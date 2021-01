Песков назвал Путина хорошим человеком Путин обсудил с Меркель совместное производство вакцин от COVID Кремль: США устроили беспредел в международной политике 5 января 2021, 13:16

Фото: кадр из видео Соловьёв LIVE/youtube.com

Текст: Ксения Панькова

В международной политике США устроили такой беспредел, что поломали просто все правила, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Как показывает практика, сейчас уже не остается таких «красных линий» вообще. То есть в международной политике, наверное, наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила. Вот все, чему учат в МГИМО, оно уже нерелевантно. Это все, все правила сломали. Ну, к сожалению, так», – сказал он в эфире «Соловьев Live» на канале в YouTube, передает РИА «Новости». Также Песков отметил, что США не хотят видеть Россию как равноправного партнера. Оннапомнил слова президента о роли Соглашения о разделе продукции в отношениях стран. «Почему мы белые и пушистые: здесь и он сам исчерпывающе абсолютно объяснил. Вот давайте вспомним. Это был, наверное, 2006 год или 2007 год. СРП, это соглашение о разделе продукции... это широко практикуемая вещь в странах Африки, Азии. Что это означает? Это означает, что крупная международная компания приходит, берет некий ресурс: природный или иной, в основном природный, эксплуатирует его, то есть из этой страны что-нибудь там выкапывает, выкачивает, увозит и отстегивает за это пару процентов. То есть такой классический британский колониализм», – сказал Песков. Он добавил, что эти несколько процентов – это фактически «дикарям бусы». «А вот как раз, когда мои товарищи на мешках ездили на Черкизовский рынок, а я гонял машины, вот тогда и были подписаны такие соглашения СРП. Что произошло потом: потом Россия начала как-то так мужать. Опомнилась, встряхнулась, ну ее Путин просто заставил опомниться и встряхнуться. Это был болезненный процесс», – сказал пресс-секретарь президента. Он напомнил, что Путин остановил войны, призвал к порядку олигархов. «И потом встал вопрос: что ребят, нам бусы-то не нужны. Или мы партнеры, а колониальные соглашения больше не будут работать», – добавил он. По словам Пескова, «именно на таких примерах мы четко видим, когда произошел водораздел». «То есть если вы не хотите быть нашей колонией, вот тогда мы сейчас вам устроим. И вот отсюда произошла такая точка надрыва, такая обозначилась в отношениях. Мы не устраивали их как равноправные партнеры», – заключил представитель Кремля. Ранее пресс-секретарь Песков сообщил, что Кремль пока не планирует контактов с администрацией избранного президента США Джозефа Байдена. Голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил избранного главу Соединенных Штатов с победой на выборах. Бывший посол США в России, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол предположил, что президент Байден будет больше, чем Трамп, говорить о демократии и правах человека в России.

МИД России в Twitter ответил Помпео картиной «Отступление Наполеона из Москвы» 4 января 2021, 01:59

Фото: Общественное достояние

Текст: Антон Никитин

Министерство иностранных дел России прокомментировало слова госсекретаря США Майка Помпео о «жестокости» уходящей американской администрации по отношению к России, опубликовав в Twitter картину немецкого художника-баталиста XIX века Адольфа Нортена «Отступление Наполеона из Москвы». «Так держать, крутые парни ...», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве в Twitter в ответ на слова Помпео о «жестокости» уходящей американской администрации по отношению к России, прикрепив к посту картину «Отступление Наполеона из Москвы». Way to go, tough guys... #LeadingFromTheFront https://t.co/Xf8nlqnav6 pic.twitter.com/OmBNXJik8T — MFA Russia(@mfa_russia) January 3, 2021 Накануне Помпео заявил, что ни одна американская администрация ранее не проводила настолько жесткую политику в отношении России. При этом он добавил, что с 2017 года администрация Трампа ввела санкции против «более чем 365 российских целей». Ранее советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявлял, что в России практически нечего подвергать санкциям. «Мы подвергли санкциям 300 организаций и олигархов в России, мы вели санкции против всех энергетических компаний», – заявил он. Напомним, инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена запланирована на 20 января 2021 года. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не стал признавать результаты выборов, но рекомендовал запустить первоначальные протоколы передачи президентских полномочий. При этом, по словам Трампа, Байден попадет в Белый дом, только если сможет доказать, что голоса на президентских выборах были получены не мошенническим путем. В Демократической партии США сообщили о планах провести виртуальную инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Новогоднее поздравление Путина стало популярным в Google среди украинцев 2 января 2021, 18:57

Фото: kremlin.ru

Текст: Ольга Никитина

Новогоднее поздравление российского лидера Владимира Путина среди украинских пользователей Google оказалось популярнее, чем обращение президента Украины Владимира Зеленского. Запрос украинцев с текстом «Поздравление Путина 2021» в поисковой системе Google 31 декабря оказался на седьмой строчке по популярности. В то же время поздравление Зеленского в десятку даже не вошло. Запрос «Привітання президента з Новим роком», то есть речь главы украинского государства, находится на 13-й строчке в списке, сообщает «Страна.ua». Примечательно, что на первом месте по популярности идет запрос в Google с текстом на русском языке «С новым годом 2021». Кроме того, в десятке еще два русских запроса с похожими формулировками – «Новый год 2021» и «С наступающим». Четвертое и пятое места делят запросы «Московское время» и «Пугачева». Издание также проанализировало украинские тренды видеохостинга YouTube на утро 2 января, куда вошли популярные среди украинцев видео за последние несколько дней. На первое место вышел выпуск российского юмористического шоу «Что было дальше?», куда приглашают российских звезд кино и ТВ. Второе место занял клип российского исполнителя Моргенштерна, увидевший свет 30 декабря. И третье – «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1». Издание делает вывод, что многие украинцы встречали 2021 год под российское шоу. При этом новогодний выпуск «Вечернего квартала» оказался только на пятом месте. Его смотрели менее охотно, чем российский «Голубой огонек». Напомним, 31 декабря президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, в котором назвал основу будущих успехов нашей страны. УАЗ «Патриот» начнут продавать в США 3 января 2021, 15:24

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Российские внедорожники УАЗ «Патриот» начнут продавать в США с 2021 года под брендом Bremach Taos, сообщает Fox News. Продажами займется филиал итальянской компании «Бремах» в Соединенных Штатах. Автомобиль модернизировали под стандарты, требуемые для допуска к эксплуатации на дорогах общего пользования в США. Сборка будет организована в Калифорнии, передает РИА «Новости». Стоимость внедорожника в базовой комплектации начинается с 26 тыс. долларов (1,9 млн рублей). Американский вариант автомобиля получит шестиступенчатую автоматическую коробку передач и четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил. На силовой агрегат Bremach Taos выдается гарантия на десять лет или более 190 тыс. километров. Гарантия на весь автомобиль составляет пять лет и 96 тыс. 560 километров. Компания «Бремах» уже начала принимать заказы на российский внедорожник с залогом 100 долларов. Автопроизводитель также намерен войти на американские рынки с УАЗом «Пикап» (Bremach Brio). Стоимость модели составит почти 28 тыс. долларов (2 млн рублей). УАЗ «Патриот» входит в десятку наиболее популярных автомобилей в России. Осенью 2018 года Ульяновский автозавод объявил о старте продаж обновленной модели УАЗ «Пикап» с улучшенным рулевым управлением, шумоизоляцией, плавностью хода и другими параметрами. В США заявили о планах договориться с Россией по СНВ-3 4 января 2021, 15:17

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Новая администрация США планирует договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3, сообщил Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности. По словам Салливана, даже во время холодной войны страны стремились к сотрудничеству, когда речь шла о контроле за вооружениями и о нераспространении ядерного оружия, передает РИА «Новости». «Уверен, что сегодня Соединенные Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов, продвинуться в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, разобраться с угрозой, которую несет для всего мира ядерное оружие», – сказал Салливан в интервью CNN, отметив, что продление СНВ-3 отвечает интересам США. При этом будущий советник заявил о намерении США наказать виновных в «крупнейшей кибератаке» на американские правительственные учреждения. По его словам, «с большой вероятностью за взломами стоит именно Россия», хотя он указал на то, что обвинений никто и не предъявлял. Ранее сообщалось, что избранный президент США Джозеф Байден рассматривает варианты отказа от разработки новых американских ядерных вооружений, включая боеголовку W93. Между тем глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций. Путин утвердил порядок действий властей в случае заноса в Россию вирусов 4 января 2021, 18:52 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС в связи с заносом и распространением опасных инфекционных заболеваний. «При возникновении угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Роспотребнадзор устанавливает один из трех уровней риска: первый – при выявлении таких заболеваний на территории иностранных государств с угрозой распространения, второй – при выявлении единичных случаев и локальных очагов в России, третий – при распространении инфекции на территории одного или нескольких субъектов России», – говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации. Утвержденный порядок определяет действия различных ведомств при каждом из уровней угрозы. Кроме того, он регламентирует создание координационного совета при правительстве по предупреждению угрозы ЧС. Путин поручил представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам 4 января 2021, 12:45

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. «Правительству Российской Федерации... представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Предложения должны представить к 1 февраля 2021 года. В конце года президент Владимир Путин на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым отметил необходимость дополнительно рассмотреть возможность индексации пенсий для работающих россиян. До этого Путин заявил, что правительство изучает возможность снять ограничения на индексацию пенсий работающим пенсионерам, однако условием для этого является бюджетная обеспеченность. В середине декабря сообщалось, что депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме намерены возобновить диалог с правительством по вопросу поэтапного возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. Путин выразил соболезнования родным и близким актера Коренева 2 января 2021, 15:39

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося актера Владимира Коренева, сообщает пресс-служба Кремля. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Примите глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Владимира Борисовича Коренева. Народный артист России Владимир Коренев был человеком яркого, многогранного дарования, выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства», – отметил Владимир Путин. Президент добавил, что талантливые, запоминающиеся работы Коренева в кино и на театральной сцене навсегда останутся в истории культуры России, а также сохранятся в сердцах зрителей разных поколений. Ранее стало известно, что актер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия», умер на 81-м году жизни. В МИД пообещали ответить на принятие США политизированного «акта Родченкова» 4 января 2021, 12:05 Текст: Алина Назарова

Принятие США такого политизированного закона, как «акт Родченкова», получит соответствующую международную оценку, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин. «Полагаем, что принятие таких односторонних политизированных законов, как «акт Родченкова», получит соответствующую оценку международного сообщества. Кстати, МОК и ВАДА уже выразили негативное отношение к нему», – сказал Вершинин, передает РИА «Новости». По его словам, несмотря на то, что «акт Родченкова» является национальным законом США, «можно и должно» привлечь внимание к нему, подчеркнув его несоответствие международным нормам. «Так, акцентировать односторонность этого закона США, подмену им международных антидопинговых норм, «экспорт» юрисдикции на политическом уровне можно как на площадке ООН, так и через конвенционные механизмы», – сказал Вершинин. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подписание президентом США Дональдом Трампом «Акта Родченкова» стало следствием привычки Соединенных Штатов доминировать во многих сферах. В декабре президент США Дональд Трамп подписал «акт Родченкова» о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. Закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Документ назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «акт Родченкова» попыткой распространить юрисдикцию США на другие страны. Москву такая трансграничная практика не устраивает и вызывает обеспокоенность. Путин поручил разработать стратегию цифровой трансформации 4 января 2021, 13:49 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил до 1 июля разработать и утвердить стратегию цифровой трансформации и принять меры по стимулированию инвестиционной деятельности по внедрению отечественного софта. «Правительству Российской Федерации ... разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации не менее десяти отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения их «цифровой зрелости», предусматривающие внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта, а также обеспечить реализацию этих стратегий и внесение корреспондирующих изменений в действующие отраслевые документы стратегического планирования», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Срок исполнения поручения – 1 июля 2021 года. Кроме того, Путин поручил правительству до 1 мая «принять меры (в том числе налоговые), направленные на стимулирование инвестиционной деятельности организаций, связанной с внедрением отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных на основе технологий искусственного интеллекта». Также президент поручил до 1 июля внести изменения в законодательство для развития телемедицины. «Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: развитие применения телемедицинских технологий; расширение перечня справок, которые могут выдаваться медицинскими организациями и бюро медико-социальной экспертизы в электронной форме», – говорится в сообщении. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Помпео похвалился самой жесткой политикой в отношении России 3 января 2021, 21:05 Текст: Ольга Никитина

Администрация действующего президента США Дональда Трампа проводила наиболее жесткую по сравнению со всеми другими политику в отношении России, заявил госсекретарь Майкл Помпео. «Ни одна администрация не проводила настолько жесткую политику в отношении России, как мы. И точка. Больше тут не о чем говорить. Посмотрите на факты», – написал он в Twitter. «Начиная с 2017 года администрация Трампа ввела санкции против более чем 365 российских целей», – добавил Помпео. По его утверждению, это было ответом на «дестабилизирующие и агрессивные действия России на Украине и по всей Европе». Ранее советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявлял, что в России практически нечего подвергать санкциям. «Мы подвергли санкциям 300 организаций и олигархов в России, мы вели санкции против всех энергетических компаний», – утверждал он. Напомним, в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2». Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков предложил привлечь российскую компанию для сертификации газопровода «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу. Путин назначил нового спецпредставителя по демаркации границы со странами СНГ 2 января 2021, 21:45 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин назначил Михаила Петракова специальным представителем главы государства по делимитации и демаркации госграницы России со странами СНГ и руководителем российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю. Указы опубликованы в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Петракова Михаила Ивановича специальным представителем президента Российской Федерации по делимитации и демаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами – участниками Содружества Независимых Государств, возложив на него также обязанности по делимитации и демаркации государственной границы РФ с Республикой Абхазия, Грузией и Республикой Южная Осетия», – говорится в документе. Другим указом Петраков назначен на должность руководителя российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю. Опубликованные документы освобождают от соответствующих должностей занимавшего их ранее Игоря Братчикова, который был назначен послом РФ в Словакии. Михаил Петраков родился в 1959 году, на дипломатической службе находится с 1982 года. Среди прочего работал заместителем директора и директором Первого департамента стран СНГ и послом России в ЮАР и по совместительству в Лесото. В сентябре 2019 года был назначен директором Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России. В ОП оценили поручения Путина по поддержке людей с инвалидностью 4 января 2021, 20:20 Текст: Абдулла Шакиров

Значимость поручений президента России Владимира Путина по поддержке людей с инвалидностью сложно переоценить, заявила секретарь Общественной палаты (ОП) Лидия Михеева. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, в него вошли предложения членов ОП – председателя комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Дианы Гурцкой и ее первого заместителя Сергея Бурлакова, сообщается на сайте ОП. «Президент сформировал перечень конкретных поручений, направленных на поддержку граждан с ограниченными возможностями здоровья. Сложно переоценить значимость такого внимания к проблемам граждан с инвалидностью. Общественная палата России как всегда не остается в стороне и с готовностью приступает к реализации поручений. Мы горды тем доверием, которое нам оказывают общество и государство, и постараемся предпринять все усилия для развития доступной среды и инклюзивных практик. Надеемся, в этой работе нам окажет помощь все гражданское общество – потребуются не только оценка существующей социальной инфраструктуры, но и предложения по ее улучшению», – прокомментировала Михеева. В списке озвученных членами ОП инициатив – поощрение творческих людей с инвалидностью, совершенствование дистанционного доступа инвалидов к банковским услугам, защита их от мошенников в финансовой сфере, создание условий для регулярного участия детей с ограниченными возможностями здоровья в сменах ведущих российских детских центров и лагерей. Признательность президенту за особое внимание решению проблем людей с инвалидностью выразила также Гурцкая, отметив, что Путин на встрече с инвалидами внимательно выслушал все предложения. «Есть огромное количество исполнителей, художников, актеров, которые пользуются заслуженной популярностью и несут свет своего творчества людям. Им тяжелее, чем другим, состояться в профессии, и их поощрение станет весомой поддержкой. Ведь нематериальное поощрение играет не менее важную роль, чем финансовая помощь или социальная поддержка», – сказала член ОП. Гурцкая также подчеркнула, что банковский сектор сегодня является одним из лидеров по удовлетворенности инвалидов доступностью получаемых услуг, однако ряд вопросов остается нерешенным, в частности защита от мошенников, создание института финансового защитника и использование биометрических данных и электронных подписей. «Первые два предложения должны повысить защищенность инвалидов в финансовой сфере, третье направлено на облегчение процесса взаимодействия инвалидов и банков. Владимир Владимирович поддержал наши предложения, свидетельством чему стали выпущенные поручения», – сообщила она. Ранее Путин дал поручения по поддержке инвалидов по итогам встречи с ними и с представителями общественных организаций 3 декабря, сообщает пресс-служба Кремля. Псковский губернатор доложил Путину о ликвидации последствий ледяного дождя 3 января 2021, 19:01 Текст: Ольга Никитина

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий ледяного дождя, в результате которого без электроэнергии осталось более 20 тыс. человек, сообщили в Кремле. «Губернатор отметил слаженную работу всех служб, прежде всего МЧС. В настоящее время без электроэнергии остаются около 6 тыс. человек. Окончательно последствия непогоды будут устранены к вечеру завтрашнего дня», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В ночь с 1 на 2 января на Псковскую область обрушился сильный снегопад, из-за налипания мокрого снега на проводах без электроснабжения остались более 20 тыс. человек. Минэнерго взяло на особый контроль ситуацию с энергоснабжением потребителей в области. К вечеру субботы электроснабжение всех социально значимых объектов региона было восстановлено. По данным региональных властей, электричество вернули в 230 населенных пунктов, оставшихся без света после снегопада. В Госдуме объяснили необходимость поручений президента по поддержке людей с инвалидностью 4 января 2021, 19:45 Текст: Олег Исайченко

«Создание доступной среды, получение второго бесплатного высшего образования, а также развитие занятости – вот главные темы, которые обсуждались на встрече с президентом», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Так он прокомментировал перечень поручений президента правительству по итогам встречи с представителями общественных организаций инвалидов. «Прежде всего президент подтвердил преемственность тех задач, которые были поставлены после ратификации конвенции ООН о правах инвалидов – это создание доступной среды. Требования по безбарьерности должны быть незыблемыми, потому что только они могут быть основой для дальнейшей социализации людей с инвалидностью», – заявил председатель Всероссийского общества инвалидов, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. Он также отметил, что в ходе встречи обсуждался вопрос реализации механизма «регуляторной гильотины» – масштабного пересмотра и отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат. В результате были отменены некоторые требования по доступности среды и объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов. В связи с этим президент поручил привлечь во все рабочие комиссии при правительстве и общественные организации инвалидов для обсуждения возникших в связи с этим проблем. Второй важный вопрос, по мнению Терентьева, касается занятости и трудоустройства инвалидов. «В жизни человека случаются разные обстоятельства, когда он по воле случая или по заболеванию становится инвалидом, уже получив высшее образование, получив профессию. Но с учетом инвалидности, он не может работать по этой профессии. И тогда важно, чтобы у такого человека была возможность еще раз получить профессиональное образование с учетом той инвалидности, которая у него есть. Мы видим, что президент поручил правительству проработать этот вопрос», – подчеркнул собеседник. «Третий важный вопрос – занятость. Речь идет о блоке поручений президента, связанных с поддержкой предприятий, которые трудоустраивают людей с инвалидностью сверх квоты, – отметил Терентьев. – Сейчас в рамках системы квотирования каждое предприятие должно выделить определенный процент мест для трудоустройства людей с инвалидностью. Но представители общественных организаций предложили выработать дополнительные меры поддержки тех предприятий, которые трудоустраивают инвалидов сверх квоты. Мы с правительством будем внимательно заниматься этой темой». Ранее президент России Владимир Путин дал поручения по поддержке инвалидов по итогам встречи с ними и с представителями общественных организаций 3 декабря, сообщает пресс-служба Кремля. В частности, поручено принять меры по недопущению отмены обязательных требований доступности объектов и услуг для инвалидов. Все возможности должны сохраняться даже при снижении избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности. Также при участии общественников нужно разработать упрощенный порядок первичного освидетельствования для установления инвалидности и изменения индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. Правила должны действовать на период ограничительных мер, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Срок исполнения поручений - до 1 февраля 2021 года. Помимо этого, в документ включен еще ряд поручений, направленных на облегчение жизни граждан с инвалидностью и поддержку их начинаний в профессиональной деятельности и спорте. Путин поручил рассмотреть вопрос о сертификатах для привившихся от COVID-19 4 января 2021, 13:14 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах для прошедших вакцинацию от коронавируса. «Правительству Российской Федерации ... рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Доклад должен быть представлен до 20 января 2021 года. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин. С 1 января россияне, вакцинировавшиеся против новой коронавирусной инфекции, могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг. Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID-19.