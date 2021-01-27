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Кремль рассказал о контроле Путина за ценами на основные продукты
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Президент Владимир Путин держит под постоянным контролем выполнение своего поручения по контролю за ценами на основные продукты питания, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Дело не в рейтинге, дело в выполнении поручения президента, а главное – в конечной цели этого поручения, в удерживании под контролем цен на основные продукты питания, которые не должны зависеть от изменения международной конъюнктуры», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, как происходящее в результате регулирования цен на некоторые продукты влияет ли на рейтинг президента.
Это поручение эффективно выполняется правительством, отметил Песков.
«Вы понимаете, что администрировать цены в мелких магазинах практически невозможно, поэтому где-то цены могут превышать, мы с вами ведем речь о крупных сетях ритейлеров, с коими правительство ведет весьма энергичную работу и контролирует ранее принятые решения. Действительно, иногда это может приводить к созданию дефицита, но это тоже хорошо известно правительству, и правительство тоже работает над тем, чтобы этого не происходило, вопрос президент постоянно держит на контроле, он об этом постоянно ведет разговор с председателем правительства, в этом плане работа происходит на ежедневной основе», – пояснил он.
15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, закрепляющих принятые решения по стабилизации цен на продовольственные товары.
Напомним, 9 декабря президент Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал министерства за рост цен на основные продукты, потребовав принять меры для прекращения их роста. Президент обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем».
Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил в ответ на вопрос о разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным.
В конце пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала C-SPAN, журналист из зала спросил покидающего помещение Байдена, о чем он разговаривал с президентом России. «О вас. Он шлет наилучшие пожелания», – приводит ответ главы 46-й американской администрации РИА «Новости».
Во вторник президенты России и США по инициативе Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что на ближайшем пленарном заседании 27 января Совфед ратифицирует продление ДСНВ. Ранее Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Белый дом назвал инициатора разговора между лидерами России и США
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Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся по инициативе американского лидера, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Он (Байден) позвонил президенту Путину сегодня [во вторник] во второй половине дня с намерением обсудить нашу готовность продлить ДСНВ на пять лет, а также подтвердить нашу решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России, а также поднять вызывающие обеспокоенность вопросы», – приводит слова Псаки ТАСС.
По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден планировал обсудить с российским лидером продление российско-американского двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а также ситуацию вокруг Украины, блогера Алексея Навального, американские выборы и другие вопросы. Псаки пообещала опубликовать заявление Белого дома по итогам переговоров.
Во вторник президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Ранее Байден заметил, что наличие разногласий с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Путин поговорил по телефону с Байденом
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Джозефом Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента.
Путин во время разговора отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, а учитывая особую ответственность сторон за поддержание безопасности в мире – всего международного сообщества, сказано на сайте Кремля.
Лидеры двух стран обсудили возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и в других сферах, в том числе торгово-экономических. Стороны также рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу и план действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и инициативу России о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Как отмечается в сообщении, беседа президентов носила откровенный характер, стороны договорились поддерживать контакт.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью.
20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.
Путин открыл транспортную развязку в Химках
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 «Россия» и улицы Репина в подмосковных Химках.
В хоте мероприятия Путин поблагодарил строителей новой развязки. «Хочу поблагодарить вас за результат работы: замечательно. Для города очень важно, и для работников «Энергомаша», это одно из крупнейших предприятий отрасли», – обратился Путин к строителям на церемонии открытия развязки.
В лице строителей этой развязки он также поблагодарил всех дорожников страны, отметив, что практически все планы 2020 года по дорожному строительству были выполнены. «Благодаря тому, что мы прислушались к рекомендациям врачей, эпидемиологов и не стали останавливать дорожное строительство, во-первых, все выполнили, во-вторых, рабочие места сохранили, зарплаты ваши сохранили, и дороги построили», – подчеркнул президент.
Объект был создан в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основная задача развязки – соединить старые и новые Химки, обеспечить транспортную доступность промышленной части города, передает РИА «Новости».
В апреле 2019 года во время посещения НПО «Энергомаш» президент России дал поручение решить проблему транспортного соединения между старыми и новыми Химками. После этого было принято решение о строительстве двухуровневой развязки общей протяженностью 3,5 км с эстакадой через Ленинградское шоссе, которая соединит улицу Репина с улицей Дружбы.
В октябре 2019 года Путин на встрече с главой Подмосковья Андреем Воробьевым призвал ускорить реализацию проекта, подчеркнув, что «люди ждут» эту развязку. 21 января Кремль сообщил о выполнении поручения Путина по развязке в Химках.
Общая площадь транспортной развязки составляет порядка 40 тыс. квадратных метров, протяженность основного хода – 0,8 километра с путепроводом, длина которого 158 метров. Число полос движения по основному ходу от двух до пяти с расчетной скоростью движения 70 километров в час.
Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», – заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным.
В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента возразил: «У нас был единый текст, который был опубликован сразу», передает РИА «Новости».
На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения».
Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
Отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Путин внес в Госдуму законопроект о продлении ДСНВ
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
«Согласно пункту 2 статьи 14 договора срок его действия составляет десять лет. Договором предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россией и США будет принято такое решение. <...> В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить договор на пять лет», – приводит выдержку из текста документа ТАСС.
В пояснительных материалах отмечается, что реализация соглашения не потребует привлечения дополнительных бюджетных ассигнований и будет осуществляться за счет и в пределах средств федерального бюджета, предусматриваемых на соответствующие цели заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, госкорпорациям «Роскосмос» и «Росатом».
Согласно ноте американской стороны, посольство США в России «от имени Соединенных Штатов Америки предлагает в соответствии с пунктом 2 Статьи XIV Договора продлить срок действия Договора на период в пять лет, до 5 февраля 2026 года». «Министерство имеет честь подтвердить приемлемость данного предложения для Российской Федерации», – говорится в ответной ноте МИД. О дополнительных условиях в документах речи не идет.
Ранее президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден в ходе телефонного разговора обсудили продление ДСНВ. Перед этим Байден заметил, что наличие разногласий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ.
В понедельник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном продление ДСНВ. В Москве заявили о начале экспертной работы с Вашингтоном по продлению Договора.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет делать договор заложником своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Путин и Байден обсудили продление ДСНВ
Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
«Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», – сказано на сайте Кремля.
Во вторник Путин провел телефонный разговор с Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью.
20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.
Эксперт: За ДСНВ никакого сближения между Россией и США не последует
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«Стало понятно, что за оживлением темы СНВ-3 не последует никакого сближения. Этот вопрос остается формальностью, хоть и явно положительной», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя состоявшийся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.
«По версии американской стороны, звонок президенту США запрашивали из Москвы. Джо Байден согласился на него, но выдержал небольшую паузу для консультаций с советниками, после чего, как вежливый человек, перезвонил. Но на самом деле совсем не важно, кто кому позвонил первый. Реальное значение имеет только содержательная сторона разговора. Она исчерпала себя вопросом запуска форсированной процедуры продления СНВ-3 на пятилетний срок без дополнительных условий», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Байденом. Как сообщается на сайте Кремля, стороны рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу (ДОН). Два президента выразили удовлетворение в связи с тем, что Москва и Вашингтон во вторник обменялись дипломатическими нотами – в них говорилось о достижении договоренностей по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3).
В сообщении на сайте Белого дома подтверждается, что президенты России и США обсудили готовность обеих стран продлить ДСНВ на пять лет, договорившись о том, чтобы их рабочие группы срочно работали над завершением продления договора к 5 февраля.
Кроме того, пресс-служба Байдена утверждает, что темами разговора также были: действия «русских хакеров», сообщения о том, что Россия якобы платила талибам за ликвидацию военных США в Афганистане, а также обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы 2020 года и «отравление» Навального. «Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам», – говорится в сообщении на сайте Белого дома.
По мнению Лукьянова, все перечисленные Вашингтоном темы «представляют собой традиционный набор вопросов, которые американская демократическая администрация обязательно должна поднять для поддержания образа страны, находящейся на страже прав человека и демократических ценностей». «Сейчас Байдену необходимо показать, что он – Трамп наоборот, который все делал не так, как нужно», – подчеркнул Лукьянов.
Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
Отметим, международный комитет Совфеда, а также комитет верхней палаты парламента по обороне и безопасности на заседании в среду рекомендовали ратифицировать закон о продлении СНВ-3. Президент Путин поручил
МИДу провести с США переговоры о продлении договора. Россия и США приняли решение продлить СНВ-3 на условиях Москвы, заявил
замглавы МИД Сергей Рябков.
По оценке Лукьянова, ведение переговоров по продлению ДСНВ поручили именно Рябкову как профильному заместителю министра иностранных дел России, который всегда занимался именно этой темой. «Но нужно понимать, что как таковых переговоров вестись не будет, ведь речь идет о продлении договора в таком виде, как он есть, – объяснил эксперт. – Остаются исключительно процедурные вопросы, например необходимость ратификации договора Госдумой с российской стороны. Однако думаю, что любые процедурные ограничения будут легко преодолены политической волей президента. Уверен, что никакие другие причины не помешают продлению договора, ведь если бы такие шансы были, президенты публично бы об этой теме не заявляли и подобных поручений не давали», – отметил эксперт-международник.
«При этом понятно, что за оживлением темы СНВ-3, по которой уже давно не было никаких позитивных новостей, больше никакого сближения не последует – это чистая формальность, хоть и положительная», – резюмировал Лукьянов.
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Путин запланировал посетить экспозицию в Музее Победы в день снятия блокады Ленинграда
Президент России Владимир Путин 27 января посетит Музей Победы на Поклонной горе в день 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда, где осмотрит экспозицию «Подвиг народа», сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что интерактивный проект, открытый к 75-летию Великой Победы, включающий почти семь тысяч экспонатов, 22 фильма-реконструкции и несколько уникальных трехмерных панорам, позволяет воссоздать историческую реальность эпохи военного времени и показать вклад всего советского народа в победу над нацизмом, передает РИА «Новости».
В ходе посещения музея, по данным пресс-службы, Путин даст старт иммерсивной онлайн-версии проекта «Подвиг народа: непокоренный Ленинград», посвященной самой трагической странице истории Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда и безмерному подвигу его жителей.
В декабре 2020 года Путин призвал страны СНГ действовать солидарно в защите правды о Великой Отечественной войне и подвигах народов.
Ранее президент заявил, что необходимо быть самодостаточными, чтобы не допустить переписывания истории. А искажение исторической правды в конечном итоге ударит по тем, кто этим занимается.
Путин поручил МИД провести с США переговоры о продлении ДСНВ
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Президент Владимир Путин поручил МИД провести с США переговоры о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
«Поручить МИД России провести переговоры с американской стороной о заключении указанного международного договора, содержащего основные положения, одобренные правительством Российской Федерации, и по достижении договоренности обеспечить его заключение», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, поручено принять предложение правительства о заключении международного договора о продлении договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года.
Другим указом Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова официальным представителем главы государства при рассмотрении Федеральным Собранием вопроса о продлении ДСНВ.
«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о ратификации Соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», – говорится в документе.
Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что Совфед ратифицирует продление ДСНВ на ближайшем пленарном заседании 27 января.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Песков назвал беседу Путина и Байдена рабочей и откровенной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовали беседу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена как рабочую и откровенную. Он уточнил, что лидеры говорили чуть больше 35 минут.
«Она была рабочей и откровенной. Тем более, если вы помните, Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, и они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно. А продолжительность была чуть больше 35 минут», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какой была беседа лидеров РФ И США и сколько она продлилась.
Он уточнил, что разговор Путина и Байдена состоялся по инициативе российской стороны. «Мы предложили провести этот разговоров, в целом, чтобы еще раз поздравить, что и сделал президент Путин, американского коллегу с началом работы президентом Америки», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
«Также, конечно, обсудить наиболее актуальные вопросы, главный из которых – это ратификация соглашения о продлении ДСНВ, и вообще – решение о продлении ДСНВ на пять лет. Эксперты свою работу финализировали и, собственно, главы государств подтвердили наличие такой договоренности», – добавил представитель Кремля.
Он добавил, что тема личной встречи президентов России и США не обсуждалась, но была подчеркнута готовность и намерение продолжать диалог.
Во вторник президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. В среду Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ.
В то же время замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Песков объяснил разницу в изложении Россией и США беседы президентов по Украине
Разница в изложении Кремлем и Белым домом беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по украинской тематике говорит о разногласиях между Москвой и Вашингтоном, однако у сторон есть готовность к диалогу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет, но главное что имеется – готовность продолжать диалог для обсуждения этих разногласий», – приводит его слова РИА «Новости». Так Песков ответил на вопрос об использованной во время переговоров терминологии: Кремль писал о «внутриукраинском конфликте», а Белый дом – «о российской агрессии».
Представитель Кремля охарактеризовали беседу президентов как рабочую и откровенную. Он уточнил, что лидеры говорили чуть больше 35 минут.
Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Кроме того, по информации Белого дома, Байден в разговоре с Путиным заявил о поддержке суверенитета Украины.
Песков ответил на вопрос о прививке Путина от коронавируса
Президент Владимир Путин сам скажет, когда сделает прививку от коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент принял решение лично сообщить об этом, поэтому он сам вам сообщит», – цитирует Пескова ТАСС.
В декабре Путин заявлял, что необходимо внимательно относиться к рекомендациям специалистов, которые говорят, что вакцины, поступающие в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. «До таких, как я, вакцина еще не добралась, но я человек законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям специалистов и поэтому сделаю это, как только это станет возможным», – пояснял глава государства.
В конце 2020 года Песков отмечал, что президент принял решение вакцинироваться от коронавируса. Представитель Кремля говорил, что Путин сам решит, в какой форме и когда сообщить о том, что он привился.
Кремль согласился обсудить с США сохранение ДОН
Россия может вернуться к обсуждению сохранения Договора по открытому небу (ДОН), если американская сторона проявит такой интерес, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков по итогам телефонного разговора лидеров России и США.
«Подчеркивалось президентом [России Владимиром] Путиным, что после того, как США приняли решение выйти из ДОН, Россия искала пути, возможности остаться в этом договоре. Однако эти поиски не дали результата, и переговоры с европейцами не дали ничего позитивного. В этой связи Россия приняла свое решение», – приводит его слова ТАСС.
«Вместе с тем есть еще временной лаг, и в случае готовности американских партнеров как-то продолжить обсуждение, такая возможность есть», – подчеркнул представитель Кремля.
В свою очередь замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что администрация президента США Джо Байдена пока не выдвигала предложений о Договоре по открытому небу. «Вопрос о нашем выходе из договора в принципиальном плане решен, запущены соответствующие внутренние процедуры», – сказал дипломат. – «От администрации Байдена мы ничего не слышали. Но будем смотреть», – добавил он.
На прошлой неделе Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.
В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Песков: Тех, кто поддерживает Путина, несравнимо больше, чем тех, кто этого не делает
В Кремле с уважением относятся к точке зрения тех, кто поддерживает Владимира Путина, и тех, кто придерживается другой точки зрения, однако отношение к главе государства высказывается в ходе голосования на выборах, а не «разбивая машины», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Есть те, кто негативно относится, есть те, кто поддерживает Путина. И тех, кто поддерживает Путина, их гораздо, несравнимо больше, чем тех, кто этого не делает. Но и те и другие являются гражданами России, и мы с уважением относимся к точкам зрения и тех, и других. Большинство, естественно, импонируют больше», – приводит его слова РИА «Новости».
Также он отметил, что отношение к главе государства, если это не связано с какими-то оскорбительными выпадами, высказывается в ходе голосования на выборах. «И это именно то отношение, реакция на которое может иметь легитимные результаты. Но если высказывать это отношение, разбивая машины и кидаясь чем-то в полицейских, то, конечно, мы к этому относимся крайне негативно», – добавил Песков.
Помимо этого, отвечая на вопрос, продолжают ли в Кремле считать протест, который прошел в субботу в российских городах, малочисленным, пресс-секретарь президента пояснил, что все оценивается в сравнении. «Если сравнивать с теми людьми, которые приходят и голосуют за Путина, то это незначительное количество людей, потому что президента поддерживают и голосуют за него в рамках легитимного института выборов гораздо больше людей», – подчеркнул он.
Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. После несанкционированных митингов в российских городах возбудили 21 дело.
Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних.
В Кремле, комментируя субботние акции, заявили, что люди, которые прикрываются детьми, похожи на террористов, и указали на беспрецедентный уровень насилия со стороны протестующих.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.