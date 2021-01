В США увидели признаки «предгитлеровской эпохи» Сын Трампа отреагировал на блокировку отца в Twitter Выяснилось, чем занималась Меланья Трамп в момент штурма Капитолия 9 января 2021, 19:55 Текст: Ольга Никитина

Первая леди США Меланья Трамп занималась фотосессией объектов декора Белого дома в тот момент, когда толпа штурмовала здание Капитолия, сообщили источники телеканала CNN. По их данным, несмотря на вопросы о том, будет ли она призывать протестующих прекратить насилие, она этого не сделала. «Когда тысячи сторонников Трампа устремились <…> к Капитолию США, чтобы осадить центр американской демократии, первая леди Меланья Трамп занималась фотосессией в Белом доме», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала. Профессиональное освещение, используемое для фото- и видеосъемки, можно было увидеть через окна Белого дома. «Делались фотографии ковров и других предметов в резиденции главы исполнительной власти и в восточном крыле», – сообщил CNN человек, знакомый с распорядком дня с первой леди. По данным телеканала, Меланья Трамп заинтересовалась написанием книги о предметах декора, которые она скопила и реставрировала в Белом доме. Отмечается, что первая леди руководила в этой связи фотопроектом. Как заявляет телеканал, и СМИ, и сотрудники супруги президента США якобы задавали вопросы, планирует ли она призвать в Twitter людей успокоиться и прекратить насилие, как она делала это во время протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда. Однако, по утверждению телеканала, она не стала публиковать такой призыв. По словам другого источника, которого цитирует канал, такая индифферентность может объясняться тем, что она уже «выписывается», «мыслями она уже не здесь». Между тем, как сообщает канал, в отличие от Меланьи дочь президента Иванка Трамп, провела с отцом экстренную встречу в Овальном кабинете в среду, где попросила его призвать к прекращению насилия. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.

Ворвавшаяся в Капитолий сторонница Трампа стала звездой соцсетей 9 января 2021, 00:34

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Одной из сторонниц действующего президента США Дональда Трампа, принимавшей участие в штурме Капитолия, оказалась владелица цветочного магазина из штата Техас Дженни Кадд, сообщили СМИ. «Дженни Кадд из Мидленда, штат Техас, снялась [во время штурма Капитолия в авторском видеоролике] на месте преступления, завернувшись в флаг Трампа, и опубликовав [затем это] видео в Facebook, которое набрало более 3 млн просмотров», – говорится в статье, опубликованной в американском журнале Newsweek. «Я хочу, чтобы вы знали, что на самом деле произошло сегодня, – сказал Кадд в видеоролике. – [вице-президент США Майкл] Пенс предал нас, когда мы решили штурмовать Капитолий ... Мы ничего не испортили, но, как я уже сказала, взломали дверь кабинета [спикера Палаты представителей Конгресса США] Нэнси Пелоси, кто-то украл ее молоток и сфотографировал, как она сидит в кресле и выключает камеру». Позже Кадд удалила это видео, однако через некоторое время оно появилось в других социальных сетях, поскольку многие призывали арестовать эту женщину, говорится в статье. Автор другой статьи, опубликованной в британском таблоиде The Sun, рассказывает, что опубликованное Кадд видео протестующих из Капитолия набрало в Facebook более 3 млн просмотров, прежде чем было удалено. В Twitter это видео набрало уже более 5 млн просмотров. В видеоролике Кадд упомянула, что «патриоты (...) сидели в кресле членов Палаты представителей и сенаторов». Она призналась телеканалу CBS7, что испытала гордость за то, что ворвалась в Капитолий, сказав: «Я горжусь всем, частью чего была сегодня, и буду гордиться всем, частью чего буду в следующий раз, и мы посмотрим, что из этого получится». «Я бы сделала это снова, и в следующий раз у меня был бы противогаз», – сказала Кадд в комментарии телеканалу. По словам пользователя Twitter, который утверждает, что знает эту женщину, Кадд является владельцем цветочного магазина в городе Мидленд. Кроме того, выяснилось, что Кадд в ноябре 2019 года баллотировалась в мэры в родном городе. Накануне из результатов опроса британской интернет-компании по исследованию рынка и анализу данных YouGov стало известно, что многие сторонники Республиканской партии США (45%) активно поддерживают захват протестующими Капитолия. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия. Участник штурма Капитолия затребовал переводчика с русского 8 января 2021, 21:51 Текст: Ольга Никитина

В суде одному из задержанных за участие в беспорядках в Капитолии потребовался переводчик с русского языка, пишет Washington Post. Издание уточняет, что несколько десятков человек, арестованных в Вашингтоне, предстали перед судом накануне. «Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите», – заявил, по данным WP, русскоговорящий мужчина судье, передает РИА «Новости». При этом никаких деталей больше не приводится. В настоящее время полиция, ФБР и Минюст продолжают поиск участников беспорядков в американской столице. По словам главы полиции округа Колумбия Роберта Конти, его ведомство предлагает денежное вознаграждение за информацию, которая поможет задержать погромщиков. По данным Washington Post, одного человека обвинили в нападении на полицейского с хоккейной клюшкой. Ранее в социальных сетях с иронией отреагировали на предположения о якобы возможном «вмешательстве» России в беспорядки в США. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В результате погибли пять человек, включая одного полицейского, более 50 протестовавших были задержаны. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. Демократы придумали основание для импичмента Трампа 9 января 2021, 04:30

Фото: Yuri Gripas/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Группа законодателей от Демократической партии намерена 11 января вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США статьи импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа, сообщил телеканал NBC со ссылкой на проект документа. Согласно документу, который подготовили конгрессмены Дэвид Сисилини (от штата Род-Айленд), Тед Лью (от штата Калифорния) и Джейми Раскин (от штата Мэриленд), обвинение в адрес действующего президента США состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. «Дональд Трамп осуществил тяжкое преступление и правонарушение, сознательно подстрекая к насилию в отношении органов власти Соединенных Штатов», – приводит текст документа ТАСС. В проекте документа отмечается, что в результате этого «толпа незаконно проникла в Капитолий, нанесла увечья сотрудникам правоохранительных органов, угрожала членам Конгресса и вице-президенту, воспрепятствовала важнейшей конституционной обязанности утвердить результаты выборов». «Всем этим президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и их органов власти», – утверждается в документе. Авторы убеждены, что «президент Трамп таким поведением продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту». По данным Reuters, спикер Палаты представителей Конгресса США демократка Нэнси Пелоси уже дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента Трампа. «Члены Палаты представителей надеются, что президент немедленно оставит должность, – заявила Пелоси на встрече с однопартийцами. – <...> Палата использует любой вариант [отстранения Трампа от власти]. Наши обсуждения продолжатся». Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне, а участников указанных событий назвал террористами. Между тем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и действующая американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Twitter заблокировал аккаунт штаба Трампа за публикацию советской символики 9 января 2021, 06:34

Фото: RT на русском/Twitter

Текст: Антон Никитин

Администрация социальной сети Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Дональда Трампа. «Действие учетной записи приостановлено. Twitter приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила Twitter», – приводит текст уведомления соцсети ТАСС. На странице предвыборного штаба Трампа было размещено заявление действующего президента США, в котором он раскритиковал руководство соцсети за блокировку его личной страницы. Аналогичное сообщение глава Белого дома опубликовал до этого на официальной странице президента США, но и оно было удалено модераторами. Кроме того, штаб Трампа разместил на своей странице в Twitter картинку с птичкой, логотипом этой соцсети, окрашенной вместо голубого цвета в красный с эмблемой серпа и молота. Изображение повторяло соответствующую эмблему с государственного флага СССР. Штаб не пояснил, что конкретно он имел в виду это картинкой. Сам Трамп в своем заявлении обвинял руководство соцсети в том, что оно ограничивает свободы слова и координирует свои действия с «демократами и радикальными левыми». Ранее администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. Сторонники заметили странность в речи Трампа 8 января 2021, 21:21 Текст: Ольга Никитина

Подписчики Дональда Трампа в Twitter заметили странности в видео, опубликованном на личной странице действующего американского лидера. В нем Трамп согласился со своими оппонентами и пообещал обеспечить мирную передачу власти Джо Байдену. Под видео множатся комментарии консирологического характера. Их авторы, в частности, не исключают, что видео могло быть озвучено искусственным интеллектом, а не самим Трампом. Сторонники этой версии привели в пример доклад TED, авторы которого показали четыре видео с президентом США Бараком Обамой и предложили выбрать настоящего. Все ролики выглядели идеально, однако оказалось, что ни один из них не был реальным. Везде за Обаму говорил искусственный интеллект, а самого американского президента нарисовали, пишет «Царьград». Кроме того, подписчики Трампа обращают внимание, что, в отличие от всех остальных постов, это видео было опубликовано с помощью Twitter Media Studio. Обычно Трамп публикует посты с помощью IPhone. Также, указывает пользователь Rick Macomber, «это видео было снято до того, как Трамп выступил на митинге, во время осады». Напомним, Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп подчеркивает, что не согласен с результатами прошедших выборов. Пелоси захотела ограничить доступ Трампа к ядерной кнопке 8 января 2021, 23:27

Фото: Rod Lamkey - Cnp/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обсудила с главой Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли ограничение возможностей президента Дональда Трампа отдавать распоряжения о нанесении ядерного удара, сообщил телеканал NBC News. «Утром я поговорила с главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли и обсудила доступные меры предосторожности, чтобы не позволить непостоянному президенту начать военные действия, получить доступ к кодам запуска ядерных ракет или отдать приказ о ядерном ударе», – приводит слова Пелоси RT. Спикер Палаты представителей Конгресса США назвала Трампа «этим неуравновешенным президентом», выразив мнение, что ситуация «уже не может быть опаснее». Также Пелоси назвала действия Трампа «подарком» президенту России Владимиру Путину. Накануне избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Трампа навсегда заблокировали в Twitter 9 января 2021, 03:57

Фото: Jaap Arriens/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Администрация социальной сети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к учетной записи действующего президента США Дональда Трампа. В администрации социальной сети Twitter сообщили, что «действие учетной записи [действующего президента США Дональда Трампа] приостановлено на постоянной основе из-за опасности нового подстрекательства к насилию», при этом решение было принято после «тщательного рассмотрения недавних сообщений» американского лидера в контексте последних событий, передает ТАСС. Администрация соцсети, в частности, усмотрела нарушения ее правил о запрете на призывы к насилию в опубликованных Трампом в пятницу записях. Накануне Трамп пообещал в Twitter, что 75 млн избирателей, голосовавших за него и за принципы «Америка прежде всего», «Сделаем Америку снова великой» сохранят мощнейший голос в будущем. «К ним не будет неуважения или неподобающего отношения в какой-либо форме или виде!!!» – выразил уверенность американский лидер. В другом сообщении он отметил: «Всем кто спрашивал: я не собираюсь быть на инаугурации 20 января». Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. Белый дом предупредил о последствиях попытки импичмента Трампа 9 января 2021, 04:55

Фото: White House/

via Globallookpress

Текст: Антон Никитин

Новая попытка подвергнуть президента США Дональда Трампа импичменту только углубила бы раскол в американском обществе, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир. «Как заявил (...) президент Трамп, пришло время для залечивания ран и обеспечения единства в качестве одной нации. Политически мотивированный импичмент в отношении президента, который проделал [на своем посту] замечательную работу и до истечения срока полномочий которого остается 12 дней, лишь углубит раскол нашей великой страны», – приводит слова Дира ТАСС. Ранее стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Напомним, избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников указанных событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. При штурме Капитолия украли ноутбук Пелоси 8 января 2021, 21:32 Текст: Ольга Никитина

Ноутбук был украден из кабинета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, сообщил ее помощник Дрю Хэммилл. «Ноутбук был украден из конференцзала. Это был ноутбук, который использовался только для презентаций», – написал Хэммилл в Twitter. Напомним, во время штурма Капитолия Пелоси была эвакуирована. В Сети публиковались фотографии, на которых один из демонстрантов развалился в ее кресле. Кроме того, без присмотра оказался ее рабочий ноутбук. После беспорядков Пелоси выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. В США увидели признаки «предгитлеровской эпохи» 9 января 2021, 18:58

Фото: MICHAEL REYNOLDS/ЕРА/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Ситуация в Вашингтоне может оказаться предвестником «более темных» событий, пишет американское издание The National Interest. По мнению автора публикации Джейкоба Хэйлбрунна, обстановка в США схожа с Веймарской республикой (наименование Германии в 1919-1933 годах). «Серьезный вопрос, который стоит перед Америкой, – это вопрос, направится ли страна по тому же пути, что и веймарская Германия?» – говорится в статье, текст которой приводит «ИноСМИ». Хэйлбрунн цитирует книгу «Американская цель» Аарона Сибариума, по мнению которого в США есть явные совпадения с этой «предгитлеровской» эпохой. «Например, треть всех демократов и республиканцев теперь уверены, что политическое насилие может быть оправдано. То есть доля людей, которые уверены, что можно применять силу для защиты «правильных» политических мнений, доля таких людей выросла в четыре раза по сравнению с 2017-м годом. Эта печальная статистика отражает скорость и пугающую симметрию поляризации нашего общества. Мы видим крушение тех норм, которые были призваны помочь людям с полярными взглядами ужиться друг с другом. Есть возможность того, что поляризация станет намного хуже», – говорится в статье. «Как выяснили на собственном опыте еще немецкие социал-демократы в Веймарской республике, когда на политическое насилие отвечаешь насилием, вызвавшие первоначальную жестокость причины никуда не уходят. Напротив, ответное насилие углубляет первоначальную обиду, а это плодит все новую и новую жестокость», – рассуждает автор. «США будут напоминать Римскую Республику времен упадка, в которой и Цицерон, и Клавдий содержали враждующие бандитские группировки, нападавшие друг на друга прямо на улице. Потом веймарская Германия все это повторила от начала до конца», – говорится в статье. По мнению автора публикации, в сложившейся ситуации США ждет один из двух сценариев развития: либо штурм Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа станет последним эпизодом «в этой драме ненависти», либо политическое насилие станет нормой, и страна пойдет по пути Веймарской республики, итогом событий внутри которой, как подчеркивается, стала делегитимизация режима. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Трамп заявил о возможности создания альтернативы Twitter 9 января 2021, 05:58

Фото: Doug Mills/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Действующий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп после блокировки своей личной страницы администрацией социальной сети Twitter объявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter, а также о начале переговоров с другими сайтами. «Как я уже говорил в течение долгого времени, [администрация соцсети] Twitter заходит все дальше и дальше в ограничении свободы слова, и сегодня сотрудники Twitter скоординировались с демократами и радикальными левыми и удалили мою страницу со своей платформы, чтобы заставить замолчать меня и вас, 75 млн замечательных патриотов, которые за меня проголосовали», – написал Трамп на официальной странице президента США в соцсети Twitter, передает ТАСС. «Я предсказывал, что так и произойдет. Мы ведем переговоры с разными другими сайтами, скоро мы сделаем важное объявление, и мы также рассматриваем возможность создания нашей собственной платформы в ближайшем будущем. Нас не заставят замолчать!» – заявил действующий президент Соединенных Штатов. Оба сообщения сразу же были удалены модераторами социальной сети, однако позже их текст распространила пресс-служба Белого дома. Трамп также отметил, что Twitter хоть и является частной компанией», но без «подарка государства» в виде раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года (защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента) эта компания «долго бы не просуществовала». Ранее администрация социальной сети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи действующего президента США Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. В Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт 9 января 2021, 05:32

Фото: Lino Mirgeler/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Администрация соцсети Twitter примет меры в отношении любого аккаунта, который начнет использовать действующий президент США Дональд Трамп, сообщил портал Axios. Представитель соцсети сообщил порталу, что вдобавок к постоянному ограничению доступа к личной учетной записи Трампа администрация Twitter готова ограничить функции и официальной учетной записи президента США, если Трамп начнет пользоваться этот аккаунт, передает ТАСС. Более того, по словам представителя соцсети, если Трамп начнет пользоваться каким-либо другим аккаунтом в Twitter, он также будет заблокирован. При этом администрация соцсети по-прежнему планирует передать контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома демократу Джозефу Байдену после инаугурации, которая намечена на 20 января. Ранее администрация социальной сети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи действующего президента США Дональда Трампа «из-за опасности нового подстрекательства к насилию». Администрация соцсети усмотрела нарушения ее правил о запрете на призывы к насилию в опубликованных Трампом в пятницу записях. Накануне Трамп пообещал в Twitter, что 75 млн избирателей, голосовавших за него и за принципы «Америка прежде всего», «Сделаем Америку снова великой» сохранят мощнейший голос в будущем. «К ним не будет неуважения или неподобающего отношения в какой-либо форме или виде!!!» – выразил уверенность американский лидер. В другом сообщении он отметил: «Всем кто спрашивал: я не собираюсь быть на инаугурации 20 января». Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. Макфол потребовал арестовать ворвавшуюся в Капитолий сторонницу Трампа 9 января 2021, 01:30

Фото: SALT/YouTube

Текст: Антон Никитин

Бывший американский посол в России Майкл Макфол потребовал арестовать владелицу цветочного магазина из штата Техас Дженни Кадд, принимавшую участие в событиях в Капитолии в числе других сторонников действующего президента США Дональда Трампа. «Арестуйте ее. Судите ее», – написал Макфол на своей странице в Twitter. Ранее стало известно, что одной из сторонниц действующего президента США Дональда Трампа, принимавшей участие в штурме Капитолия, оказалась владелица цветочного магазина из штата Техас Дженни Кадд. Опубликованное Кадд видео протестующих из Капитолия набрало в Facebook более 3 млн просмотров, прежде чем было удалено. Из результатов опроса британской интернет-компании по исследованию рынка и анализу данных YouGov стало известно, что многие сторонники Республиканской партии США (45%) активно поддерживают захват протестующими Капитолия. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия. Погибшая в Капитолии женщина оказалась сторонницей теории заговора о демократах-педофилах 9 января 2021, 17:09 Текст: Ольга Никитина

Погибшая во время беспорядков в Капитолии ветеран ВВС США Эшли Бэббит была активной сторонницей теории заговора QAnon, согласно которой Дональд Трамп пытался спасти мир от педофилов-сатанистов, к числу которых сторонники этой теории относят Джо Байдена, демократов и голливудских знаменитостей, пишет The Guradian. Издание проанализировало публикации Бэббит в Twitter. Сообщается, что в среднем женщина публиковала около 50 сообщений в день, а в день выборов в США она оставила 77 твитов, передает РИА «Новости». Сообщается, что накануне дня акции протеста в твите Бэббит была отсылка к теме движения. Она завершила его словам «От тьмы к свету» (Dark to light), что является одним из слоганов QAnon. Первоначально эта теория заговора, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но в последние месяцы проникла в политику. Даже сам Трамп ретвитнул некоторые записи, связанные с ней. Тем не менее, позже он заявил, что ничего не знает об этой теории, но слышал, что они борются с педофилами. С 2018 года QAnon было признано в США «потенциальной внутренней террористической угрозой». Издание сообщает, что после президентских выборов Бэббит активно писала в поддержку идеи их фальсификации. Она выражала скептическое отношение к общепринятым мерам безопасности, связанным с коронавирусом, таким как ношение масок, а также критиковала распоряжения властей, предписывавшие гражданам оставаться дома. Как пишет The Guardian, в прошлом были ситуации, когда женщина вела себя агрессивно. В 2016 году ей были предъявлены обвинения в опрометчивом подвергании опасности, опасном вождении и намеренной порче имущества в штате Мэриленд, однако затем они были сняты. В жалобе бывшей девушки ее мужа в адрес Бэббит говорилось, что та преследовала ее на машине, три раза врезалась в нее сзади, кричала и угрожала. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Сын Трампа назвал поведение Twitter насмешкой над Америкой 9 января 2021, 20:07 Текст: Ольга Никитина

Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США Дональда Трампа, в связи с блокировкой аккаунта своего отца в Twitter заявил, что мир смеется над Америкой. «Мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются. Крупные технологические компании способны цензурировать президента? Свобода слова мертва и контролируется могущественными леваками», – написал Трамп-младший в Twitter. Он также разместил ссылку на свой собственный сайт, пояснив, что делает это на случай, если он станет «следующим», чей аккаунт в Twitter будет заблокирован. Напомним, администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа. Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что ситуация с блокировкой аккаунта Трампа в Twitter порождает серьезную правовую коллизию.