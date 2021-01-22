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Байден убрал из Овального кабинета красную кнопку для вызова официанта с колой
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Президент США Джо Байден убрал со стола в Белом доме красную кнопку, которую его предшественник Дональд Трамп использовал для вызова официанта с диетической колой, сообщает агентство Associated Press.
Помимо того, что со стола в Овальном кабинете исчезла кнопка, после прихода туда Байдена произошли еще некоторые изменения. Так, наиболее яркой переменой стал темно-синий ковер с президентской печатью в центре, который последний раз использовался при Билле Клинтоне. Во время работы в этом кабинете Трампа ковер был светлым с рисунком в виде солнечных лучей. Кроме ковра Байден вернул и шторы, которые были при Клинтоне, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ неоднократно сообщали о пристрастии Трампа к коле и утверждали, что на его столе в Овальном кабинете Белого дома есть специальная кнопка для вызова официанта с этим напитком. Сам экс-президент не отрицал, что любит колу и гамбургеры, но утверждал, что в целом он питается правильно.
Дональд Трамп с супругой Меланьей 20 января вылетели из Белого дома. В тот же день Джо Байден вступил в должность 46-го президента США. В своей инаугурационной речи Байден заявил о намерении Штатов возобновить активное взаимодействие с остальным миром, а также пообещал, что Америка будет «вести за собой, подавая пример».
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Сноуден отреагировал на отказ Трампа помиловать его
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден жестко высказался о действующем президенте США Дональде Трампе в связи с тем, что тот не включил его в список помилованных лиц.
«Я ничуть не расстроен тем, что остался без помилования со стороны человека, который никогда не знал любви, за которую не платил. Но его оставшиеся сторонники никогда не должны прощать, что этот человек с самодовольной улыбкой не помиловал людей, говорящих правду, в гораздо более отчаянных обстоятельствах», – написал Сноуден в Twitter.
Ранее Белый дом опубликовал обширный список лиц, которых президент Трамп помиловал до своего ухода с должности. В него вошли бывший советник Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк и многие другие. Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70. При этом Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности и ЦРУ Эдварда Сноудена. В список, несмотря на информацию многих СМИ, также не вошли ни сам Трамп, ни члены его семьи, ни адвокат Руди Джулиани. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила сожаление по поводу отсутствия россиян в этом списке.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре Сноуден заявил, что решил получить российское гражданство, чтобы не расставаться с сыном.
В Конгресс США внесли резолюцию об импичменте Байдена
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Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение Конгресса США проект резолюции об импичменте 46-го президента США Джозефа Байдена, сообщила пресс-служба конгрессвумен.
«Байден неспособен занимать должность президента [США]. Его практика злоупотребления властью на посту вице-президента [Соединенных Штатов при администрации 44-го президента США Барака] Обамы длительна и вызывает обеспокоенность. Президент Байден продемонстрировал, что сделает все возможное, чтобы спасти своего сына Хантера и набить карманы своей семьи наличными от коррумпированных иностранных энергетических компаний», – приводит слова Грин ТАСС.
Она выступила с утверждением, что Байден позволил сыну «выкачивать деньги из крупнейших врагов Америки – России и Китая». При этом издание Politico отметило, что Грин якобы придерживается различных теорий заговора.
Пресс-служба Грин пока не опубликовала сам текст статьи обвинения, в которой должно указываться, какое конкретно правонарушение совершил Джозеф Байден.
В прошлый четверг Грин объявила о намерении инициировать импичмент Байдена в первый рабочий день 46-го президента США. Свое заявление она сделала через несколько часов после того, как конгрессмены утвердили обвинительное заключение в рамках импичмента Трампа. После этого в Совфеде предположили, что импичмент Трампа вернется к Байдену «бумерангом».
Байден приказал разведке изучить антироссийские истории
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал указание американскому разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами», Алексеем Навальным и «наградами» за убитых солдат ВС США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Президент Байден дал задание [американскому] разведсообществу провести полный анализ кибератаки на [компанию] Solar Wind, [якобы имевшее место] вмешательство России в [американские] выборы 2020 года, [якобы имевшее место] использование химического оружия против лидера [несистемной] оппозиции [блогера] Алексея Навального и о предполагаемом вознаграждении за [убийство] американских солдат», – приводит слова Псаки РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что несмотря на то, что США будут взаимодействовать с Россией для продвижения собственных интересов, они будут привлекать Россию к ответственности за действия, которые считают не подобающими.
Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. Между тем кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов.
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Псаки перечислила первые 15 указов президента Байдена
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Бывший официальный представитель Госдепартамента США и экс-помощник президента США Барака Обамы по коммуникациям Джен Псаки провела первый брифинг в должности пресс-секретаря Белого дома в новой американской администрации Джозефа Байдена и рассказала о подписанных им первых 15 указах.
«Сегодня у нас был очень напряженный и энергичный день, как вы все знаете. Но я хочу воспользоваться моментом, чтобы вкратце рассказать о 15 [подписанных американским президентом Джозефом Байденом] исполнительных указах. Для борьбы со смертоносным вирусом президент [Соединенных Штатов] ввел 100-дневный режим ношения масок, равно как и обеспечение обязательного ношения масок в государственных учреждениях. Президент отправил исполнительный указ об отмене решения Дональда Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения. Это укрепит наши усилия, позволит взять ситуацию с пандемией под контроль, укрепив глобальное здравоохранение», – приводит слова Псаки ТАСС.
Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи 21 января примет участие в заседании исполнительного комитета ВОЗ в виртуальном формате.
Кроме того, Байден продлевает мораторий на выселение граждан, оказавшихся без средств в результате вызванного коронавирусом кризиса. «Пандемия также ударила по миллионам американцев, которые брали федеральные займы на обучение. Президент обратился к министерству образования за продлением заморозки выплат по образовательным кредитам», – добавила пресс-секретарь Белого дома.
Помимо этого, Соединенные Штаты возвращаются к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, прекращается режим чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе и федеральное финансирование строительства ограждений на границе с Мексикой. Среди других мер – отмена проекта по прокладке нефтепровода Keystone XL между США и Канадой, снятие запрета на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран.
«Вводится мораторий на сдачу в аренду территорий Арктической зоны для [добычи] нефти и природного газа, правительством предпринимаются усилия по обеспечению расового равенства, – сказала Псаки. – Президент поручил министру внутренней безопасности в консультации с генеральным прокурором принять все надлежащие меры для укрепления программы защиты детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми. Сегодня президент также отправил в Конгресс законопроект о гражданстве для мигрантов, предоставляющий усердно работающим людям, живущим здесь десятилетиями, возможность получения гражданства».
Накануне Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.
Напомним, 24 марта 2015 года Псаки провела последний брифинг в качестве представителя Госдепартамента США. Ранее стало известно о назначении Псаки директором по коммуникациям в администрации президента США Барака Обамы.
Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США
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Усилия американских властей по вакцинации населения от нового коронавируса были до сих пор провальными, заявил президент США Джозеф Байден в ходе выступления в Белом доме.
По словам Байдена, «в то время как вакцина вселяет столько надежд, ее распространение [в США] до сих пор было удручающе провальным». «Ситуация продолжит ухудшаться, прежде чем все станет лучше. <...> Общее число жертв в следующем месяце, вероятно, превысит 500 тыс. Число случаев заражения продолжит расти», – приводит слова президента США ТАСС.
«Мы видели трагические результаты прошлых неудач», – добавил Байден, представляя свою стратегию борьбы с распространением нового коронавируса в США. «Я понимаю, почему многие губернаторы, мэры, должностные лица <...> чувствуют себя так, как будто они остались одни, без четкого национального плана, чтобы вывести их из кризиса», – считает демократ. «Мы пройдем через это, <...> мы победим эту пандемию. Помощь уже в пути», – заверил глава новой американской администрации, пообещав, среди прочего, вакцинировать 100 млн американцев в течение следующих 100 дней.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено более 24,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 408 тыс. человек.
Ранее инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предупредила, что число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек.
Напомним, во вторник в Калифорнии выявили новую разновидность коронавируса (CAL.20C). Кроме того, на прошлой неделе американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали распространение в США «британского» штамма коронавируса. Помимо этого, ученые из университета Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.
В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Трамп нашел утешение после сложения президентских полномочий
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Первый день после сложения полномочий президента США и отъезда из Белого дома Дональд Трамп провел на поле для гольфа во Флориде.
Бывший хозяин Белого дома прибыл на территорию Международного гольф-клуба Трампа в Уэст-Палм-Биче в четверг в сопровождении конвоя из почти 12 черных внедорожников. По словам источника, перед этим Трамп провел ночь в своей резиденции Мар-о-Лаго во Флориде, пишет The Washington Examiner.
Трамп известен своей любовью к гольфу, он зачастую отдыхал на своем гольф-курорте и во время президентского срока. Знакомые Трампа, игравшие с ним в гольф, оценивают его уровень игры как высокий – учитывая возраст и тот факт, что он не профессионал, передает «Интерфакс».
Дональд Трамп с супругой Меланьей 20 января вылетели из Белого дома. В тот же день Джо Байден вступил в должность 46-го президента США. В своей инаугурационной речи Байден заявил о намерении Штатов возобновить активное взаимодействие с остальным миром, а также пообещал, что Америка будет «вести за собой, подавая пример».
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Посол России в США назвал условие встречи Путина и Байдена
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Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть, в том числе, от эпидемиологической ситуации, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».
Антонов добавил, что вне зависимости от чего-либо любые планы подлежат обсуждению и согласованию с новой администрацией США.
До сих пор контактов между Путиным и Байденом не было, но 15 декабря российский лидер поздравил его с победой на выборах президента США.
Между тем, бывший главный советник Белого дома по России и свидетель по импичменту Дональду Трампу Фиона Хилл порекомендовала Джо Байдену не относиться к России пренебрежительно, как это, по ее мнению, делала администрация экс-лидера Соединенных Штатов Барака Обамы.
Новая администрация США заявила о намерении продлить СНВ на пять лет
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Администрация президента США Джо Байдена хочет продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет, сообщила The Washington Post.
«Президент Байден добивается продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия 5 февраля», – цитирует РИА «Новости» американское издание.
Россия отреагировала на заявления кандидата на пост госсекретаря США Тони Блинкена о возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).
«То, что Блинкен уже заявил о готовности заняться вплотную продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях, это позитивный сигнал, который мы приветствуем», – приводит РИА «Новости» слова постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, сказанные им в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее МИД России сообщил, что Россия считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок. В министерстве также заявили о необходимости сфокусировать внимание Москвы и Вашингтона на «всех видах наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, с особым акцентом на средства, применимые в первом контрсиловом ударе по национальной территории сторон».
Бывший советник Трампа назвал его худшим президентом в истории США
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Действующий глава американской администрации Дональд Трамп войдет в историю как худший президент США, заявил его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон.
«Да, я думаю, что Трамп точно войдет в историю как худший президент США», – сказал Болтон интервью немецкому новостному порталу t-online, передает ТАСС.
Он назвал «очень печальным днем для Америки» штурм Капитолия в Вашингтоне.
Тем не менее он не считает правильным импичмент против Трампа. «Самым страшным наказанием для Трампа было бы в будущем просто игнорировать его. Импичмент ведет к обратному», – полагает Болтон.
На прошлой неделе импичмент Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в палате представителей. Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.
Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Трамп выступил с прощальной речью в качестве президента США
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Действующий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп выступил с прощальной речью, отметив достижения уходящей американской администрации и заявив о намерении передать власть новой администрации в полдень в среду.
«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей. <...> Теперь, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали: движение, которое мы начали, только начинается», – приводит ТАСС выдержки из речи Трампа, текст которой распространила пресс-служба Белого дома.
Действующий президент США отметил, что за время нахождения на посту главы американской администрации он восстановил мощь и лидерство США внутри страны и за рубежом. «Мы построили величайшую экономику в мировой истории», – заявил Трамп. «Мы вдохнули новую жизнь в наши альянсы и мобилизовали страны мира на то, чтобы противодействовать Китаю как никогда прежде», – сказал американский лидер.
Трамп также вновь осудил штурм Капитолия. «Все американцы были в ужасе от нападения на Капитолий. Политическое насилие – это атака на все то, что чтят американцы. С этим никогда нельзя мириться», – подчеркнул американский лидер.
«Наша повестка была не о правых или левых, не о республиканцах или демократах, а о благе для страны, что означает для всей страны, – отметил Трамп. – Я принимал серьезные битвы, тяжелейшие сражения, самые сложные решения, – потому что вы избрали меня это делать».
Ранее стало известно, что Трамп записал прощальное обращение в ранге президента США. Напомним, избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден выступил с речью на аэродроме базы Национальной гвардии США в окрестностях города Уилмингтон в штате Делавэр, после чего вылетел в Вашингтон. Инаугурация состоится в полдень 20 января.
Эксперт: Первые указы Байдена направлены против наследия Трампа
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«Введенные меры направлены на отмену наследия Трампа и бьют по традиционной базе республиканцев, энергетике и автопрому», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя первые 15 указов, подписанные новым президентом США Джозефом Байденом.
«Основное направление в первых указах Джо Байдена – отмена наследия экс-главы США Дональда Трампа. Новые меры бьют по энергетике и помогают нелегальным мигрантам. Что касается помощи самим американцам – все не так хорошо», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Бывший официальный представитель Госдепа времен Барака Обамы Джен Псаки провела первый брифинг в новой должности пресс-секретаря Белого дома и рассказала о первых 15 указах президента Байдена.
Документы, в числе прочего, отменяли решения предыдущего президента Трампа. США возвращаются к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, прекращается режим ЧП на американо-мексиканской границе и отменяется финансирование строительства стены, снимается запрет на въезд в Соединенные Штаты граждан ряда мусульманских стран.
Обращают на себя внимание экономическая и миграционная часть пакета указов, отметил Дробницкий. «В плане экономики больше всего досталось энергетике и автопрому – тому, что составляет экономическую базу республиканцев. Новый президент отменил послабления по экологическим нормам для автомобилей, введенные Трампом. Во многом это коснется любимых автомобилей глубинки, где живут республиканские избиратели», – отметил политолог.
«Кроме того, Байден остановил строительство трубопровода Keystone XL, который идет из Канады в США. Также приостановлено бурение на арктическом шельфе. Это удар по традиционному энергетическому сектору. Он считается республиканским», – пояснил собеседник.
Говоря о миграции, американист отметил, что избранный глава США возобновил программу DACA для нелегальных мигрантов, которые прибыли несовершеннолетними на территорию США. Им будет предложен путь гражданства, возможно, достаточно быстрый, полагает Дробницкий.
«Прекращены соответствующие депортации. Кроме того, в переписи населения для расчета избирательных округов теперь будут также учитываться нелегальные мигранты, живущие на территории этих округов. Это беспрецедентный ход, – подчеркнул эксперт. – Если Обама пытался это сделать аккуратно и подспудно, то Байден – открыто и напрямую».
Политолог напомнил, что также Байден отменил указ о запрете на въезд на территорию США людей из семи стран, признанных наиболее опасными с точки зрения террористической угрозы. «На самом же деле, проверка людей из этих стран была уже налажена, поэтому это больше символический ход, – убежден американист. – А вот перепись нелегальных мигрантов – это серьезно. А шаг к предоставлению им гражданства – это в итоге как минимум 11-12 млн человек – избирателей, лояльных Демократической партии.
В среду Байден вступил в должность 46-го президента США, приняв присягу в оцепленном военными Вашингтоне. Газета ВЗГЛЯД анализировала первые решения нового американского лидера и ближайшие перспективы отношений Соединенных Штатов и России.
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Лидер республиканцев обвинил Трампа в беспорядках в США
Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл считает, что президент Дональд Трамп спровоцировал толпу на участие в беспорядках у Капитолия 6 января.
«Толпе внушили ложь, толпа была спровоцирована президентом [США Дональдом Трампом] и другими влиятельными людьми», – сказал он, выступая на заседании верхней палаты законодательного органа, передает ТАСС.
Республиканец напомнил, что Конгресс США 6 января утвердили на заседании «выбор гражданами 46-го президента». «У нас будет мирная и успешная инаугурация», – отметил Макконнелл, ранее считавшийся одним из сторонников Трампа.
Инаугурация избранных президента Джозефа Байдена и вице- президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия.
Сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, 6 января ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Трамп с женой покинули Белый дом
Действующий американский президент Дональд Трамп с супругой Меланьей во вторник вылетели из Белого дома. Позднее в этот же день после инаугурации сюда въедет новый глава государства Джо Байден.
Супруги вылетели на вертолете с лужайки перед Белым домом, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.
По данным канала, Трамп направляется на авиабазу Эндрюс, позже пара направится в Палм-Бич, штат Флорида, где, как сообщали ранее СМИ, 45-й президент США намерен поселиться и где он зарегистрирован.
Во Флориде находится резиденция Трампа Мар-а-Лаго, где он во время президентства регулярно проводил выходные и праздники. Это второй по величине особняк во всем штате и 22-й – во всех США. Здание с видом на Атлантический океан построено в 1927 году, в нем почти 130 комнат и зал приемов. На территории есть бассейн и пять теннисных кортов. Трамп занимает часть этого здания в закрытой от других зоне. Там также расположен закрытый клуб. По оценкам Forbes, стоимость особняка составляет 160 млн долларов (около 11,8 млрд рублей).
Накануне Трамп выступил с прощальной речью, отметив достижения уходящей американской администрации и заявив о намерении передать власть новой администрации в полдень в среду. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится в полдень 20 января (20.00 мск в среду). Первые указы Байдена, которые он планирует подписать в день инаугурации, будут нацелены на то, чтобы изменить «политическое наследие Дональда Трампа».
Трамп задумался о создании новой политической партии
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Действующий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп в последнее время обсуждал с единомышленниками возможность создания в США новой политической партии, сообщила The Wall Street Journal.
По информации источников издания, Трамп хотел бы назвать новое политическое объединение «Патриотической партией», передает ТАСС.
Как отмечает издание, у Трампа начались разногласия с Республиканской партией после того, как несколько его однопартийцев, включая лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла, обвинили действующего американского президента в провоцировании толпы на участие в беспорядках у Капитолия 6 января.
Накануне лидер республиканцев в Сенате США обвинил Трампа в беспорядках у Капитолия.
Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал указ об отмене решения Дональда Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Associated Press.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ, передает ТАСС.
В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что решение Байдена вернуть США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) поможет борьбе с пандемией и справедливому распределению вакцин от коронавируса в мире.
«Генеральный секретарь приветствует возвращение США к работе с Всемирной организацией здравоохранения, – говорится в заявлении генсека ООН. – Поддержка ВОЗ абсолютно принципиальна для скоординированных усилий всего мира по ответу на пандемию COVID-19». «С учетом того, что вакцины играют принципиальную роль в борьбе с вирусом, поддержка со стороны США механизма COVAX («Ковакс») придаст динамику усилиям по равному доступу к вакцинам всех стран», – полагают в ООН.
Гутерриш также приветствовал политику Байдена в отношении мигрантов и беженцев. «Он надеется, что США присоединятся к Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции», – отмечается в сообщении.
Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом.
Напомним, 29 мая 2020 года Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. При этом советник Трампа по нацбезопасности назвал ВОЗ «коррумпированной организацией под контролем компартии Китая». Москва в свою очередь обвинила Вашингтон в нанесении удара по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация.