Вождь индейцев чероки потребовал от Jeep не использовать название народа

Вождь проживающего в США индейского народа чероки Чак Хоскин-младший потребовал от американской компании Jeep прекратить использовать наименование народа в названии автомобилей Jeep Grand Cherokee и Jeep Cherokee, сообщил телеканал CNN.

«Я думаю, что в этой стране мы живем в такое время и в такую эпоху, когда настала пора и корпорациям, и спортивным командам перестать использовать коренные американские наименования, изображения и названия талисманов для их продукции. Я не сомневаюсь в их добрых намерениях, но нам не делает чести, когда наше имя приклеено на борт автомобиля», – передает ТАСС слова Хоскина-младшего.

В свою очередь представители компании отметили, что наименования автомобилей тщательно отбираются и оберегаются в течение долгих лет, чтобы чтить и почитать коренные американские народы за их благородство, доблесть и гордость. «Мы как никогда ранее готовы вести уважительный и открытый диалог с вождем народа чероки Чаком Хоскиным», – добавили в компании.

Однако Хоскин подчеркнул, что не существует никаких условий, при которых было бы приемлемо использование компанией наименования племени. «Это самое ценное, что у нас есть. Это часть нашей идентичности», – подчеркнул он.

Согласно данным телеканала, автомобили марки Jeep Cherokee выпускались с 1974 по 2001 год, производство автомобилей под таким названием возобновилось в 2013 году. В 1993 году появилась модель Jeep Grand Cherokee.

Напомним, в 2007 году на 2800 человек всего за один день сократилась численность племени североамериканских индейцев чероки. Сокращение стало итогом проведенного среди представителей племени референдума. Его участники проголосовали за исключение из рядов племени лиц, в чьих жилах наравне с кровью чероки текла кровь негров.