Эксперт: Среди участников несанкционированного митинга на Пушкинской площади есть противники Навального В СПЧ заявили о корректном поведении полицейских на незаконной акции в Москве 23 января 2021, 15:58 Текст: Ксения Панькова

Сотрудники правоохранительных органов корректно вели себя с участниками несанкционированной акции в Москве, считает член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. «Что касается московской полиции, мне известно, что московские полицейские раздавали маски участникам, призывали их разойтись, разъяснили ответственность, предусмотренную законодательством. Это говорит о том, что полицейские проявляли внимание», – цитирует ТАСС Брода. Также он сравнил действия столичной полиции и зарубежных силовиков. «В подобных случаях полиция Франции, Германии, США без всяких предупреждений и раздумий начинает применять водометы, резиновые палки, слезоточивый газ, жестоко задерживают и разгоняют участников. Поэтому здесь сравнения в пользу наших органов», – сказал член СПЧ, отметив, что представители СПЧ внимательно следят за событиями на несанкционированных акциях по всей стране. «По всем резонансным задержаниям и жалобам правозащитники и юристы будут разбираться, но нельзя забывать и об ответственности самих участников несогласованных акций», – подчеркнул он. Ранее участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.

Лидер ХДС ответил на призывы Европарламента по «Северному потоку – 2» 23 января 2021, 09:11

Текст: Наталья Ануфриева

Реализация проекта «Северный поток – 2» не должна зависеть от ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявил избранный на партийное место Ангелы Меркель глава немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет. Лашет заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что призывает к «немедленному освобождению» Навального, однако подчеркнул, что пути поставки газа в Германию от этого вопроса не зависят, передает РИА «Новости». Лидер ХДС также отметил, что внешнеполитические аргументы критиков проекта необоснованны, особенно в отношении геостратегических интересов Украины, так как правительство ФРГ их и без того учитывает. Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС наложить санкции на российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» в связи с арестом Навального. Венгрия осудила эти призывы. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, так как находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Блогер был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не склонны преувеличивать популярность Алексея Навального и не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по ситуации с блогером. В МВД назвали число участников в незаконной акции в центре Москвы 23 января 2021, 15:02

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Около 4 тыс. человек принимают участие в несанкционированной акции в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции. При этом участники незаконной акции заблокировали выходы из станций метро «Пушкинская» и «Тверская». «На Пушкинской площади города Москвы на несанкционированное мероприятие собралось около четырех тысяч человек», – приводит РИА «Новости» сообщение. При этом департамент транспорта столицы сообщил, что выход из метро на станциях «Пушкинская» и «Тверская» в Москве заблокирован участниками несогласованной акции. Пассажиров метро просят пользоваться другими станциями метро и при возможности отложить поездки в центр. Ранее участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Венгрия осудила призывы ЕС ввести санкции против России 23 января 2021, 08:40

Фото: Агентство «Москва»

Текст: Абдулла Шакиров

Призывы депутатов Европарламента к Евросоюзу ввести санкции в отношении российских чиновников из-за ареста блогера Алексея Навального являются лицемерием, заявил министр иностранных дел и международной торговли Венгрии Петер Сийярто. «Дело в том, что все подобные разговоры в большинстве случаев являются лицемерием. Присмотритесь внимательнее и увидите: многие страны, которые жестче всех критикуют Россию, имеют тут самый прибыльный бизнес», – цитирует Сийярто РБК. Как считает министр, несмотря на громкие заявления о санкциях, ведущие страны Европы вряд ли откажутся от проектов с Россией. «Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом», – сказал он. Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС наложить санкции на российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» в связи с арестом Навального. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Участники незаконной акции напали на полицейских в Москве 23 января 2021, 14:32 Текст: Ксения Панькова

Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. С девушки-полицейской попытались сорвать бронежилет, другого сотрудника правоохранительных органов толкнули. Еще одного из сотрудников полиции затолкали в толпу и сорвали с него видеорегистратор, передает ТАСС. Кроме того, время от времени собравшиеся создают давку, несколько раз они провоцировали полицию, пытаясь отбить задержанных. Полицейских забрасывают снежками и кусками льда. В то же время сотрудники полиции продолжают предупреждать о незаконности акции, задерживая наиболее активных ее участников. «Мы делаем все, чтобы обеспечит вашу безопасность. Будьте бдительны и по возможности покиньте незаконное мероприятие», – объявляют полицейские в мегафон. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Участники незаконной акции в Москве умышленно блокировали движение транспорта 23 января 2021, 15:24 Текст: Ксения Панькова

Участники несанкционированной акции в центре Москвы умышленно блокируют движение транспорта, сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. «ЦОДД: участники несанкционированных акций выходят на проезжую часть, умышленно блокируя возможность транспортной работы и препятствуя движению автомобилей и наземного транспорта. Скопления участников на тротуарах, в подземных переходах и переходах метро мешают движению пешеходов», – сообщает департамент в своем Telegram. Как отметили в департаменте, из-за скопления людей затруднено движение по некоторым магистралям в центре столицы, в результате пробки достигли пяти баллов. «Убедительно просим не выходить на проезжую часть и не препятствовать движению личного и городского транспорта, а также спасательных служб», – добавляется в сообщении. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. В Москве начались задержания участников несогласованной акции в поддержку Навального 23 января 2021, 13:59 Текст: Евгений Романов

В субботу на Пушкинской площади в центре Москвы прошли первые задержания участников несогласованной акции в поддержку блогера Алексея Навального. Полиция призывает людей соблюдать социальную дистанцию и напоминает, что мероприятие не было санкционировано. На Пушкинской площади в Москве сотрудники правоохранительных органов начали проводить задержания участников несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального. Полиция предупреждает по громкой связи о необходимом соблюдении социальной дистанции, использовании масок и перчаток, а также о том, что акция не согласована. Как сообщает РИА «Новости», полицейские задерживают за нарушения тех, кто пришел с плакатами или с полностью скрытыми «балаклавами» лицами. На площади присутствует большое количество журналистов. Как сообщает ТАСС, среди задержанных оказались также те, кто выкрикивал лозунги или был в нетрезвом состоянии. Точных данных о количестве задержанных от правоохранительных органов пока нет. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных субботних акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут «немедленно пресекаться». МВД пообещало разобраться в каждой провокации на незаконных митингах. Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают «определенные провокаторы», действия которых «нам хорошо понятны». Категорически против «вовлечения детей в политические игры» выступила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут «понять сущность и подоплеку тех или иных движений». С Ярославской согласен член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России (ОП) Серей Бурлаков, который указал на то, что детей и молодежь зазывают на акции протеста при помощи массовой рассылки фейковых роликов, пытаясь представить митинг развлечением и флешмобом. «От имени просемейных организаций, родительских сообществ необходимо четко сказать: это красная черта – использовать детей в сомнительных политических целях, прикрываться ими как щитом от полиции на несанкционированных митингах», – пишет Бурлаков. По его словам, полиция настроена действовать максимально корректно и сдержанно, «но, к сожалению, по линии организаторов этих незаконных акций много призывов к провокациям, где-то их целенаправленно устраивают – бьют полицейских сзади, по голове». «Конечно, в таких случаях правоохранительные органы вынуждены отвечать», – считает член ОП. Общественник убежден, что осознанная установка штабов организаторов этих акций на вывод детей и подростков – отвратительный и циничный политический расчет. «Все это происходит от нелюбви к подрастающему поколению и от того, что связь между детьми и родителями, которые могут направить их, становится все слабее», – подытожил Бурлаков. В родительском сообществе призвали ввести уголовное наказание за привлечение детей на митинги 22 января 2021, 17:32 Текст: Андрей Резчиков

Организаторы протестов призывают детей «погулять» под безобидными предлогами, а потом прикрываются ими на площадях от полиции. За это следует наказывать не в административном, а в уголовном порядке, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов, комментируя появление в соцсетях призывы на митинги в поддержку блогера Алексея Навального. «Нам – отцам – надо сейчас хотя бы поговорить со своими детьми, которых втягивают в противоправные дела, манипулируют их неокрепшим сознанием. Мы должны предостеречь своих детей от необдуманных поступков. Не на баррикадах нужно строить свое будущее, не через революции. Революции все только разрушают, все уничтожают», – считает правозащитник Андрей Коченов. «Кстати, мы уже видели такую картину, – организаторы акций на площадях как будто специально выставляют детей, прикрываются ими. Это происходит не первый раз. Поэтому равоохранительная система должна правильно отреагировать на подобные призывы. За подобные действия должна наступать не административная, а уголовная ответственность», – полагает правозащитник. «Известные люди призывают наших детей под безобидными предлогами типа «погулять». Но они-то знают, что их может ждать, они же провоцируют эти будущие столкновения с полицией. Но почему они не несут ответственности за это?» – задается вопросом Коченов. «Люди не понимают, что нельзя прикрываться детьми. Должен быть не просто административный арест на трое суток или штраф на пять тысяч рублей. Мы выступаем за то, чтобы правоохранительная и судебная система отреагировала в конце концов. Дети должны быть вне политики», – подытожил председатель Совета отцов. В среду Роскомнадзор сообщил, что в социальной сети «ВКонтакте» зафиксированы случаи использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Ведомство потребовало от руководства соцсети незамедлительно пресекать подобные действий. Аналогичное требование было направлено администрации китайской соцсети TikTok. В пятницу в ведомстве сообщили, что модераторы «ВКонтакте» и YouTube удалили около 50 процентов незаконной информации от всего найденного объема. В TikTok убрали 38 процентов подобных данных, а в Instagram – 17 процентов. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская уверена, что использование детей в политических целях является демонстрацией слабости и подлостью со стороны организаторов подобных незаконных манифестаций. Участники незаконной акции в Екатеринбурге бросили дымовые шашки в полицию 23 января 2021, 14:49 Текст: Ксения Панькова

Участники несогласованной акции в Екатеринбурге бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. Несогласованная акция проходит у входа на стадион «Динамо» в центре Екатеринбурга. Участники прошли колонной вдоль набережной городского пруда до сквера у Театра драмы. Сотрудники полиции через громкоговорители предупреждали, что акция не согласована и просили разойтись, передает РИА «Новости». Отмечается, что некоторые участники акции выкрикивали лозунги, начали проявлять агрессию, поэтому сквер в плотное кольцо взяли сотрудники ОМОН. После того, как в них начали кидать снег и дымовые шашки, силовики приступили к активному оттеснению толпы. Ранее участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Общественная палата обнаружила около 100 фейков о несогласованных акциях 23 января 23 января 2021, 14:10 Текст: Ксения Панькова

Рабочая группа Общественной палаты (ОП) России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета обнаружила в соцсетях около 100 ложных сообщений, связанных с несанкционированными акциями 23 января, сообщил глава группы Александр Малькевич. «Рабочая группа с четверга ведет серьезный мониторинг социальных сетей и особенно Telegram-каналов на предмет распространяемых фейков. Фейковых сообщений в связи с этими акциями, без учета репостов, было обнаружено около 100», – цитирует ТАСС Малькевича. По его словам, большинство из этих фейковых сообщений «имели откровенный характер запугивания и распространялись посредством ссылки через TikTok по подписчикам». «Детям, в частности, там предлагали брать на эти незаконные акции беруши и иные затычки для ушей, потому что, дескать, будет использовано звуковое оружие повышенной мощности, предлагали брать с собой молоко, чтобы пить, а также промывать носоглотку, потому что якобы будет использован газ. И это тоже все рассылали», – рассказал член ОП. Он отметил, что идея распространителей фейков была в том, чтобы «максимально взвинтить накал и настроить сразу на жесткое противостояние». «Отдельный блок – это знаменитые фейки с «полицейскими», которые переходят на сторону народа. Все это можно закавычить, потому что это оказались фейковые блогеры, которые ради хайпа все это делали», – добавил Малькевич. Он также назвал «бриллиантом» в коллекции ложных сообщений, придуманные агентством сатирических новостей «Панорама» и распространенные в некоторых СМИ и по социальным сетям строчки, которые якобы содержатся в приговоре блогеру Алексею Навальному. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Детский омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с задержанием подростка на акции 23 января 2021, 15:13 Текст: Ксения Панькова

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что взяла на контроль ситуацию с задержанием подростка на несанкционированном митинге в столице. В Telegram-каналах появилась информация, что на Пушкинской площади задержали 14-летнего подростка. «Я знаю про ситуацию. На данный момент подробности произошедшего мне неизвестны, выясняю. Ситуация под моим личным контролем», – цитирует ТАСС Ярославскую. В свою очередь член Центрального штаба ОНФ, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук отреагировал на участие несовершеннолетних в незаконных акциях, отметив, что «дети должны быть вне политики». «Но в последнюю неделю мы видим их активное вовлечение, даже втягивание. Посмотрим на этот вопрос со стороны физиологии и анатомии мозга», – написал Савчук в своем Instagram. По его словам, одна из областей головного мозга, которая во время подросткового возраста меняется наиболее разительно, называется «префронтальная кора». Он отметил, что это очень интересная область мозга. У людей она намного больше, и она задействована в широком ряде когнитивных функциий высокого уровня. Например, принятии решений и планировании, обидных слов и глупых поступков. Также она участвует в социальном взаимодействия, понимании других людей и самих себя. Исследования МРТ показали, что наиболее яркие изменения происходят там в подростковом возрасте, рассказал Савчук. «Префронтальная кора, которая удерживает нас от ненужного и чрезмерного риска в подростковом возрасте, еще продолжает формироваться. Кроме того, доказано, на восприятие риска у молодых подростков сильнее влияют другие подростки (то, что мы видим в TikTok, например), чем взрослые», – подчеркнул он. Савчук порекомендовал быть осторожнее и беречь своих родных и близких. «К тому же девять месяцев борьбы с коронавирусом могут быть напрасны, когда организуются большое скопление людей – благоприятная почва для распространения инфекции», – добавил он. Также председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» призвал думать, разбираться и делать выводы. «А если есть желание изменить жизнь людей вокруг без громких лозунгов, не надо ждать определённого дня – становитесь волонтерами. Например, в больницах и колл-центрах сейчас очень нужна помощь, наши ребята работают на износ», – заключил Савченко. Ранее участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Роспотребнадзор призвал не посещать массовые акции в Москве из-за риска COVID-19 23 января 2021, 09:31 Текст: Наталья Ануфриева

Массовые акции в Москве могут привести к дестабилизации ситуации с заражением коронавирусной инфекцией, жителей призывают не рисковать здоровьем, заявила руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева. Андреева заявила, что в ведомстве опасаются отката в стабилизации, которую удалось достичь в ситуации с коронавирусом, после массовых акций, передает ТАСС. «У нас режим повышенной готовности не снят. И все массовые мероприятия запрещены. То есть это уже правовая больше часть, а мы все же говорим о санитарно-эпидемиологической. Но неминуемо одно приведет к ухудшению другого. Поэтому мы сегодня предостерегаем от проведения и участия, поскольку для нашего города сегодня это очень рисковые мероприятия», – пояснила она. Андреева также отметила, что в Москве 39% бессимптомных больных коронавирусом среди всех выявленных, в основном бессимптомно болеют молодые люди. Они могут представлять опасность для тех родственников, которые живут вместе с ними. В большинстве в больницах, где лечат людей с коронавирусом, лежат люди от 55 лет и старше, и они очень тяжело переносят эту инфекцию. «Просто ради их жизни и здоровья нельзя сегодня в городе, который только возвращается к нормальной жизни, призывать к подобным мероприятиям, потому что это на сегодняшний момент может закончиться очень грустно», – добавила руководитель надзорного ведомства. Она подчеркнула, что коронавирус в Москве пока еще не побежден. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря разобщению, каникулам и тому, что многие на новогодние каникулы уезжали из города. Сейчас все цифры во всех возрастных группах стабильны и снижены. Напомним, сторонники блогера Алексея Навального распространили в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях. Сторонникам блогера также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Зюганов осудил призывы к молодежи участвовать в незаконных акциях 23 января 2021, 11:37 Текст: Абдулла Шакиров

Участвовать в несанкционированных акциях протеста молодежь призывают фашисты, которые под патриотические лозунги пытаются «протащить на престол очередного провокатора», заявил председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов. «Я, когда смотрю на призывы тех, кто пытается втащить юнцов для того, чтобы поджечь нашу страну, вспомнил картину из своего детства, когда смотрел художественный фильм и готовил юбилей освобождения моего родного Орла», – передает слова политика РИА «Новости». Зюганов провел параллель с одной из сцен упомянутого им фильма, в которой «Гитлер обходит юнцов, хлопает поощрительно по щечкам и раздает фаустпатроны, чтобы они расстреливали наших танкистов, молодых советских солдат, которые принесли свободу от Гитлера и фашизма всей Европе». «Вот сейчас такие же ходят, в том числе под флагом патриотизма, похлопывают по щечкам детей для того, чтобы тащить на престол еще одного Гапона. Я уверен, что ни одно патриотическое движение, ни один наш коммунист не поддержит эти провокации», – сказал Зюганов. Отметим, что МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности организаторов и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут «немедленно пресекаться». Накануне СК возбудил дело о вовлечении подростков в незаконные акции протеста. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают «определенные провокаторы», действия которых «нам хорошо понятны». Отдельное внимание уделяется школьникам и студентам: родителей просят оградить их от акций. В Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях «может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений». Категорически против «вовлечения детей в политические игры» выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут «понять сущность и подоплеку тех или иных движений». Напомним, сторонники блогера Алексея Навального распространили в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях. Сторонникам блогера также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Пользователи Сети, опасающиеся, что подросткам грозит опасность, запустили в интернете хештег #ДетиВнеПолитики в надежде остановить массовые призывы несовершеннолетних выйти на улицы и протестовать. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Начались задержания на незаконных акциях в Петербурге 23 января 2021, 15:49 Текст: Ксения Панькова

Сотрудники полиции задерживают участников несанкционированной акции на Сенатской площади в центре Санкт-Петербурга. На данный момент задержано около десятка человек. Пришедшие на несанкционированную акцию собрались у памятника Петру Великому («Медный Всадник»), жестких столкновений с представителями правопорядка не происходит, имели место попытки кидать в полицейских снежки. Среди участников акции есть несовершеннолетние, передает ТАСС. Прокуратура Санкт-Петербурга предупредила о том, что публичная акция не согласована властями Петербурга и участие в ней может повлечь ответственность в соответствии с законодательством России. Участники несогласованной акции отправились с Сенатской площади в центр Петербурга, они выходят на проезжую часть, движение перекрыто. В районе 14.50, участники акции покинули площадь и отправились по Адмиралтейскому проспекту, повернув на Горохову улицу, при этом скандируя лозунги. На данный момент движение автотранспорта по Гороховой улице перекрыто. Люди идут по тротуарам и проезжей части, передает РИА «Новости». Ранее участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. В России удалили 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных акциях 23 января 2021, 15:07 Текст: Ксения Панькова

Уже удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных, сообщил Роскомнадзор. «Взаимодействие с интернет-платформами, направленное на удаление незаконных призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых мероприятиях, позволило свести их к минимуму», – сообщает ведомство в своем аккаунте в Telegram. Отмечается, что всего удалено 89% таких сообщений от числа выявленных, а наиболее массово распространявшие их TikTok и Вконтакте уже удалили 93% и 87% соответственно. Уточняется, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. «В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки», – добавил Роскомнадзор. Ранее участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Участники незаконной акции в Москве начали кидать в полицию снежки и бутылки 23 января 2021, 15:53 Текст: Ксения Панькова

Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки, полицейские пытаются оттеснить протестующих. Протестующие на Пушкинской площади кидают снежки и бутылки в полицейских, скандируют бранные кричалки, правоохранители пытаются оттеснить митингующих, передает РИА «Новости». Несколько человек пострадали во время стычек с полицией на незаконной акции в центре Москвы. Отмечается, что у некоторых разбиты носы, несколько человек получили ушибы лица. Все они участники акции. Одному из них помощь оказали полицейские. Пока нет информации, есть ли среди пострадавших сотрудники правоохранительных органов, передает ТАСС. Участники незаконной акции используют металлические ограждения против сотрудников полиции. Собравшиеся толкнули ограждение на группу полицейских. Стычки начинаются в момент задержаний, участники акции сразу начинают закидывать сотрудников полиции и ОМОН снежками и бутылками. Правоохранительные органы применяют спецсредства только тогда, когда толпа пытается отбить задержанных. Они крупной «черепахой» заходят в толпу, выдергивают оттуда наиболее активных участников и ведут их в автозак. Кроме того, участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы устроили драки с сотрудниками правоохранительных органов. При попытке полицейских и сотрудников ОМОН зачистить площадь протестующие устроили драки. Они хватают бойцов ОМОН, пытаются затащить их в толпу или сбить с ног. По данным полиции, всего на Пушкинской площади в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек. Ранее участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.