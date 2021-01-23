Супругу Навального отпустили из ОВД

Участники незаконной акции вышли на проезжую часть на Страстном бульваре в центре Москвы, сообщили в столичном департаменте транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции перекрывают и ряд других улиц в центре столицы из-за проведения несанкционированной акции.

«На Страстном бульваре люди перекрыли проезжую часть. Из-за участников несанкционированной акции задерживаются автобусы № А, М1 и 15. Убедительно просим не блокировать движение личного и общественного транспорта», – говорится в публикации департамента в официальном Telegram-канале.

Там уточняется, что маршруты автобусов временно изменены, пассажиров общественного транспорта призывают внимательно слушать объявления водителей. «Автобусы на городских маршрутах в районе Манежной и Пушкинской площади, Тверской улицы и бульваров двигаются со значительными затруднениями. Больше 30 автобусов двигаются с задержками до 20 минут с 13.00, это мешает передвижению более 20 тыс. человек», – отмечается в сообщении.

«В вестибюле «Пушкинской» столпились участники несанкционированного мероприятия, блокируя проход пассажиров. (...) Участники вышли на улицы Дмитровка, Петровский бульвар, улицу Петровка и блокируют движение наземного и личного транспорта. 38-й маршрут временно изменен из-за действий участников несанкционированных акций», – говорится в публикации.

Движение автотранспорта затруднено на Большом Путинковском переулке, Страстном бульваре, Большой Дмитровке, Камергерском и Настасьинском переулке. Тверская улица полностью перекрыта для движения в обоих направлениях. Часть собравшихся ушла с Пушкинской площади и отправилась в сторону Кремля, затем они вышли на Большую Дмитровку, перекрыли движение и пошли по проезжей части. Они дошли до Страстного бульвара, который был перекрыт полицейскими. Протестующие прорвали оцепление и устроили стычку с сотрудниками правоохранительных органов, которые для задержания наиболее активных использовали спецсредства. Кроме того, в сторону Петровки идет толпа с Пушкинской площади. На самой Пушкинской площади людей практически не осталось, передает ТАСС.

В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.