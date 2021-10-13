МВД придумало особый правовой режим для иностранных студентов

МВД решило упростить пребывание обучающихся в России иностранцев, создав для них особый правовой режим – разрешение на временное проживание в целях получения образования, в частности, им можно будет не сниматься с учета при выезде из России во время обучения (например, на каникулы), соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект предусматривает изменения в федеральный закон о правовом положении иностранцев в России, он предлагает установить особый правовой режим для иностранцев, очно обучающихся в российских государственных образовательных или государственных научных организациях, передает РИА Новости.

Как уточняется в пояснительной записке, сегодня иностранцы, обучающиеся в России, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах квот, устанавливаемых правительством.

«В целях упрощения процедуры пребывания (проживания) указанной категории лиц на территории РФ и их последующей легализации законопроектом предлагается дополнение ... (соответствующего ФЗ) статьей 62, в соответствии с которой иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях обучения в государственной образовательной или государственной научной организации, смогут получить разрешение на временное проживание в целях получения образования (далее – РВПО)», – говорится в пояснительной записке.

Согласно ей же, иностранец, получивший РВПО, будет являться временно проживающим и может быть поставлен на учет и по месту жительства, и по месту пребывания. Кроме того, для упрощения условий иностранным обучающимся им планируется разрешить не сниматься с учета по месту пребывания при выезде из России в период обучения.

«Вносимые в Федеральный закон № 109-ФЗ изменения позволят снять нагрузку как на территориальные органы МВД в части приема указанных уведомлений и внесения сведений в ведомственные учеты, так и на государственные образовательные или государственные научные организации в части выполнения обязательного требования по постановке иностранного студента на миграционный учет», – подчеркивается в пояснительной записке.

Указанной категории граждан (иностранцам с РВПО) предлагается выдавать визу временно проживающего лица.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выезд за границу для несовершеннолетних вместе с сопровождающим.