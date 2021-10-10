Лавров призвал ЕС выполнять обязательства по «Брюссельскому» соглашению

Россия выступает за решение косовской проблемы путем диалога Белграда и Приштины, ЕС пора начать выполнять свои обязательства по «Брюссельскому» соглашению о нормализации отношений между сторонами конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Мы говорили, конечно же, о региональных делах, о косовской проблеме. Россия неизменно выступает за то, чтобы решение этой ситуации основывалось исключительно на уважении резолюции 1244, за то, чтобы это решение было найдено в рамках прямого диалога между Белградом и Приштиной, и чтобы это окончательное решение было вынесено на одобрение Совета безопасности ООН», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва примет любое решение, которое устроит Сербию и сербский народ. Он также обратил внимание, что Россия была обеспокоена провокацией на севере Косово в конце сентября.

«Хотим также подчеркнуть, что неизменно в наших контактах с Европейским союзом напоминаем об ответственности Брюсселя за те посреднические функции, которые были Брюсселем самим инициированы и которыми Евросоюз был наделен решением Генеральной ассамблеи ООН. Пора выполнять договоренности, которые были достигнуты много лет назад, в частности, договоренность о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косово, о чем было условлено официально, конкретно еще в 2013 году. Не делает части Евросоюзу попустительство попыткам косоваров заматывать это важнейшее решение для сербского населения Косово», – добавил Лавров.

Ранее глава МИД России призвал США использовать свое влияние на Приштину для обеспечения переговорного процесса с Белградом. В прошлую субботу военнослужащие Польши и Италии в составе контингента НАТО прибыли к КПП «Ярине» на севере Косово.

Напомним, в конце сентября Белград и Приштина достигли договоренности о деэскалации в Северном Косове. Стороны договорились, что силы НАТО KFOR заменят на линии разграничения в Косово приштинский спецназ. Ранее Россия призвала НАТО и ЕС убедить Приштину отозвать войска с севера Косово.

Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась, когда сотни косовских силовиков, включая снайперов, заняли КПП «Ярине» и «Брняк». В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день. Косовары принудительно снимают с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это «пошлину» в пять евро.

Президент Сербии Александр Вучич предъявил НАТО ультиматум, пригрозив ответить на нападение на сербское население Косово. Премьер Сербии Ана Брнабич на общеполитических дебатах 76-й сессии ГА ООН призвала ЕС заставить Косово исполнять Брюссельские соглашения.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств в ЕС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Косово вновь превращается в горячую точку.

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