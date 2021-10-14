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Инфекционист предложил усилить ограничения по COVID-19 в Москве
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В российской столице необходимо усилить ограничения по коронавирусу, это позволит остановить рост заболеваемости, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
«Безусловно, на мой взгляд, надо бы немножко усугубить ограничения, поскольку мы видим, что меры, которые до этого принимали, все же не очень сработали. С другой стороны, так или иначе, что бы там ни делали, результат мы увидим через две-три недели», – сказал Малышев РИА «Новости».
Он добавил, что необходимо жестче относиться к мерам карантина в случае респираторных заболеваний в организациях и учреждениях.
«Сейчас, если 20% от списочного состава коллектива или класса болеют респираторными, то можно всех отправлять на карантин, на мой взгляд, можно сделать это правило жестче, потому что среди респираторных заболеваний может прятаться ковид», – указал эксперт.
Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.
Дана Борисова рассказала о «ковидной мафии»
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Телеведущая Дана Борисова заявила о существовании некой «ковидной мафии», из-за которой якобы в аптеках отсутствуют необходимые лекарства, назначаемые при коронавирусе.
Она сообщила о состоянии своей матери, которая сейчас находится в реанимации на аппарате ИВЛ с 75% поражением легких. По словам Борисовой, в больницу попросили привезти несколько препаратов для лечения. «Обзвонила аптеки в Москве, в наличии его (одного из препаратов – прим. ВЗГЛЯД) нигде нет, говорят, можно купить только у ковидной мафии, слышали о такой?» – спросила телеведущая у своих подписчиков в Instagram.
Однако в комментариях Борисову попросили «не придумывать про ковидную мафию».
«Эти лекарства свободно продаются в аптеках», – пояснила одна из подписчиц звезды.
«Дана, зачем вы делаете хайп на здоровье матери? Все эти препараты есть в аптеках», – подтвердили в комментариях.
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«У нас есть все эти препараты в аптеке и всегда были в доступе», – рассказали подписчики.
«Боже мой какой бред вы пишите! Все перечисленные препараты есть в наличие во всех аптеках», – продолжили подписчики.
Некоторые рассказали, что покупали перечисленные Борисовой лекарства «на днях».
Ранее сообщалось, что народный артист России Валерий Гаркалин, которого госпитализировали с коронавирусом, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
Человек в камуфляже открыл огонь у здания школы в Москве
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Неизвестный с ружьем ходит возле общеобразовательного учреждения на юго-западе Москвы, передает телеканал РЕН ТВ.
Опубликована видеозапись с предполагаемым стрелком.
На кадрах запечатлено, как молодой человек ходит вокруг забора по листьям, и целится в деревья. По данным канала, неизвестный успел произвести выстрел.
После того, как очевидцы вызвали полицию, неизвестный успел скрыться. Детей в школе попросили отойти от окон, учеников заперли в классе, а территорию оцепили правоохранители.
Личность подозреваемого и его местонахождение пока не установлены.
Позже в столичном ГУ МВД сообщили, что стрельба велась из страйкбольного ружья, инцидент произошел на Ленинском проспекте, передает РИА «Новости».
В результате происшествия никто не пострадал, стрелка задержали.
Ранее в Петербурге двое школьников устроили стрельбу в воздух, оружие было изъято и направлено на экспертизу.
До этого в одной из московских школ ученик девятого класса на перемене нанес три ножевых ранения однокласснику.
Ширвиндту предложили новую должность в Театре сатиры
Департамент культуры города Москвы готов финансово поддержать создание новой должности президента Театра сатиры, сообщил руководитель департамента Александр Кибовский.
«Дорогие коллеги, ставится на голосование вопрос: кто за то, чтобы Александр Анатольевич Ширвиндт продолжил служение в Театре сатиры в качестве его президента? Единогласно. Прошу запротоколировать», – приводит его слова ТАСС.
Отмечается, что должность президента Театра сатиры предложено занять народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту.
Ранее худруком Театра сатиры вместо Ширвиндта назначили Сергея Газарова.
Минздрав призвал к ограничению социальных контактов россиян из-за COVID-19
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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Если сейчас мы не примем общих мер по ограничению в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, ограничительных мероприятий, [мер по] вакцинации, мы рискуем продолжить рост», – цитирует ТАСС Мурашко.
По его словам, сегодня рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России связан с поведением населения и низкими темпами вакцинации в стране в целом.
«Рост заболеваемости ковидом связан с поведением населения и низкими темпами вакцинации», – добавил он.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 239,2 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 892 980 случаев заражения, выздоровели 6 937 756 человек, умерли 220 315.
Напомним, в России выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса за сутки.
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Инфекционист заявил о неспособности вакцинации остановить коронавирус
Массовая вакцинация не остановит распространение коронавируса, но позволит снизить риск осложнений и смерти, заявил заведующий инфекционным отделением больницы «Хуашань» в Шанхае Чжан Вэньхун.
Заявление медика прозвучало на Международной неделе индустрии биофармакологии (IBIWS), пишет издание «Дии сайцзин».
Он отметил, что вакцинация не может полностью контролировать распространение вируса, она позволит лишь снизить до минимума уровень осложнений при заражении. В пример он привел Сингапур. Иммунитет у местного населения превысил 80% благодаря прививкам, но число инициированных все равно растет.
«Мы наблюдаем, что в Сингапуре свыше 80% жителей получили обе дозы вакцины, однако по-прежнему мы не видим свидетельств того, что эпидемиологическая ситуация нормализовалась» – отметил Вэньхун.
Также инфекционист рассказал о ситуации в США, где зараженных становится больше среди тех, кто уже поставил прививку. Эксперт высказался о необходимости вакцинации лишь для того, чтобы снизить смертность и осложнения.
Говоря о будущем, врач заявил, что население планеты сформирует коллективный иммунитет за счет вакцинации и инфицированных.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рассказал о том, что впервые показатель смертности от коронавируса уменьшился до самого низкого уровня.
Британцев возмутил фейк о краже Россией формулы AstraZeneca
Читатели онлайн-версии британского издания Daily Express отреагировали на признание газетой ошибки в публикации материала о якобы «краже» Россией формулы AstraZeneca для создания собственной вакцины Sputnik V.
«Русские ничего не копировали. Но у россиян копируют все и всегда», – заметил Xao Fan-Tzilin, передает РИА «Новости».
«Британская пресса давно превратилась в банальный генератор слухов и ложных новостей. Такие публикации дискредитируют не только отдельное издание, но и всю коррумпированную западную прессу», – добавил Dr Tarr.
«В наших СМИ по-прежнему публикуются многочисленные антироссийские/антипутинские статьи с фейковой информацией, которые никогда не ставятся под сомнение и которые необходимо изменить», – написал Username Mk 2.
«Опрос, в котором приняли участие более 70 стран, использующих Sputnik V, показал, что они очень довольны. Вот настоящие новости», – отметил еще один пользователь.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием. Лавров заявил, что обвинения британских СМИ в том, что Россия якобы «украла» формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca, являются голословными.
Материал британской The Sun о «краже» формулы перепечатали у себя и другие СМИ. Газета Daily Express принесла извинения за публикацию материала о том, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca для создания собственного препарата «Спутник V».
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Иммунолог оценил эффективность введения экспресс-тестирования в школах
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Экспресс-тесты просты и достаточно точны, поэтому вполне могут стать необходимой ранней диагностикой во всех российских школах, что поможет вовремя прерывать цепочки заражений коронавирусной инфекцией, сказал газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в 10 школах будет проведено экспресс-тестирование учеников на коронавирус, поскольку дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно и в 1,5 раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По итогам проекта и отработки алгоритма власти столицы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных учреждениях.
«Экспресс-тесты (иммунохимические тесты) очень простые, напоминают обычный тест на беременность, который продается в любой аптеке. То есть любой человек на дому может его проделать. Здесь, естественно, исследуется не моча, а, например, слюна (в зависимости от вида теста). Сама по себе методика позволяет самостоятельно проводить диагностику, потому что все очень просто», – говорит Болибок.
Он подчеркивает, что такие тесты в школах легко могут проводить работающие там медсотрудники, а также при детских поликлиниках есть школьные и дошкольные отделения, врачи и медсестры которых вполне могли бы оказать помощь. Кроме того, исходя из количества учеников, для оперативности проведения этих тестов можно обучить учителей, которые помогали бы пройти тест младшеклассникам, а ученики старших классах могут пройти его самостоятельно, возможно под контролем врача или педагога на группу. Простота использования данного теста позволяет легко внедрить его во все учебные заведения страны.
«С моей точки зрения, это абсолютно правильно выверенное решение. Единственное, жалко, что это сделано сейчас, а не полгода-год назад, но тогда не было таких ресурсов. Это ранняя диагностика, которая направлена на оперативное выявление носителей коронавирусной инфекции, и, соответственно, быстрой изоляции цепочек передачи вируса», – объясняет врач.
Иммунохимический тест – это тест на белки коронавируса, продолжает специалист. То есть, за определенное время сам вирус уже может исчезнуть из организма, но белок, который производят зараженные клетки, может остаться, потому что он априори находится дольше в организме человека. Поэтому иммунохимические тесты считаются более чувствительными, а их эффективность равна 85 %, что сравнимо с ПЦР-тестами.
Тестировать школьников, по мнению иммунолога, следует каждую неделю, ориентировочно в среду-четверг, поскольку в выходные дети преимущественно находятся в контакте с родственниками и другими людьми, и их организму нужно время на проявление признаков заболевания. В ином случае, при заражении, например, в воскресенье, в понедельник тест попросту может не показать наличие вируса.
Также врач обратил внимание на то, что уже несколько дней ситуация с вирусом в стране держится примерно на одном уровне. «Согласно статистике заболеваемости коронавирусом в России, сказать, на каком этапе находится текущая волна, сложно. Однако пока мы не перекрыли предыдущий пик, который был в декабре прошлого года. Возможно, пик этой волны уже остановился, тогда на этом плато мы постоим, как это бывает обычно, недели четыре, а потом заболеваемость пойдет на спад», – полагает Болибок.
Кроме того, он отметил, что те ограничительные мероприятия, которые принимаются в различных регионах страны, безусловно эффективны, поскольку как минимум они дают выбор: привиться против COVID-19 и иметь право на посещение общественных мест, не создавая при этом угрозы другим гражданам, или изолироваться дома, взяв отпуск или перейдя на удаленный режим работы, чтобы также не создавать опасность в первую очередь для окружающих.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что помочь в борьбе с коронавирусной инфекции может не только вакцинация, но и ранняя диагностика заболевания, «чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений».
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Ширвиндт пообещал подумать над предложением стать президентом Театра сатиры
Бывший худрук Театра сатиры в Москве Александр Ширвиндт сказал, что подумает над предложением стать президентом театра.
«Я сказал Кибовскому, что подумаю, раз коллектив проголосовал за. Тем более если это будет реальная должность», – рассказал он РИА «Новости».
По его словам, он еще мало знаком с Газаровым, вступившим в среду на пост художественного руководителя театра, но его обнадеживает заявление нового худрука о намерении «стараться».
Напомним, департамент культуры города Москвы готов финансово поддержать создание новой должности президента Театра сатиры.
Ранее худруком Театра сатиры вместо Ширвиндта назначили Сергея Газарова.
В ВОЗ заявили о снижении смертности от COVID-19 до самой низкой отметки
Число новых смертельных случаев от коронавируса в мире уменьшается, этот показатель находится сейчас на самом низком уровне почти за год, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Число случаев смерти от COVID-19, о которых поступают сообщения, продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низком уровне почти за год», – цитирует главу ВОЗ ТАСС.
Отмечается, что это число все же остается очень высоким – почти 50 тыс. случаев за неделю, а реальное количество случаев может быть и вовсе выше, подчеркнул Гебрейесус.
По его словам, смертность начала снижаться во всех регионах, кроме Европы, где есть страны, столкнувшиеся с новыми волнами коронавируса и скачком смертей.
Отмечается, что смертность высокая там, где у населения нет доступа к вакцине от COVID-19. По данным ВОЗ, в мире инфицировано 238 229 951 человек, а скончались с начала пандемии уже 4 859 277.
Ранее глава ВОЗ потребовал остановить ревакцинацию населения от коронавируса в богатых странах, так как вакцины не хватает жителям Африки. Он назвал происходящее несправедливым, сказав, что пандемию коронавируса не оставить, прививая один континент.
В России выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 31 299 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 31 299 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6712, Санкт-Петербурге – 2345, Московской области – 1911.
Всего в стране выявили 7 892 980 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 937 756 человек, из них вылечились за сутки 21 670 человек.
Также за сутки зафиксировано 986 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 220 315 человек.
Накануне, 13 октября, в России выявили 28 717 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 2582.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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СК начал проверку нового инцидента в метро Москвы
Следователи начали изучать обстоятельства происшествия в столичном метрополитене, где произошел конфликт между пассажирами, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
«В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будут опрошены все участники инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – цитирует Иванову РИА «Новости».
Напомним, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства произошедшего в метро Москвы происшествия.
В столичном ГУ МВД сообщали, что конфликт произошел 12 октября на станции «Текстильщики». Письменных заявлений от участников инцидента к правоохранителям не поступало. Ведомство начало проверку.
СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлено, как несколько мужчин пристают к женщине в вагоне метро, а за нее заступаются пассажиры.
В Москве решили увеличить прожиточный минимум
Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил прожиточный минимум для жителей Москвы с 1 января 2022 года, теперь он составит 18714 рублей на душу населения, сообщается в постановлении столичного правительства.
«В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» Правительство Москвы постановляет установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в рассчете на душу населения – 18714 рублей, для трудоспособного населения – 21371 рубль, для пенсионеров – 14009 рублей, для детей – 16174 рубля», – передает РИА Новости текст документа.
На 2021 год в расчете на душу населения прожиточный минимум составил 18029 рублей, для трудоспособного населения – 20589 рублей. Для пенсионеров – 13496 рублей и для детей – 15582 рубля.
Новое постановление вступит в силу 1 января будущего года, контроль за выполнением поручен заммэру по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Ранее в России предложили ввести сертификаты для бедных.
Италия пообещала способствовать признанию «Спутника V» в ЕС
Италия не будет признавать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на национальном уровне без согласия Евросоюза (ЕС), но сделает все возможное, чтобы ускорить процедуры по ее признанию в европейских институтах, заявил итальянский посол в Москве Джорджо Стараче.
Стараче заявил, что Италии «было бы сложно последовать по пути, по которому пошла, например, Венгрия, мы очень тесно интегрированы в Европейский союз, являемся его важным членом и уважаем регуляторные процедуры внутри Евросоюза», передает РИА «Новости».
Вместе с тем он подчеркнул, что Рим сделает все возможное для решения вопроса о признании «Спутника V» в Евросоюзе.
«Конечно, Италия сыграет свою роль в технических консультациях. Решение принимают специализированные институты, но мы хотим, чтобы процесс ускорился. Чем быстрее он пойдет, тем лучше», – добавил посол.
Ранее сообщалось, что Россия и ЕС решили провести консультации по взаимному признанию сертификатов о вакцинации.
В Италии уже заявляли о возможности признания вакцинации «Спутником V». Вместе с тем Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
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Пресс-секретарь президента Филиппин объяснил предложение прививать от COVID во сне
Предложение президента Филиппин Родриго Дутерте прививать во сне от COVID-19 тех, кто сомневается в вакцинации, является шуткой, сообщил пресс-секретарь лидера Гарри Роке.
«Это просто шутка», – заверил Роке, передает РИА «Новости».
На вопрос о том, намерен ли Дутерте обязать филиппинцев пройти вакцинацию, пресс-секретарь пояснил, что такое решение может принять только парламент страны.
Ранее президент Филиппин призвал во сне прививать от COVID-19 тех, кто сомневается в вакцинации. До этого Дутерте заявлял, что граждане, отказывающиеся делать прививки от коронавируса, могут быть арестованы.
Глава ВОЗ не исключил возможности утечки COVID-19 из лаборатории
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил возможности утечки COVID-19 из научной лаборатории, отметив, что такая гипотеза «еще не была категорически исключена».
«Нужно продолжать изучение всех гипотез, от гипотезы передачи вируса от животного до гипотезы о его утечке из лаборатории, которая еще не была категорически исключена. С самого начала ВОЗ постоянно призывала к полностью открытому и прозрачному научному процессу для понимания первых дней пандемии», – передает РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sera слова главы ВОЗ.
Гебрейесус в этой связи напомнил, что исследования относительно происхождения коронавируса являются серьезным вопросом для науки и требуют времени. При этом он указал на некоторые «факторы, в том числе политические», которые препятствуют получению ответа на этот вопрос.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы лучше понять истоки этой пандемии. Были предприняты многочисленные миссии в Китай, чтобы лучше понять причины возникновения первых случаев и рекомендовать дальнейшие исследования, которые срочно необходимы», – сказал он.
Глава ВОЗ отметил, что в августе организация сформировала Научно-консультативную группу по вопросу о происхождении новых патогенов (Sago) для консультирования по техническим и научным вопросам, касающимся происхождения возникающих и повторно появляющихся патогенов с эпидемическим и пандемическим потенциалом, включая SARS-CoV-2.
Гебрейесус заявил также, что человечеству нужно лучше готовиться к угрозе возникновения новых эпидемий и пандемий. «Мир должен быть лучше подготовлен к предотвращению и реагированию на угрозу инфекционных заболеваний пандемического и эпидемического потенциала. COVID-19 показал нам, что наша подготовка могла бы быть значительно лучше», – сказал он.
Ранее МИД Китая заявил, что разведывательное сообщество США в докладе о происхождении коронавируса лишь попытается подтвердить заранее установленные выводы и переложить ответственность за пандемию.
В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
Напомним, в августе специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить версию о том, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов.