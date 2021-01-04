Психологи оценили влияние кошек на работу хозяев на удаленке

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4 января, понедельник  |  Последнее обновление — 10:43  |  vz.ru
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США поздравили «Северный поток – 2» новыми санкциями

США ввели новые санкции против российского газопровода ANTON VAGANOV/Reuters
Спустя год после первых санкций в отношении «Северного потока – 2» США расширили свои ограничения. Новые санкции вновь были «зашиты» в оборонный бюджет страны. Как на этот раз американцы хотят навредить российскому газопроводу? И получится ли у них снова остановить только что возобновленную стройку? Подробности...
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На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
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Какими методами Россия в 2021 году победит COVID

Как ни странно, лишь половина россиян хочет вакцинироваться от смертельно опасного вируса Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Под занавес 2020 года в России началась масштабная вакцинация от COVID-19, причем отечественными препаратами. В столице пункты вакцинации будут открыты даже в новогодние праздники. Широкая прививочная кампания внушает надежду на скорую победу над пандемией, а практический эффект от результатов вакцинации сделает эту меру популярной среди граждан. Подробности...
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США предстоит сделать тяжелый выбор, связанный с Китаем и Россией

Zuma/ТАСС
Важнейшим сюжетом мировой политики в 2021 году станут отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Уже звучат прогнозы о том, что после ухода Трампа Вашингтон и Пекин станут друг к другу гораздо миролюбивее. Однако так ли это на самом деле – и почему в этих отношениях имеет значение в том числе и присутствие России? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Русский народ - это народ-лесник

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Русский не может быть одновременно и местным, и заграничным, и собой, и в то же время кем-то другим - так, чтобы эти сущности в нем не воевали, а мягко дополняли друг друга, как пиво с воблой. Подробности...
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Как справиться с передозировкой новогоднего общения

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Когда жизнь стискивает нас в своих объятиях, лучший рецепт сохранить дорогих и любимых близких – научиться не замечать их. Подробности...
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2021 год даст короткую передышку перед глобальной перестройкой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Нет, ни один из важнейших конфликтов в международной политике не разрешен, и этого не произойдет в ближайшие годы. Они только углубляются. Государства и дальше будут не способны договориться между собой: проблемы останутся глобальными, а ответы на них – национальными. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 9 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
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    Психологи оценили влияние кошек на работу хозяев на удаленке

    4 января 2021, 10:43

    Текст: Алина Назарова

    Британские психологи выяснили, что кошки успокаивают своих хозяев во время работы на удаленке, помогают людям избавиться от стресса и поднимают настроение.

    В ходе исследования, проведенного в Великобритании одной из компаний по производству кормов для домашних животных, было опрошено порядка 700 владельцев кошек, которые работают из дома. 63% респондентов заявили, что кошка их успокаивала, а 56% работников признались, что они стали чувствовать себя менее одинокими в условиях работы вне офиса, пишет The Mirror.

    Более половины опрошенных (53%) заявили, что видели, как их кошка делает что-то комичное, например, идет по ноутбуку во время работы. Они уточняли, что такое поведение питомцев вдохновляло людей вернуться к работе и придавало им сил, передает РенТВ.

    Как отмечают психологи, вместо болтовни со своими коллегами в обеденное время некоторые работники в период пандемии коронавируса привыкли обращаться к своей кошке. Они ведут с животным воодушевляющую беседу, иногда играют или просто выходят с кошкой в сад, чтобы подышать воздухом пару минут, пока животное резвится на траве. Четверо из десяти опрошенных заметили, что в условиях работы из дома обсуждали рабочие проблемы со своими питомцами.

    Джина Эйкерс, которая стала одним из специалистов, привлеченных для проведения данного исследования, рассказала, что когда человек находится дома, питомец хочет, чтобы ему уделяли больше внимания. Поскольку во время работы такое занятие может серьезно сказаться на эффективности рабочего процесса, она посоветовала предоставить кошке место для отдыха рядом с хозяином, чтобы питомец мог видеть вас за работой. Также следует оставить для кошки возможность наблюдать за своим хозяином свысока: подойдет тумбочка или картонная коробка, на которую кошка могла бы вскарабкаться.

    Поведенческий психолог Джо Хеммингс, который работал над выявлением преимуществ и недостатков работы хозяев, которые находятся рядом с питомцами, заметил, что их близость создает для человека «ощущение нормальности и жизни». «Одна из особенностей домашних животных заключается в том, что для них каждый день – это просто еще один день», – заметил Хеммингс.

    Такое поведение животных успокаивает людей и помогает снизить уровень стресса, пояснил психолог. Кроме того, человек ощущает счастье, находясь рядом с домашними животными. Психолог заметил, что в период COVID-19 животные стали проявлять к хозяевам больше ласки и, кажется, стали и сами более счастливы, чем раньше, когда им приходилось подолгу ждать возвращения хозяев с работы.


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