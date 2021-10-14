Инфекционист предложил усилить ограничения по COVID-19 в Москве

Иммунолог оценил эффективность введения экспресс-тестирования в школах

Экспресс-тесты просты и достаточно точны, поэтому вполне могут стать необходимой ранней диагностикой во всех российских школах, что поможет вовремя прерывать цепочки заражений коронавирусной инфекцией, сказал газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в 10 школах будет проведено экспресс-тестирование учеников на коронавирус, поскольку дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно и в 1,5 раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По итогам проекта и отработки алгоритма власти столицы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных учреждениях.

«Экспресс-тесты (иммунохимические тесты) очень простые, напоминают обычный тест на беременность, который продается в любой аптеке. То есть любой человек на дому может его проделать. Здесь, естественно, исследуется не моча, а, например, слюна (в зависимости от вида теста). Сама по себе методика позволяет самостоятельно проводить диагностику, потому что все очень просто», – говорит Болибок.

Он подчеркивает, что такие тесты в школах легко могут проводить работающие там медсотрудники, а также при детских поликлиниках есть школьные и дошкольные отделения, врачи и медсестры которых вполне могли бы оказать помощь. Кроме того, исходя из количества учеников, для оперативности проведения этих тестов можно обучить учителей, которые помогали бы пройти тест младшеклассникам, а ученики старших классах могут пройти его самостоятельно, возможно под контролем врача или педагога на группу. Простота использования данного теста позволяет легко внедрить его во все учебные заведения страны.

«С моей точки зрения, это абсолютно правильно выверенное решение. Единственное, жалко, что это сделано сейчас, а не полгода-год назад, но тогда не было таких ресурсов. Это ранняя диагностика, которая направлена на оперативное выявление носителей коронавирусной инфекции, и, соответственно, быстрой изоляции цепочек передачи вируса», – объясняет врач.

Иммунохимический тест – это тест на белки коронавируса, продолжает специалист. То есть, за определенное время сам вирус уже может исчезнуть из организма, но белок, который производят зараженные клетки, может остаться, потому что он априори находится дольше в организме человека. Поэтому иммунохимические тесты считаются более чувствительными, а их эффективность равна 85 %, что сравнимо с ПЦР-тестами.

Тестировать школьников, по мнению иммунолога, следует каждую неделю, ориентировочно в среду-четверг, поскольку в выходные дети преимущественно находятся в контакте с родственниками и другими людьми, и их организму нужно время на проявление признаков заболевания. В ином случае, при заражении, например, в воскресенье, в понедельник тест попросту может не показать наличие вируса.

Также врач обратил внимание на то, что уже несколько дней ситуация с вирусом в стране держится примерно на одном уровне. «Согласно статистике заболеваемости коронавирусом в России, сказать, на каком этапе находится текущая волна, сложно. Однако пока мы не перекрыли предыдущий пик, который был в декабре прошлого года. Возможно, пик этой волны уже остановился, тогда на этом плато мы постоим, как это бывает обычно, недели четыре, а потом заболеваемость пойдет на спад», – полагает Болибок.

Кроме того, он отметил, что те ограничительные мероприятия, которые принимаются в различных регионах страны, безусловно эффективны, поскольку как минимум они дают выбор: привиться против COVID-19 и иметь право на посещение общественных мест, не создавая при этом угрозы другим гражданам, или изолироваться дома, взяв отпуск или перейдя на удаленный режим работы, чтобы также не создавать опасность в первую очередь для окружающих.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что помочь в борьбе с коронавирусной инфекции может не только вакцинация, но и ранняя диагностика заболевания, «чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений».

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