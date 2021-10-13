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Власти Молдавии готовы к тому, что могут остаться без контракта с Газпромом
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Молдавия может остаться без контракта с Газпромом с 1 ноября, власти страны допускают такой варианта развития событий, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Также возможен сценарий поставки газа в неполном объеме, передает РИА Новости.
Компания Газпром 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1000 кубометров, что больше среднегодовой закупочной цены в 2021 году.
Компания «Молдовагаз» заявила 6 октября, что потребление газа в стране превышает поставки топлива из России. В среду в стране введен «режим тревоги» из-за ситуации на газовом рынке.
«Мы хотим заключить контракт с Газпромом на долгий срок, но считаем, что рыночная стоимость газа неприемлема для Молдавии», - заявлял Спыну.
Ранее сообщалось, что страна сейчас ищет возможность поставки газа через Румынию и Украину. Это также считается альтернативным сценарием, говорила на брифинге премьер Наталья Гаврилица.
В Польше пригрозили Газпрому штрафом из-за энергокризиса
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Евросоюз может оштрафовать Газпром из-за скачка газовых цен, заявил эксперт Войцех Якубик.
Якубик заявил в интервью польскому Radio Maryja, что «цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом, это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, Газпромом», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что ранее Еврокомиссия оштрафовала Google и Facebook, в то время как к Газпрому относилась снисходительно.
Последнее антимонопольное расследование в отношении российской компании было начато в 2012 году. Оно длилось шесть лет и закончилось весьма мягким урегулированием спора, добавил Якубик.
По его мнению, Еврокомиссия может в этот раз как оштрафовать Газпром, так и предложить ряд решений для защиты ЕС.
Отметим, что саму Польшу в Европарламенте захотели лишить финансирования, так как КС страны подтвердил превосходство конституции страны над правом ЕС.
Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось.
Президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Путин: Поставки газа через Украину опасно увеличивать
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Украинский газопровод может просто лопнуть при увеличении транзита, заявил президент России Владимир Путин.
Путин указал в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», что Россия уже увеличила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины, увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%, но «там больше увеличивать нельзя», передает РИА «Новости».
«Нам все намекают – увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», – пояснил президент.
Он отметил, что часть энергоресурсов, примерно 18 млрд кубических метров газа, хранится в ПХГ Украины, однако значительный объем из этого ресурса принадлежит не украинским операторам, а европейским и частным. И здесь «некоторые безответственные политики» на Украине заявляют, что газ, который хранится в подземных хранилищах, «который им не принадлежит», следует национализировать.
«И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими операторами частными, в том числе и иностранными операторами», – указал российский лидер.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия после 2024 года продлить свои обязательства по прокачке газа через Украину, Путин сказал: «Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить (...) Мы готовы это сделать. Но мы должны понять: а сколько же у нас купят».
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве.
Ранее в Кремле заявили, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину, если Киев будет предоставлять конкурентоспособные коммерческие предложения.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической.
Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
Путин подчеркивал, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось
Расход газа из подземных хранилищ в Европе почти сравнялся с объемами закачки, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
В понедельник запасы выросли на 1160 ГВт/ч, но при этом резко увеличился и отбор – до 970 ГВт/ч. В результате в начале недели общая наполненность увеличилась только на 0,02 процентных пункта – это минимальный показатель с весны 2021 года. Наполненность ПХГ составила 78,09%, передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
В Кремле назвали условие сохранения транзита газа через Украину
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Россия готова сохранять транзит газа через Украину, если Киев будет предоставлять конкурентоспособные коммерческие предложения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В данном случае, конечно, адресатом Киева являются приобретатели газа, покупатели газа в Европе, европейские компании. Именно эти компании могут заключить с российским монополистом новые долгосрочные соглашения с увеличенными объемами с учетом растущих потребностей в голубом топливе», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.
Песков отметил, что в таком случае Россия готова будет выполнить новые контракты. «Конечно. Россия это и делает. Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше газ, если будут увеличивать контракты, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать», – сказал он.
Кроме того, представитель Кремля отметил, что Россия безукоризненно выполняет контрактные обязательства по поставе газа в Европу.
«Россия в любом случае безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются», – заявил он.
Отвечая на вопрос о возможности дальнейшего наращивания поставок, Песков переадресовал этот вопрос в «Газпром».
«Есть покупатель, есть продавец... Здесь же еще есть инфраструктурная проблема, как это делать. Поэтому опять же, это лучше уже адресовать вопросы непосредственно Газпрому», – сказал он.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Путин объяснил причины энергетического кризиса в Европе
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Президент Владимир Путин призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» ответственность за ситуацию на газовом рынке в Европе.
Президент в среду принял участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА «Новости».
Во время выступления он отметил, что после прошлой холодной зимы в Европе многие страны не стали восполнять запасы газа перед новым сезоном, понадеялись на спотовые поставки газа и тем самым еще сильнее «подстегнули цены наверх». Путин добавил, что рост цен на газ стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот.
«Не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры», – сказал он.
При этом, по его словам, в сложившейся ситуации некоторые партнеры России пытаются прикрывать собственные ошибки: «Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, просто удивляешься. Просто удивительно. Как будто не видят цифр, не видят реалий».
Также и некоторые «эксперты» подменяют анализ ситуации на энергетическом рынке Европы пустыми политическими лозунгами.
«Все последнее десятилетие, шаг за шагом, в европейскую энергетику закладывались системные изъяны. Именно они и привели к масштабному кризису рынка в Европе», – подчеркнул Путин, отметив, что, пока на ведущих позициях была атомная и газовая генерация, подобных кризисов не было.
«В России такие проблемы сегодня, слава богу, невозможно даже представить», – добавил он.
Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось.
Ранее Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так. Также он назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Путин спрогнозировал рекордный объем поставок газа в Европу по итогам 2021 года
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года.
«Для любого рынка важна стабильность и предсказуемость. Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед нашими партнерами, в том числе и в Европе, обеспечивает гарантированные бесперебойные поставки газа на этом направлении. Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объем поставок газа на глобальный рынок. Более того, мы всегда идем навстречу нашим партнерам, готовы обсуждать дополнительные действия», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так.
Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось.
Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Киев заявил о достаточных объемах газа в ПХГ Украины
В подземных хранилищах Украины достаточно газа, чтобы обеспечить потребности населения и социальной сферы, заявил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.
Тимошенко сказал, что в СМИ и от оппозиции «звучит много манипуляций», но призвал не «разгонять панику», так как «никаких проблем» с запасами газа нет. Он признал, что «цена на газ на рынке действительно зашкаливает», но заверил, что власти Украины «всеми способами помогают местному самоуправлению преодолеть этот кризис», в том числе «с помощью спеццены», передает РИА «Новости».
Тем временем компания «Нафтогаз Украины» предложила бюджетным и религиозным организациям, в частности школам, детсадам и больницам, специальную цену на газ. Указывается, что «школы, детские сады, больницы смогут купить газ по 13,7 гривен/кубометр (0,52 доллара)». При этом спеццена будет действовать по контракту сроком на 15 месяцев. С транспортировкой и НДС цена составит 16,8 гривен (0,64 доллара).
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах Украины ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
Боррель признал законность контракта Венгрии и Газпрома
Соглашение между Венгрией и Газпромом о поставках газа в обход Украины не нарушает законодательства Евросоюза (ЕС), признал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Насколько я знаю, в этой сделке между Венгрией и Газпромом нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству», – цитирует РИА «Новости» Борреля.
По его словам, государства-члены ЕС могут свободно заключать двусторонние соглашения.
Ранее Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
В ЕК решили не рассматривать роль «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе
Еврокомиссия (ЕК) на заседании не рассматривала влияние запуска «Северного потока – 2» в ходе обсуждения рекомендаций странам ЕС по реагированию на энергетический кризис в регионе, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
«Еврокомиссия сегодня не обсуждала роль запуска «Северного потока – 2», поскольку процедура его разрешения в настоящий момент находится на рассмотрении у немецкого регулятора, после решения которого у ЕК будет два месяца на его рассмотрение», – передает ее слова ТАСС.
Симсон добавила, что сейчас уровень заполнения газохранилищ в странах Евросоюза составляет 77%. Также, по ее словам, Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам в ЕС.
«Газпром в полном объеме выполняет свои долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС, но практически не поставляет дополнительные объемы газа на европейский рынок или поставляет их в минимальном объеме», – сказала еврокомиссар по энергетике.
Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось. Еврокомиссия планирует предложить создание механизма общих закупок газа для пополнения стратегических запасов Евросоюза для устранения энергетического кризиса.
Президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Молдавия рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа
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Правительство Молдавии ищет возможность импорта газа в страну через Румынию, заявила на брифинге премьер Наталья Гаврилица.
По словам политика, в ходе заседания комиссии по ЧС были проанализированы ситуации на газовом рынке. Страна готовится к альтернативным сценариям поставок газа, в том числе используя соединения с Румынией.
«Мы готовим альтернативные пути доступа газа в страну, мы выступаем за политику диверсификации путей импорта газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны», – цитирует Гаврилицу РИА «Новости».
Льготный газовый контракт для Молдавии истек 30 сентября, но был продлен еще на месяц 1 октября. Сейчас продолжаются переговоры о заключении долгосрочного соглашения. Тем временем цена на газ для Молдавии выросла до 790 долларов за 1000 кубометров.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну выразил желание до конца октября встретиться с главой Газпрома, чтобы обсудить долгосрочный контракт на прежних условиях. Он отметил, что нынешняя цена на газ для Молдавии нереалистична, поэтому попросил продлить контракт на условиях 2019 года.
Спыну подчеркнул, что страна не столкнется с проблемой нехватки топлива.
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Цена на газ в Европе выросла до 1067 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена на газ в Европе на открытии торгов выросла до 1067,5 доллара за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах открыла торги на уровне 1055,5 доллара за тысячу кубометров, а на 9.16 мск она составляет 1067,5 доллара, что на 3,9% выше расчетной цены вторника, передает РИА «Новости».
Во вторник цена на газ в Европе на открытии торгов на лондонской бирже ICE опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
Путин развенчал миф о «выгоде» высокой цены на газ в Европе
Президент Владимир Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так.
На пленарном заседании Российской энергетической недели российский лидер поприветствовал всех участников и гостей форума.
«Москва вновь принимает руководителей ведущих отраслевых компаний и объединений, авторитетных экспертов, специалистов, чтобы вместе обсудить текущее состояние и перспективы глобальной энергетики, ее важнейшие тенденции. И, конечно, чтобы предложить механизмы долгосрочной стабилизации энергетического рынка, что особенно важно в нынешней непростой ситуации», –передает его слова РИА «Новости».
«Часто приходится слышать, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, позволяют им получать сверхприбыли, не прилагая при этом никаких видимых усилий. Однако те, кто отстаивает такую позицию, не понимают, о чем они говорят, предпочитают не смотреть вперед, не учитывать долгосрочных перспектив, а они очевидны, в том числе для производителей», – заявил Путин.
Он объяснил, что резкий и многократный рост цен на энергоресурсы вынуждает предприятия, экономику, коммунальную сферу кардинально увеличивать затраты, вынуждает сокращать потребление энергии и снижать объемы производства.
«Высокая ценовая конъюнктура в итоге способна обернуться негативными последствиями для всех, в том числе и для производителей. И наши производители, в том числе, присутствующие здесь в зале, прекрасно это понимают», – сказал президент.
По словам президента, сейчас ситуация на европейском газовом рынке не выглядит сбалансированной. Путин пояснил, что для газового рынка важна стабильность и предсказуемость. Основная причина заключается в том, что «не все на этом рынке зависит от производителей».
«Не меньшую, а то и большую роль здесь играют потребители газа», – уточнил глава государства.
Он добавил, что Россия выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок до конца года.
Глава государства также отметил, что резкий скачок цен на энергоносители способен обернуться негативными последствиями как для потребителей, так и для производителей, передает РИА «Новости».
Россия, заявил Путин, рассчитывает на сохранение действия договоренностей в рамках ОПЕК+ до конца 2022 года.
«Сегодня на этапе восстановления мировой экономики страны ОПЕК+ стабилизируют ситуацию на нефтяном рынке», – подчеркнул президент.
На Украине из-за поврежденной трубы без газа остались более 16 тыс. человек
В Харьковской области неизвестные повредили газопровод, более 16 тыс. абонентов остались без голубого топлива, сообщили в региональном управлении нацполиции Украины.
«Полицейские открыли уголовное производство по факту повреждения газопровода в Харьковской области. Неизвестные 12 октября в 10.00 (совпадает с мск) перекрыли задвижку высокого давления в колодце по улице Лозовского в городе Лозовая, что привело к прекращению газоснабжения жилых кварталов города. Без газа остались 16,2 тыс. абонентов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Дело возбудили по статье «Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов». По ней подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.
Полицейские проводят следствие, устанавливают причастных к преступлению.
В Минэнерго заверили в надежности России в качестве поставщика газа
Спрос на российский газ повышен, Россия была и остается надежным поставщиком сырья, несмотря на высокое внутреннее потребление, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.
Шульгинов заявил в интервью каналу «Россия-24», что «можно говорить, конечно, о повышенном спросе на наш газ, учитывая, что Россия всегда была, несмотря на высокое внутреннее потребление газа, надежным поставщиком», передает ТАСС.
«Я думаю, таким и останется», – добавил он.
Шульгинов также отметил, что поставки угля из России в Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что Россия всегда была надежным поставщиком газа в Европу и в нынешней ситуации не является врагом, а повышение цен на газ связано с растущим спросом Китая.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Путин напомнил о соблюдении Россией обязательств по поставкам газа в Европу во все времена
Россия всегда выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, в том числе в период холодной войны, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».
Модератор пленарного заседания, ведущая телеканала CNBC Хедли Гэмбл спросила российского лидера, использует ли Россия энергию как оружие. В ответ Путин заявил, что Россия не использует никакого оружия, а в экономике это вообще исключено.
«Даже в самые сложные периоды холодной войны Россия регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу», – передает его слова РИА «Новости».
«Нужно только заглянуть в интернет. Там все есть, а вы говорите об обвинениях России по использованию энергоресурсов в качестве оружия. Это полная чушь, бред, политически немотивированная болтовня, не имеющая под собой ничего серьезного, никаких оснований», – пояснил президент.
Ранее Путин призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» ответственность за ситуацию на газовом рынке в Европе. Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так. Также он назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.