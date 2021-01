В театре рассказали о состоянии здоровья Фрейндлих Мишустин заявил о скором поступлении в оборот третьей вакцины от коронавируса 26 января 2021, 13:45 Текст: Елизавета Булкина

В ближайший месяц в оборот поступит третья вакцина от коронавируса российского производства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по противодействию распространению коронавирусной инфекции. «Министерство здравоохранения получило документы для регистрации еще одной вакцины центра имени Чумакова, это уже третья разработка наших ученых. В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит – защитить еще больше людей от коронавируса», – передает его слова ТАСС. Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь рассказал, что иммунитет после перенесенного коронавируса сохраняется около семи-восьми месяцев. Он добавил, что число пациентов с COVID-19 с начала года сократилось на 11%. «В целом мы отмечаем, что количество пациентов, находящихся под наблюдением, <...> в этом году сократилось на 11%, это положительная динамика», – сказал министр. «В целом на амбулаторном лечении находятся 80% пациентов. Коечный фонд, развернутый в количестве 256 тыс. коек, загружен чуть более чем на 70%», – уточнил Мурашко. 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.

Facebook удалил пост Нетаньяху и заблокировал его чат-бот 25 января 2021, 21:45

Фото: Shang Hao/XinHua/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Facebook удалил пост на странице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и заблокировал его чат-бот, через который пользователей просили сообщать данные о непривитых от COVID-19 израильтянах старше 60 лет, сообщило издание Yedioth Ahronoth. Администрация соцсети объяснила блокировку тем, что в соответствии с политикой конфиденциальности они не разрешают публикацию контента, который делится или запрашивает медицинскую информацию людей. По данным издания, чат-бот заблокирован на неделю, передает РИА «Новости». При этом схожий пост уже несколько дней размещен на странице Нетаньяху в Twitter. В видеообращении, прикрепленном к посту, Нетаньяху призывает граждан старше 60 лет вакцинироваться и рассказывает о собственном опыте и опыте своей жены по получению вакцины против коронавируса. «Если вы знаете кого-то, кто опасается делать прививку, отправьте мне имя и номер телефона, может быть, они получат от меня неожиданный звонок и, может быть, я их смогу убедить», – добавляет Нетаньяху в конце видеозаписи. Массовая вакцинация от коронавируса началась в Израиле 20 декабря. Первыми вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти. На втором этапе вакцинации в стране прививают граждан старше 60 лет и людей из групп риска. Сообщалось, что пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после прививания вакциной от коронавируса американской компании Pfizer. Из-за проблем у Pfizеr вырос интерес к российской вакцине «Спутник V» в Италии 25 января 2021, 17:53

Фото: YURI KOCHETKOV/ЕРА/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Российской вакциной «Спутник V» стали все больше интересоваться в Италии в связи с сокращением поставок препарата американской фармацевтической компании Pfizer. По словам областного министра здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато, Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) следует поторопиться и перестать заниматься бюрократией в отношении российской вакцины «Спутник», передает РИА «Новости». «Пусть нам скажут, можно ее использовать или нет. Речь идет о борьбе со временем, с мутациями коронавируса. Мы сначала получим коллективный иммунитет или новые версии COVID? Пусть нам объяснят, что делать с препаратами, которые уже используются в других государствах», – заявил он. По словам Д'Амато, интерес к российскому препарату продемонстрировали уже многие страны, в том числе Венгрия и Германия, главное, чтобы вакцина прошла все клинические исследования. Такого же мнения придерживается и президент североитальянской области Венето Лука Дзайа. «Насколько я знаю, фармакологическая компания, которая производит вакцину в Китае, уже представила ЕМА первые документы для получения разрешения по ее применению на нашем континенте и то же самое собирается сделать Россия. Если ЕМА, а потом и Aifa (Итальянское агентство по лекарственным средствам) дадут зеленый свет, я не вижу препятствий», – сказал политик. Он выразил надежду, что из этого не будет сделана политическая проблема: «вакцины – это вакцины, и в настоящий момент они нам остро нужны, особенно в связи с тем, что происходит с Pfizer». В свою очередь итальянский вирусолог Андреа Крисанти считает, что применение российского препарата вполне допустимо в случае, если он пройдет апробацию со стороны ЕМА. «Российская вакцина, как и китайская, достаточно протестирована и опробована. Обе они похожи на вакцину AstraZeneca. Сейчас нашим приоритетом является быстрая вакцинация, и провести ее мы сможем только с помощью сотен тысяч доз. Поэтому надо ускориться и использовать также другие вакцины», – заявил научный директор Итальянского общества инфекционных и тропических болезней (Simit) Массимо Андреони. Ранее власти Италии собрались подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech. Вакцина производства Pfizer/BioNTech не единственная, которой прививают в Италии – туда также налажены поставки препарата от американской компании Moderna. 25 января ожидается более крупная поставка этой вакцины. Накануне Pfizer сообщила о приостановке поставок вакцины от коронавируса в Канаду. Юрист рассказал о возможном наказании для больных ковидом на незаконных акциях 25 января 2021, 14:48

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Закон предусматривает наказание – лишение свободы сроком от пяти лет», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло, комментируя уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. «Законом предусмотрено наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Если оно повлекло за собой массовое заболевание людей, то это может караться лишением свободы сроком до двух лет. Если же это стало причиной смерти двух или более лиц, то речь может идти о лишении свободы на срок от пяти до семи лет», – пояснил юрист Илья Ремесло. По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции, прошедшей в субботу в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах. «Основанием стало участие в акции людей, зараженных коронавирусом», – сказал ТАСС источник. По его словам, в рамках дела уже проведено несколько допросов. Эксперт убежден, что после несанкционированных акций следует ожидать роста числа зараженных коронавирусом. «Есть же статистика, можно сопоставить число людей с вирусом до митингов и после и выявить причинно-следственную связь. Это не будет произвольно посчитано, все будет обосновано. Будут сопоставляться данные – кто участвовал в акции, кто после заболел», – сказал собеседник. Ремесло подчеркнул, что это «показывает безразличие наших оппозиционеров. Им плевать и на здоровье, и на жизнь граждан. В такой опасный период они даже не призывали людей брать с собой необходимые средства защиты». Напомним, что 23 января сотрудники полиции раздали медицинские маски участникам несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве. Девушки-полицейские выдали маски всем, у кого их нет, призывая соблюдать эпидемиологической безопасности. Глава управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева призывала не посещать массовые акции в Москве из-за риска COVID-19. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в нескольких города России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Франция решила провести концерты для оценки рисков заражения коронавирусом 25 января 2021, 22:16 Текст: Елена Мирошниченко

В Париже и Марселе в ближайшие несколько недель пройдут экспериментальные концерты, сообщает телеканал BFMTV. Целью эксперимента является оценка рисков распространения коронавируса в местах массового скопления людей. Телеканал отмечает, что концерты будут проведены в феврале или в марте, сообщает РИА «Новости». Предполагается, что в Париже экспериментальный концерт посетят от 2500 до 3000 человек. В Марселе, где пройдут два концерта, планируется участие порядка 1000 человек. Результаты эксперимента будут оглашены после 8 апреля. Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и новый глава США Джозеф Байден договорились взаимодействовать в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Во Франции власти могут ввести третий локдаун из-за распространения коронавируса, сообщают французские СМИ. Как заявил источник в правительстве страны, решение будет принято в ближайшее время. Отмечается, что на решение ввести новый карантин повлияло распространение «британского» коронавируса и его нового штамма из ЮАР. Ожидается, что действие режима карантина начнется до конца будущей недели. В Индии захотели поставлять в Россию «Спутник V» 25 января 2021, 18:20 Текст: Алексей Дегтярев

Индийская сторона планирует поставлять произведенную у себя вакцину от коронавируса «Спутник V» в Россию и другие страны, сообщил индийский посол Бала Венкатеш Варма. «То, что будет производиться в Индии, будет доступно также третьим странам. Я уверен, что в ближайшие месяцы вакцина «Спутник V», которая будет производиться в Индии при сотрудничестве РФПИ и индийских компаний, будет доступна для экспорта как в Россию, так и в третьи страны», – заявил Варма в беседе с ТАСС. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что для зарубежных поставок вакцину от коронавируса «Спутник V» производят более десяти площадок в Индии, Китае, Бразилии и Южной Корее. Разработчик «Новичка» решил выпустить лекарство от коронавируса 26 января 2021, 08:49

Фото: Андрей Веселов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк намерен в ближайшее время выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон», способное бороться с COVID-19 и рядом других вирусных заболеваний. «Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (когда иммунитет начинает уничтожать свой организм), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», – передает РИА «Новости» слова Ринка. Лекарство основано на препарате «Диуцифон» (синтезирован в СССР в 1967 году). Он был предназначен для лечения проказы и до 2000-х годов, как рассказал Ринк, входил в список жизненно важных лекарств. В новом средстве устранен главный недостаток советской разработки – плохое растворение в воде и, соответственно, в плазме крови. Обновленное лекарство получило название «Иммофон». Внутри препарата соединены сильное зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, призванные активизировать обмен веществ в тканях и стимулировать процесс регенерации. Помимо борьбы с коронавирусом, новый препарат предназначен для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии и лейкозов, заболеваний легких. По словам Ринка, на сегодняшний день проведено тестирование препарата на примерно 700 пожилых пациентах-добровольцах. «Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения», – заявил ученый. Сейчас его компания «Межрегиональное торгово-промышленное объединение «ИнтерВита» занимается производством опытных партий нового лекарства для проверки его действия при разных патологиях. Также идут переговоры с Минздравом и другими регуляторами о выпуске на рынок преднаполненных шприцов и капельниц. По словам Ринка, одна доза препарата будет стоить ориентировочно около 1 тыс. рублей. В финансирование промышленного производства препарата готово вложиться большое число инвесторов, утверждает ученый. Он отметил, что эффективность «Диуцифона» подтверждена клиническими испытаниями, есть более 650 публикаций на успешное лечение препаратом разных патологий. Также ученый по заданию Государственного института технологии органического синтеза работал с Научно-исследовательской лабораторией иммунохимиотерапии лепры. Лекарство от проказы в те годы производили с нарушением технического процесса, поэтому на выходе получалась другая химическая формула, из-за чего производство пришлось остановить. После выяснения обстоятельств его наладили должным образом и в 1997 году, по словам Ринка, из лепрозория, использовавшего это лекарство, выписали последнего пациента. «То есть буквально вылечили эту болезнь (проказу)», – рассказал ученый. В дальнейшем препарат некоторое время применяли как иммунокорректирующее средство комплексной терапии ВИЧ-инфекции и СПИДа. Байден решил сохранить ограничения на въезд в США из Шенгенской зоны 25 января 2021, 22:45 Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден на фоне пандемии принял решение сохранить в силе ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также добавить в этот список ЮАР, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Президент Байден решил сохранить ранее введенные ограничения для европейской Шенгенской зоны, Соединенного Королевства, Республики Ирландия и Бразилии», – приводит слова Псаки ТАСС. «В ситуации, когда пандемия усугубляется и распространяются более заразные варианты [вируса], не время снимать ограничения на международные поездки», – добавила пресс-секретарь Белого дома. Как отметила Псаки, в связи с тем, что в ЮАР обнаружен более заразный штамм коронавируса, в отношении поездок в США из этой страны также вводятся ограничения. Кроме того, начиная со вторника приезжающие в США из-за рубежа должны будут еще до вылета предъявлять представителям авиакомпаний отрицательные результаты теста на коронавирус, добавила пресс-секретарь Белого дома. Напомним, в прошлый вторник 45-й президент США Дональд Трамп отменил связанные с коронавирусом ограничения на въезд в Соединенные Штаты для стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. В декабре 2020 года Трамп выступил против введения жестких ограничительных мер в США в связи с распространением коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Турции нацелились на производство миллионов доз «Спутник V» 25 января 2021, 18:36 Текст: Абдулла Шакиров

Турецкая фармацевтическая компания VisCoran Ilac Sanayii A.S. готова производить миллионы доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после получения технологии, заявил председатель совета директоров компании Озтюрк Оран агентству Demiroren. «После завершения процесса передачи технологий между двумя странами, мы сможем в Турции производить миллионы доз», – передает слова Оран ТАСС. Он сообщил, что VisCoran Ilac Sanayii A.S. начала переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) еще в апреле 2020 года, а в августе было подписано соглашение. По его словам, все документы на производство препарат уже переданы в министерство здравоохранения Турции. «Мы провели исследование и начали вести переговоры с Россией, полагая, что вакцина может быть более эффективной», – рассказал Оран. На прошлой неделе стало известно, что Россия договорилась о производстве вакцины «Спутник V» в Турции. Ранее было заявлено, что южнокорейская компания GL Rapha готова производить вакцину от коронавируса «Спутник V» для внутреннего рынка, если правительство одобрит ее самостоятельное использование или в комбинации с вакциной AstraZeneca. В ноябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с южнокорейской GL Rapha о производстве в стране более 150 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%. Путин и президент Мексики обсудили поставки вакцины «Спутник V» 25 января 2021, 19:12 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин и глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе телефонного разговора обсудили вопросы организации поставок вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба Кремля. «Предметно обсуждена проблематика противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения эпидемической безопасности. Рассмотрены вопросы организации поставок в Мексику российской вакцины «Спутник V», а также подготовки в России профильных мексиканских специалистов-медиков», – говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, с обеих сторон отмечен конструктивный и взаимовыгодный характер российско-мексиканских отношений, которые успешно развиваются по различным направлениям. Кроме того, в связи с диагностированием у президента Мексики коронавируса Путин пожелал ему скорейшего и полного выздоровления. Ранее Обрадор сообщил в соцсетях, что заразился коронавирусом. Накануне в Кремле подтвердили планирующийся на 25 января телефонный разговор Владимира Путина с президентом Мексики. Напомним, по данным британской компании YouGov, российская вакцина от коронавируса вызывает наибольшее доверие у жителей Мексики, Индии и Китая. ЕК потребовала от AstraZeneca разъяснений из-за сокращения поставок вакцины 25 января 2021, 14:59 Текст: Евгения Шестак

Еврокомиссия (ЕК) потребовала от фармацевтической компании AstraZeneca разъяснений в связи с сокращением на 60% поставок вакцин в Евросоюз, призвав выполнять контракт в полном объеме, заявил официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер. «Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис направила письмо руководству компании, потребовав дополнительных разъяснений в связи с объявлением компании на прошлой неделе о сокращении поставок вакцины в ЕС», – цитирует ТАСС Кеерсмакер. По его словам, Кириакидис подчеркнула необходимость выполнения обязательств компании по контракту с ЕС. В свою очередь официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что ЕС не планирует менять планы по вакцинации из-за задержек в поставках вакцин. «Если мы каждый раз, сталкиваясь с проблемами, будем вносить изменения в наши планы, то потеряем четкость и предсказуемость», – цитирует его РИА «Новости». Также он отметил, что цели ЕС «очень амбициозны, но их достижение необходимо для преодоления кризиса». «Наша работа заключается в том, чтобы преодолевать возникающие сложности», – подчеркнул Мамер. Ранее сообщалось, что в производстве вакцины против коронавируса британской фармацевтической компании AstraZeneca, разрабатываемой вместе со специалистами Оксфорда, появились значительные задержки. Соответсвенно, произошли задержки поставок вакцин в страны ЕС. В воскресенье председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что третья вакцина от коронавируса может выйти в Европе на следующей неделе. ЕК ужесточила рекомендации по поездкам внутри Евросоюза 25 января 2021, 15:27 Текст: Алексей Дегтярев

Еврокомиссия скорректировала рекомендации к санитарным мерам при поездках в страны Европейского союза и между странами ЕС, заявила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Ситуация в Европе требует от нас сложных, но необходимых решений – мы должны обеспечить безопасность и остановить необязательные поездки. Сегодня мы представили новые нормы поездок в Евросоюз», – сообщила фон дер Ляйен в соцсетях, передает ТАСС. По ее словам, новые меры включают обязательный отрицательный тест на коронавирус за три дня до выезда, карантин по прибытии и обязательное заполнение регистрационных форм пассажира. Ранее в ЕК сообщали, что страны Евросоюза продолжают консультации по поводу будущего сертификата вакцинации от COVID-19, но договоренностей по деталям пока нет. Япония решила открыть горячую линию из-за побочных эффектов при вакцинации 25 января 2021, 21:54 Текст: Абдулла Шакиров

Власти Японии планируют создать специальную горячую линию по вопросам побочных эффектов, возникающих после вакцинации от коронавируса, сообщили японские СМИ. Система приема пациентов будет подготовлена министерством здравоохранения страны к марту, когда в Японии стартует вакцинация пожилых людей. Будет также утвержден перечень лечебных учреждений для пациентов с побочными эффектами. В него войдут госпитали при университетах и крупные больницы с общепрофильным отделением, передает РИА «Новости» со ссылкой на Asahi Shimbun. Пока неясно, нужно ли будет пациентам получать направление от терапевта или они смогут обращаться в больницы напрямую. Ранее японский минздрав подписал контракт на поставку 144 млн доз вакцины от Pfizer/BioNTech в течение этого года, а также контракт на поставку 120 млн доз вакцины от AstraZeneca. В январе в Японии заявили об обнаружении новой мутации коронавируса из Бразилии. Онищенко оценил требование к женщинам рожать в медицинских масках 25 января 2021, 14:02 Текст: Алина Назарова

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко упрекнул в незнании специфики родовой деятельности создателей новых рекомендаций Минздрава, согласно которым во время родов на беременной с коронавирусом должна быть надета хирургическая маска. «Что касается родов в маске… наверное, тот, кто писал эту инструкцию, никогда не видел, не принимал родов. Я это делал, я с трудом могу представить, как женщина, особенно первородящая, еще находясь в предродовой, еще даже не ложась на Рахмановскую кровать, так называется это устройство, на котором принимают роды, как она себя ведет. Трудно себе представить, чтобы она была в маске. Там и заражать-то некого, потому что весь персонал, который вокруг нее стоит, он обязательно, в любом случае, находится в маске», – заявил Онищенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Ранее были опубликованы рекомендации Минздрава, в которых говорится, что во время родов на беременной с коронавирусом должна быть надета хирургическая маска, которую разрешается снять на время потуг, передает «Интерфакс». Кроме того, роды должны принимать в отдельных индивидуальных залах, а численность медперсонала должна быть сведена к минимуму. В документе также сказано, что на сегодня нет доказательств вертикальной передачи коронавируса от матери плоду, нет достоверных данных о выделении патогена с грудным молоком. В случае положительного теста у матери ребенка у нее заберут, пока анализ не станет отрицательным. Если же коронавирус присутствует у обоих, то мать и младенца не разлучат. ВОЗ назвал сумму убытков из-за отсутствия равного доступа к вакцинам от коронавируса 25 января 2021, 22:04 Текст: Елена Мирошниченко

Мировая экономика может понести серьезные убытки из-за отсутствия одинакового доступа к вакцинам от коронавируса в мире, потери могут превышать 9 трлн долларов, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве. «Вакцинный национализм» может обойтись глобальной экономике в 9,2 трлн долларов, и почти половину этих потерь – 4,5 трлн долларов – могут понести наиболее богатые экономики», – приводит его слова ТАСС. Он также напомнил, что что на финансирование доступа к средствам диагностики и лечения вызываемого коронавирусом заболевания в рамках международного партнерства ACT-Accelerator в этом году необходимо 26 млрд долларов. Глава ВОЗ подчеркнул, что в долгосрочной перспективе в интересах каждой страны поддержать «вакцинное равенство». «Пока мы не победим пандемию повсеместно, мы не победим ее нигде», – подвел итог Гебрейесус. Ранее стало известно, что поставка вакцин от коронавируса посредством международного механизма COVAX может начаться в феврале. COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. «Бразильский» штамм коронавируса выявлен в США 26 января 2021, 02:57

Фото: Spc. John Weaver/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Минздрав американского штата Миннесота выявил первый в Соединенных Штатах случай заражения одним из так называемых бразильских штаммов коронавируса. «Министерство здравоохранения Миннесоты сегодня (в понедельник) объявило, что его лаборатория обнаружила вариант коронавируса, известный как бразильский вариант P.1, в пробе жителя Миннесоты, который недавно побывал в Бразилии. <...> Этот случай знаменует первое задокументированное выявление бразильского варианта P.1 в Соединенных Штатах», – приводит текст заявления ведомства ТАСС. Симптомы вызываемого инфекцией заболевания у пациента появились на первой неделе января, а анализ он сдал 9 числа. Напомним, 16 января министерство здравоохранения Бразилии выявило первый случай заражения коронавирусом, возбудителем в котором стал обнаруженный в Японии новый «бразильский» штамм из штата Амазонас. Ранее в Калифорнии выявили новую разновидность коронавируса (CAL.20C). Кроме того, американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали распространение в США «британского» штамма коронавируса. Помимо этого, ученые из университета Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.