Лавров ответил на обвинения во вмешательстве в дела балканских стран

Россия в отношениях с Сербией и другими странами на Балканах руководствуется исключительно взаимной выгодой и балансом интересов, а все обвинения в том, что Москва вмешивается в дела государств и нарушает международное право, голословны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Что касается опасений и заклинаний относительно того, что Россия пытается вмешиваться в жизнь Западных Балкан – мы к ним привыкли. Мы в отношениях с Сербией и другими странами этого региона руководствуемся исключительно взаимной выгодой, балансом интересом», – передает РИА Новости слова Лаврова по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Лавров добавил, что позиция Евросоюза в отношении сотрудничества России и балканских стран, в частности, Сербии все больше напоминает неоколониализм.

«Если у кого-то есть конкретные факты подтверждающие голословные обвинения о том, что Россия нарушает какие-то нормы международного права, в западнобалканском регионе, либо где-то еще, милости просим, предъявите, пожалуйста», – добавил российский министр.

Напомним, в воскресенье Сергей Лавров призвал ЕС выполнять обязательства по «Брюссельскому» соглашению о нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Кроме того, в воскресенье Лавров призвал США использовать свое влияние на Приштину для обеспечения переговорного процесса с Белградом.

Напомним, в конце сентября Белград и Приштина достигли договоренности о деэскалации в Северном Косове. Стороны договорились, что силы НАТО KFOR заменят на линии разграничения в Косово приштинский спецназ. 2 октября военнослужащие Польши и Италии в составе контингента НАТО прибыли к КПП «Ярине» на севере Косово.

Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась, когда сотни косовских силовиков, включая снайперов, заняли КПП «Ярине» и «Брняк». В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день. Косовары принудительно снимают с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это «пошлину» в пять евро. Россия призвала НАТО и ЕС убедить Приштину отозвать войска с севера Косово.

Президент Сербии Александр Вучич предъявил НАТО ультиматум, пригрозив ответить на нападение на сербское население Косово. Премьер Сербии Ана Брнабич на общеполитических дебатах 76-й сессии ГА ООН призвала ЕС заставить Косово исполнять Брюссельские соглашения.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств в ЕС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Косово вновь превращается в горячую точку.