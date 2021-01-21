В Белом доме раскритиковали КНР за санкции против администрации Трампа

Взгляд
21 января, четверг  |  Последнее обновление — 07:57  |  vz.ru
Разделы

Газпром раскрыл инвесторам правду о «Северном потоке – 2»

Трубоукладчик «Фортуна» может из-за санкций лишиться необходимой ему страховки Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press
Во вторник «Северный поток – 2» подвергся новому удару со стороны уходящей администрации США – на судно-трубоукладчик и владеющую им компанию были наложены санкции. Под угрозой новых карательных мер проект покинул один из немецких инженерных концернов. На этом фоне Газпром тоже выступил с тревожным заявлением о пессимистичном варианте развития событий вокруг «Северного потока – 2». Подробности...
Перейти в раздел…

Запад готовит Навального к развалу России

Навальный видит себя на вершине власти, но у его кураторов на Западе иные планы Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Коллективный Запад хором потребовал отпустить блогера Алексея Навального на свободу. В США и Евросоюзе о скандальном блогере говорят как о мощной политической фигуре. Но зачем Западу нужен Навальный и к какой миссии готовят его иностранные кураторы? Подробности...
Перейти в раздел…

Как иностранные спецслужбы тиражируют фальшивки о России

За «гражданской журналистикой» виден след спецслужб Запада Str/Global Look Press
Возвращение Алексея Навального в Россию заставляет вспомнить всю историю дезинформации о причинах появления блогера в Германии. В частности, соответствующие «расследования» иностранных представителей «гражданской расследовательской журналистики». В чем принципиальные проколы и ошибки подобных «расследований» и почему их следы прямо ведут к иностранным спецслужбам? Подробности...
Перейти в раздел…

США готовят Прибалтику к войне с Россией

США перевооружают страны Прибалтики kaitseministeerium.ee
Страны Прибалтики призывают США перейти к новому этапу военного противостояния с Россией – от временного к постоянному размещению американских войск в регионе. Какие меры военного усиления предпринимаются Латвией, Литвой и Эстонией, сколько денег на это тратят Соединенные Штаты – и как в Прибалтике объясняют происходящее? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
Перейти в раздел…

Запад пользуется доверчивостью россиян

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Русские должны ненавидеть свою власть, свое государство, тогда Россия погрузится в смуту и ослабнет. Казалось бы, против такого примитивного приема у русских давно уже должно было выработаться противоядие. Подробности...
Обсуждение: 154 комментария

Если уж хоккей – то хоккей, а не шоу-бизнес

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Конфуз с ЧМ по хоккею, как бы он ни был обиден для нас и наших братьев-белорусов, да и для чиновников ИИХФ тоже, – на самом деле весьма своевременное, полезное, хотя и не дружественное понуждение к рациональной ревизии своих представлений о международном престиже, к отказу от имитаций. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Америка переживает подростковый кризис

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Увлеченный борьбой американский истеблишмент на какое-то время станет менее активным на международном поле – не на словах, но на деле. Но расслабляться России или Китаю не надо: если раньше проблемой для мира была американская внешняя политика, то теперь – уже сами по себе США. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

НАТО вызывает рак

Ноутбук для российских спецслужб

Пора раздать ковид-паспорта

Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден-младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
Подробности...

Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
Подробности...

Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли вводить COVID-паспорта для переболевших коронавирусом или сделавших прививку?
  • Нужно

  • Не нужно

  • Еще не определился
Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии?
  • С одобрением

  • С неодобрением

  • С безразличием
Когда вы убираете из квартиры новогоднюю елку?
  • Сразу после 1 января

  • После Старого нового года

  • На Крещение

  • Не раньше февраля
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ
    Байден назначил врио госсекретаря США Китай ввел санкции против Помпео и еще 27 граждан США Эксперт объяснил, почему Абхазия не выдает России убийц Япончика Псковские медики спасли пациента с поражением 90% легких
    Подтверждена эффективность вакцины «Спутник V» против всех штаммов COVID Сноуден отреагировал на отказ Трампа помиловать его Глава СПЧ оценил идею ковид-паспортов В Германии запретили умерщвлять новорожденных цыплят
    Количество отравившихся школьников в Подмосковье резко возросло В грузинской оппозиции произошел раскол из-за денег Нидерланды собрались ввести комендантский час из-за COVID-19 В России запретили аниме-сериалы «Тетрадь смерти» и «Инуяшики»

    Главная тема


    Бунт сделал Байдена сильным и опасным

    отключение линий


    Телефонную связь в генконсульстве России в Нью-Йорке не восстановили до сих пор

    антитеррористическая операция


    НАК: В составе банды ликвидированного Бютукаева были боевики с Украины

    юбилей телеведущей


    Кононенко сравнил Бузову с Пэрис Хилтон и Мадонной

    Видео

    горячие точки


    Байден развяжет войну для решения внутренних проблем США

    ПАК ДА


    Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков

    «Буря в пустыне»


    США наказали Саддама как «отвязавшегося шакала»

    политические игры


    Лишение Минска хоккейного ЧМ стало ударом и по Лукашенко, и по России

    Второй рейх


    Берлину нужно вернуться к заветам Бисмарка

    не расслабляться


    Тимофей Бордачёв: Америка переживает подростковый кризис

    белорусский чемпионат


    Андрей Сорокин: Если уж хоккей – то хоккей, а не шоу-бизнес

    старый прием


    Петр Акопов: Запад пользуется доверчивостью россиян

    на ваш взгляд


    Нужно ли вводить COVID-паспорта для переболевших коронавирусом или сделавших прививку?

    В Белом доме раскритиковали КНР за санкции против администрации Трампа

       21 января 2021, 06:58
    Фото: B. Trotzki/
    www.imago-images.de/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме в новой американской администрации Джозефа Байдена назвала непродуктивным решение Китая ввести санкции в отношении 28 граждан США, включая бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео, сообщило Reuters.

    «Введение этих санкций в день инаугурации – это, судя по всему, попытка игры, направленной на внесение раскола между двумя партиями», – приводит слова представительницы СНБ Эмили Хорн ТАСС.

    «Американцам, принадлежащим к обеим партиям, следует подвергнуть критике этот непродуктивный и циничный шаг. Президент Байден надеется на работу с лидерами обеих партий с тем, чтобы Америка была в состоянии переиграть Китай в соперничестве», – считает Хорн.

    Накануне МИД Китая объявил о введении санкций в отношении американских граждан, в том числе против Майкла Помпео, занимавшего пост госсекретаря США в администрации Трампа. В список, помимо Помпео, вошли глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, постоянный представитель США при ООН Келли Крафт, экс-глава Минздрава США Алекс Азар и экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. В заявлении отмечается, что указанным лицам, членам их семей, а также связанным с ними компаниям и организациям запрещено въезжать на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао, а также вести дела в КНР.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

    Сноуден отреагировал на отказ Трампа помиловать его

    20 января 2021, 16:58

    Текст: Ольга Никитина

    Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден жестко высказался о действующем президенте США Дональде Трампе в связи с тем, что тот не включил его в список помилованных лиц.

    «Я ничуть не расстроен тем, что остался без помилования со стороны человека, который никогда не знал любви, за которую не платил. Но его оставшиеся сторонники никогда не должны прощать, что этот человек с самодовольной улыбкой не помиловал людей, говорящих правду, в гораздо более отчаянных обстоятельствах», – написал Сноуден в Twitter.

    Ранее Белый дом опубликовал обширный список лиц, которых президент Трамп помиловал до своего ухода с должности. В него вошли бывший советник Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк и многие другие. Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70. При этом Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности и ЦРУ Эдварда Сноудена. В список, несмотря на информацию многих СМИ, также не вошли ни сам Трамп, ни члены его семьи, ни адвокат Руди Джулиани. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила сожаление по поводу отсутствия россиян в этом списке.

    Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

    В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре Сноуден заявил, что решил получить российское гражданство, чтобы не расставаться с сыном.

    Коментарии (41)

    Бывший советник Трампа назвал его худшим президентом в истории США

       19 января 2021, 18:22
    Фото: Evan Vucci/АР/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Действующий глава американской администрации Дональд Трамп войдет в историю как худший президент США, заявил его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон.

    «Да, я думаю, что Трамп точно войдет в историю как худший президент США», – сказал Болтон интервью немецкому новостному порталу t-online, передает ТАСС.

    Он назвал «очень печальным днем для Америки» штурм Капитолия в Вашингтоне.

    Тем не менее он не считает правильным импичмент против Трампа. «Самым страшным наказанием для Трампа было бы в будущем просто игнорировать его. Импичмент ведет к обратному», – полагает Болтон.

    На прошлой неделе импичмент Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в палате представителей. Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.

    Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.

    Коментарии (26)

    Политолог: Twitter должен заблокировать аккаунты Навального и его сторонников

    18 января 2021, 20:20

    Текст: Андрей Самохин

    «Хотелось бы увидеть, как Twitter блокирует призывы Навального, услышать от из уст администрации этой соцсети, как она возмущена. Ведь нельзя же призывать к массовым беспорядкам. Но, конечно, Twitter так не поступит», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя призывы блогера Алексея Навального к кампании уличных протестов.

    «Как ранее объяснил экс-президент США Джордж Буш-младший, в Америке нельзя устраивать массовые беспорядки, зато так можно себя вести в «банановых» государствах. Таковыми американцы, видимо, нас, россиян, и считают. И Навальный считает Россию «банановой республикой», – пояснил профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

    «Конечно, дико, когда над действующим президентом США и над конституцией американской, которая гарантирует свободу слова, вдруг воцаряются национальные корпорации, интернет-гиганты. Законы страны пишутся абсолютно для всех, и когда говорится о свободе слова, то это относится в том числе, и к частным корпорациям, и к социальным сетям, а не только к прессе. В принципе, злонамеренные субъекты в социальных сетях действительно должны блокироваться, – те, кто призывает к волнениям, к мятежу. Но Трамп, например, ни к беспорядкам, ни к мятежу не призывал. А вот Навальный призывает к выходу своих сторонников на улицы, к незаконным митингам, по сути – к массовым беспорядкам. Здесь нарушение закона, и такое нужно блокировать, как, кстати, и аккаунты всех его сторонников», – считает Матвейчев.

    «Обратите внимание – Навальный находится, так сказать, «в застенках, в страшных пыточных камерах», но при этом спокойно пользуется социальными сетями. Да еще и пользуется ими для того, чтобы призывать к кампании массового неповиновения. По сути он переступает и через Конституцию, через Уголовный кодекс. Срок, что ли, побольше хочет получить?», – недоумевает Матвейчев.

    Ранее в понедельник блогер Алексей Навальный, находясь в здании отделения полиции в Химках, обнародовал обращение, в котором призвал своих сторонников выходить на улицу и «сопротивляться».

    Напомним, в понедельник по ходатайству ФСИН Химкинский городской суд отправил Навального под арест на месяц. В ходе заседания представитель МВД заявила о многократных нарушениях условий испытательного срока, допущенных Навальным, о предупреждениях, которые делались ему и его адвокату.

    Ранее Навального, который был обязан являться на регистрацию в УФСИН дважды в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут замене условного срока на реальный. Член Общественной палаты, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».

    9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи президента США Дональда Трампа. В администрации сообщили, что действие учетной записи Трампа «приостановлено на постоянной основе из-за опасности нового подстрекательства к насилию». В ответ Трамп обвинил Twitter в ограничении свободы слова. Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям.

    Коментарии (28)

    Трамп выступил с прощальной речью в качестве президента США

       19 января 2021, 23:58
    Фото: Bill Ingalls/Nasa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Действующий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп выступил с прощальной речью, отметив достижения уходящей американской администрации и заявив о намерении передать власть новой администрации в полдень в среду.

    «На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей. <...> Теперь, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали: движение, которое мы начали, только начинается», – приводит ТАСС выдержки из речи Трампа, текст которой распространила пресс-служба Белого дома.

    Действующий президент США отметил, что за время нахождения на посту главы американской администрации он восстановил мощь и лидерство США внутри страны и за рубежом. «Мы построили величайшую экономику в мировой истории», – заявил Трамп. «Мы вдохнули новую жизнь в наши альянсы и мобилизовали страны мира на то, чтобы противодействовать Китаю как никогда прежде», – сказал американский лидер.

    Трамп также вновь осудил штурм Капитолия. «Все американцы были в ужасе от нападения на Капитолий. Политическое насилие – это атака на все то, что чтят американцы. С этим никогда нельзя мириться», – подчеркнул американский лидер.

    «Наша повестка была не о правых или левых, не о республиканцах или демократах, а о благе для страны, что означает для всей страны, – отметил Трамп. – Я принимал серьезные битвы, тяжелейшие сражения, самые сложные решения, – потому что вы избрали меня это делать».

    Ранее стало известно, что Трамп записал прощальное обращение в ранге президента США. Напомним, избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден выступил с речью на аэродроме базы Национальной гвардии США в окрестностях города Уилмингтон в штате Делавэр, после чего вылетел в Вашингтон. Инаугурация состоится в полдень 20 января.

    Коментарии (27)

    Трамп записал прощальное видеообращение

       19 января 2021, 07:27
    Фото: Shealah Craighead/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Действующий президент США Дональд Трамп записал прощальное видеообращение в ранге главы вашингтонской администрации.

    Как сообщает CNN со ссылкой на источник, окончательные сроки обнародования послания еще не определены, передает ТАСС. Отмечается, что в своем выступлении Трамп перечислил наиболее существенные, по его мнению, достижения на посту президента.

    Также в обращении упоминается «новая администрация», однако контекст высказывания о команде избранного президента Джозефа Байдена не уточняется.

    Инаугурация Байдена и избранной вице-президентом США Камалы Харрис намечена на 20 января.

    6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. 

    В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.

    Коментарии (29)

    Лидер республиканцев обвинил Трампа в беспорядках в США

    19 января 2021, 22:37

    Текст: Ксения Панькова

    Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл считает, что президент Дональд Трамп спровоцировал толпу на участие в беспорядках у Капитолия 6 января.

    «Толпе внушили ложь, толпа была спровоцирована президентом [США Дональдом Трампом] и другими влиятельными людьми», – сказал он, выступая на заседании верхней палаты законодательного органа, передает ТАСС.

    Республиканец напомнил, что Конгресс США 6 января утвердили на заседании «выбор гражданами 46-го президента». «У нас будет мирная и успешная инаугурация», – отметил Макконнелл, ранее считавшийся одним из сторонников Трампа.

    Инаугурация избранных президента Джозефа Байдена и вице- президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия.

    Сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, 6 января ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

    Коментарии (21)

    Трамп подписал указ о предотвращении госзакупок беспилотников у России

       19 января 2021, 03:30
    Фото: Shealah Craighead/White House/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп подписал указ, в котором говорится о недопустимости госзакупок беспилотников у «иностранных противников США».

    В указе говорится, что политикой США является «предотвращение использования денег налогоплательщиков» для подобных закупок. Как сказано в документе, такие беспилотники «представляют собой неприемлемый риск», так как производятся «иностранными противниками» Вашингтона, либо содержат их «программное обеспечение или критические электронные компоненты». Подчеркивается, что нужно способствовать «местному производству БПЛА», передает РИА «Новости».

    «Термин «иностранный противник» подразумевает КНДР, Иран, Китай, Россию или, как определит министерство торговли, любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятной для национальной и экономической безопасности США», – приводит ТАСС текст указа.

    Отмечается, что БПЛА в США «используются правоохранительными органами и для оказания помощи при стихийных бедствиях». Использование беспилотников, «произведенных противниками, угрожает национальной и экономической безопасности» страны, говорится в документе.

    Напомним, России удалось существенно сократить отставание от США по беспилотникам.

    Коментарии (12)

    Заблокированная в США соцсеть Parler возобновила работу на российском хостинге

    19 января 2021, 12:51

    Текст: Алина Назарова

    Популярный у сторонников Дональда Трампа сайт сервиса микроблогов Parler, хостинг которого прекратила корпорация Amazon, вновь заработал на хостинге, принадлежащем российской компании DDoS-Guard.

    Основной функционал сайта пока по-прежнему недоступен: пользователей встречает заявление администрации соцсети о том, что она «решит любую стоящую перед ней проблему» и скоро «поприветствует всех».

    «Кажется, наступил подходящий момент напомнить вам всем – и сторонникам, и противникам – зачем мы запустили эту платформу. Мы верим в первостепенное значение конфиденциальности и неотъемлемость свободы слова, особенно в социальных медиа. Мы всегда стремились предоставить доступ к беспристрастному общественному пространству, где частные лица могут использовать и реализовывать данные права. Мы решим любую стоящую перед нами задачу и вскоре планируем поприветствовать вас снова. Мы не дадим гражданскому осуждению умереть!» – говорится в сообщении на сайте, передает РИА «Новости».

    Как рассказал Reuters эксперт по IT-инфраструктуре Рональд Гилметт, теперь в адресной записи домена parler.com указан IP-адрес, принадлежащий российской компании DDoS-Guard. Согласно информации на сайте DDoS-Guard, компания с 2011 года представляет «услуги по обеспечению защиты от DDoS-атак и доставке контента». По данным СПАРК, ООО «ДДОС-ГВАРД» зарегистрировано в Ростове-на-Дону и принадлежит в равных долях Евгению Марченко и Дмитрию Сабитову, пишет Forbes. Среди клиентов компании есть Минобороны России, радиостанция «Эхо Москвы» и газета «Аргументы и факты», сообщает издание TAdviser.

    Как отмечает The Guardian, до недавнего времени клиентом DDoS-Guard был сайт 8kun, ранее известный как 8chan, который, по данным издания, был одной из платформ, использованных радикалами в США для организации атаки на здание Конгресса. На прошлой неделе DDoS-Guard перестал сотрудничать с хостинговой компанией 8kun, VanwaTech.

    Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler. Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании – Amazon Web Services – отключил Parler от своего хостинга.

    Коментарии (15)

    Трамп задумался о создании новой политической партии

       20 января 2021, 06:57
    Фото: Chirag Wakaskar/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Действующий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп в последнее время обсуждал с единомышленниками возможность создания в США новой политической партии, сообщила The Wall Street Journal.

    По информации источников издания, Трамп хотел бы назвать новое политическое объединение «Патриотической партией», передает ТАСС.

    Как отмечает издание, у Трампа начались разногласия с Республиканской партией после того, как несколько его однопартийцев, включая лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла, обвинили действующего американского президента в провоцировании толпы на участие в беспорядках у Капитолия 6 января.

    Накануне лидер республиканцев в Сенате США обвинил Трампа в беспорядках у Капитолия.

    Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

    Коментарии (11)

    Трамп с женой покинули Белый дом

    20 января 2021, 16:40

    Текст: Ольга Никитина

    Действующий американский президент Дональд Трамп с супругой Меланьей во вторник вылетели из Белого дома. Позднее в этот же день после инаугурации сюда въедет новый глава государства Джо Байден.

    Супруги вылетели на вертолете с лужайки перед Белым домом, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

    По данным канала, Трамп направляется на авиабазу Эндрюс, позже пара направится в Палм-Бич, штат Флорида, где, как сообщали ранее СМИ, 45-й президент США намерен поселиться и где он зарегистрирован.

    Во Флориде находится резиденция Трампа Мар-а-Лаго, где он во время президентства регулярно проводил выходные и праздники. Это второй по величине особняк во всем штате и 22-й – во всех США. Здание с видом на Атлантический океан построено в 1927 году, в нем почти 130 комнат и зал приемов. На территории есть бассейн и пять теннисных кортов. Трамп занимает часть этого здания в закрытой от других зоне. Там также расположен закрытый клуб. По оценкам Forbes, стоимость особняка составляет 160 млн долларов (около 11,8 млрд рублей).

    Накануне Трамп выступил с прощальной речью, отметив достижения уходящей американской администрации и заявив о намерении передать власть новой администрации в полдень в среду. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится в полдень 20 января (20.00 мск в среду). Первые указы Байдена, которые он планирует подписать в день инаугурации, будут нацелены на то, чтобы изменить «политическое наследие Дональда Трампа».

    Коментарии (28)

    Эксперт усомнился в способности Трампа создать новую партию

       20 января 2021, 11:56
    Фото: Jae C. Hong/AP/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    «Партия – это не только избиратели, но и спонсоры, чьи финансы позволяют проводить успешные избирательные кампании. Сомневаюсь, что Трамп способен самостоятельно профинансировать свою партию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о якобы планах Дональда Трампа создать «Патриотическую партию».

    «У Трампа есть устойчивая поддержка избирателей, которые ему верны. Он уходит со своего поста в расколотой стране, причем раскол проходит в значительной степени по вопросу отношения к его личности. И хотя на этом политическая судьба Трампа не заканчивается, он вряд ли уживется в Республиканской партии», – сказал политолог-американист Борис Межуев.

    «Если говорить о новой партии, то нужно понимать, что такая организация не состоит лишь из избирателей. Партия – это крупные деньги и спонсоры, чьи финансы позволяют проводить успешные избирательные кампании. Сомневаюсь, что Трамп способен самостоятельно профинансировать свою партию. Ему необходимо обеспечить наличие выдвиженцев во всех штатах. Сможет ли он собрать людей, которые рискнут вложиться в его партию? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Трампа оставили многие», – отметил эксперт.

    «Также я не верю в трехпартийную систему в США. В свое время в результате раскола Республиканской партии появилась Прогрессивная партия во главе с Теодором Рузвельтом, однако в 1912 году он проиграл президентскую кампанию демократу Вудро Вильсону. Схожую попытку уже в 1992 году предпринял Росс Перо, однако и это не принесло никаких значимых результатов», – напомнил собеседник.

    «Единственный вариант, при котором партию Трампа может ждать успех – это если он одним ударом выбьет электоральную базу из-под Республиканской партии по примеру того, как в свое время республиканцы вышибли вигов. Но, повторюсь, здесь все зависит от финансовых возможностей Трампа», – заключил Межуев.

    Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило о том, что Дональд Трамп в последнее время обсуждал с единомышленниками возможность создания в США новой политической партии. По информации источников издания, Трамп хотел бы назвать новое политическое объединение «Патриотической партией».

    Отмечается, что у Трампа начались разногласия с Республиканской партией после того, как несколько его однопартийцев, включая лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла, обвинили действующего американского президента в провоцировании толпы на участие в беспорядках у Капитолия 6 января.

    В то же время сам Трамп во время выступления с прощальной речью в качестве президента США, отметил, что «движение, которое мы начали, только начинается». При этом он не стал уточнять, о каким именно движении идет речь.

    Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (7)

    Байден в первый день президентства собрался избавиться от «наследия Трампа»

    20 января 2021, 13:56

    Текст: Ольга Никитина

    Избранный президент США Джо Байден в первый день на посту планирует подписать ряд указов, чтобы изменить «политическое наследие Дональда Трампа».

    В частности, Байден планирует подписать указы о прекращении строительства стены с Мексикой, возвращении США в Парижское соглашение по климату и Всемирную организацию здравоохранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    Советники Байдена сообщают, что будущий американский лидер подпишет указы почти сразу после принесения присяги в Капитолии.

    Позднее на сайте переходной команды демократа появилось сообщение о том, что Байден сразу после инаугурации распорядится прекратить строительство стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. «В своей прокламации сегодня избранный президент Байден объявит о немедленном прекращении действия режима чрезвычайного положения, который был использован в качестве предлога для оправдания перенаправления средств из других фондов на строительство стены», – передает ТАСС текст заявления.

    В сообщении также сказано, что Байден намерен в среду подписать ряд других документов, смягчающих миграционную политику США. Речь идет о возвращении отсрочки депортации для молодых людей, которые были ввезены в США еще детьми. Она была введена при Бараке Обаме, но отменена при Трампе. Байден также подпишет указ, отменяющий введенные Трампом ограничения на въезд в США представителей ряда арабских и африканских стран.

    Накануне действующий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп выступил с прощальной речью, отметив достижения уходящей американской администрации и заявив о намерении передать власть новой администрации в полдень в среду. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится в полдень 20 января (20.00 мск в среду).

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (1)

    Лавров оценил блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

    18 января 2021, 11:50

    Текст: Алина Назарова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что последние события в США показали, что технологические гиганты ни в грош не ставят конституцию страны.

    «Последние события, в том числе в Соединенных Штатах, и в принципе в ситуации, когда полдюжины человек, создавших свои технологические империи, даже знать не хотят о том, какие права у них есть в своем государстве. Они сами определяют свои права на основе так называемых корпоративных норм и ни в грош не ставят конституции своих государств. Мы это наглядно видели в Соединенных Штатах. Это, конечно же, вызывает серьезную озабоченность», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации.

    В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter.

    Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа в крупнейших социальных сетях стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа. 

    Коментарии (9)

    Трамп и Байден поспорили об отмене ограничений на въезд в США

       19 января 2021, 04:26
    Фото: Niyi Fote/imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Действующий глава американского государства Дональд Трамп отменил связанные с коронавирусом ограничения на въезд в США для стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. В команде избранного президента США Джо Байдена уже заявили, что не позволят снять ограничения.

    Ограничения касались не граждан этих стран, а всех, кто побывал там в последние две недели. В прокламации Трампа сказано, что решение об отмене ограничений согласовано с минздравом – 12 января принято распоряжение, которое требует от въезжающих в США отрицательного теста на коронавирус. Трамп также подчеркнул, что страны Шенгена, Великобритания, Ирландия и Бразилия сотрудничали с США в реализации мер контроля по коронавирусу. По словам Трампа, их поведение «сильно контрастирует с поведением властей и государственных компаний» Китая и Ирана, которые отказываются сотрудничать с Вашингтоном и «делиться своевременной, точной информацией о распространении вируса», передает РИА «Новости».

    Решение Трампа должно вступить в силу 26 января. Однако представитель Байдена Джен Псаки уже заявила, что его администрация, руководствуясь «советом своей команды по здравоохранению», не собирается «снимать эти ограничения». Более того, планируется «ужесточить меры по общественному здравоохранению в международных поездках, чтобы сократить распространение COVID-19». Псаки подчеркнула, что ситуация с коронавирусом «ухудшается, а более заразные варианты (вируса) появляются по всему миру», поэтому сейчас «не время снимать ограничения на международные поездки».

    В декабре  Трамп высказался против введения в стране жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса по примеру Великобритании. Трамп заявлял, что берет на себя полную ответственность за ситуацию с коронавирусом в США, но при этом вновь возложил вину за начало пандемии на Китай.

    Коментарии (1)

    Надувная фигура Трампа появилась в Музее Лондона

       18 января 2021, 18:51
    Фото: Ray Tang/ZUMA/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Музей Лондона пополнил свою коллекцию надувной фигурой президента США Дональда Трампа, которая изображает Трампа как озлобленного ребенка в подгузнике с мобильным телефоном в руке.

    По словам директора музея Шерон Амент, фигура может стать частью «протестной коллекции», в состав которой уже входят объекты, рассказывающие о движении суфражисток и борцов за окружающую среду, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    В статье отмечается, что после того, как Трамп проиграл на выборах президента США, у музея попытались выкупить экспонат, однако, руководство музея отказалось от предложения.

    «Добавляя пузатого ребенка в свою коллекцию, мы тем самым отражаем настроения, которые царили в городе в день визита [Трампа], и запечатлеваем особенный момент [гражданского] сопротивления», – объяснила позицию музея Амент.

    Напомним, в 2018 году в небо над Лондон поднялась шестиметровая надувная фигура, изображающая президента США Дональда Трампа в виде злого малыша в подгузнике с мобильным телефоном в руках.  Шар был запущен на средства нескольких тысяч человек, выступающих против рабочего визита главы американской администрации в Великобританию. Он обошелся в 16 тыс. фунтов стерлингов (более 21 тыс. долларов). При этом инициативу одобрил мэр Лондона Садик Хан.

    Коментарии (3)
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •