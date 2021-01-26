Лукашенко сделал вывод о «раскачивании» Белоруссии по ситуации в России

Белоруссию в дальнейшем будут продолжать «шатать и раскачивать», это видно и по ситуации в России, заявил президент республики Александр Лукашенко при назначении нового госсекретаря Совбеза Белоруссии Александра Вольфовича.

«Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним», – передает слова президента «БелТА».

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. В Москве несанкционированной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Следствие по итогам несогласованных акций в Москве возбудило четыре дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.

Лукашенко добавил, что обсуждал кандидатуру Вольфовича, на пост госсекретаря Совбеза с министром обороны Виктором Хрениным. «Он, конечно, как я понял, как исполнительный генерал, ничего не отрицал, на мои замечания и предложения реагировал правильно, но с большим, я так почувствовал в душе, неудовольствием соглашался на то, что вы перейдете работать в Совбез. Потому что, как он сказал, более подготовленного человека на сегодняшний день в Генштабе нет. Конечно, наверное, нет. Но мне кажется, что найдем мы там людей, которые обучаемые, могут освоить эти должности. Мы просто обязаны это сделать», – глава республики.

По словам президента, госсекретарь Совбеза – это фактически главный помощник президента по работе с силовыми структурами. Лукашенко отметил, что именно Вольфович был «в эпицентре всех событий и мероприятий последнего времени».

«Мы планировали, прежде всего силами Генштаба, мероприятия на внешней границе по защите нашего Отечества, особенно накануне и после выборов. Все это помнят. И довольно успешно мы развернули тогда наши подразделения, войсковые части. И отреагировали, пресекая возможные недоброжелательные нападки на нашу страну и попытки создать нам излишние проблемы. То есть вот в последнее время я очень близко увидел вас в деле», – сказал Лукашенко.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.