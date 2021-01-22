ЕК разрешила Венгрии приобрести «Спутник V»

Еврокомиссия подтвердила право Венгрии закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил официальный представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер.

«Если страна – член ЕС хочет заключить контракт с производителями вакцины, которые не имеют контракта с Еврокомиссией и не входят в стратегию ЕС по вакцинации, она имеет право это сделать. Конечно, Еврокомиссия настаивает, что все вакцины должны соответствовать критериям безопасности и эффективности», – приводит его слова ТАСС. Так Де Кеерсмакер ответил на вопрос о подписании Будапештом и Москвой контракта на приобретение 2 млн доз российского препарата.

Де Кеерсмакер отметил, что Европа хочет «создать вместе со странами Евросоюза очень разнообразный и обширный портфель вакцин». «В этом контексте страны могут проводить параллельные переговоры с производителями, с которыми у Евросоюза не подписан общий контракт на поставки вакцин (российскими и китайскими – прим. ВЗГЛЯД)», – объяснил он.

В свою очередь глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопрос о переговорах Германии с Россией о содействии в сертификации российской вакцины в ЕС, заявил: «Еврокомиссия выступает как инвестор – мы вкладываем деньги в [западные] компании, которые производят вакцины в Европе, создавая рабочие места в Европе. Это совершенно не означает, что другие производители со всего мира не могут обратиться в ЕМА, после чего должна пройти полная процедура. Производитель должен предоставить ЕМА полную информацию о своей вакцине, чтобы получить разрешение на ее применение на европейском рынке».

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», а в пятницу Россия и Венгрия заключили договор на поставку российской вакцины. Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Будапешт собирается закупить у России 2 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», поставки будут осуществлены в течение трех месяцев.