В Белом доме раскритиковали КНР за санкции против администрации Трампа

«Хотелось бы увидеть, как Twitter блокирует призывы Навального, услышать от из уст администрации этой соцсети, как она возмущена. Ведь нельзя же призывать к массовым беспорядкам. Но, конечно, Twitter так не поступит», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя призывы блогера Алексея Навального к кампании уличных протестов.

«Как ранее объяснил экс-президент США Джордж Буш-младший, в Америке нельзя устраивать массовые беспорядки, зато так можно себя вести в «банановых» государствах. Таковыми американцы, видимо, нас, россиян, и считают. И Навальный считает Россию «банановой республикой», – пояснил профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

«Конечно, дико, когда над действующим президентом США и над конституцией американской, которая гарантирует свободу слова, вдруг воцаряются национальные корпорации, интернет-гиганты. Законы страны пишутся абсолютно для всех, и когда говорится о свободе слова, то это относится в том числе, и к частным корпорациям, и к социальным сетям, а не только к прессе. В принципе, злонамеренные субъекты в социальных сетях действительно должны блокироваться, – те, кто призывает к волнениям, к мятежу. Но Трамп, например, ни к беспорядкам, ни к мятежу не призывал. А вот Навальный призывает к выходу своих сторонников на улицы, к незаконным митингам, по сути – к массовым беспорядкам. Здесь нарушение закона, и такое нужно блокировать, как, кстати, и аккаунты всех его сторонников», – считает Матвейчев.

«Обратите внимание – Навальный находится, так сказать, «в застенках, в страшных пыточных камерах», но при этом спокойно пользуется социальными сетями. Да еще и пользуется ими для того, чтобы призывать к кампании массового неповиновения. По сути он переступает и через Конституцию, через Уголовный кодекс. Срок, что ли, побольше хочет получить?», – недоумевает Матвейчев.

Ранее в понедельник блогер Алексей Навальный, находясь в здании отделения полиции в Химках, обнародовал обращение, в котором призвал своих сторонников выходить на улицу и «сопротивляться».

Напомним, в понедельник по ходатайству ФСИН Химкинский городской суд отправил Навального под арест на месяц. В ходе заседания представитель МВД заявила о многократных нарушениях условий испытательного срока, допущенных Навальным, о предупреждениях, которые делались ему и его адвокату.

Ранее Навального, который был обязан являться на регистрацию в УФСИН дважды в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут замене условного срока на реальный. Член Общественной палаты, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».

9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи президента США Дональда Трампа. В администрации сообщили, что действие учетной записи Трампа «приостановлено на постоянной основе из-за опасности нового подстрекательства к насилию». В ответ Трамп обвинил Twitter в ограничении свободы слова. Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям.