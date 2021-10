Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось Клинтон написала триллер о президенте США «Эрике-тупице» 13 октября 2021, 06:46

Текст: Антон Антонов

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в своем дебютном романе «Состояние ужаса» (State of Terror) изобразила узнаваемые образы современных политиков. В начале романа, который написан Клинтон в соавторстве с популярной в США писательницей Луизой Пенни, есть предупреждение о том, что все совпадения с реальностью случайны, но образы, созданные в романе, вполне узнаваемы, передает ТАСС. Так, в книге фигурирует экс-президент США Эрик Данн, которого даже его окружение называет Эриком-тупицей. Он харизматичен, эксцентричен, у власти продержался лишь один срок, при этом внешнеполитические позиции страны при нем сильно ослабли. После окончания срока президентства он играет в гольф во Флориде, но планирует вернуть власть. Главная героиня книги – госсекретарь Эллен Адамс, которая вынуждена разбираться с внешнеполитическими неудачами Данна. По сюжету Эллен предстоит столкнуться с «российским президентом Максимом Ивановым», которого она считает авторитарным правителем, использовавшим Данна в своих целях. Также в книге есть премьер-министр Великобритании Беллингтон – неряшливый представитель высшего класса с растрепанными волосами. Он цитирует латинские выражения, чтобы скрыть отсутствие способностей. Напомним, как сообщило издательство Simon & Schuster, в State of Terror («Состояние ужаса» или «Государство террора») рассказывается о госсекретаре, которой поручают «собрать команду для раскрытия смертельного заговора» после того, как ряд терактов «приводит мировой порядок в хаос». Издательство заявило, что «в этом грандиозном триллере о международных интригах рассказывается о закулисной мировой драме, основанной на деталях, которые могут быть известны только инсайдерам»

Россия назвала срок ожидания ответов от ФРГ, Франции и Швеции по инциденту с Навальным 12 октября 2021, 20:46

Фото: REUTERS/Christian Mang

Текст: Елизавета Булкина

Москва ожидает к 16 октября ответы Германии, Франции и Швеции по ситуации вокруг Алексея Навального, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, и. о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов. «В соответствии с направленным нами 6 октября запросом по статье 9 КЗХО ожидаем в установленный по конвенции срок, а именно к 16 октября, предметных ответов Германии, Франции и Швеции, без которых не представляется возможным подтвердить или окончательно опровергнуть предполагаемое наличие состава преступления в произошедшем с Навальным инциденте», – передает его слова РИА «Новости». Воронцов также заявил, что Россия призывает страны Евросоюза и НАТО перестать выдвигать ничем не обоснованные обвинения по ситуации Навальным. «Призываем страны ЕС и НАТО прекратить выдвигать ничем не подкрепленные обвинения в адрес добросовестных государств – участников КЗХО и заниматься подтасовкой фактов с целью продвижения собственных политических интересов», – сказал дипломат. Вместо этого он призвал страны проявить ответственность за дальнейшую судьбу ОЗХО и поддержание международного мира и безопасности. «Со своей стороны РФ продолжит добиваться установления истины в ситуации вокруг господина Навального», – подчеркнул Воронцов. Посол России в Нидерландах, постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Великобритании, ФРГ, Франции и Швеции получили список вопросов России по инциденту с Алексеем Навальным. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России. Рябков оценил разговор с Нуланд 12 октября 2021, 14:15

Фото: Пресс-служба Министерства

иностранных дел РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются, заявил замглавы МИД Сергей Рябков по итогам почти двухчасовых консультаций. «Пока вся эта ситуация с визами, с консульской работой, с присутствием дипперсонала – российского в США и американского в России – не улучшается. Мы предельно откровенно поговорили на эту тему с Нуланд», – цитирует его РИА «Новости». По его словам, «позиции сторон плохо стыкуются. Американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям. Но тем не менее разговор был полезен». Отдельно Рябков подчеркнул, что тема Украины не обсуждалась на встрече. Он отметил, что консультации касались темы двусторонних отношений, работы диппредставительств и ряда других вопросов. Также он подчеркнул, что Москва категорически отвергает обвинения США в использовании поставок газа как инструмента для манипуляций. «Это бесстыдно, что они продолжают повторять, как заигранную пластинку, подобные обвинения. Мы никогда не оказывали давление путем поставок наших энергоресурсов... Мы никоим образом не заинтересованы использовать их как политическое давление», – заявил Рябков. Он отметил, что претензии такого рода звучат не в первый раз, «но они... являются частью информационной войны, которую Запад продолжает вести против Москвы по многим направлениям». При этом Россия последовательно работает для стабилизации энергетического рынка. Ранее переговоры замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд завершились в МИД. По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Россией и США. Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано. В Госдепе заявляли, что в Москве она «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов». При этом с визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве. В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева». Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян. ЕК призвала применить Газовую директиву к «Северному потоку – 2» в полном объеме 12 октября 2021, 13:45 Текст: Елена Мирошниченко

Еврокомиссия настаивает на применении в полном объеме Газовой директивы ЕС к газопроводу «Северный поток – 2», заявила на пресс-конференции глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС – Украина в Киеве. «Газовая директива от 2019 года полностью применяется к «Северному потоку – 2», – приводит ее слова ТАСС. Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода законодательству ЕС, включая вопрос «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии». В ответ на требование Федерального сетевого агентства Германии в компании Nord Stream 2 отметили, что «Северный поток – 2» уже получил все необходимые разрешения, реализован в соответствии с национальными законодательствами и нормами международного права. Зеленский заявил об обсуждении с ЕС новых санкций против «Северного потока – 2» 12 октября 2021, 14:29

Фото: president.gov.ua

Текст: Евгения Шестак

Украина обсуждала с главами Евросовета и Еврокомиссии введение третьего пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы сегодня обсуждали возможность использования Третьего энергетического пакета относительно «Северного потока – 2» и отдельной санкционной политики относительно «Северного потока – 2», – цитирует ТАСС Зеленского. При этом он признал, что этот вопрос не будет решен быстро. «Это дискуссия не на один час, не на один день», – отметил президент. Также Зеленский заявил, что Украина хочет сохранить транзит российского газа в Европу по своей территории, чтобы не нести финансовые потери. «В любом случае очень важно для нас сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по 2 млрд долларов (такую сумму Украина получает от России за транзит газа) законных никто не хочет, поэтому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности», – отметил он. По словам президента, украинское общество не обладает достаточным пониманием того, когда страна выйдет на финишную прямую в процессе европейской интеграции. «В нашем обществе <...> и лидерам страны не хватает этого понимания – о том, что мы идем тем путем, о том, где тот финиш и есть ли он, потому что мы очень в это верим и делаем все на этом пути, делаем все, чтобы финиш был в ближайшее время», – заявил Зеленский. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия настаивает на применении в полном объеме Газовой директивы ЕС к газопроводу «Северный поток – 2». Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода законодательству ЕС, включая вопрос «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии». В ответ на требование Федерального сетевого агентства Германии в компании Nord Stream 2 отметили, что «Северный поток – 2» уже получил все необходимые разрешения, реализован в соответствии с национальными законодательствами и нормами международного права. Умер первый официальный представитель СК Владимир Маркин 12 октября 2021, 10:13

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Первый официальный представитель Следственного комитета (СК) генерал-майор юстиции Владимир Маркин умер в возрасте 64 лет, сообщили в пресс-службе СК. «Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин», – говорится в сообщении на сайте СК. В СК подчеркнули, что Маркин был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом. «Человек с четкой гражданской позицией, он всегда своевременно отвечал на вызовы и попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа. При непосредственном участии Владимира Ивановича образ современного российского следователя теперь прочно ассоциируется у людей с независимым, честным и принципиальным офицером, а работа ведомства – с прозрачностью и объективностью», – отметили в СК. В СК выразили глубокие и искренние соболезнования родным и близким Владимира Маркина. Как сообщил источник РИА «Новости», Маркин давно тяжело болел. Уроженец Челябинска Владимир Маркин в 1985 году окончил факультет журналистики МГУ, после чего вернулся в родной город, где стал корреспондентом газеты «Вечерний Челябинск». После переезда в Москву в 1986 году работал на радио и телевидении, а также в ряде общественных и государственных структур. В сентябре 2007 года был образован Следственный комитет при прокуратуре России, Маркин занял должность руководителя управления взаимодействия со СМИ. В 2011 году, после выделения Следственного комитета в самостоятельное ведомство, Маркин стал официальным представителем новообразованной структуры. В 2016 году Маркин подал рапорт об отставке. На Украине заявили о начале газового кризиса 12 октября 2021, 09:09

Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

На Украине больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо. Как сообщает украинское издание «Бизнес.Цензор», бюджетные учреждения должны платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр. Отмечается, что правительство заключило с «Нафтогазом» и местными властями меморандум, в котором стоимость зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. При этом, согласно меморандуму, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг». Он не принимает участие в тендерах, в них участвуют только частные компании, которые готовы поставлять топливо только по рыночным ценам. Многие бюджетные учреждения уже расторгли старые договоры с «частниками» в надежде заключить новые контракты с «Нафтогазом», так они остались без контрактов. «В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней», – пишет издание. Также с проблемами столкнулись и обычные граждане. Некоторых потребителей, которые платят за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр, вынуждают платить за газ по 16,5 гривны (44,86 рубля). Ранее мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив сообщил, что в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ. Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами. Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией. Ученые уловили загадочный сигнал из центра Млечного Пути 12 октября 2021, 14:27

Фото: NASA

Текст: Алексей Дегтярев

Из центра Млечного Пути исходит необычный сигнал, не соответствующий ни одному из известных источников, его обнаружили астрономы, работающие на австралийском радиотелескопе ASKAP. Этот сигнал может указывать на новый класс звездных объектов, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию авторов в журнале The Astrophysical Journal. Ученые из национального научного агентства Австралии CSIRO, Германии, США, Канады, Южной Африки, Испании и Франции два года изучали небо с помощью радиоинтерферометров ASKAP в Австралии для поиска необычных объектов в рамках проекта VAST (Variables and Slow Transients). В центре галактики они обнаружили ASKAP J173608.2-321635, его назвали по координатам объекта. «Этот объект был уникален тем, что вначале он был невидимым, затем стал ярким, затем исчез, а затем снова появился. Такое поведение было необычным», – заявила глава исследовательской группы профессор Тара Мерфи. У источника наблюдается необычное свойство – высокая поляризация, сигнал колебался в одном направлении, но это направление вращалось со временем. «Яркость объекта также резко менялась, в 100 раз, и сигнал включался и выключался, по всей видимости, случайным образом. Мы никогда не видели ничего подобного. Сначала мы думали, что это пульсар – очень плотный тип вращающейся мертвой звезды, или же звезда, излучающая мощные вспышки. Но сигналы от этого нового источника не соответствуют тому, что мы ожидаем от этих типов небесных объектов», – отметил первый автор статьи, аспирант Школы физики Сиднейского университета Цзитенг Ван. После фиксирования шести радиосигналов за девять месяцев 2020 года авторы попытались найти объект в видимом свете, но не смогли обнаружить. Они обратились к более чувствительному радиотелескопу MeerKAT в Южной Африке. «К счастью, сигнал вернулся, но мы обнаружили, что поведение источника резко изменилось – после появления сигнал исчез за один день, хотя в наших предыдущих наблюдениях на ASKAP это длилось несколько недель», – отметил Мерфи. На данный момент объяснить природу сигнала ученые не могут, ему дали условное название транзиентный радиоисточник. У него есть некоторые сходства с известными процессами в центре Млечного Пути, но есть и отличия. Названы причины ужесточения позиции Японии по Курилам 12 октября 2021, 11:32

Фото: Toru Hanai/Gloal Look Press

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Правящие круги Японии диктуют новому премьеру Фумио Кисиде отказ от новаций в отношениях с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Олег Казаков. Ранее глава японского правительства заявил, что суверенитет Токио якобы распространяется на острова южной части Курил. «Новый премьер Японии будет осуществлять свою внешнюю политику исходя из той концепции, которая сложилась в правящих кругах страны. Мы видим, что Кисида отказался от новаций в отношениях с Россией и вернулся к консервативному подходу. Делает он это корректно, но достаточно однозначно», – сказал старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков. По его словам, приоритетом для Токио является улучшение отношений с США и с союзниками в рамках противостояния с Китаем. Россия же находится на периферии японских интересов. Но поскольку Россия – ближайший сосед Японии, то Кисида не мог не обозначить тему Курил. «Дело может сдвинуться после встречи на высшем уровне Путина и Кисиды. Думаю, после этой беседы стороны озвучат продвижение в реализации проектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Сейчас отношения Москвы и Токио уже переходят на другой – более гуманитарный уровень», – выразил надежду политолог. Впрочем, «надежды на подписание мирного договора между странами нет именно потому, что Токио вернулся к традиционному подходу по Курилам», добавил эксперт. «Тема мирного договора будет всегда присутствовать в диалоге стран, но консервативная доктрина Японии в отношении России не предусматривает поиск компромиссов по этому вопросу», – указал Казаков. В этой связи собеседник вспомнил политику бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, которая отличалась меньшей категоричностью в отношении России. «Абэ делал ставку на выстраивание личных отношений с Путиным и пытался на этой основе сделать то, что было не под силу другим японским лидерам – подписать мирный договор. Как видим, Кисида не стал продолжать линию Абэ», – резюмировал эксперт. Напомним, Фумио Кисида утверждает, что суверенитет Японии «распространяется на «северные территории» – так Токио называет южную часть Курил. Премьер призвал «решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям». Он заверил, что его кабмин «настроен на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов». Кисида заявил, что готов к упорным переговорам с опорой на прежние договоренности. В октябре нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИД, сотым премьер-министром Японии. В четверг состоялся разговор главы России Владимира Путина и Кисиды. Лидеры государств подтвердили заинтересованность обеих сторон на всех направлениях в заключении мирного договора, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли новый премьер Японии вернуть отношения с Россией в нормальное русло. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украинцев возмутило видео с закрытой вечеринки партии Зеленского 12 октября 2021, 08:29 Текст: Елена Мирошниченко

В Сети украинцы подвергли критике видео с закрытой вечеринки пропрезидентской партии «Слуга народа» во Львовской области, на ней находился и украинский лидер Владимир Зеленский. Украинский телеканал «1+1» опубликовал репортаж со съезда партии, в котором показана церемония вручения партийных «премий», а также закрытая вечеринка, на которой присутствуют президент, глава фракции Давид Арахамия и другие депутаты и чиновники, передает РИА «Новости». Видео вызвало негодование отклик украинских пользователей в комментариях под видео в YouTube. «Честно, не понимаю, что празднуют. Вокруг бедность, зарплаты не платят. Печаль. Зачем это показывать», – написала Mironova Svetlana. «Пир во время чумы!» – возмутился Pesotto25. «Это издевательство над украинцами, все, что здесь происходило», – написала пользователь Olha Hohol. «А почему они без масок! В разгар эпидемии – это недопустимо!» – возмутилась Ксения Любимова. Ранее читатели украинского агентства УНИАН раскритиковали президента страны Владимира Зеленского, который признался, что забыл обсудить с американским лидером Джо Байденом его визит в Киев. Словенские фанаты напали на болельщиков футбольной сборной России 12 октября 2021, 10:24 Текст: Елена Мирошниченко

Словенские болельщики после матча сборных Словении и России в отборочном турнире чемпионата мира по футболу напали на российских фанатов, рассказал болельщик по имени Роман. «Нас было пять человек. После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать. Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили – его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы. Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, так как был рейс в Россию. Сейчас он летит домой. Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол», – рассказал болельщик РИА «Новости». Также о произошедшем рассказал пользователь Twitter с ником «Угодник», передает телеканал «360». «После матча был прыжок со спины от местных. Все время после матча и почти до утра провели в Maribor University Medical Centre. У одного из наших серьезные повреждения с переломами и прочим», – написал он. Напомним, матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словении завершился победой россиян со счетом 2:1. Ворота сборной Словении поразили Игорь Дивеев и Георгий Джикия. Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира. Кремль ответил на заявление Токио о суверенитете Японии над Южными Курилами 12 октября 2021, 13:19

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Россия не согласна с заявлением нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды по Курильским островам, они являются территорией России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Не согласны с такими заявлениями. Это территория Российской Федерации», – ответил он на вопрос, как Москва оценивает такое заявление, сообщает РИА «Новости». При этом Песков подчеркнул, что Россия готова к диалогу с Японией для решения острых вопросов. «Россия неоднократно на самых различных уровнях подтверждала политическую волю, в том числе и президент России (Владимир) Путин подтверждал политическую волю продолжать диалог с Японией с тем, чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня», – сказал Песков. Ранее Кисида заявил, что суверенитет Японии якобы распространяется на острова южной части Курил. Напомним, в октябре нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИДа, сотым премьер-министром Японии. На минувшей неделе состоялся разговор президента России Владимира Путина и Кисиды. Вторая область Украины объявила ЧС из-за отсутствия поставок газа 12 октября 2021, 11:53 Текст: Елена Мирошниченко

В Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам, сообщила пресс-служба областной госадминистрации. «На Закарпатье на внеплановом заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение считать ситуацию в области в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов, чрезвычайной. Ее классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня», – приводит сообщение ТАСС. Поставщики, которые до роста цен на газ выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, поскольку сейчас его цена оказалась значительно ниже рыночной. По словам губернатора области Анатолия Полоскова, ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений Закарпатья на период отопительного сезона составляет около 25 млн куб. м. На Украине больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо. Ранее мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив сообщил, что в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ. Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами. Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией. Иммунолог опровергла миф о достаточности прогулок на солнце для восполнения дефицита витамина D 12 октября 2021, 20:20

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Чтобы избежать нехватки витамина D в организме в осенний, зимний и весенний периоды, необходимо есть морепродукты и рыбу, а также при возможности совершать прогулки в солнечные дни, заявила газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина. «От достатка витамина D в организме зависят очень многие факторы. Он, например, участвует в обмене микроэлементов, кальция, поэтому при его дефиците может быть хрупкость костей, измениться состояние кожи. Также от недостатка любых витаминов может ощущаться повышенная усталость, расшатанность нервной системы и так далее», – говорит Логина. Она подчеркивает, что из-за недостатка солнца в осенний, зимний и весенний периоды часто замечается дефицит витамина D. Кроме того, нехватке данного витамина подвержены в основном офисные работники, а также те, кто в дневное время постоянно находятся в помещении и практически не выходят на улицу. «Сейчас в любой лаборатории можно определить уровень содержания витамина в организме по анализу крови, и, соответственно, корректировать его. Специального направления врача этот анализ не требует. Но вот за расшифровкой следует обратиться к доктору, который вас курирует, только он может назначить прием дополнительных витаминов, если это будет необходимо. Самому какие-то препараты пить не следует», – рекомендует иммунолог. Сдавать такой анализ достаточно один раз в год, преимущественно в зимне-весенний период, либо опираясь на собственные ощущения и состояние организма, продолжает врач. В том числе, при проявлении признаков авитаминоза (чрезмерной сухости кожи, появлении головных болей, резкого упадка сил, депрессии и других симптомов). «Чтобы избежать авитаминоза, нужно просто соблюдать рациональное питание, которое будет содержать морепродукты, рыбу. Их нужно употреблять наряду с овощами, фруктами, мясом. Но сколько конкретно съедать рыбы нужно каждому, сложно сказать, поскольку все зависит от комплекции человека. Кроме того, так как продуктов, которые содержат витамин D, мало, то еще и в обязательном порядке нужно солнышко», – заключила Логина, добавив, что регулярные прогулки в дневное время, даже небольшие, вполне могут предотратить дефицит витамина D в организме. Ранее врач-аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина предупредила россиян, что чрезмерное употребление витамина D может оказать пагубное влияние на организм из-за повышения уровня кальция в крови, поэтому самостоятельно назначать себе препараты, содержащие его, не стоит. Украина объявила о планах преодоления энергетического кризиса с помощью Белоруссии 12 октября 2021, 21:21

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Минэнерго Украины планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса», сообщили источники в министерстве. Отмечается, что сечение линий электропередачи, соединяющих обе страны, составляет 900 МВт. По данным источника, задействовать из них планируется минимум половину, передает «Экономическая правда». «Эти поставки призваны помочь Украине выйти из энергетического кризиса, в котором страна окажется в конце октября – начале ноября, когда ожидается внутренний рост спроса на электроэнергию. Удовлетворить его за счет внутренних производителей энергии страна не способна из-за проваленной программы по накоплению угля», – говорится в сообщении. Источник отметил, что если Белоруссия откажет в транспортировке электроэнергии по политическим причинам, Украина «с высокой степенью вероятности будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления». Уточняется, что сперва добровольно сократить объемы потребления электроэнергии на 10–20% предложат промышленным потребителям. В сентябре украинские власти решили продлить запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии на месяц. США могут лишиться крупнейшего поставщика патронов из-за антироссийских санкций 12 октября 2021, 10:47 Текст: Елена Мирошниченко

США могут лишиться одного из крупнейших импортеров патронов в свою страну, новые санкции, которые ввел Вашингтон, ограничивают импорт оружия и боеприпасов из России. В новый перечень ограничений США включено требование ограничить импорт оружия и боеприпасов. Также отказы на запрос поставок из России будут получать компании, которые заинтересованы в алкоголе и табаке, сообщает РБК. Отмечается, что Россия является главным поставщиком патронов в США. Средняя сумма поставок превышает 100 миллионов долларов, что составляет более 21% от всей подобной импортной продукции. Ранее украинский МИД решил поддержать решение США о введении антироссийских санкций по инциденту с Алексеем Навальным. «В частности, речь идет о запрете импорта из Российской Федерации стрелкового оружия, боеприпасов, а также экспорта в Россию ряда чувствительных категорий товаров двойного использования. Ограничительные меры также касаются ряда лиц и предприятий», – говорится в заявлении украинского МИД.