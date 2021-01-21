Из Москвы за год выслали более 7 тыс. иностранцев

Из Москвы в результате нарушений правил пребывания на территории России были высланы более 7 тыс. граждан других государств в 2020 году, сообщил руководитель столичного главка полиции Олег Баранов на расширенной коллегии ГУ МВД.

Кроме того, сообщил он, с миграционного учета в связи с установлением фактов фиктивной постановки снято практически 150 тыс. иностранцев, передает ТАСС.

Баранов отметил, что результатом этих мер стало сокращение преступлений, совершаемых иностранцами в столице. В частности, числа убийств – на 8%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 20%, разбоев – на 19%, грабежей – на 5%, вымогательств – на 54%.

Между тем ранее в четверг первый замминистра внутренних дел Александр Горовой сообщил, что в российской столице зафиксирован «серьезный дефицит» иностранной рабочей силы, в связи с чем власти начали работу по набору граждан Узбекистана и Таджикистана на стройки.

В середине января президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки.

В 2020 году Россия лишилась порядка 3-5 млн трудовых мигрантов, что, по оценке МВД, составляет около трети или даже половины от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике.