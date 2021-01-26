Украине пригрозили отключением электричества из-за дефицита угля Патрушев рассказал о последствиях языковой дискриминации на Украине 26 января 2021, 10:49 Текст: Ольга Никитина

Языковая дискриминация на Украине провоцирует дополнительное напряжение в обществе и способствует развитию сепаратизма, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В интервью еженедельнику «Аргументы и факты» Патрушев подчеркнул, что руководство Украины «даже не задумывается о последствиях продиктованных из-за океана решений». «Принимая подобные законы вопреки мнению большинства граждан, нынешняя власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма», – сказал секретарь российского Совбеза. Патрушев считает происходящее на Украине продолжением «русофобских действий недальновидных политиков, пришедших к власти после госпереворота 2014 года и управляемых из США». «Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины, они уже превратили некогда процветающие земли в отсталый сырьевой придаток Запада, а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства», – сказал секретарь Совбеза. Он добавил, что в угоду Вашингтону Киев «сознательно игнорирует даже свою Конституцию, гарантирующую свободное развитие, использование и защиту других языков». «Заявляя о стремлении в Европу, националистические власти Украины одновременно принимают законы, противоречащие взятым на себя международно-правовым обязательствам», – заключил Патрушев. Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180-242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) намерена добиться отмены языковой дискриминации. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский нарушил свои предвыборные обещания и «встал на сторону радикалов-ксенофобов». Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что украинские власти пытаются искусственно вызвать неприятие русского языка в стране и уничтожить уникальное мультикультурное пространство.

Прилепин предсказал возвращение журналистов Муждабаева и Бабченко в Россию 25 января 2021, 17:23

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Текст: Ксения Панькова

Лидер партии «За правду» писатель Захар Прилепин на фоне возвращения из Киева в Москву оперной певицы Марии Максаковой предсказал возвращение в Россию переехавших на Украину российских журналистов Аркадия Бабченко и Айдера Муждабаева. «Я вот с 2015 года говорю, что мы дождемся возвращения Муждабаева, Ганапольского и Бабченко. И Ярош еще в добровольцы запишется по борьбе с российским майданом», – написал Прилепин в своем Telegram. Он отметил, что, возможно, не прямо весь список сбудется, но часть – точно. По его словам, в России «надо долго жить». «Долго жить и сидеть на берегу. Но не просто так сидеть, а деятельно. Например, желательно, чтоб твои парни выше по течению уже работали над сплавом. Сами понимаете чего. Или кого. И они приплывут, мягко покачивая боками и глядя преданным взглядом в одну точку», – добавил писатель. Накануне сообщалось, что оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова, которая в 2016 году эмигрировала на Украину, вернулась в Россию, хотя ранее отказывалсь это делать. Муждабаев в 2015 году переехал на постоянное место жительства на Украину, заняв должность замгендиректора украинского телеканала ATR. В 2019 году Муждабаев возмутился прозвучавшими в Киеве заявлениями главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и потребовал, чтобы российского журналиста арестовали «за антиукраинскую деятельность и обменивали на Сенцова». Кроме того, Муждабаев в оскорбительном ключе высказался о смерти художественного руководителя московского театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова. В июне 2020 года СК России журналисту было предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, его объявили в международный розыск. В свою очередь Бабченко покинул Россию в 2017 году. В 2016 году он заявил, что не испытывает сочувствия и жалости к погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. В конце мая 2018 года на Украине произошла инсценировка убийства Аркадия Бабченко – его почти сутки считали мертвым, после чего журналист появился на брифинге СБУ. После избрания президентом Украины Владимира Зеленского Бабченко покинул страну. Журналист направился в Израиль, где начал выпрашивать деньги у своих подписчиков. В 2018 году Бабченко обещал вернуться в Россию «на первом же «Абрамсе» под флагом НАТО». В Крыму оценили желание Украины выйти из единой с Россией энергосистемы 24 января 2021, 13:26

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Витренко, призывая выйти из единой с Россией энергосистемы, дал понять, что Киев намерен поднять цены за энергию для населения, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. «Министр объяснил все четко и понятно: чтобы стать Европой, нужно еще больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения. Поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте», – передает слова Бальбека RT. Как заявил депутат, желание Украины войти в европейскую энергосистему будет «нелегким путем» для украинцев. По его словам, российский газ, поставляемый Киеву из европейского хаба, будет стоить в разы дороже. Ранее Витренко заявил, что Украине нужно «срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и Россией» и объединяться с европейской системой. Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины в письме к властям страны заявила, что атомная отрасль Украины находится в угрожающем состоянии, что грозит повторением чернобыльской катастрофы. Бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что на Украине может произойти катастрофа из-за ситуации с неудовлетворительным состоянием объектов атомной энергетики страны. В Госдуме отреагировали на призыв Порошенко к «непрерывной осаде» Кремля 23 января 2021, 18:25

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Депутат Госдумы России Руслан Бальбек прокомментировал требование экс-президента Украины Петра Порошенко продолжать «непрерывную осаду Кремля», отметив, что он дает советы своему преемнику, «как еще дольше оставаться в тупике». Ранее Порошенко в эфире украинского «5-го канала» потребовал от президента Украины Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» при помощи санкций, передает РИА «Новости». «Властолюбие сжигает экс-президента Украины. За время пребывания на своем посту Петр Порошенко не смог добиться ничего по урегулированию конфликта в Донбассе и диалога с Москвой. (…) И теперь Петр Порошенко дает советы своему последователю, как еще дольше оставаться в тупике и в статусе страны, ведущей гражданский конфликт», – сказал Бальбек. Он отметил, что, подписывая Минские соглашения, Порошенко, «видимо, думал в тот момент, что Запад придумает какую-то хитрую формулу по обману жителей Донбасса». «А в итоге Украина показала свою несостоятельность как подписант международных соглашений, развалила все связи с Россией, в итоге оказалась не нужна и Западу, который видит в ней только раздражителя Кремля, но никак не равного себе партнера», – добавил он. В декабре бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин заявил, что Киев относится к Донбассу «по-скотски», украинский президент Владимир Зеленский превратился в экс-лидера страны Петра Порошенко. Самого Порошенко он назвал «крысой». На Украине рассказали об «афере века» с российским газом 26 января 2021, 09:29

Фото: ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Марчевский рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину. По словам политика, цена на газ на Украине составляет примерно 9,8 гривны, но Виктор Медведчук в 2019 году договаривался о прямых поставках из России со скидкой 25%, и в этом случае цена бы составила 3,8 гривны, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NewsOne. «А сейчас мы все равно покупаем этот газ через какие-то прокладки. Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя – и имеем вот эту цену. Хотя на самом деле мы покупаем тот же российский газ, отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют. То есть это афера века, наверное, в нашей стране», – сказал Марчевский. Отметив почти трехкратную разницу в стоимости, политик выразил мнение, что реальная цена газа – та, о которой договаривался Медведчук, а не установленная киевскими властями. Ранее сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украине нужно подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле. Отметим, что с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%. В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта. Украинский журналист Гордон назвал возможную причину распада Украины 25 января 2021, 08:27 Текст: Евгения Шестак

Тотальная украинизация озлобит русскоязычных людей и разорвет Украину, жители юго-востока страны просто «не хотят насилия над собой», заявил украинский журналист Дмитрий Гордон. «Я считаю, что этот шаг (украинизация) разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки», – цитирует «Украина 24» Гордона. Он напомнил, что во Львов приезжает очень много иностранцев, и задался вопросом о том, нужно ли с ними тоже говорить на украинском. По его словам, на западе страны или в Киеве обязательное использование украинского языка не вызовет проблем у жителей, но на юго-востоке ситуация абсолютно противоположна. «А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? Толкать в объятия к россиянам? Ну зачем лезть на рожон – люди в Одессе привыкли на Привозе торговать по-русски, ну что теперь требовать от них по-украински? А они не хотят», – заявил Гордон. Журналист добавил, что жители юго-востока страны просто «не хотят насилия над собой». По его мнению, подобные действия официального Киева озлобят и оттолкнут людей. Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180–242 доллара). Депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) намерена добиться отмены языковой дискриминации. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский нарушил свои предвыборные обещания и «встал на сторону радикалов-ксенофобов». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Под посольством России в Киеве произошел конфликт на акции 23 января 2021, 19:16 Текст: Ксения Панькова

Конфликт между двумя группами произошел во время акции под стенами посольства России в Киеве, в акции участвовали около 30 человек, сообщила пресс-служба киевского управления национальной полиции. «Между двумя различными группами состоялся краткосрочный словесный конфликт, который правоохранители быстро урегулировали. В настоящее время мероприятие завершилось», – приводит РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что по итогам акции никаких заявлений или сообщений в полицию не поступало. Ранее ряд украинских СМИ сообщал об акции сторонников Алексея Навального под стенами посольства России в Киеве. В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. На Украине переделали автомат Калашникова под натовские патроны 25 января 2021, 16:30

Фото: mayak.com.ua

Текст: Алексей Дегтярев

Украинский производитель «Маяк» продемонстрировал мультикалиберную платформу «КалашНаш», позволяющую адаптировать автоматы Калашникова под патроны западных производителей тдругих калибров. «Украинская армия – потребитель ведущих мировых патронов в скором времени. С целью перехода эксплуатантов платформы АК на использование ведущих мировых патронов начата разработка мультикалиберной платформы «КалашНаш», – цитирует сообщение завода РИА «Новости». Платформа позволяет формировать калибр с переменным стволом, затвором и магазином под соответствующий патрон. При этом другие детали платформы подходят ко всем другим калибрам. Платформа позволяет вести стрельбу патронами 5,45 × 39, 5,56 × 45 (223 rem), 6XC, 6,5 × 39 Grendel и 7,62 × 39. Переход на другой калибр проводится за две минуты с помощью замены ствола, затвора и магазина. Также планируется вывести платформу «КалашНаш» на рынки охотничьего и спортивного оружия в гражданской версии. В 2019 году украинское государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало переговоры чиновников минобороны страны о закупке бракованных бронежилетов для бойцов ВСУ. Изделия назывались непригодными, чиновники заявляли, что они легко простреливаются винтовочной пулей калибра 7,62 мм и автоматом АК-74 пулей калибра 5,45 мм. На Украине заявили, что задержали «агента ФСБ» по прозвищу Джигурда 23 января 2021, 19:52 Текст: Ксения Панькова

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Херсонской области мужчину, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу Джигурда, сообщили в ведомстве. Как сообщается на сайте СБУ, задержанный якобы входит сеть ФСБ, а также Министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По данным украинского ведомства, в январе 2021 года он якобы «получил от своих кураторов денежное вознаграждение за организацию на Украине протестных мероприятий с целью дестабилизации ситуации в стране». В частности, утверждается, что ему было поручено собирать информацию о кризисных явлениях в социально-экономической сфере и спровоцировать так называемый «тарифный майдан». Как считают в украинской службе, агент должен был организовать среди местного населения сбор подписей в пользу решения о восстановлении подачи воды в Крым. «Кроме этого, он имел популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины», – говорится в сообщении украинского ведомства. По данным СБУ, «в мае 2020 фигурант был завербован представителем так называемой «МГБ ЛНР» и получил псевдоним Джигурда. Ранее служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении попытки убийства действующего сотрудника спецслужбы, по делу задержан его коллега. Россия добилась снятия с обсуждения вопроса о Крыме в ПАСЕ 24 января 2021, 14:11 Текст: Елена Мирошниченко

В ходе заседания бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) был снят с рассмотрения вопрос о соблюдении прав человека в Крыму, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Делегация России провела большую работу, вопрос про Крым, который традиционно инициировала Украина, был снят с рассмотрения, написал вице-спикер в Facebook. «Дебаты, касающиеся трудной судьбы «берлинского пациента» [Алексея Навального], также инициатива украинской стороны – они пройдут лишь в формате обсуждения, без принятия по их итогам какой-либо резолюции», – написал Толстой. Зимняя сессия ПАСЕ состоится с 25 по 28 января в смешанном формате. Напомним, украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) планировала вынести на обсуждение вопрос обжалования полномочий российской делегации из-за задержания в Москве Алексея Навального. Глава МИД Украины назвал Навального другом 25 января 2021, 14:22

Фото: ZUMA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал другом российского блогера Алексея Навального, поскольку тот «является врагом» президента России Владимира Путина. При этом Кулеба призвал украинцев «не очаровываться» Навальным. «То, что происходит сейчас в России, является важным и для интересов Украины... есть такая поговорка: враг моего врага – мой друг. Это можно сказать о Навальном как человеке, который сейчас является олицетворением протестов, и в защиту которого вышли... на самом деле россияне вышли не в защиту Навального, а в защиту самих себя. Но он является врагом Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу», – сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24». По его мнению, России в любом случае придется вернуть Крым, а Украина не должна очаровываться Навальным. «Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем не надкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий», – сказал он. При этом он уточнил, если Навальный в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе, «ему придется принести извинения за российскую агрессию». Кулеба подчеркнул, что «враг моего врага является моим другом», поэтому если Навальный является врагом Путина, то Украина будет поддерживать Навального. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Китай закупил зерна на Украине больше всех 24 января 2021, 08:38 Текст: Алексей Дегтярев

Больше всего зерна за последние годы на Украине закупила Китайская Народная Республика, заявили в Украинской зерновой ассоциации (УЗА). В 2019-2020 годах экспорт украинского зерна в Китай составил 6,3 млн тонн зерновых, заявил исполняющий обязанности исполнительного директора ассоциации Сергей Иващенко, сообщается на сайте организации. В 2020 году экспорт зерна в Китай в денежном выражении составил 1,87 млрд долларов. С июля 2020 года по январь 2021 года в эту страну с Украины доставили 6,9 млн тонн зерновых. Ранее сообщалось, что Россия стала одним из трех главных торговых партнеров Украины в 2020 году. Больше всего товаров в прошлом году на Украину экспортировал Китай. В Крыму пообещали показать комиссару СЕ последствия варварской политики Украины 26 января 2021, 09:18 Текст: Алина Назарова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил на полуостров комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, чтобы показать ей последствия водной блокады региона, устроенной Киевом. Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила надежду, что как только позволит эпидемиологическая обстановка, комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович посетит Крым и составит доклад. «Не надо надеяться, надо прививаться российской вакциной и смело решать вопрос с поездкой в Крым. Мы покажем пустой канал и водохранилища. Мировая общественность должна знать о последствиях варварской политики Украины, перекрывшей поставки пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу», – сказал РИА «Новости» Гемпель. По его словам, международная общественность должна дать оценку действиям киевских властей, которые любым путем хотят навредить и уничтожить крымчан за их демократический выбор и желание жить на своей исторической родине в России. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Правительство уже подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 млрд рублей. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти «обязательно найдут» ту международную компанию, которая будет в этом участвовать, чтобы помешать реализовать проект. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью». Советник Зеленского предрек рост украинской экономики 24 января 2021, 12:38 Текст: Абдулла Шакиров

В 2021 году экономика Украины начнет восстанавливаться за счет положительных тенденций на внешних рынках и монетарной политики национального банка страны, считает советник президента республики по экономическом вопросам Олег Устенко. «Если говорить вообще о 2021 годе, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики», – приводятся слова Устенко на сайте офиса президента Украины. Как считает советник Владимира Зеленского, рост экономик страны может способствовать выполнение Украиной «домашнего задания» по улучшению инвестиционного климата и реализация шагов по стимулированию внутренних инвестиций. Он отметил, что Украины очень зависит от внешних рынков, и любые их изменения сразу сказываются на ее экономике. По его словам, в последнее время на внешних рынках росли цены на те сырьевые группы, которые экспортирует Украина – металлы и сельскохозяйственные продукты. Устенко считает, что это тенденция сохранится и в дальнейшем. Кроме того, сказал он, улучшилась ситуация и на мировых финансовых рынках на фоне избрания президентом США Джозефа Байдена. «Инвесторы, которые ранее искали «тихие гавани», сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Это означает, что Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальный заход инвестиций», – отметил Устенко. Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что на Украине может произойти дефолт из-за неправильных мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса. Украина принудительно выдворила вора в законе Зюзю 24 января 2021, 12:35 Текст: Елена Мирошниченко

Вору в законе Владимиру Озерскому по прозвищу Зюзя запрещено въезжать на Украину в течение трех лет, сообщили в правоохранительных органах страны. Зюзя прибыл в Киев, чтобы встретиться с местными представителями криминального мира. На встрече должен был решаться вопрос о перераспределении криминальных доходов. Об этом сообщается на официальном сайте департамента Национальной полиции Украины. Полиция выяснила, что на территорию страны Озерский попал вне официальных пунктов пропуска. Оперативники установили место нахождения «вора в законе» и доставили его в миграционную службу. В 2019 году России вора в законе Виктора Жаринова (Цезаря) отдали под суд за похищение людей. По версии следствия, Жаринов похищал людей с целью «принуждения потерпевших к передаче контроля над одной из коммерческих организаций лицам из криминальной среды». Сотрудник СБУ пытался убить коллегу на Украине 23 января 2021, 13:44 Текст: Вера Басилая

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении попытки убийства действующего сотрудника спецслужбы, по делу задержан его коллега. «Были проведены следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно – предупреждено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действующий сотрудника СБУ», – передает РИА«Новости» заявление украинского ведомства. Подробности СБУ обещала предоставить позже. Однако издание «Страна.ua» сообщило, что по подозрению в подготовке заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова был задержан сотрудник СБУ Андрей Расюк, а также бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескромный, который якобы сбежал после задержания прямо в наручниках. «Экс-сбушника задержали по подозрению в передаче денег за организацию заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В связи с побегом Нескромного объявлен план-перехват. Правоохранители даже поставили маячки на государственной границе», – пишет издание со ссылкой на собственные источники.