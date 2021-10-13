Ученые опровергли популярную гипотезу происхождения коренных американцев

Международный коллектив ученых опроверг одну из самых распространенных гипотез происхождения коренных американцев, согласно которой их предками были представители японского народа дземон, сообщила пресс-служба Российского научного фонда.

«Японская группа Дземон очень разнообразна и в свое время смешалась со многими народами. Ее генетические следы обнаружены в Юго-Восточной Азии и даже в американской Арктике, но не на других частях континента. Мы предполагаем, что истоки коренных американцев лежат где-то в Сибири. Но где точно – нам еще предстоит выяснить», – сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Владимир Питулько, слова которого приводятся в сообщении.

Несмотря на уровень развития науки, многие вопросы о жизни древних людей остаются открытыми. Среди них – происхождение коренных народов Америки. Наиболее популярна теория о том, что их предки пришли из Японии по Берингову перешейку, в древности не единожды соединявшему Евразию и Североамериканский континент. В основе такого предположения лежат находки наконечников метательного оружия, чей возраст составляет 16-14 тысяч лет: техника их исполнения оказалась аналогичной у коренных американцев и у древнего японского народа Дземон.

Однако, как отмечают ученые, эта гипотеза выдвинута только исходя из археологических свидетельств. В новой работе исследователи решили посмотреть на происхождение коренных народов Америки с позиций биоантропологии, изучив биологические остатки, а также древнюю ДНК. Так, ученые сравнили строение зубов древних американцев и представителей японского народа Дземон при помощи специального веб-приложения rASUDAS.

Оказалось, что по 21 признаку (наличие или отсутствие определенных бугорков или ямок, их количество, форма) коренные жители Америки довольно далеки от японцев. Различия видны даже невооруженным глазом: у древних индейцев центральные резцы сближены и развернуты относительно оси, тогда как дземонцы имели более ровные передние зубы.

Более того, обзор работ коллег показал, что генетические исследования материала из костей – ядерной и митохондриальной ДНК, мужских хромосом – подтверждают то, что народ Дземон скорее всего не мог быть предком древних американцев. Нуклеиновые кислоты последних несут последовательности обитателей нескольких регионов Северо-Восточной Азии, в том числе Сибири, отмечают авторы работы.

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