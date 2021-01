Совфед ратифицировал соглашение о продлении ДСНВ Матвиенко раскритиковала министра просвещения 27 января 2021, 14:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова за отсутствие системного понимания целей нацпроекта «Образование» и увлеченность международными исследованиями качества российского образования. «Я не совсем удовлетворена, Сергей Сергеевич, вашим докладом и ответами на вопросы сегодня. Не получилось системного понимания, что такое национальный проект «Образование», какие цели стоят перед ним, как они будут достигнуты. Практически ничего не было сказано о среднем профессиональном образовании, считаю это проблемой проблем», – передает ТАСС слова Матвиенко на заседании верхней палаты парламента. «Что меня очень насторожило, это ваша увлеченность международными исследованиями качества образования в России. По-моему, это не тот путь, по которому нужно идти министру просвещения РФ. Мы всегда гордились, нам есть чем гордиться, отечественной системой образования, которая была лучшей в мире и, думаю, сегодня таковой остается. Я думаю, что у нас достаточно своих собственных сил, чтобы самим разобраться с качеством образования, что нужно делать для его повышения», – добавила спикер Совфеда. Она предложила провести отдельную встречу сенаторов с главой Минпросвещения по теме нацпроекта «Образование». По мнению Матвиенко, министерство в ряде случаев использует в своей работе технократический подход. «Вот сейчас мы во всех школах введем советника директора по воспитательной работе, у нас все будет хорошо с воспитанием – это очень поверхностный и неправильный подход», – считает спикер. Как подчеркнула Матвиенко, Министерству просвещения необходимо стратегически посмотреть на проблемы образования и предложить реальные инструменты для их решения, «чтобы воспитание стало таким же важным, как и образование в стране». «Мне бы очень не хотелось такого восприятия, что национальные проекты – это количество построенных школ и детских садов, это не так, не для этого национальный проект создавался», – сказала Матвиенко. Как отметил в ответ на критику спикера Совфеда Кравцов, международный опыт в ходе доклада был приведен «лишь по одной причине – чтобы не совершить тех ошибок, которые уже сделаны и которые провоцируют на определенные шаги». «Отказаться от базового содержания образования, перейти на функциональную грамотность – это нельзя сделать, мы должны и обучать, и воспитывать», – сказал министр.

Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным 27 января 2021, 04:55

Фото: Oliver Contreras/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил в ответ на вопрос о разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным. В конце пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала C-SPAN, журналист из зала спросил покидающего помещение Байдена, о чем он разговаривал с президентом России. «О вас. Он шлет наилучшие пожелания», – приводит ответ главы 46-й американской администрации РИА «Новости». Во вторник президенты России и США по инициативе Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что на ближайшем пленарном заседании 27 января Совфед ратифицирует продление ДСНВ. Ранее Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. В США сравнили ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму 27 января 2021, 07:27

Фото: RTД на Русском/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже провели вакцинацию, сообщает Bloomberg. В материале подчеркивается, что благодаря содействию Москвы прививать население готовятся самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики, передает РИА «Новости». Авторы статьи обратили внимание, что Украина – самая большая из немногих стран Европы, которая еще не приступила к вакцинации. «Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы (вакцины) либо не утверждены, либо не прибыли (в страну)», – говорится в статье. По мнению публицистов, эта неудача грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны. Как отметили авторы, предварительно, вакцинация на Украине начнется в феврале. При этом России, как отмечается в материале, удалось вакцинировать население Крыма. Также страна планирует в январе поставить в ДНР и ЛНР 145 тыс. доз вакцины «Спутник V». «Попытка Европы ускорить темпы вакцинации, чтобы победить COVID-19 открыла возможность для России на передовой линии конфронтации с Западом», – считают американские журналисты. Кроме того, вакцина «Спутник V» уже получила одобрение регуляторов в Сербии, а Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, санкционировавшей использование российского лекарства, отмечается в материале. Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о разразившейся в мире войне за вакцины против коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине разделил мир. Напомним, 13 января партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Белый дом назвал инициатора разговора между лидерами России и США 26 января 2021, 23:27

Фото: White House/

via Globallookpress

Текст: Антон Никитин

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся по инициативе американского лидера, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Он (Байден) позвонил президенту Путину сегодня [во вторник] во второй половине дня с намерением обсудить нашу готовность продлить ДСНВ на пять лет, а также подтвердить нашу решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России, а также поднять вызывающие обеспокоенность вопросы», – приводит слова Псаки ТАСС. По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден планировал обсудить с российским лидером продление российско-американского двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а также ситуацию вокруг Украины, блогера Алексея Навального, американские выборы и другие вопросы. Псаки пообещала опубликовать заявление Белого дома по итогам переговоров. Во вторник президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Ранее Байден заметил, что наличие разногласий с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. СМИ: Через биткоин-кошелек штаба Навального прошло более 1,5 млрд рублей 26 января 2021, 20:09 Текст: Елизавета Булкина

В соцсетях опубликован видеоролик с инструкцией о том, как можно проверить текущий баланс любого биткоин-кошелька. Выяснилось, что в момент съемки видео через счета штаба Алексея Навального прошло более 1,5 млрд рублей. В видео, которое публикует «Ридус», говорится, что для проверки баланса необходимо знать номер биткоин-кошелька, на который переводят пожертвования сторонники Навального. Его можно найти на сайте ФБК. После этого необходимо зайти на любой сервис мониторинга электронных кошельков и ввести туда нужный номер.



В ходе съемки ролика выяснилось, что на счета ФБК поступило более 1,5 млрд рублей. «Выходит, что в среднем один перевод на биткоин-кошелек оппозиционера составляет 450 тысяч рублей. Похоже ли это на обычные донаты – вопрос риторический», – полагают авторы ролика, исходя из количества транзакций. Они напоминают, что помимо переводов на биткоин кошелек штабы Навального имеют и другие доходы – стандартные переводы, доходы с Youtube-канала и т. д. Ранее юрист Илья Ремесло заявил, что Навальный получил несколько миллионов рублей в биткоинах за призыв ввести новые антироссийские санкции. По его данным, на биткоин-кошелек блогера пришла сумма, равная 1 BTC – около 2,7 млн рублей. Напомним, 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. ФСБ объяснила бесполетную зону под Геленджиком 27 января 2021, 10:15

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Бесполетная зона около Геленджика была установлена летом 2020 года из-за «возросшей активности стран НАТО». В ФСБ заявляют, что других подведомственных ей объектов там нет, сообщили СМИ. Бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, говорится в ответе ФСБ, сообщает РБК. По данным ведомства, причиной стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, сообщили в ФСБ. В ФСБ указали, что отряд занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля». «Других задач на отделение не возложено», – подчеркнули в ведомстве. В свою очередь в Федеральной службе охраны (ФСО) также подчеркнули, что в районе Геленджика нет охраняемых объектов и не действуют никакие запреты и ограничения. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя обращения от журналистов о том, что над так называемым дворцом в Геленджике находится бесполетная зона, отметил, что «этих журналистов переадресовали в ФСО». «Они же говорят: «Почему охраняется ФСО?». Вот мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона, мы это переадресовали в ФСБ. ... Это именно те ведомства, которые и должны отвечать на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», – уточнил Песков. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО 26 января 2021, 14:47 Текст: Ксения Панькова

Более половины (57,1%) жителей Молдавии выступают против вступления страны в НАТО, 5,1% ничего не знают о Североатлантическом альянсе, свидетельствуют данные опроса. По данным опроса, представленным в Кишиневе Ассоциацией социологов и демографов республики, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по этому вопросу, то 57,1% опрошенных граждан Молдавии (против 49,8% в сентябре прошлого года) выступили бы против присоединения страны к НАТО. Членство в альянсе поддержали бы 25,1% местных жителей (ранее 26,3%), отмечают авторы исследования, передает ТАСС. По данным социологов, еще 8,3% (ранее 9,5%) граждан сообщили, что не приняли бы участие в плебисците, 4,4% (ранее 6,8%) респондентов не определились с ответом. Кроме того, 5,1% (ранее 7,6%) опрошенных заявили, что не ничего не знают о НАТО. Опрос проводился с 8 по 23 января, в нем приняли участие 1 тыс. 153 человека из 87 населенных пунктов. Погрешность, по словам авторов, составляет 3%. Конституция Молдавии предполагает нейтралитет, но с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В сентябре 2019 года на тот момент занимавший пост президента Молдавии Игорь Додон заявил, что страна не намерена вступать в Североатлантический альянс и будет укреплять заложенный в ее конституции нейтралитет – основное условие сохранения государственности. В феврале 2020 года за улучшение отношений с Россией выступили около 80% населения Молдавии, при этом почти 60% жителей республики считают, что страна не должна вступать в Североатлантический альянс, следует из данных опроса Института маркетинга и исследований IMAS. Путин поговорил по телефону с Байденом 26 января 2021, 21:21

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Джозефом Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента. Путин во время разговора отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, а учитывая особую ответственность сторон за поддержание безопасности в мире – всего международного сообщества, сказано на сайте Кремля. Лидеры двух стран обсудили возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и в других сферах, в том числе торгово-экономических. Стороны также рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу и план действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и инициативу России о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Как отмечается в сообщении, беседа президентов носила откровенный характер, стороны договорились поддерживать контакт. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью. 20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Арестован первый из обвиняемых в нападении на полицейских в ходе незаконных акций в Москве 26 января 2021, 19:21

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Один из обвиняемых в нападении на правоохранителей в ходе несанкционированных митингов в Москве арестован на два месяца Пресненским судом столицы. «Суд города удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Есенова Евгения Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), сроком до 24 марта», – сказали ТАСС в пресс-службе Пресненского суда. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. Врач назвал «глубочайшую» ошибку переболевших COVID-19 27 января 2021, 07:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Врач-иммунолог Илья Кукин призвал россиян повременить с интенсивными спортивными тренировками после перенесенной коронавирусной инфекции. По его словам, одна из крупнейших ошибок состоит в попытке вернуть показатели, которые были до болезни. В итоге многие любители спорта перегружают свой организм, а это может привести к тяжелым постковидным состояниям и вызвать повторное заболевание. «Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок», – пояснил Кукин в беседе с «Вечерней Москвой». Иммунолог уточнил, что во время болезни здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, поэтому при больших физических нагрузках организму может не хватить ее запасов. «В ходе воспалительной реакции образуются особые вещества, которые стараются всеми возможными силами изолировать процесс. Это проявляется отеком тканей, например, вы можете не замечать, но ваш нос будет хуже дышать. Все это как раз предрасполагающие факторы, чтобы получить поствирусные осложнения», – отметил врач. Кукин посоветовал переболевшим не нагружать организм сразу после перенесенной инфекции, а выходить на пик физической активности постепенно. Ранее доктор Комаровский назвал самые опасные последствия вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Си Цзиньпин предупредил о новой холодной войне 26 января 2021, 15:07

Фото: Ju Peng/Xinhua/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал к многостороннему подходу при решении глобальных проблем. По словам китайского лидера, в условиях пандемии страны должны объединиться, а не начинать «новую холодную войну». В ходе выступления на ВЭФ, который в этом году проходит онлайн, Си Цзиньпин ни разу не упомянул США или нового президента Джо Байдена, отмечает газета The Guardian, содержание статьи которой приводит ИноТВ. При этом, как указывается в публикации, китайский лидер предупредил американского коллегу не продолжать протекционистскую политику своего предшественника Дональда Трампа, дав понять, что не позволит Вашингтону диктовать Пекину условия. Так, председатель КНР указал на необходимость создания открытой мировой экономики и поддержания многосторонней торговли без дискриминации и барьеров. Кроме того, отметил китайский лидер, создание небольших группировок, начало новой холодной войны, запугивание других и введение санкций могут лишь «подтолкнуть мир к расколу и даже конфронтации». Си Цзиньпин считает, что экономический кризис, вызванный распространением COVID-19, возможно решить лишь при помощи многостороннего подхода. Альтернативой этому он назвал «закон джунглей». «Ни одна глобальная проблема не может быть решена одной страной в одиночку. Для этого необходимы глобальные действия, глобальный ответ и глобальное сотрудничество», – приводит The Guardian слова председателя КНР. Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин не поддастся западной критике и обвинениям в нарушении прав человека в Гонконге и в обращении с уйгурским населением, которое бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал «геноцидом». «В мире нет двух одинаковых листьев, как нет одинаковых историй, культур или социальных систем. Каждая страна уникальна по своей истории, культуре и социальной системе, и ни одна из них не превосходит другую», – заявил китайский лидер. В Кремле ранее сообщили, что президент Владимир Путин выступит на Давосском форуме 27 января. Госдума одобрила введение в России налогового вычета на фитнес 26 января 2021, 17:35

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроекты о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги. Первый документ, внесенный правительством России, предусматривает социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме, уплаченной налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями, но в совокупности с некоторыми другими расходами не превышающей 120 тыс. рублей в год, передает РИА «Новости». Таким образом, с учетом этой суммы и ставки налога 13%, максимальный размер вычета за физкультурно-оздоровительные услуги может составить 15,6 тыс. рублей в год. Для получения вычета физлицам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату этих услуг: копию договора на оказание услуг и кассовый чек в бумажной или электронной форме. Однако вычет будет предоставлен лишь в отношении тех услуг, которые включены в утверждаемый правительством список. При этом оказывающие эти услуги физкультурно-спортивные организации и ИП должны быть включены в формируемый Минспортом России перечень, порядок формирования и ведения которого также утвердит Кабмин. Сейчас социальные налоговые вычеты предоставляются на лечение, обучение, при осуществлении пожертвований, взносов при негосударственном пенсионном обеспечении, добровольном пенсионном страховании и страховании жизни, накопительной пенсии, а также при прохождении независимой оценки квалификации. Социальные налоговые вычеты предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 тыс. рублей в год. Кроме того, Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Изменения позволяют Кабмину утверждать перечень физкультурно-оздоровительных услуг, за оплату которых можно получить социальный налоговый вычет, и предусматривает законодательное закрепление понятия «физкультурно-оздоровительной услуги». Под такой услугой предлагается понимать «деятельность, осуществляемую физкультурно-спортивной организацией независимо от ее организационно-правовой формы». Как отмечается в пояснительной записке, регламентация понятия нужна для установления социального налогового вычета, предусмотренного ч. 2 ст. 219 Налогового кодекса РФ. Кроме того, как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая в Госдуме, Министерство финансов России проработает возможность для родителей получать налоговый вычет за оплату занятий детей спортом. Байден назвал «Северный поток – 2» «плохой сделкой» для Европы 26 января 2021, 21:55

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Президент США Джозеф Байден изучит санкции, введенные против «Северного потока – 2», так как считает проект «плохой сделкой для Европы», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом она сообщила во вторник на брифинге в Белом доме, передает ТАСС. «Президент по-прежнему считает «Северный поток – 2» плохой сделкой для Европы. Нам известно, что предыдущая администрация ввела ограничения в отношении газопровода <...>, и мы будем проводить обзор этих мер», - сказала Псаки. По ее словам, американские власти также намерены продолжать обсуждать этот проект с европейскими партнерам. Ранее стало известно, что администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2». США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» выгоден для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2». Подозреваемый в нападении на машину ФСБ блогер задержан в Москве 27 января 2021, 10:00

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Московские правоохранители задержали видеоблогера Константина Лакеева, подозреваемого в нападении на служебный автомобиль ФСБ на незаконной акции в Москве 23 января, сообщил источник в правоохранительных органах. «В Москве по подозрению в причастности к данному преступлению задержан блогер Константин Лакеев. В настоящее он доставлен в отдел полиции. Также там на допросе находятся еще около десяти блогеров, которые могли находиться вместе с ним на акции», – сказал источник ТАСС. Как сообщает «Интерфакс», Лакеева, у которого более 810 тыс. подписчиков в TikTok, задержали во вторник в так называемом тикток-хаусе в Новой Москве, где он проживал вместе с еще несколькими блогерами. Всех их подозревают в нападении на машину с мигалкой в минувшую субботу. Следствие в среду попросит Пресненский суд Москвы арестовать Лакеева по делу о нападении на служебный автомобиль ФСБ 23 января на Цветном бульваре. «Установлено, что Лакеев запрыгнул на капот, повредив его. Он допрошен в качестве подозреваемого в рамках дела о хулиганстве и повреждении имущества», – сказал источник. Вечером 23 января в соцсетях появилась видеозапись, на которой участники несогласованной акции в Москве забрасывают снежками машину с мигалкой на Цветном бульваре. Также к автомобилю подбегали люди и ударяли по нему. Позже стало известно, что водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз, мужчина госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. После несогласованного митинга в столице возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. Юрист объяснила, как вести себя при требовании работодателя вакцинироваться 26 января 2021, 15:20 Текст: Елизавета Булкина

Юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, насколько законно предъявлять требование сделать прививку к работникам, и как соискателю вести себя, если при приеме на работу у него спрашивают о ковид-статусе. «Можно деликатно ответить в ходе интервью, что данная информация не влияет на выполнение работы, и намекнуть, что вы хотели бы оставить этот вопрос без ответа. Требование о наличии справки об отсутствии коронавирусной инфекции будет являться дискриминационным фактором при трудоустройстве для большинства работников, не включенных в перечень, так как не относится к деловым качествам работника», – рассказала эксперт «Ридусу». Нечаева подчеркнула, что по закону работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции. «Если работодатель настаивает на справке, то общая рекомендация – сослаться на статьи Трудового кодекса РФ и попросить работодателя ссылку на документ, в соответствии с которым работник должен предоставить эту информацию. Если это не помогло, то у работника есть право на обращение в Трудовую инспекцию», – объяснила юрист. Уже работающего сотрудника организации невозможно заставить вакцинироваться. Согласно закону, профилактическая прививка является одним из видов медицинского вмешательства, поэтому любой вправе отказаться от него. Но для работников некоторых профессиональных сфер это будет иметь последствия. «Для отдельной категории работников прививка против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, будет играть роль при приеме на работу, так как она включена в национальный календарь. Дело в том, что установлен перечень категорий сотрудников, для которых профилактическая прививка будет обязательной для работы», – пояснила Нечаева. К таким профессиям относятся, прежде всего, работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания. Сдать анализ при подозрении на COVID-19 также потребуется сотрудникам специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, кадетских корпусов, домов-интернатов, учреждений ФСИН. Работникам, прибывшим с территории иностранного государства также потребуется отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирус. «Если работы включены в перечень, то отказ может привести к отстранению от работы без сохранения заработной платы и даже к отказу в приеме на работу. Для всех остальных работников требование о вакцинации не обязательно. Работодатель не может заставить сотрудника сделать прививку и привлечь к ответственности за такой отказ», – заключила Нечаева. 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях. Имеющих двойное гражданство с РФ украинцев лишат права голоса 26 января 2021, 18:18

Фото: Александр Река/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Граждане Украины смогут иметь двойное гражданство с Россией, однако в этом случае они будут ограничены в правах. Законопроект, легализующий в стране двойное гражданство, внесла в Раду группа депутатов от правящей партии «Слуга народа». «Этот законопроект в первую очередь о двойном гражданстве граждан Украины», – заявил один из авторов инициативы, депутат Олег Дунда. По его словам, большое число граждан Украины уже имеет второе гражданство, и принятие законопроекта поможет вывести этот факт из тени, передает ТАСС. Ранее Украина не рассматривала идею двойного гражданства с Россией, однако новый проект закона предусматривает эту возможность при условии определенных ограничений. «В случае признания СНБО [Совет национальной безопасности и обороны Украины] иностранного государства «страной-агрессором» гражданин Украины, имеющий гражданство такой страны, автоматически теряет право на участие в избирательном процессе. Он не может выдвигать свою кандидатуру на выборах и голосовать до отмены такого статуса или отказа от гражданства «страны-агрессора», – заявили на брифинге в Раде.



Дунда отметил, что вопрос двойного гражданства важен в контексте конфликта в Донбассе. Также, по мнению депутатов, легализация двойного гражданства поможет государству «вести учет граждан Украины с таким статусом, даст толчок к улучшению отношений и усилению взаимосвязей с украинскими диаспорами в ЕС, США, Канаде, Австралии, Аргентине и других странах, поскольку облегчает получение гражданства Украины этническими украинцами за рубежом», которых, приблизительно, не менее 5 млн человек. Кроме того, авторы инициативы полагают, что законопроект позволит активной части украинской диаспоры участвовать в политической жизни Украины, сохраняя при этом свое иностранное гражданство, «что для них является критическим».



Предполагается, что принятие закона поможет пролить свет на наличие двойного гражданства у представителей политического класса страны и сделает обнародование этого факта обязательным. «Доступ на высшие должности исполнительной власти лицам с иностранным гражданством будет закрыт», – подчеркнули члены «Слуги народа».



В соответствии с нормами международного права двойное гражданство возможно при наличии соглашения между двумя странами, при котором их граждане обладают паспортами обоих государств. В украинском законопроекте шла речь о возможности для граждан иметь иностранный паспорт, что не предполагает возникновения у них обязанностей и прав по отношению к другому государству. Напомним, ранее экс-заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, ныне глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что двойное гражданство отвечает украинским интересам, однако это не касается России.