В России выявили 28,6 тыс. случаев коронавируса за сутки

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10 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:54  |  vz.ru
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Семь причин качать газ по «Северному потоку – 2» вместо Украины

Украинский маршрут более дорогой и неэффективный Петр Ковалев/ТАСС
Украинская газотранспортная система проигрывает «Северному потоку-2» с коммерческой точки зрения по целому ряду пунктов. Даже с точки зрения углеродного следа новые газопроводы выигрывают с огромным отрывом. А ведь низкие выбросы парниковых газов – это новая «религия» Евросоюза. В чем же выгода российской трубы?  Подробности...
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Европарламент проявил геополитическую наивность

В Европе захотели создать Политический трансатлантический совет Sascha Steinach/DPA/Zentralbild/Global Look Press
В Европарламенте придумали способ избежать противоречий между ЕС и США. Для этого, по мнению депутатов, следует создать Политический трансатлантический совет, что позволит Брюсселю решить сразу две задачи: развивать стратегическое партнерство с США и одновременно обособиться от Штатов в вопросах внешней политики, экономики и обороны. Осуществимо ли это и как к подобным идеям относиться России? Подробности...
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Будущее образования в России выберут педагоги

В Москве начал работу первый Всероссийский форум классных руководителей. vfkr.ru
Участники первого форума классных руководителей в Москве внесли предложения по улучшению условий труда педагогов, которые будут учитываться при реализации госполитики в сфере образования. Какие направления развития отрасли считают важнейшими в педагогическом корпусе, как восстановить престиж учителя и что изменилось в воспитании «трудных» учеников? Подробности...
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Прибалтика пожинает плоды антироссийской политики

Цены в Латвии растут не только на электричество, но и на продукты питания Toms Kalnins/EPA/ТАСС
Жители целого ряда стран ЕС стоят перед угрозой крупнейшего коммунального кризиса. Те, кто еще недавно кричал о «засилье "Газпрома"», боролся с «Северным потоком-2» и требовал добиться «энергетической независимости от России» - сейчас в первых рядах пострадавших от повышения цен на газ, электроэнергию и даже продукты питания. Между тем главную прибыль от этого получает отнюдь не Россия. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Очень интересно следить, как меняется страна

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Три города одного региона: большой (Ярославль), средний (Рыбинск) и малый (Углич). Что их объединяет? Наверное, то, что Россия меняется, и довольно быстро. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Нобелевскую премию мира дали самым нейтральным номинантам

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Очевидно, что награждение ВОЗ вызвало бы бурю. Грета Тунберг молодая еще, да и выходит она из моды. Бабушке Меркель в связи с выходом на пенсию? Тоже не стоит гусей дразнить. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Борцы с режимом поздравляют лауреата, но физиономии у них кислые

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Российский журналист, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Реакция профессионального сообщества на это была двойственной. Подробности...
Обсуждение: 109 комментариев
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Байден идет ко дну

Обсуждение: 6 комментариев

Вычислен главный маньяк Америки

Когда замерзнет Украина

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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
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    В России выявили 28,6 тыс. случаев коронавируса за сутки

    10 октября 2021, 11:43

    Текст: Евгения Шестак

    За минувшие сутки в России выявили 28 647 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России 28 647 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4610, Санкт-Петербурге – 2822, Московской области – 2026.

    Всего в стране выявили 7 775 365 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 858 119 человек, из них вылечились за сутки 17 274 человек.

    Также за сутки зафиксировано 962 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 216 415 человек.

    Накануне, 9 октября, в России выявили 29 362 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 715.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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    Появилась новая версия происхождения коронавируса
    		    9 октября 2021, 17:23
    Фото: Chinafotopress/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Вирус Sars-Cov-2 мог появиться в результате эволюции в теле заболевшего странной пневмонией в 2012 году китайского шахтера, образцы этого вируса оправляли в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, произошла утечка, заявил исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм.

    Латэм заявил, что вирус может производить «эволюционные скачки» и проходить через много мутаций, находясь в теле одного человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    «Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки», – сказал Латэм.

    Согласно версии Латэма, в 2012 году у шестерых шахтеров, убиравших остатки помета летучих мышей в шахте китайской провинции Юньнань, диагностировали «похожую на пневмонию» болезнь. Трое из них скончались, другие пробыли в больнице до полугода. Через год после смертей ученые из Уханя нашли в том месте коронавирус летучих мышей RaTG13, на 96% идентичный вызывающему COVID-19 вирусу.

    «Мы знаем, что коронавирусы были разнообразными и многочисленными рядом с шахтой, и мы знаем, что некоторые их шахтеров долгое время пребывали в больнице. Их лечение длилось шесть месяцев и привело к эволюции новых адаптированных человеческих коронавирусов», – сказал Латэм.

    Образцы вируса, которым болели шахтеры, направляли исследователям в Ухань, где была зарегистрирована вспышка COVID-19.

    Напомним, согласно одной из версий, коронавирус Sars-Cov-2, вызывающий заболевание COVID-19, мог появиться в результате рекомбинации генов вирусов, поражающих летучих мышей и панголинов. Согласно этой теории, «встреча» вирусов, породившая Sars-Cov-2, прошла на территории Уханьского рынка морепродуктов.

    Вместе с тем высказываются версии об искусственном происхождении заболевания, а также версии об утечке вируса из лаборатории в Ухане.

    Напомним, в августе специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить версию о том, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов.

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    Стало известно о состоянии здоровья Горбачева

    7 октября 2021, 21:37

    Текст: Вера Басилая

    Первый президент СССР Михаил Горбачев уже больше месяца соблюдает карантин в связи с пандемией, но коронавирусом не болеет, сообщил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

    «Он на карантине в связи с ситуацией с коронавирусом по рекомендации врачей. Сам он не болеет», – приводит РИА Новости слова Палажченко. По его словам, он находится на карантине уже больше месяца.

    При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения Горбачева, но находится с ним на связи.

    «Я с ним сегодня говорил. Он сегодня отправил поздравление Путину», – добавил Палажченко.

    В ряде СМИ появилась информация, что Горбачев находится в одном из медицинских учреждений на карантине.

    Коментарии (62)
    В Италии не исключили признания вакцинации «Спутником V»
    		    8 октября 2021, 18:48
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Итальянские власти не исключают признания цикла вакцинации российским препаратом «Спутник V», заявил представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Италии Джанни Рецца.

    «Изучаются две возможности: одна из них предполагает <...> введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа тем, кто был вакцинирован в других странах препаратами, которые не признаны Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также ВОЗ, но в этом случае нужно заключение регулирующего органа», – цитирует представителя ведомства ТАСС.

    Вторая возможность предполагает признание полных циклов вакцинации, которые были проведены за рубежом такими препаратами.

    Решение планируется принять в ближайшие несколько дней, заключил он.

    Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.

    Коментарии (16)
    Лавров заявил о продвижении в работе с ЕС по регистрации «Спутника V»
    		    8 октября 2021, 15:29
    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Работа по регистрации российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) значительно продвинулась, политики не должны мешать профессиональному диалогу в этом вопросе, а оказывать содействие, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров заявил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, что «мы сейчас сотрудничаем с Европейским агентством по лекарственным средствам для регистрации «Спутника V», и работа у нас достаточно уже продвинулась», мы «находимся на этапе так называемой постепенной экспертизы», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что политики должны не мешать, а оказывать содействие профессиональному диалогу в этих вопросах.

    «Важно решать все эти вопросы, вопросы с регистрацией, взаимным признанием вакцин, на основе профессионального диалога между специалистами в сфере здравоохранения, санитарии, эпидемиологами. Политики, конечно, должны не мешать, а наоборот, оказывать такому профессиональному диалогу всяческое содействие», – указал министр.

    При этом он констатировал, что деградация отношений России и ЕС приобретает хронический характер, а последние семь лет стали периодом упущенных возможностей.

    Единственное за последние месяцы конструктивное предложение – инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона провести срочный саммит России и ЕС – «заблудилось в дебрях совершенно абсурдной логики, когда некоторые члены ЕС посчитали, что такой саммит будет чуть ли не подарком для России».

    «Нам подарки не нужны, мы ни от кого их не ждем и не ради этого мы существуем и работаем, не строим завышенных ожиданий. Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация зашла слишком далеко, и никому в одночасье ее переломить не удастся. Доверие слишком сильно подорвано в результате целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя», – добавил Лавров.

    При этом, отметил глава МИД, в Москве считают важным не усугублять ситуацию и воздерживаться от привнесения новых раздражителей, новых негативных факторов, которые будут наращивать негативную инерцию последних лет.

    «В идеале мы, конечно же, хотим выйти на нахождение точек соприкосновения в тех сферах, где наши интересы совпадают», – заявил Лавров.

    Ранее Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.

    Ведомство направило в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины «Спутник V» может состояться уже в декабре.

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    Байден счел США более щедрыми в передаче вакцин другим странам, чем Россия
    		    8 октября 2021, 04:11
    Фото: CNP/MediaPunch/
    imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что США предоставляют другим странам вакцины от коронавируса, ничего не требуя взамен. По его словам, этим США якобы отличаются от России и Китая.

    Байден заявил: «Мы обязаны помогать другим странам, и у нас есть свои интересы». Он отметил, что «путешествовал по миру», проводил переговоры «со всеми ведущими мировыми лидерами» и намерен продолжить «встречаться с ними», передает ТАСС.

    «И знаете что? Другие страны делают вид, что они действительно многого добиваются. Мы предоставляем больше вакцин по всему миру, чем все остальные страны вместе взятые», – заявил Байден. По его версии, «в отличие от Китая, России и других», США «не просят ничего взамен». Он полагает, что «это оказывает огромное влияние».

    Напомним, что главным препятствием для передачи российской вакцины «Спутник V» другим странам оказывались не некие требования, которые якобы выдвигались со стороны Москвы, а нежелание политиков этих стран принимать помощь от России, хотя Москва предоставляла ее совершенно безвозмездно. США же долгое время вообще отказывались передавать другим странам вакцины. Кроме того, США уговаривали другие страны отказаться от «Спутника V».

    Коментарии (14)
    В Минздраве опровергли слова посла ЕС о документах по COVID-сертификатам

    8 октября 2021, 08:25

    Текст: Наталья Ануфриева

    Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.

    В министерстве сообщили, что документацию не только отправили, но также получили подтверждение о ее прибытии от европейского представительства, передает РБК.

    «По итогам консультаций Минздравом были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство, их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября», – заявили там.

    Отмечается, что в данный момент идет согласование деталей визита в Россию представителей Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в рамках процедуры сертификации вакцины «Спутник V». Специалисты могут приехать уже в декабре.

    Ранее Эдерер заявил, что ЕС еще в июле предоставил российскому ведомству всю необходимую информацию и требования, однако Минздрав якобы так и не подготовил требуемые документы для отправки в Еврокомиссию.

    В сентябре сообщалось, что Евросоюз передал России необходимую техническую информацию о COVID-сертификате ЕС, но пока официальных переговоров по этой теме не ведется. Глава Минздрава Михаил Мурашко на 71-й сессии Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ призывал выработать единые подходы к признанию сертификатов о вакцинации.

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    В Татарстане вводят QR-коды для посещения общественных мест

    7 октября 2021, 20:16

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Татарстане с 11 октября из-за эпидемиологической ситуации для посещения ресторанов и торговых центров будет необходим QR-код, сообщает пресс-служба президента республики.

    «Посещение объектов общественного питания, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 кв. м, будет возможно только при предъявлении действующих QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание», – приводит сообщение ТАСС.

    Также с 11 октября будет введен режим обязательной изоляции для лиц старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию от COVID-19 или не переболели в течение последних шести месяцев. Работодателей обязали перевести таких работников на дистанционный формат работы.

    Театры и кинотеатры, цирки, концертные залы смогут работать при заполняемости не более 50% и не более 500 человек. Аналогичные ограничения коснутся спортивных и физкультурных, зрелищно-развлекательных, культурных мероприятий.

    «Работа гостиниц, в том числе хостелов, должна будет проводиться при условии обеспечения заполняемости не более 50% номерного фонда», – отмечает пресс-служба.

    Ранее в Кремле заявили об отсутствии планов введения федеральных мер по коронавирусу.

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    В Минздраве назвали допустимый срок планирования беременности после COVID
    		    7 октября 2021, 21:09
    Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    Женщине можно беременеть примерно через два месяца после перенесенного коронавируса, но все индивидуально, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян.

    «Я думаю, что после того, как закончится заболевание, она (женщина) должна иметь минимум два – через каждые две недели – отрицательных теста. Но оптимально – через два месяца (можно беременеть женщине после заболевания), раньше не надо. Потом она должна пройти своих докторов обязательно. Она должна быть обследована, потому что в беременность она должна вступать уже подготовленной и дальше уже готовиться к беременности. Это называется прегравидарной подготовкой: она идет к гинекологу, он проверяет все ее данные, уровень гормонов, анализы крови, биохимия», – приводит ее слова РИА «Новости».

    По словам Адамян, самое главное – чтобы женщина восстановилась после коронавируса.

    «Все зависит от тяжести ее. В ряде случаев коронавирусная инфекция протекает легко... В некоторых случаях – тяжело. После тяжелого течения требуется больше времени для восстановления. Она должна быть полностью реабилитирована», – добавила главный специалист Минздрава.

    Напомним, в конце августа Минздрав рекомендовал беременным прививаться от COVID-19 после 22-й недели.

    Коментарии (0)
    Протестующих против ковид-сертификатов в Риме начали разгонять водометами

    9 октября 2021, 20:27

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Риме против несогласных с ковид-сертификатами митингующих применили водометы и слезоточивый газ, сообщают информационные агентства.

    Участники протеста, которые сейчас устроились недалеко от правительственного дворца Киджи, начали бросать в полицию петарды, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.

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    В России выявили 27,2 тыс. случаев коронавируса за сутки
    		    8 октября 2021, 12:35
    Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 27 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 246 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4595, Санкт-Петербурге – 2501, Московской области – 1490.

    Всего в стране выявили 7 717 356 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 819 796 человек, из них вылечились за сутки 20 566 человек.

    Также за сутки зафиксировано 936 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 214 485 человек.

    Накануне, 7 октября, в России выявили 27 550 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 304.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Певца Серова госпитализировали в Москве
    		    9 октября 2021, 14:16
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Народного артиста России Александра Серова госпитализировали в больницу с коронавирусом, однако концерты артиста не отменяются, сообщают СМИ.

    Певец якобы госпитализирован в одну из больниц Москвы с коронавирусной инфекцией, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на друзей артиста. У него, по данным издания, диагностировали поражение легких.

    При этом директор музыканта Александр Федорков сообщил, что концерты Серова не отменены. «Концерты не отменяются», – сообщил он ТАСС.

    Федорков также призвал поклонников доверять информации на официальном сайте певца.

    Ближайший концерт Серова назначен на 16 октября во Владимире.

    Коментарии (2)
    В России выявили 29,3 тыс. случаев коронавируса за сутки

    9 октября 2021, 11:59

    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 29362 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России 29 362 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6001, Санкт-Петербурге – 2717, Московской области – 1689.

    Всего в стране выявили 7 746 718 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 840 845 человек, из них вылечились за сутки 21 049 человек.

    Также за сутки зафиксировано 968 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 215 453 человек.

    Накануне, 8 октября, в России выявили 27246 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 2116.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Власти Петербурга не исключили ужесточения ограничений по коронавирусу для пожилых

    8 октября 2021, 15:46

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге для пожилых жителей могут усилить ограничения по коронавирусу, заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

    Доля привитых в возрасте 60+ в городе составляет порядка 40%, из 1,3 млн таких жителей привиты лишь 526 тыс. человек, цитирует главу комитета «Фонтанка».

    Он пояснил, что этого недостаточно, если учитывать заболеваемость и смертность в этой возрастной группе. Если число привитых не получится увеличить, то ограничения придется усилить.

    «К сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры направленные на то чтобы исключить контакты наших пожилых граждан», – сказал Лисовец.

    За последние сутки в России выявили 27 тыс. 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания.

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    Российские авиакомпании организовали вывозные рейсы из Марокко

    9 октября 2021, 13:37

    Текст: Наталья Ануфриева

    Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 в связи с приостановкой прямого авиасообщения между Марокко и Россией организовали вывозные рейсы из Касабланки, сообщает российское посольство.

    В сообщении посольства России в Facebook говорится, что «в связи с приостановкой прямого авиасообщения между Марокко и Россией авиакомпании «Аэрофлот» и S7 организуют вывозные рейсы из Касабланки по следующему графику: «Аэрофлот»: 9 и 16 октября; S7: 10, 17, 24, 31 октября и 7 ноября».

    Этими рейсами могут воспользоваться российские граждане, находящиеся на территории Марокко, а также марокканцы, прежде всего студенты, обучающиеся в российских вузах.

    «По вопросам приобретения билетов, а также подтверждения действия уже купленных билетов просьба обращаться непосредственно в указанные авиакомпании. Проезд до аэропорта Касабланки организуется самостоятельно», – добавили в дипведомстве.

    Ранее Марокко решило приостановить авиасообщение с Россией из-за возросшего числа случаев заболевания коронавирусом в России.

    Напомним, за минувшие сутки в России выявили 29362 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания.

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    Глава Минздрава назвал серьезное последствие лекарств от COVID

    8 октября 2021, 14:18

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Препараты, применяемые для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, спасают жизни, но могут привести к токсическому поражению печени, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «Врачи отмечают в том числе и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются <...> препараты противовирусные, которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты», – передает ТАСС заявление Мурашко в ходе посещения Курской областной клинической больницы.

    По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться.

    Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Курскую область, вакцинация является главным способом защиты от коронавируса.

    «Сейчас вопрос только по тому, как привлечь людей и вести разъяснительную работу, потому что другого пути, мне кажется, нет. Никому же не нравятся ограничения, и все против этого, ну так есть же один путь - вакцинация», – сказал глава кабмина в беседе с губернатором Курской области Романом Старовойтом и главой Минздрава Михаилом Мурашко.

    Как отметил Мишустин, регион полностью обеспечен вакциной. В свою очередь Старовойт сообщил премьеру, что область готова к вакцинации, есть все три отечественные вакцины, работают мобильные комплексы. «Ряд районов хорошо проявляет себя в этой части», – отметил глава региона. По его словам, в целом вакцинированы 57%. «А что хорошего?» – переспросил Мишустин. Он напомнил, что по стране этот показатель составляет в среднем больше 60%. «Плохо», – подчеркнул премьер.

    «Очень важно, чтобы и куряне, и жители всей страны понимали, что наш главный путь защиты от коронавируса – это вакцинация. Все, кто может, и вы призывайте, Роман Владимирович, пусть прививаются в ближайшее время, это очень важно», – указал Мишустин.

    Мурашко рассказал премьеру, что, по последним данным, в регионе 6 тыс. 200 пациентов с коронавирусной инфекцией, прирост за неделю составил 13%.

    Напомним, в России выявили 27,2 тыс. случаев коронавируса за сутки.

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