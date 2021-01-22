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ЕК разрешила Венгрии приобрести «Спутник V»
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Еврокомиссия подтвердила право Венгрии закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил официальный представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер.
«Если страна – член ЕС хочет заключить контракт с производителями вакцины, которые не имеют контракта с Еврокомиссией и не входят в стратегию ЕС по вакцинации, она имеет право это сделать. Конечно, Еврокомиссия настаивает, что все вакцины должны соответствовать критериям безопасности и эффективности», – приводит его слова ТАСС. Так Де Кеерсмакер ответил на вопрос о подписании Будапештом и Москвой контракта на приобретение 2 млн доз российского препарата.
Де Кеерсмакер отметил, что Европа хочет «создать вместе со странами Евросоюза очень разнообразный и обширный портфель вакцин». «В этом контексте страны могут проводить параллельные переговоры с производителями, с которыми у Евросоюза не подписан общий контракт на поставки вакцин (российскими и китайскими – прим. ВЗГЛЯД)», – объяснил он.
В свою очередь глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопрос о переговорах Германии с Россией о содействии в сертификации российской вакцины в ЕС, заявил: «Еврокомиссия выступает как инвестор – мы вкладываем деньги в [западные] компании, которые производят вакцины в Европе, создавая рабочие места в Европе. Это совершенно не означает, что другие производители со всего мира не могут обратиться в ЕМА, после чего должна пройти полная процедура. Производитель должен предоставить ЕМА полную информацию о своей вакцине, чтобы получить разрешение на ее применение на европейском рынке».
Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», а в пятницу Россия и Венгрия заключили договор на поставку российской вакцины. Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Будапешт собирается закупить у России 2 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», поставки будут осуществлены в течение трех месяцев.
Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США
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Усилия американских властей по вакцинации населения от нового коронавируса были до сих пор провальными, заявил президент США Джозеф Байден в ходе выступления в Белом доме.
По словам Байдена, «в то время как вакцина вселяет столько надежд, ее распространение [в США] до сих пор было удручающе провальным». «Ситуация продолжит ухудшаться, прежде чем все станет лучше. <...> Общее число жертв в следующем месяце, вероятно, превысит 500 тыс. Число случаев заражения продолжит расти», – приводит слова президента США ТАСС.
«Мы видели трагические результаты прошлых неудач», – добавил Байден, представляя свою стратегию борьбы с распространением нового коронавируса в США. «Я понимаю, почему многие губернаторы, мэры, должностные лица <...> чувствуют себя так, как будто они остались одни, без четкого национального плана, чтобы вывести их из кризиса», – считает демократ. «Мы пройдем через это, <...> мы победим эту пандемию. Помощь уже в пути», – заверил глава новой американской администрации, пообещав, среди прочего, вакцинировать 100 млн американцев в течение следующих 100 дней.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено более 24,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 408 тыс. человек.
Ранее инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предупредила, что число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек.
Напомним, во вторник в Калифорнии выявили новую разновидность коронавируса (CAL.20C). Кроме того, на прошлой неделе американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали распространение в США «британского» штамма коронавируса. Помимо этого, ученые из университета Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.
В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Борца Емельяненко госпитализировали в коронавирусную больницу в Москве
Российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко госпитализировали в Москве в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.
Федор Емельяненко попал в клиническую больницу № 52 в Москве, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, передает РИА «Новости», ссылаясь на источник в медучреждении. Собеседница агентства отказалась рассказать подробности о состоянии спортсмена.
Емельяненко – четырехкратный чемпион мира по смешанных боевым искусствам – ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный – по версии RINGS, двукратный – по версии WAMMA, а также четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.
Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 21 887 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,6 млн случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Разыгравших «приступ коронавируса» в московском метро отправили под суд
Пранкеры, которые разыграли приступ коронавируса в московском метро, предстанут перед судом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, пранкерами оказались двое жителей столицы и уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Отмечается, что обвиняемые заранее спланировали розыгрыш, передает РИА «Новости».
«Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении троих фигурантов, обвиняемых в хулиганстве... В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд Москвы», – сказала она.
Ранее МВД заявило о задержании молодого человека, который в вагоне Таганско-Краснопресненской линии метро упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него «опасная вирусная инфекция», и провоцировали панику среди пассажиров. Возбудено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц.
В феврале в России арестовали пранкера, который сымитировал конвульсии якобы от коронавируса в московском метро. Розыгрыш попал на видео и разошелся по соцсетям.
Лукашенко: Белоруссия на колени не рухнет
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Белоруссия в 2021 году «на колени не рухнет», заверил глава республики Александр Лукашенко. По его словам, в развитии страны необходимо учитывать неопределенную ситуацию в мире, связанную в том числе с пандемией коронавируса, а также внешним и внутренним давлением.
«Определенностей никаких нет: мы не знаем, как будет развиваться мировая экономика – очень большое падение, как будет развиваться пандемия, которая влияет не только на умы людей, но и на экономику, как в мире пойдут глобальные процессы – вы видите, какая турбулентность даже в оплоте демократии. Поэтому много неопределенностей, и это все надо учитывать. И ограниченность средств, и определенное давление со всех сторон – изнутри, извне. Мы, конечно, на колени не рухнем, это однозначно, но в развитии мы это должны учитывать», – приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии. Заявление прозвучало на встрече главы Белоруссии с губернатором Могилевской области Леонидом Зайцем.
Лукашенко считает, что властям надо мобилизовать все, что есть, а потом «браться за что-то новое». «Будем исходить из этого», – добавил он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции сторонников оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Лукашенко в этой связи поручил заняться трудоустройством безработных, а также поставить на учет нетрудоустроенных граждан, чтобы они «не шатались» по улицам. Кроме того, в республике ужесточили наказание за участие в несанкционированных акциях протеста.
ВОЗ анонсировала начало процесса для подачи заявки на регистрацию вакцины «Спутник V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 27 января начнет процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в МИД России.
Информацию об этом передает РИА «Новости».
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.
До этого постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.
В тот же день европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Россия и Венгрия заключили договор на поставку «Спутника V»
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Венгрия и Россия заключили договор на поставку Будапешту российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
В Москве в пятницу состоялась встреча министра здравоохранения России Михаила Мурашко с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Они обсудили вопрос поставок российской вакцины «Спутник V» в Венгрию.
«Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых на 13-м заседании межправительственной комиссии, состоявшемся 27 ноября 2020 года в Будапеште. Основным вопросом для обсуждения стало сотрудничество в сфере здравоохранения, в частности, вопрос поставок российской вакцины «Спутник V» в Венгрию», – говорится в сообщении Минздрава России, передает РИА «Новости».
Мурашко в ходе встречи отметил, что Российский фонд прямых инвестиций и венгерская сторона подписали контракт о поставке вакцины в Венгрию.
Сийярто также заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. «Национальным приоритетом является ускорение вакцинации. Из-за медленной доставки вакцины мы были вынуждены искать новый источник, откуда мы сможем получить быстрые поставки надежной вакцины. Поэтому для меня большая честь и радость сообщить вам о том, что мы сегодня заключили договор, в рамках которого Россия поставит вакцину на территорию Венгрии в три этапа», – сказал Сийярто, уточнив, что российская вакцина будет поставляться в Венгрию в три этапа.
Министр выразил уверенность, что ускоренная вакцинация спасет жизни многих граждан Венгрии. «Ускоренная вакцинация спасет много жизней в Венгрии. Также ускорение вакцинации даст нам возможность вернуться в предыдущее старое русло, а также позволит нам смягчить ограничения, что может позволить людям вернуться на свои рабочие места», – отметил министр.
Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.
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Албания вышлет российского дипломата из-за нарушения антикоронавирусных правил
Албанские власти объявили персоной нон грата российского дипломата Алексея Кривошеева из-за нарушения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщили в МИД Албании.
«Продолжающиеся нарушения правил безопасности во время пандемии нельзя больше оправдывать и терпеть. Мы надеемся, что такое решение будет правильным образом воспринято российской стороной в качестве необходимой меры по защите здоровья и безопасности (жителей Албании)», – говорится в заявлении ведомства, передает Deutsche Welle.
По данным албанских властей, информация о нарушении Кривошеевым коронавирусных ограничений поступала с 20 апреля. В министерстве не уточнили, как именно дипломат нарушил действующие в Албании меры по сдерживанию распространения коронавируса. В то же время албанские власти заверили Россию в дружеских чувствах и готовности к постоянному улучшению отношений между странами.
При этом в посольстве России считают обвинения необоснованными.
Байден подписал десять указов по борьбе с пандемией в США
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал десять исполнительных указов, направленных на активизацию борьбы с пандемией нового коронавируса в США.
«Я подписываю исполнительный указ о задействовании закона о военном производстве и всех других имеющихся полномочий, чтобы дать указание всем федеральным ведомствам и частным компаниям ускорить производство всего, что необходимо для обеспечения безопасности, тестирования, вакцинации и помощи нашим гражданам», – приводит слова Байдена ТАСС.
Другие указы касаются также обеспечения санитарных мер на общественном транспорте, возобновления работы школ при соблюдении норм безопасности, обеспечения различных санитарных мер на рабочих местах.
Ранее Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США.
В понедельник инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предупредила, что число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Установлена причина тяжелого течения коронавируса
Ученые назвали новую причину тяжелого течения коронавируса, связанную с аутоиммунитетом.
Отмечается, что специалисты выявили роль антител-«оборотней», которые атакуют либо элементы иммунной системы организма, либо определенные белки в разных органах, включая сердце, передает РИА «Новости» со ссылкой на Nature.
«В отличие от цитокиновых бурь, которые чаще вызывают кратковременные системные сбои, аутоантитела ведут к точечному, но долгосрочному повреждению», – отметил иммунолог Йельского университета Акико Ивасаки.
Специалисты обследовали 194 пациента и медицинских работника с COVID-19 различной степени тяжести на наличие широкого спектра аутоантител. Исследование показало, что SARS-CoV-2 может вызывать выработку аутоантител, которые атакуют собственные ткани организма. У некоторых инфицированных обнаружились аутоантитела к белкам в кровеносных сосудах, сердце и головном мозгу, с которыми часто связаны последствия коронавируса.
Ученые намерены выяснить механизм выработки аутоантител, что, по их мнению, в дальнейшем поможет лечить последствия не только COVID-19, но и других вирусных заболеваний.
Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
В Британии ввели штрафы за домашние вечерники во время локдауна
Власти Великобритании приняли решение ввести наказание в виде штрафа за участие в домашних вечеринках во время действующего в стране локдауна из-за коронавируса.
Информацию об этом передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
С 4 января в Британии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. С конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. Карантин продлится как минимум до середины февраля.
19 января в Великобритании число летальных случаев из-за коронавируса составило 1 тыс. 610, что стало максимальным показателем с начала пандемии.
В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности.
Названо число зарубежных производственных площадок «Спутника V»
Для зарубежных поставок вакцину от коронавируса «Спутник- V» производят более десяти площадок в Индии, Китае, Бразилии и Южной Корее, заявил глава Российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия-24».
«[Для зарубежных поставок] у нас есть более пяти производственных площадок в Индии, у нас есть одна площадка <...> в Корее <...>, в Китае это также три компании, в Бразилии это [одна] объявленная компания», – приводит слова Дмитриева ТАСС.
По словам Дмитриева, производить «Спутник-V» будут ведущие фармакологические компании. «Многие <...> боролись за то, чтобы они (компании) производили именно их [вакцины], а не нас, но они поверили в «Спутник-V» на самом раннем этапе и уже начинают производить нашу вакцину», – добавил глава РФПИ.
В среду постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. В тот же день Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика «Спутника V».
Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор.
Напомним, 6 января заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).
Президент Аргентины сделал прививку вакциной «Спутник V»
Президент Аргентины Альберто Фернандес получил первую дозу российской вакцины от коронавируса, сообщили местные СМИ со ссылкой на аппарат президента.
«Альберто Фернандес получил первую дозу российской вакцины, сообщила администрация президента. Президент был вакцинирован сегодня утром в больнице Посадас», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Razon.
Накануне аргентинский регулятор одобрил применение российской вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. Ранее данное разрешение отсутствовало, поэтому первыми дозами поступившей в Аргентину вакцины были привиты медики и сотрудники интенсивной терапии в возрасте от 18 до 59 лет.
Вакцина «Спутник V была зарегистрирована в России, Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагва, Туркмении, Белоруссии.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 27 января начнет процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.
Венгрия решила закупить 2 млн доз вакцины «Спутник V»
Будапешт закупит у России 2 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», поставки будут осуществлены в течение трех месяцев, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«Мы уже получили экземпляр договора, подписанного российской стороной. В соответствии с этим соглашением мы получим доступ к партии вакцины, необходимой для вакцинации 1 миллиона граждан. То есть речь идет потенциально о 2 миллионах доз с учетом того, что это двухкомпонентная вакцина», – сказал Сийярто, передает РИА «Новости».
По его словам, страны договорились о трехэтапном приобретении вакцины. «В первый месяц – 300 тысяч, второй месяц – полмиллиона, и наконец, третий месяц – 200 тысяч доз, необходимых для прививания такого же количества людей», – добавил венгерский министр.
Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», а в пятницу Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины. Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.
Кроме того, глава МИД Венгрии заявил, что намерен обсудить с главой Газпрома Алексеем Миллером закупку российского газа. «В части, касающейся газа, позиции мои также неплохие, потому что в целом зампредседателя правительства Российской Федерации Александр Новак согласился с моими доводами, сейчас моя задача заключается в том, чтобы убедить господина Миллера», – сказал Сийярто.
По данным Газпрома, поставки газа в страны дальнего зарубежья с 1 по 15 января составили 9,1 млрд кубометров газа, что на 41,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом Венгрия увеличила закупку газа почти в четыре раза – на 298,4%.
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Привившийся «Спутником V» испанец похвалил организацию вакцинации в России
Журналист испанской газеты El Mundo Ксавьер Колас, привившийся препаратом от коронавируса «Спутник V», рассказал о высоком уровне организации процесса вакцинации в Москве.
Репортер сделал первую прививку в одном из выездных пунктов вакцинации в Москве. «Развертывание персонала впечатляет, полная чистота, а организация отличная: первых добровольцев подводят к столам, где мы отвечаем на вопросы анкеты о нашем здоровье – есть ли у нас хронические заболевания или были ли мы недавно вакцинированы», – пишет Колас, передает ТАСС.
По его мнению, «Россия добилась, чего хотела: участвовать в научном соревновании с Западом, пока ищет, как и все остальные, выход из этой глобальной пандемии».
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на преимущество российской вакцины «Спутник V» перед вакциной Pfizer. По его словам, у вакцины Pfizer будут «очень большие проблемы с логистикой», поскольку она «хранится при минус 75 – минус 80 градусах» Цельсия, тогда как российская «хранится при минус 18 градусах».
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Частные компании Ливана захотели купить «Спутник V»
Частные ливанские компании ведут переговоры с министерством здравоохранения по вопросам закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и ее распространения в Ливане, заявил посол этой страны в Москве Шавки Бу Насер.
Бу Насер заявил, что у Ливана «нет возражений по регистрации русской вакцины», и, насколько ему известно, «есть частные компании в Ливане и России, которые контактируют с министерством здравоохранения в Бейруте с целью покупки этой вакцины и ввоза ее в Ливан», передает РИА «Новости».
В ноябре ливанское правительство заявило о подписании двух контрактов, в том числе с компанией Pfizer на поставку вакцин от коронавируса. Первую партию Бейрут ожидает в начале февраля.
Парламент страны ратифицировал законопроект об экстренном использовании вакцин, а Всемирный банк заявил о решении предоставить Ливану кредит в размере 36 млн долларов для программы вакцинации в стране.
С начала года в Ливане наблюдается резкий рост заболеваний коронавирусом, а также увеличилась смертность среди больных.
Ранее стало известно, что обсуждается возможность производства «Спутника V» в Германии.