вопрос перед президентом, и он будет прорабатываться в правительстве», – сказал пресс-секретарь. «Президентом никаких решений не принималось», – уточнил Песков. Ранее главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и главный исполнительный директор ВР Бернард Луни обсудили перспективы развития сотрудничества и возможность поставок газа в Европу по экспортному договору между компаниями. Путин заявил об использовании санкций против членов ЕАЭС как инструмента конкуренции 14 октября 2021, 15:57 Текст: Елизавета Булкина

Нелегитимные санкции, которым подвергаются некоторые члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), используются как инструмент конкуренции, заявил президент России Владимир Путин во время саммита ЕАЭС в формате видеоконференции. Глава государства отметил, что санкции в отношении стран ЕАЭС используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, «но и как средство для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических, политических проблем или усугубления имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране», – передает его слова РИА «Новости». Кроме того, глава государства призвал страны ЕАЭС продолжать работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельскохозяйственной сферах. «Считаю важным продолжать в ЕврАзЭс и планомерную работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельхозсферах, обеспечению максимальной свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы - так, чтобы сформировать действительно полноценный устойчивый общий рынок», – сказал он. По всем этим направлениям уже удалось добиться многого, отметил президент. Он указал, что в последнее время государства-члены ЕАЭС существенно продвинулись в унификации развития розничной торговли товарами, идет гармонизация национального регулирования в сфере защиты прав потребителей, были одобрены общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности. «Не могу не отметить, что развивающаяся интеграция в рамках ЕврАзЭс привлекает внимание целого ряда зарубежных стран. …Важно, что к работе Евразийского союза все активнее подключаются государства-наблюдатели», – подчеркнул Путин. По его словам, практике эффективно реализуется гибкая система связей ЕАЭС с другими государствами, а также интеграционными структурами. «В июле вступило в силу соглашение о свободной торговле с Сербией, ведётся обсуждение аналогичных договоров с Египтом. …Все это очень полезно с точки зрения возможного расширения евразийской интеграции и воплощения в жизнь инициативы создания большого евразийского партнерства», – заключил российский лидер. Путин: Санкции должны стимулировать страны ЕАЭС к расчетам в национальных валютах 14 октября 2021, 15:46 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин во время саммита ЕАЭС в формате видеоконференции заявил, что санкции в отношении государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны стимулировать страны к укреплению сотрудничества и переходу на национальные валюты во взаимных расчетах. «Такие внешние неблагоприятные условия, как нам представляется, должны дополнительно стимулировать укрепление сотрудничества внутри нашего союза. Повышается значимость самого тесного взаимодействия в целях перехода на национальные валюты и сокращения использования доллара и евро во взаимных расчетах, организации импортозамещения, развития передовых высокотехнологичных отраслей, обеспечения населения необходимым продовольствием», – приводит его слова РИА «Новости». По словам Путина, санкции в отношении стран ЕАЭС используются как инструмент недобросовестной конкуренции, а также «как средство для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических, политических проблем или усугубления имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране». Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ускорить работу над цифровизацией своих экономик. Путин пообещал улучшить систему поддержки семей с детьми 14 октября 2021, 13:06 Текст: Елизавета Булкина

За последние годы система поддержки семей с детьми стала более эффективной, власти продолжат совершенствовать ее и дальше, заявил президент Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме. «За последние несколько лет мы в целом серьезно перенастроили, сделали более эффективной всю систему выплат для семей с детьми и намерены продолжить эту работу, чтобы понятная, удобная для людей, целостная линейка социальных мер сопровождала семью до момента окончания ребенком школы», – цитирует его ТАСС. По словам главы государства, такая помощь от государства позволяет женщинам с большей уверенностью строить свое будущее. Кроме того, власти отдельно оказывают поддержку семьям с детьми, которые оказались в сложном финансовом положении.



«В этом году, напомню, принят ряд новых решений. Это и помощь беременным женщинам, и выплаты одиноким родителям. Ну а в большинстве случаев, что греха таить, это, как правило, женщины, мамы», – сказал Путин. Кроме того, продолжил президент, женщина в России не должна стоять перед выбором между семьей и профессией.



«Совершенно очевидно, что в современных условиях женщина не должна оказываться перед выбором - либо дети, семья, либо собственная профессиональная реализация. Исходим именно из такого понимания, поэтому в России последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребенка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе», – заключил Путин. Ранее Путин предложил выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания школы. Песков оценил возможность дальнейших контактов Путина и Байдена 14 октября 2021, 14:17 Текст: Евгения Шестак

Москве и Вашингтону удалось достичь некоторого понимания в отношении контактов президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ходе визита в Москву замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Действительно, вчера, когда (помощник президента России по международным делам Юрий) Ушаков принимал (замгоссекретаря США Викторию) Нуланд, об этом речь шла. Там удалось достичь некоторых пониманий о продолжении контактов на высшем уровне. Эти понимания будут конкретизированы, и своевременно мы вас проинформируем об этом», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, есть понимание в обозримой перспективе продолжения диалога на высшем уровне. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву был полезными, своевременным и откровенным. В среду замглавы администрации президента Дмитрий Козак по итогам состоявшейся в Москве встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу. Стороны подтвердили, что единственной основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины остаются Минские соглашения. Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно. В тот же день помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков принял Нуланд в Кремле. После встречи заместитель госсекретаря США по политическим делам высоко оценила «откровенный, продуктивный» обзор отношений между двумя странами. Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны Александр Фомин. Рябков назвал разговор с Нуланд «предельно откровенным», однако отметил, что пока позиции сторон плохо стыкуются. Дипломаты очень подробно обсудили «весь двусторонний блок», включая вопросы стратегической стабильности, американское военное присутствие в Центральной Азии, договорились провести консультации по визам и работе диппредставительств.