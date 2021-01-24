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В ФРГ призвали не связывать судьбу «Северного потока – 2» с Навальным
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Координатор правительства Германии по делам с Россией, депутат Бундестага (фракция СДПГ) Йоханн Заатхофф высказался против введения санкций в отношении России и призвал не связывать судьбу «Северного потока – 2» с арестом Алексея Навального, сообщили СМИ.
В интервью изданию Saarbrücker Zeitung Заатхофф прокомментировал отношения с Россией. Он считает, что не нужно вводить новые санкции против России, так как «это не решает проблем». Кроме того, он призвал не связывать судьбу «Северного потока – 2» с арестом Навального: «Эти две темы не связаны друг с другом», передает РИА «Новости».
При этом депутат Бундестага заявил медиагруппе RND, что призывает освободить всех задержанных на несогласованных акциях в России в субботу.
Вопрос введения новых санкций обсуждается в Евросоюзе на фоне ареста Навального. Так в минувший четверг Европарламент подготовил проект резолюции, в которой требует от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за ареста Навального. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан также выступил за «действенные» санкции в отношении России в связи с арестом блогера. В свою очередь Чехия на совещании руководителей МИД стран ЕС, запланированном на 25 января, также решила поддержать расширение санкций против тех лиц в России, которые имеют отношение к аресту Навального.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
МИД резко ответил посольству США на комментарий о незаконных акциях
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МИД, комментируя публикацию посольства США по незаконным акциям в России, призвало американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств.
Ранее американское посольство США в России на фоне сообщений о незаконных акциях, заявило, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах».
«Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств», – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook МИД Росии.
В ведомстве особо подчеркнули, что посольство США в Москве ничего не написало 6 января во время манифестаций в Вашингтоне и штурма Капитолия и никак не мотивировало «своих граждан к мирным протестам», не осудило убийства пяти человек в ходе беспорядков и задержание более 100 человек. В МИД добавили, что затем посол США в РФ Джон Салливан назвал произошедшее «преступным нападением».
«Вся планета видела, как ваше правительство превратило мирный протест в «немирный», когда полиция начала стрелять в демонстрантов. А затем правительство США назвало действия мирных американских протестующих «нападением на демократию». Лицемерие – инструмент американской дипломатии, который стал особенно опасным в период ковид-эпидемии», – подчеркнули в МИД России.
Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». «США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», – говорится в сообщении.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Напомним, 6 января предполагаемые сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В Москве водителю машины с мигалкой выбили глаз на протестной акции
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Водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован, сообщил источник.
Инцидент произошел на Цветном бульваре, где собрались участники несогласованной акции. На Трубной площади участники мероприятия забросали автомобиль с мигалкой и номерами АМР, которые выдаются органам власти, снежками.
«Водителю выбили глаз. Сейчас в больницу повезли. Подробности уточняются», – сказал источник РИА «Новости».
В связи с инцидентом пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова сообщила, что в ведомстве просят водителей автопарка по возможности продумывать маршруты поездок по Москве так, чтобы избежать возможного проявления агрессии со стороны участников несогласованный акции.
«Пользуясь случаем мы просим водителей нашего транспортного цеха по возможности выбирать пути объезда и планировать свой маршрут, чтобы избежать агрессии со стороны участников несанкционированного мероприятия в свой адрес», – цитирует РИА «Новости» Крылову.
Она также отметила, что водители этих машин просто делают свою работу. «Водители исполняют свои обязанности. Страшно видеть акты агрессии к людям, которые просто выполняют свою работу», – добавила Крылова.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
МИД прокомментировал фейк Reuters о численности незаконной акции в Москве
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МИД прокомментировал публикацию Reuters, в которой говорится, что на несогласованную акцию в Москве якобы собралось «40 тыс. человек».
Ранее агентство Reuters сообщило, что, по данным его корреспондентов, в несогласованной акции в Москве якобы участвуют «по меньшей мере 40 тыс. человек».
«Антифейк. По оценкам Reuters, в субботу в центре Москвы на акцию протеста собралось не менее 40 тысяч человек. А почему сразу не 4 миллиона?» – говорится в комментарии МИД России в Facebook.
В ведомстве также напомнили об официальной цифре в 4 тыс. человек, которую привела полиция.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Лидер ХДС ответил на призывы Европарламента по «Северному потоку – 2»
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Реализация проекта «Северный поток – 2» не должна зависеть от ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявил избранный на партийное место Ангелы Меркель глава немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет.
Лашет заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что призывает к «немедленному освобождению» Навального, однако подчеркнул, что пути поставки газа в Германию от этого вопроса не зависят, передает РИА «Новости».
Лидер ХДС также отметил, что внешнеполитические аргументы критиков проекта необоснованны, особенно в отношении геостратегических интересов Украины, так как правительство ФРГ их и без того учитывает.
Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС наложить санкции на российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» в связи с арестом Навального. Венгрия осудила эти призывы.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, так как находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве.
Блогер был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не склонны преувеличивать популярность Алексея Навального и не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по ситуации с блогером.
«Балтийский исследователь» отправился в немецкий порт за трубами для «Северного потока – 2»
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Судно снабжения «Балтийский исследователь», которое наряду с трубоукладочной баржей «Фортуна» должно укладывать «Северный поток – 2» в датских водах, взяло курс на германский порт Мукран, где хранятся трубы для газопровода, свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.
13 января судно «Балтийский исследователь» покинуло порт Мукран и направилось к предполагаемой точке продолжения строительства «Северного потока – 2», девять дней судно находилось в Балтийском море, южнее острова Борнхольм, передает ТАСС.
Географические координаты нахождения трубоукладчика «Академик Черский», направляющегося в германский порт Висмар, в настоящее время практически полностью совпадают с местом нахождения судна «Балтийский исследователь».
Также в Балтийском море, недалеко от «Академика Черского» и «Балтийского исследователя», находится трубоукладочная баржа «Фортуна», которая вечером 21 января вышла из германского порта Росток к месту проведения работ по укладке «Северного потока – 2». Расчетное время прибытия – 17.00 местного времени 23 января.
Накануне вечером попавший под санкции США трубоукладчик «Фортуна», строящий газопровод «Северный поток – 2» , покинул немецкий порт Росток.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
В МВД назвали число участников в незаконной акции в центре Москвы
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Около 4 тыс. человек принимают участие в несанкционированной акции в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции. При этом участники незаконной акции заблокировали выходы из станций метро «Пушкинская» и «Тверская».
«На Пушкинской площади города Москвы на несанкционированное мероприятие собралось около четырех тысяч человек», – приводит РИА «Новости» сообщение.
При этом департамент транспорта столицы сообщил, что выход из метро на станциях «Пушкинская» и «Тверская» в Москве заблокирован участниками несогласованной акции.
Пассажиров метро просят пользоваться другими станциями метро и при возможности отложить поездки в центр.
Ранее участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Участники незаконной акции напали на полицейских в Москве
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Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. С девушки-полицейской попытались сорвать бронежилет, другого сотрудника правоохранительных органов толкнули.
Еще одного из сотрудников полиции затолкали в толпу и сорвали с него видеорегистратор, передает ТАСС.
Кроме того, время от времени собравшиеся создают давку, несколько раз они провоцировали полицию, пытаясь отбить задержанных. Полицейских забрасывают снежками и кусками льда.
В то же время сотрудники полиции продолжают предупреждать о незаконности акции, задерживая наиболее активных ее участников. «Мы делаем все, чтобы обеспечит вашу безопасность. Будьте бдительны и по возможности покиньте незаконное мероприятие», – объявляют полицейские в мегафон.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Песков назвал материал о «дворце» Путина «качественной клюквой»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал враньем и «качественной клюквой» информацию из «расследования» Алексея Навального о якобы принадлежащем главе государства Владимиру Путину «дворце» в Геленджике.
Песков напомнил, что уже несколько дней назад опровергал опубликованную информацию о «дворце» Путина. «Мы сказали, что это не соответствует действительности и что инсинуации относительного того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности. Это просто вранье», – указал пресс-секретарь, передает ТАСС.
Он заявил, что «Путин не имеет к этому никакого отношения». По мнению представителя Кремля, «вся эта компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале, это такая хорошая, качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров».
Песков отметил, что Путин не пользуется этим объектом в Геленджике, и добавил, что у него нет информации о том, что глава государства когда-либо посещал этот объект. «Мне неизвестно, чтобы президент там когда-то был, я такой информацией не располагаю», – сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь не стал говорить на тему, кому принадлежит дворец в Геленджике. «Это абсолютно не моя забота, кому он принадлежит. У нас много коммерческих объектов, у нас есть много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты при условии, что они действуют в рамках российских законов», – объяснил Песков. По его словам, «ассоциировать эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента, это вранье».
Представитель Кремля также не стал говорить о возможном участии Управления делами президента в начале строительства объекта в Геленджике. «Дело в том, что Управделами президента – это очень большая организация, которая имеет очень-очень большой объем разных объектов, оперирует объектами государственной собственности, занимается различными стройками, крупными реставрационными работами и так далее, и тому подобное. Это не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам», – подчеркнул Песков.
В то же время он не стал оценивать флешмоб в TikTok с демонстративным снятием портретов Владимира Путина школьниками. «Что касается разных флешмобов, действительно, бывают разные флешмобы – приятные и неприятные. Но знаете, они как приходят, так и уходят. Поэтому здесь нечего говорить, это не вопрос все-таки для наших комментариев», – сказал Песков.
В ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают вообще наличие портретов Путина в школах, Песков заявил, что это никак не регламентируется. «Этот вопрос нужно, наверное, адресовать каждой отдельно взятой школе. С другой стороны, школьники, конечно, должны знать руководителей государства в лицо. Это тоже вполне естественно», – сказал Песков.
Ранее Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Под посольством России в Киеве произошел конфликт на акции
Конфликт между двумя группами произошел во время акции под стенами посольства России в Киеве, в акции участвовали около 30 человек, сообщила пресс-служба киевского управления национальной полиции.
«Между двумя различными группами состоялся краткосрочный словесный конфликт, который правоохранители быстро урегулировали. В настоящее время мероприятие завершилось», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Отмечается, что по итогам акции никаких заявлений или сообщений в полицию не поступало.
Ранее ряд украинских СМИ сообщал об акции сторонников Алексея Навального под стенами посольства России в Киеве.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
«Фортуна» приблизилась к точке продолжения укладки «Северного потока – 2»
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Трубоукладочная баржа «Фортуна», которая должна укладывать датский участок газопровода «Северный поток – 2», в настоящее время маневрирует в предполагаемой зоне строительных работ, свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.
Во второй половине дня 14 января «Фортуна» вышла из германского порта Висмар, взяв курс на восток, но так и не дошла до зоны продолжения укладки газопровода «Северный поток – 2», встав через несколько часов на якорь у германского порта Росток. Путь баржа продолжила во второй половине дня 21 января. По данным MarineTraffic, судно идет к месту проведения работ по укладке «Северного потока – 2», ориентировочное его прибытие на место – 23 января в 17.00 по местному времени, передает ТАСС.
Согласно данным MarineTraffic, недалеко от «Фортуны» находится также судно снабжения «Балтийский исследователь», которое 22 января взяло курс на германский порт Мукран, и судно-трубоукладчик «Академик Черский», выдвинувшееся 21 января в германский порт Висмар.
Также в укладке работ будут принимать участие судно снабжения «Балтийский исследователь» и судно «Мурман». «Балтийский исследователь» в пятницу взял курс на германский порт Мукран, где хранятся трубы для газопровода.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Венгрия осудила призывы ЕС ввести санкции против России
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Призывы депутатов Европарламента к Евросоюзу ввести санкции в отношении российских чиновников из-за ареста блогера Алексея Навального являются лицемерием, заявил министр иностранных дел и международной торговли Венгрии Петер Сийярто.
«Дело в том, что все подобные разговоры в большинстве случаев являются лицемерием. Присмотритесь внимательнее и увидите: многие страны, которые жестче всех критикуют Россию, имеют тут самый прибыльный бизнес», – цитирует Сийярто РБК.
Как считает министр, несмотря на громкие заявления о санкциях, ведущие страны Европы вряд ли откажутся от проектов с Россией. «Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом», – сказал он.
Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС наложить санкции на российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» в связи с арестом Навального.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Москва предупредила посольство США о последствиях за подстрекательство
МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.
«Посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Facebook. По сути, как отметили в МИД, речь идет о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних.
«Властям США стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия. Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений», – подчеркнули в ведомстве, отметив, что руководству посольства США «предстоит серьезный разговор в МИД России».
Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав».
В Москве завершились несанкционированные акции. По данным полиции в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
Захарова отреагировала на публикации посольством США «маршрутов протестов»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя публикацию посольством США в Москве мест незаконных акций в российских городах 23 января, заявила, что «американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади».
Посольство США в России распространило для своих граждан информацию о незаконных акциях протеста, проведение которых планируется в субботу в нескольких российских городах, призвав американцев избегать их. При этом на сайте указано время и место проведения акций, а также маршруты шествия манифестантов. МИД России, комментируя это, заявил, что любые попытки «освещения» несанкционированных акций в российских городах со стороны посольства США будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела страны.
Как отметила Захарова, посольство не только опубликовало «маршруты» в городах России, но «вбросило информацию» о движении участников акции к Кремлю.
«Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли. Можно представить, что началось, если посольство РФ в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов», – написала официальный она на своей странице в Facebook.
В связи с этим Захарова предупредила, что «американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади (здание МИД России – прим. ВЗГЛЯД)».
Посольство США в Москве, между тем, прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». «США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», – говорится в сообщении в Twitter посольства США в России.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Пушков сказал, чего ждать России от «преемника Меркель»
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Сенатор Алексей Пушков считает, что от главы немецкой партии Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета можно ожидать взвешенного подхода в отношении России.
«Полагаю, не надо ждать от нового лидера ХДС Армина Лашета революционных изменений в позициях партии, немедленного отказа от политики санкций в отношении России и других резких шагов. Но можно ожидать взвешенного подхода в рамках традиционной германской политики последних лет и ориентации на максимальный консенсус внутри ХДС», – написал Пушков в своем Telegram.
Ранее избранный на партийное место Ангелы Меркель глава немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет заявил, что реализация проекта «Северный поток – 2» не должна зависеть от ситуации с блогером Алексеем Навальным.
Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС наложить санкции на российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» в связи с арестом Навального. Венгрия осудила эти призывы.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, так как находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве.
Блогер был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не склонны преувеличивать популярность Алексея Навального и не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по ситуации с блогером.
Захарова заявила, что дипломаты США в России будут вызваны в МИД
Дипломаты посольства США в России будут вызваны в МИД в связи с публикациями о незаконных акциях, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это все в голову пришло», – сказала Захарова в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Она отметила, что посольство США в России публиковало не только карту маршрутов, «они же еще ввинтили туда фразу относительно того, что будет поход на Кремль». «Вот это вообще выходит за какие-либо рамки. Что это такое? Это мотивация, это призыв, это инструкция, это науськивание? Ну, поговорим», – отметила дипломат.
Кроме того, Захарова заявила, что публикации посольства США в Москве о незаконных акциях в России – это «чистой воды вмешательство» во внутренние дела России.
Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.
В Москве завершились несанкционированные акции. По данным полиции в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.