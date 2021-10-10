В России выявили 28,6 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 28 647 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России 28 647 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4610, Санкт-Петербурге – 2822, Московской области – 2026.

Всего в стране выявили 7 775 365 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 858 119 человек, из них вылечились за сутки 17 274 человек.

Также за сутки зафиксировано 962 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 216 415 человек.

Накануне, 9 октября, в России выявили 29 362 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 715.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.