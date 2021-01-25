В ходе незаконной акции в Москве пострадали 13 правоохранителей

После несанкционированной акции 23 января в Москве в медицинские учреждения обратились шестеро правоохранителей, всего пострадали не менее 13 силовиков, сообщил источник в правоохранительных органах.

«При выполнении задач по обеспечению правопорядка пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, из них семерым оказана медицинская помощь на месте. Шестеро обратились за помощью в медицинские учреждения», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, пострадали как бойцы ОМОНа, так и сотрудники полиции.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. В Москве несанкционированной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Следствие по итогам несогласованных акций в Москве возбудило четыре дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.