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Китай призвал США не вмешаться в дела других стран
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Пекин выступает против любого вмешательства извне в дела суверенного государства, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, комментируя заявления посольства США в Москве о несогласованных акциях 23 января.
«Китай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела суверенного государства», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».
В субботу посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что дипломаты посольства США в России будут вызваны в МИД в связи с публикациями о незаконных акциях.
В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в них приняли участие около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
Рогозина заблокировали в Facebook за ответ Макфолу
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Аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Facebook заблокировали после его комментария на странице бывшего посла США в России Майкла Макфола, об этом сообщил сам руководитель госкорпорации.
«Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся «свобода слова» на американский манер», – заявил Рогозин РИА «Новости».
Рогозин комментировал высказывание Макфола в соцсетях на тему демократии и либерализма в России, в которых бывший американский дипломат назвал Россию «Свободной Навальнией».
«Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали «бензоколонкой», теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента. М-да. Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте», – говорилось в комментарии Рогозина. На данный момент он удален.
Ранее Twitter блокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V», позже профиль был разблокирован. Аккаунт российской вакцины блокировали из-за возможной попытки взлома.
7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт.
В Совфеде отреагировали на провокацию посольства США в России
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Американское посольство в Москве уже не в первый раз пытается направить незаконные демонстрации на Кремль и администрацию президента РФ, этому надо положить конец, заявил газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Я не собираюсь даже гадать, как поступили бы американцы: что они бы восклицали и какие меры приняли бы по отношению к нашему посольству, если бы оно повело себя аналогично американскому в Москве во время незаконных демонстраций в Вашингтоне – просто потому, что наши дипломаты никогда подобным не занимались», – сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Климов. «Даже допускать такое – контрпродуктивно», – добавил он. «Вообще мне не нравится, что мы иногда идем по той повестке, которую нам навязывают», – подчеркивает сенатор.
Он напоминает, что американское посольство поступает так не впервые: два года назад в ситуации аналогичных неразрешенных митингов протеста в Москве они предлагали протестующим маршруты движения даже на русском языке. «Причем им не терпится, чтобы люди, участвующие в этих противоправных акциях в столице, поворачивали либо к Кремлю, либо к комплексу зданий администрации президента. Американцам уже разъясняли, что так делать нельзя. Они отвечали тогда, что указывают эти маршруты, дескать, для того, чтобы их граждане не попали в Москве в сложную ситуацию во время таких шествий. Понятно, что это объяснение не выдерживает никакой критики: ведь они прямо печатают маршруты для демонстрантов, а не подсказывают своим гражданам, куда тем лучше не ходить», – подчеркнул Климов.
Собеседник отметил, что в этот раз организаторы и координаторы незаконной демонстрации даже и не собирались направлять людей в сторону Кремля – американское посольство прямо-таки навязывало им этот маршрут. «Таким образом, это может рассматриваться как провокация, когда подливают масла в огонь. И то, что рекомендации были на английском языке, никоим образом их не извиняет: в Москве многие читают по-английски», – отметил сенатор.
Он обратил также внимание на то, что ни одно из других иностранных посольств в российской столице не позволило себе ничего подобного. «Они не хотят вмешиваться в наши внутренние дела или, по крайней мере, демонстрировать вмешательство. А их американские коллеги сделали это демонстративно, при том, что неоднократно получали уже предупреждения от нашего МИДа», – констатировал Климов.
«Что последует с нашей стороны в этот раз? – размышляет он. – Инструментарий для жесткого ответа у Российской Федерации, разумеется, есть. Все разъяснения американцам, конечно, будут сделаны. Но реакция в таких случаях всегда должна быть соразмерна содеянному и учитывать политические реалии. Мое экспертное мнение таково: в США сейчас идет смена руководства Госдепа и других органов власти. Демократы в свое время подставили Трампа: принимая президентство, он оказался на пике дипломатического скандала с Россией со взаимной высылкой дипломатов, который оставила ему, уходя, администрация Обамы. Здесь ситуация похожая: на президентской «пересменке» меняется в том числе внешнеполитический блок: послы и те, кто их курирует в Госдепе. Поэтому Белый дом вполне может сослаться на то, что нынешний посол – не их креатура и они за его действия не отвечают. С этой логикой в формальной плоскости трудно спорить. Поэтому и самые жесткие решения, возможно, не стоит сейчас принимать», – отмечает Климов, еще раз подчеркивая, что это его личная, экспертная оценка.
«Благодаря отличным действиям правоохранительных органов и властей Москвы, провокация со стороны американского посольства не удалась: никто из демонстрантов в сторону Кремля или АП не пошел. Тем не менее оставлять эту провокацию без ответа нельзя. Сейчас на Смоленской площади готовят ответ, и я уверен, что он будет соразмерным, учитывающим все обстоятельства, но и достаточно жестким. Мы же, со своей стороны, должны довести до всех наших партнеров, что такого рода негодная практика по отношению к Российской Федерации со стороны посольства США существует и что она недопустима», – резюмировал Климов.
Уже сообщалось, что официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты посольства США в России будут вызваны в МИД в связи с публикациями о незаконных акциях. Она отметила, что посольство США в России публиковало не только карту маршрутов, «они же еще ввинтили туда фразу относительно того, что будет поход на Кремль».
Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.
Сообщается, что команда избранного президента Джо Байдена попросила действующего посла США в России Джона Салливана остаться на посту главы американской дипмиссии.
Захарова заявила о глубочайшем кризисе «западной псевдодемократии»
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Различия в оценке протестов на Западе и в России свидетельствуют о глубочайшем кризисе западного образа мысли, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это кризис, глубочайший кризис того самого западного образа мысли, западной псевдодемократии и псевдолиберализма (...) Краска сошла – и мы увидели, что там есть на самом деле. Про себя, про то, что проходило в Вашингтоне, про Капитолий – это называли нападением на демократию. А вчера в отношении российских незаконных протестных митингов писали воодушевительные призывы», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Она отметила, что «это не лицемерие, это кризис их идеологии». «Но опасный кризис, потому что он угрожает суверенитету многих стран», – добавила дипломат.
По ее словам, США ранее заявляли, что намерены бороться с фейками в информационном пространстве. При этом Захарова подчеркнула, что если о фейке заявляет российская сторона, американские соцсети никогда не будут информировать своих пользователей о наличии опровержения ложной информации.
«Это делается намеренно (...) Для того, чтобы нам добиться изъятия, блокировки фейковой информации нужно пройти семь кругов ада, нужны решения судов, долгая переписка», – заключила она.
Накануне посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. В свою очередь Захарова заявила, что дипломаты посольства США в России будут вызваны в МИД в связи с публикациями о незаконных акциях.
Напомним, 6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами.
В Германии потребовали от России разъяснений по поводу «дворца» Путина
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Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф потребовал от Москвы разъяснить обвинения в адрес президента Владимира Путина, касающиеся якобы его «дворца».
Затхофф заявил в интервью газете Saarbrucker Zeitung, что речь идет о расследовании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) о так называемом дворце Путина, передает Deutsche Welle.
«Если обвинения не соответствуют действительности, российское правительство может разъяснить это своим гражданам вместо того, чтобы задерживать их», – сказал он.
Затхофф отметил, что Путин «всегда называл борьбу с коррупцией своей целью».
Вместе с этим он выступил против введения новых санкций в отношении России: «Разрыв экономических отношений не решает проблему», – подчеркнул он.
Кроме того, Затхофф отверг требования остановить проект «Северный поток – 2» из-за ареста блогера Алексея Навального, поскольку эти события «не имеют ничего общего друг с другом».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно.
До этого Песков, комментируя псевдорасследование Навального о якобы «дворце», назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой».
Росгвардейца решили уволить за насмешку над пострадавшей женщиной
Росгвардеец, который посмеялся над случаем с пострадавшей во время митинга в Санкт-Петербурге женщиной, будет уволен, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«К сожалению это контрактник 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии (Москва). Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ», – написал Хинштейн в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что пострадавшая в ходе несогласованного митинга в Санкт-Петербурге женщина, которой, предположительно, нанес удар полицейский, готовится к выписке.
Напомним, 23 января в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как полицейские сопровождают задержанного молодого человека. Им навстречу выбежала женщина, она попыталась остановить правоохранителей, один из них сделал резкий выпад в ее сторону, и пострадавшая упала на землю. Telegram-канал Mash сообщил, что полицейские извинились перед пострадавшей за произошедшее. Канал опубликовал аудиозапись, на которой перед ней извиняется начальник управления организации общественного порядка ГУ МВД Петербурга Сергей Музыка. Пострадавшая в ответ заявила, что к руководству главка не имеет претензий.
Однако после публикации фрагмента с упавшей на землю пострадавшей в сети появилось видео, на кадрах которого росгвардеец смеется над этой ситуацией.
В субботу Москве завершились несанкционированные акции. Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная». По данным полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.
Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с мигалкой, стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.
Париж выступил за «действенные» санкции против России из-за Навального
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за «действенные» санкции в отношении России в связи с арестом блогера Алексея Навального.
Министр напомнил, что 25 января состоится встреча министров иностранных дел ЕС, на которой в том числе будет обсуждаться ситуация с арестом Навального и тема санкций в отношении России, передает РИА «Новости».
«Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете», – сказал Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter, отвечая на вопрос о необходимости усиления санкций в отношении России.
Ранее сообщалось, что Европарламент подготовил проект резолюции, в которой требует от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за ареста Навального.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Советник Кадырова обратился к подравшемуся с ОМОНом на незаконной акции в Москве чеченцу
Советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов призвал выйти на связь молодого человека, который на опубликованных в Сети видео участвует в потасовке с правоохранителями на несогласованной акции в Москве.
«Мы видели в социальных сетях парня-чеченца, который сопротивляется представителю власти, это преступление… Позиция Навального, поддерживающего однополые браки, нам не подходит и не подойдет, как мусульманам и чеченцам. Мы разговаривали и с твоим отцом, если ты не одобряешь эту позицию, понимаешь, что такое мужество, что значит быть чеченцем и мусульманином – напиши в директ или свяжись с кем-то из наших товарищей», – сказал Делимханов, передает РИА «Новости» со ссылкой на его Instagram.
В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в них приняли участие около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
Соловьев ответил на требования Германии разъяснений о «дворце» Путина
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«Как может немец у кого-то что-то требовать в России? Пусть он лучше объяснит, как Навальный, пребывая в Германии по медицинским соображениям, выпустил эту фальшивку», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал требование представителя правительства ФРГ Йоханна Затхоффа разъяснить обвинения в адрес президента России Владимира Путина, касающиеся якобы его «дворца».
«Этот человек – представитель немецкого правительства. Так какое дело немцу до того, что и кому принадлежит в России? Как он может у кого-то что-то требовать?» – задался вопросом журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф потребовал от Москвы разъяснить обвинения в адрес Владимира Путина, касающиеся «дворца», якобы имеющегося у российского президента. Затхофф заявил в интервью газете Saarbrucker Zeitung, что речь идет о расследовании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), передает Deutsche Welle.
Соловьев напомнил – издание «РБК» еще 10 лет назад писало, что хозяином «дворца» является российский предприниматель Александр Пономаренко. «Александр Ткачев в 2011 году, еще будучи губернатором Краснодарского края, также рассказывал, кому принадлежит этот объект. Если бы Затхофф умел читать и хоть чуть-чуть изучил материалы, то знал бы обо всем этом», – отметил Соловьев.
«А он не хочет объяснить, каким образом личный гость Германии, фюрер оппозиции Навальный снимал это все, находясь за пределами России? Он не хочет попросить у своих спецслужб, защищавших Навального, отчитаться за деньги налогоплательщиков, которые были потрачены на его нахождение в Германии? Почему получилось так, что Навальный, пребывая в Германии по медицинским соображениям, выпустил эту фальшивку? Судя по словам Затхоффа, получается, что лучшая защита – это нападение», – заключил телеведущий.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. До этого Песков, комментируя псевдорасследование блогера Алексея Навального о якобы «дворце», назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой».
Добавим, что Затхофф выступил против введения новых санкций в отношении России. Кроме того, немецкий чиновник отверг требования остановить проект «Северный поток – 2» из-за ареста Навального, поскольку эти события «не имеют ничего общего друг с другом».
Прага призвала расширить санкции против России из-за Навального
Чехия на совещании руководителей МИД стран ЕС, запланированном на 25 января, поддержит расширение санкций против тех лиц в России, которые имеют отношение к аресту Алексея Навального, заявил глава внешнеполитического ведомства республики Томаш Петршичек.
«На заседании СМ МИД ЕС в понедельник Чехия будет выступать за расширение санкционного списка против тех лиц в России, которые имеют отношение к аресту Навального. Также будем это рассматривать и в двусторонних отношениях с представителями РФ», – сказал Петршичек, выступая по Чешскому ТВ, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за «действенные» санкции в отношении России в связи с арестом блогера Алексея Навального.
В минувший четверг Европарламент подготовил проект резолюции, в которой требует от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за ареста Навального.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Захарова пообещала ответ Москвы на публикации посольства США о незаконных акциях в России
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Москва ответит на публикации дипломатов США о незаконных акциях в России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы, безусловно, будем на это отвечать», – заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Она напомнила о заявлении российского МИД, прозвучавшем накануне, в котором говорилось, что американским дипломатам «придется объясняться в Министерстве иностранных дел и за поведение посольства США в Москве, и за заявления, которые звучали по линии Госдепартамента». По ее словам, «разбираться-то будем и дальше». «Потому что это только вершина айсберга – то, что публиковали официальные структуры США, и те комментарии, которые давались по линии внешнеполитических ведомств различных западных стран», – отметила дипломат.
Накануне посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. В свою очередь Захарова заявила, что дипломаты посольства США в России будут вызваны в МИД в связи с публикациями о незаконных акциях.
В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
Пушков призвал отказаться от попыток понравиться Западу
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что в России слишком много внимания уделяют тому, что о нас пишут и говорят в западных странах, и призвал прекратить попытки понравиться США и Западу.
«У нас, в России, слишком много внимания уделяют тому, что о нас пишут и говорят на Западе. Краткое высказывание бывшей помощницы Трампа о России становится на полдня одной из главных новостей в стране, а статья в не самой влиятельной газете повсеместно цитируется на все лады. Это пережиток конца 1980–1990-х, когда главной целью стало одно – понравиться США и Западу. Но этот пережиток пора оставить в прошлом. Уже пора и понять: Западу мы не понравимся», – написал Пушков в Telegram-канале.
По словам сенатора, бессмысленно осуждать двойные стандарты Запада в отношении России, они сохранятся и даже ужесточатся. «Единого стандарта не будет. А продолжая мерить себя их мерилами и отзывами, мы лишь подтверждаем некую собственную вторичность. Словно они – судьи, они выносят оценки, а мы – подсудимые, мы пытаемся оправдаться и эти оценки опровергать», – добавил Пушков.
Он указал, что после недавних событий в США, окончательно вскрывших роль их медиа и интернет-платформ как инструментов идейной диктатуры, США более не могут восприниматься как судьи. «У них нет на это ни морального, ни политического права. Даже если они по инерции продолжают играть эту роль, мы не должны по инерции ее принимать. Мы имеем права на собственные критерии и собственные оценки своих действий. Некогда магический фонарь демократического Запада – и особенно США – затухает. Демократии там остается все меньше. После лета погромов и осени скандальных выборов магии уже вообще не осталось. Света – тоже», – заключил Пушков.
Ранее сенатор Пушков заявил, что разочарование американцев администрацией нового президента США Джозефа Байдена будет только расти.
В бундестаге призвали не связывать судьбу «Северного потока – 2» с Навальным
Координатор правительства Германии по делам с Россией, депутат Бундестага (фракция СДПГ) Йоханн Заатхофф высказался против введения санкций в отношении России и призвал не связывать судьбу «Северного потока – 2» с арестом Алексея Навального, сообщили СМИ.
В интервью изданию Saarbrücker Zeitung Заатхофф прокомментировал отношения с Россией. Он считает, что не нужно вводить новые санкции против России, так как «это не решает проблем». Кроме того, он призвал не связывать судьбу «Северного потока – 2» с арестом Навального: «Эти две темы не связаны друг с другом», передает РИА «Новости».
При этом депутат Бундестага заявил медиагруппе RND, что призывает освободить всех задержанных на несогласованных акциях в России в субботу.
Вопрос введения новых санкций обсуждается в Евросоюзе на фоне ареста Навального. Так в минувший четверг Европарламент подготовил проект резолюции, в которой требует от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за ареста Навального. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан также выступил за «действенные» санкции в отношении России в связи с арестом блогера. В свою очередь Чехия на совещании руководителей МИД стран ЕС, запланированном на 25 января, также решила поддержать расширение санкций против тех лиц в России, которые имеют отношение к аресту Навального.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Песков отреагировал на публикации посольства США об акциях
Публикации посольства США в России о незаконных акциях 23 января являются косвенным вмешательством во внутренние дела России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, посоветовав американской стороне «примерять на себя эту ситуацию».
«Конечно, это некорректные публикации. И, конечно, они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела. То есть косвенно это является прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций», – заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».
Так он прокомментировал публикации американского посольства о субботних несогласованных акциях в России.
По его словам, если бы российское посольство таким же образом поступило, когда беспорядки были в США, то, наверное, «это вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне». «Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию», – добавил представитель Кремля.
Комментируя сами несанкционированные акции, прошедшие накануне в Москве и других российских городах, Песков отметил, что количество их участников несопоставимо с числом поддерживающих президента России Владимира Путина.
«Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в Конституцию. Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России», – подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента добавил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но «категорически против участия в незаконных акциях».
Накануне посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.
В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
Пострадавшую на незаконной акции в Петербурге женщину подготовили к выписке
Пострадавшая в ходе несогласованной акции в Санкт-Петербурге женщина, которой, предположительно, нанес удар полицейский, готова к выписке из больницы, сообщили в городском комитете по здравоохранению.
«Она находится в удовлетворительном состоянии и готова к выписке», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Ранее сообщалось, что пострадавшая в ходе несогласованного митинга в Санкт-Петербурге женщина, которой, предположительно, нанес удар полицейский, находится в реанимации, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Накануне в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как полицейские сопровождают задержанного молодого человека. Им навстречу выбежала женщина, она попыталась остановить правоохранителей, один из них сделал резкий выпад в ее сторону, и пострадавшая упала на землю.
В субботу Москве завершились несанкционированные акции. Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная». По данным полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.
Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с мигалкой, стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.
Песков прокомментировал заявления Белого дома о России
Первые заявления Белого дома после инаугурации президента США Джо Байдена против России вполне предсказуемы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это достаточно предсказуемо, потому что все-таки новая администрация – это старые, хорошо известные люди. Что касается заявлений, слово «партнер», наверное, к нам неприменимо со стороны Вашингтона. И, конечно, они нас воспринимают по-прежнему, скорее, как противников», – сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», комментируя заявление о расследовании кибератак со стороны России и убийство военных в Афганистане, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что Россия готова в отношениях с США на гибкость, но не до бесконечности и без диктата, хамства и пересечения красных линий.
Говоря о временах после распада СССР, Песков отметил, что была «эйфория, граничащая с ожиданием некоего медового месяца с крупнейшей державой мира». США воспринимались как «та самая держава, которая поможет нам развивать демократию», «которая нас накормит, напоит».
«Мы аплодировали, когда эта великая держава резала на иголки наши подводные лодки, когда мы пилили и рубили топорами нашу стратегическую авиацию. Мы подобострастно на коленях приносили разные планы прослушивающих устройств в посольстве и так далее», – сказал представитель Кремля.
После, когда стали происходить «из ряда вон события, тогда появилась необходимость называть все своими именами и говорить четко, чтобы не было двойного толкования», заметил Песков.
Комментируя мнения о том, что Россия возможно могла бы быть поуступчивее, например, выдать экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и смириться с госпереворотом на Украине, Песков сказал, что «это как раз те самые красные линии, за которые нельзя переступать».
Ранее кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате Конгресса США заявил, что руководители новой американской администрации считают, что шаги и политика России представляют собой вызов для Соединенных Штатов, и намерены уделять этому вопросу значительное внимание.
20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.