Телефонную связь в генконсульстве России в Нью-Йорке не восстановили до сих пор Число жертв взрыва в центре Мадрида увеличилось 20 января 2021, 22:04

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Елизавета Булкина

В результате взрыва в Мадриде погибли три человека, пострадали 11, говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям испанской столицы. «Подтверждаются трое погибших и 11 раненых, которым была оказана помощь [скорой помощью] SAMUR. Один из них в тяжелом состоянии, ранения десяти легкие. Трое доставлены в больницы», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». Несколько зданий в районе ЧП эвакуированы в целях безопасности. Сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи с собаками, которые будут искать предположительно находящихся под завалами людей, и специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ TEDAX войдут в здание, когда это будет безопасно.



Заместитель председателя правительства сообщества Мадрид Игнасио Агуадо уточнил, что среди погибших – двое случайных прохожих, 85-летняя женщина и мужчина, а также еще один человек, личность которого не установлена. Сильный взрыв прогремел в среду в центре испанской столицы. По предварительной информации, инцидент произошел в доме престарелых в центральной части города. Жителей призвали покинуть район в связи с угрозой новых взрывов. Посольство России в Испании не получало сообщений о пострадавших в результате взрыва в Мадриде россиянах.

Названы трудности, с которыми столкнется жена Навального при выдвижении в Госдуму 20 января 2021, 11:14

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Супруга Алексея Навального Юлия в случае выдвижения в депутаты Государственной думы столкнется с моральным конфликтом позиций жены и кандидата, считает политолог Алексей Чеснаков. «По поводу кампании вокруг вероятного выдвижения Юлии Навальной кандидатом в депутаты Госдумы. Если отбросить все технологические нюансы, то сохраняется важный моральный содержательный конфликт позиций жены и кандидата. Для кандидата чем хуже Навальному, тем лучше. А для любящей жены такая позиция абсолютно неприемлема. Совместить эти две позиции сложно. Скорее невозможно», – написал политолог в Telegram. Ранее лидер движения «Патриоты Великого Отечества», публицист Николай Стариков выразил мнение, что блогер Алексей Навальный осознанно возвращается в Россию, чтобы его задержали в аэропорту, а его супруга Юлия на этом фоне объявила о приходе в политику по принципу Светланы Тихановской. В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Суга заявил о распространении суверенитета Японии на Южные Курилы 20 января 2021, 08:50

Фото: POOL/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Токио считает предметом переговоров с Москвой всю южную часть Курильских островов, на эти территории распространяется суверенитет Японии, считает премьер-министр страны Ёсихидэ Суга. «Северные территории (так в Японии называют южную часть Курил) – это острова, на которые распространяется наш суверенитет. Кроме того, предметом переговоров с Россией о мирном договоре является определение принадлежности всех четырех северных островов. Это последовательная позиция нашего правительства», – сказал он, передает ТАСС. По словам премьера, Япония продолжит развивать совместную с Россией хозяйственную деятельность на южной части Курил. Он подчеркнул, что такая деятельность не должна ущемлять юридические позиции обеих сторон. Ранее Ёсихидэ Суга заявил, что японское правительство намерено окончательно решить с Россией вопрос о южной части Курильских островов. В ноябре минувшего года глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Южными Курилами. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в декларации 1956 года четко сказано, что сначала Япония должна признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над всеми своими землями, включая и эти территории. Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о позиции России по вопросу мирного договора с Японией. В Германии оценили новое поколение Lada Niva 20 января 2021, 08:59

Фото: «На заводе»/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

Автомобиль Lada Niva является легендой, однако он уже устарел, пишет немецкий журналист Гернот Крампер в статье для журнала Stern. Крампер пишет, что, несмотря на насмешки, данная модель по-прежнему является одним из самых значимых внедорожников в мире, передает РИА «Новости». «Всякий раз, когда дело доходит до тяжелой работы в лесу и горах, российская машина выделяется среди других из-за своей прочности и низкой цены», – отмечает он. Автор указывает, что вместо «научно-фантастических» форм концепта 4×4 Vision, представленного на Московском автосалоне в 2018 году, новое поколение Niva делает ставку на «более коробчатую» форму. «Дизайн демонстрирует, что характерные элементы Niva, такие как круглые фары и высоко установленные продолговатые указатели поворота, остаются. Открытые колесные арки и более громоздкие бамперы придают Niva привычный на сегодняшний день внедорожный вид», – написала Крампер. По его мнению, новое поколение автомобиля останется в бюджетном сегменте. Это может предоставить ему уникальные возможности на рынке: «Он (автомобиль) должен оставаться рабочей лошадкой для использования в экстремальных условиях, имея большой дорожный просвет, короткоходную коробку передач и прочную конструкцию». Ранее в АвтоВАЗе сообщили, что полностью новое поколение Lada Niva, создаваемое на платформе альянса Renault – Nissan, появится в 2024 году. Автомобиль получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой – и будет базироваться на платформе CMF-B. Новую Lada Niva будут предлагать и за пределами российского рынка. Абхазия объяснила отказ выдать России убийц Япончика 20 января 2021, 12:25 Текст: Алексей Дегтярев

Абхазия не может выдать российской стороне своих граждан, которых осудили в России за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, сообщили в генпрокуратуре республики. В пресс-службе абхазской генпрокуратуры пояснили, что им поступил запрос из Генпрокуратуры России о правовой помощи в уголовном деле по факту убийства Япончика, в соответствии с которым в республике проводятся следственные действия, передает РИА «Новости». «Данный запрос не предполагает задержание и выдачу граждан Республики Абхазия Папава Н.З. и Бутба А.С., ввиду того, что конституцией республики Абхазия и уголовно-процессуальным законодательством запрещено выдавать граждан Абхазии иностранному государству для осуществления уголовного преследования», – добавили в надзорном ведомстве Абхазии. Там добавили, что в соответствии с УПК республики и межгосударственным договором с Россией указанные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в случае поступления из российских компетентных органов соответствующих материалов уголовного дела. Напомним, суд в Москве заочно арестовал двух предполагаемых исполнителей убийства Япончика. По данным СК, у Астамура Бутбы и Нугзара Папава есть двойное гражданство – России и республики Абхазия. По версии следствия, Бутба в июле 2009 года, находясь в кузове грузовика, выстрелил из снайперской винтовки в Иванькова, выходившего из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. Сообщник Бутбы Папава в этот момент также находился на месте происшествия, но был в другой, угнанной автомашине. «Он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова», – указали в СК. Ранее зампредседателя Следственного комитета Ростислав Рассохов сообщил, что мотивом убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик стала личная неприязнь вора в законе Ильи Симонии (Махо). В конце апреля в России заочно арестовали уроженца Грузии Илью Симонию, известного по кличке Махо, обвиняемого в причастности к убийству Япончика. В мае был задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству. Летом 2009 года Япончика на выходе из ресторана в Москве тяжело ранил снайпер, через несколько месяцев пострадавший скончался. В Грузии понадеялись на позитивный вердикт ЕСПЧ по делу о войне с Россией 20 января 2021, 10:10 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Депутат от правящей партии «Грузинская мечта», министр юстиции Грузии в 2012-2020 годах Теа Цулукиани заявила, что в Тбилиси ожидают позитивного для себя вердикта 21 января по иску в Страсбургский суд по правам человека о войне-2008 против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ. «Я жду очень большого дня для Грузии и уверена, что ЕСПЧ подтвердит то, что является реальностью – Грузия права перед Россией по вопросам территориальной целостности, этнических чисток, пыток наших военных и так далее», – сказала она в интервью Общественному ТВ – «Первому каналу». «Большая палата ЕСПЧ вынесет окончательный вердикт, который не может быть обжалован. Этот вердикт прояснит, кто повинен в августовской войне», – заявила депутат, сообщив о массе предоставленных Грузией в суд доказательствах. «Очень надеюсь, что после этого у нас на руках будет документ, который нам и другим поколениям, если наше это не успеет, добиться мирной деоккупации», – заявила Теа Цулукиани. По ее словам, «это будет первый юридический документ», а до этого Грузия располагала «только политическими документами». По делу «Грузия против России» Большая палата ЕСПЧ вынесет вердикт в Страсбурге 21 января. Иск Грузия внесла 11 августа 2008 года. Грузия утверждает, что Россия, используя свои ВС или «подконтрольные формирования «сепаратистов», якобы нарушила ряд статей различных конвенций, в частности, право на жизнь, запрет на пытки или нечеловеческой обращение, право на свободу и безопасность, право на собственность, право на образование, право на передвижение и так далее. Слушания в суде состоялись в мае 2018 года. Киргизия захотела «эшелонами» отправлять мигрантов в Россию 20 января 2021, 12:24 Текст: Ольга Никитина

Депутат Жогорку Кенеша (однопалатный парламент) Киргизии Акылбек Жапаров в ходе заседания в среду, 20 января, призвал решить вопрос с авиарейсами в Россию, чтобы отправлять в страну больше рабочих из республики. Жапаров сообщил, что во время пандемии в страну вернулись около 180 тыс. граждан, еще 150 тыс. пополнили ряды безработных. «Мэр Москвы [Сергей Собянин] говорит, что не хватает рабочих, а мы не можем решить вопрос с авиасообщением. Если необходимо, то нужно эшелонами, на поездах отправлять наших граждан», – приводит его слова «Радио Азаттык». Депутат считает, что затраты на билеты должно субсидировать правительство Киргизии, а граждане смогут вернуть долг в течение одного года или двух лет. «Нужно обеспечить рабочие места, уже увеличилось количество краж. Если у граждан нет работы, то они идут на воровство. Во время войны мы помогали эшелонами перевозить россиян в нашу страну, пришло время это возместить», – добавил Жапаров. Напомним, Собянин ранее заявлял, что в Москве из-за сокращения числа мигрантов наблюдается недостаток работников городских служб. Он также сообщал, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время распространения коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что хотя зарплаты рабочих выросли почти вдвое, на российских стройках сохраняется кадровый дефицит из-за отъезда мигрантов и закрытия границ во время распространения коронавируса. В конце ноября власти Москвы сообщили, что решили проблему с дефицитом дворников: были задействованы рабочие из российских регионов. В середине января президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки. В 2020 году Россия лишилась порядка 3-5 млн трудовых мигрантов, что, по оценке МВД, составляет около трети или даже половины от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике. Сноуден отреагировал на отказ Трампа помиловать его 20 января 2021, 16:58 Текст: Ольга Никитина

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден жестко высказался о действующем президенте США Дональде Трампе в связи с тем, что тот не включил его в список помилованных лиц. «Я ничуть не расстроен тем, что остался без помилования со стороны человека, который никогда не знал любви, за которую не платил. Но его оставшиеся сторонники никогда не должны прощать, что этот человек с самодовольной улыбкой не помиловал людей, говорящих правду, в гораздо более отчаянных обстоятельствах», – написал Сноуден в Twitter. Ранее Белый дом опубликовал обширный список лиц, которых президент Трамп помиловал до своего ухода с должности. В него вошли бывший советник Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк и многие другие. Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70. При этом Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности и ЦРУ Эдварда Сноудена. В список, несмотря на информацию многих СМИ, также не вошли ни сам Трамп, ни члены его семьи, ни адвокат Руди Джулиани. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила сожаление по поводу отсутствия россиян в этом списке. Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре Сноуден заявил, что решил получить российское гражданство, чтобы не расставаться с сыном. «Самого вежливого полицейского» Тувы отдали под суд за сожжение человека 20 января 2021, 13:59 Текст: Алексей Дегтярев

Экс-главу уголовного розыска Кызыла Орлана Сарыг-Донгака, победившего в 2012 году в конкурсе «Самый вежливый полицейский», обвинили в сожжении человека заживо, дело передано в суд. Убийство было совершено в 2008 году, Сарыг-Донгак проводил допрос Алишера Махмутова по поводу кражи, в ходе процедуры между ними возник конфликт, передает «Ридус» со ссылкой на региональное управление СК. По версии следствия, полицейский вместе с подчиненным сотрудником вывез Махмутова на безлюдный участок местности, облил его бензином и поджег. «После этого второй сотрудник молотком нанес множественные удары по голове заживо горевшему задержанному», – говорится в сообщении ведомства. Махмутов скончался на месте. После этого Сарыг-Донгак и его подчиненный завалили тело досками и покрышками от автомобилей, после чего подожгли. Присутствовавший при этом оперативник Алим Кенден написал рапорт о побеге убитого. Через полгода останки погибшего нашли, было возбуждено уголовное дело об убийстве, в 2009 году следствие приостановили. Дело возобновили в феврале 2020 года, в том же месяце задержали Орлана Сарыг-Донгака. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство человека, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью группой лиц». По ней ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение. Обвиняемый отказался признавать вину и свое участие в убийстве Махмутова. Он заявил, что задержанного случайно убил Алим Кенден. Орлан Сарыг-Донгак дослужился в полиции до должности начальника уголовного розыска республики и звания полковника. В 2012 году он победил в конкурсе «Самый вежливый полицейский» в номинации «Самый вежливый руководитель». Команда Байдена собралась остановить «Северный поток – 2» 20 января 2021, 04:32

Фото: www.gazprom.ru

Текст: Антон Никитин

Администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2», заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам. «Я решительно настроен на то, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить завершение [этого проекта]», – приводит слова Блинкена ТАСС. При этом кандидат на пост госсекретаря допустил, что европейские партнеры США могут и не согласиться остановить строительство. «Мы будем пытаться убедить их [партнеров в Евросоюзе] остановить его [проект]. Но, если это не удастся, я думаю, что нам надо будет серьезно рассмотреть все те [санкционные] инструменты, которые у нас есть, в том числе те, что вы [Конгресс] предоставляете», – добавил Блинкен. «Избранный президент полностью согласен с вами (сенатором Тедом Крузом, который выступает инициатором санкций против «Северного потока – 2»), что «Северный поток – 2» – это плохая идея, и он очень четко об этом говорил», – отметил Блинкен. Накануне США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» выгоден для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2». Песков назвал «расследование» Навального про «дворец» Путина чушью и компиляцией 20 января 2021, 13:40 Текст: Ольга Никитина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Песков подтвердил, что в Кремле ознакомились с публикацией Навального о «дворце» Владимира Путина. По его словам, в этом материале «ничего нового не представлено». «Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад. И здесь в данном случае из пустого в порожнее переливаются, и уже неоднократно пытались использовать вот эти вот инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя – это было и четыре года назад, и сейчас, – не обременяя себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то что-то хотя бы не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать», – приводит его слова РИА «Новости». «В конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон», – отметил Песков. «И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. Потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз», – добавил представитель Кремля. По словам Пескова, «единственной новинкой» в этом расследовании стало использование «монтажных историй». «Там в бассейн в некоем дворце вписываются кадры Путина, который плавает в Енисее, – кадры, которые, когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это такая сухая констатация», – добавил пресс-секретарь президента. На просьбу уточнить, заинтересовались ли в Кремле данными о том, что ФСО охраняет «дворец», о котором идет речь в материале Навального, Песков пояснил: «Никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю, понимаете, поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться». Он согласился, что работа ФСО имеет прямое отношение к президенту. «Это все абсолютно голословные утверждения, понимаете, это чистая чушь и компиляция. И ничего другого там нет», – заявил Песков в ответ на реплику о том, что ФСО в таком случае занимается охраной «дворца», который якобы принадлежит частным лицам. «Я в данном случае не могу ответить, я действительно детально с этим не знакомился, я не знаю, о чем точно идет речь», – ответил Песков на вопрос о том, соответствует ли действительности часть фильма Навального, которая связана с документами и фотографиями о якобы бывших и ранее неизвестных сослуживцах Путина. Белоруссия перекрыла транзит нефти по участку «Дружбы» 20 января 2021, 11:24 Текст: Наталья Ануфриева

Белоруссия в соответствии с планом перекрыла транзит нефти по участку «Дружбы» до 22 января, сообщил советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин. Демин заявил, что Белоруссия, «в соответствии с планом», в среду «перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка «Дружбы») до 22 января из-за реверса участка Михалки-Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь», передает РИА «Новости». Ранее Минск заявил, что выгодно договорился с Москвой о поставках нефти и газа на 2021 год. Италия собралась подать в суд против Pfizer 20 января 2021, 14:33 Текст: Наталья Ануфриева

Власти Италии собираются подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech, сообщают местные СМИ. Итальянский канал Rai News 24 сообщил со ссылкой на министра по региональным вопросам Франческо Боччу, что Pfizer якобы в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы согласованных поставок, что грозит негативно сказаться на всей кампании по вакцинации, начатой в Италии 27 декабря 2020 года, передает ТАСС. Чрезвычайный комиссар по противодействию пандемии в Италии Доменико Аркури заявил, что компания уже сократила поставки на 29% на этой неделе, и дальнейшие небольшие сокращения ожидаются на следующей. Вакцина производства Pfizer/BioNTech не единственная, которой прививают в Италии – туда также налажены поставки препарата от американской компании Moderna. 25 января ожидается более крупная поставка этой вакцины. Ранее Pfizer сообщила о приостановке поставок вакцины от коронавируса в Канаду. Взрыв прогремел в центре Мадрида 20 января 2021, 17:23

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Никитина

Сильный взрыв прогремел в центре испанской столицы, сообщают СМИ. По предварительной информации, инцидент произошел в доме престарелых в центральной части города. Жителей призвали покинуть район в связи с угрозой новых взрывов. По информации издания diario.es, взрыв произошел на улице Толедо. Данных о причинах взрыва и пострадавших нет, передает РИА «Новости». На видео и фото с места происшествия видно, что здание сильно пострадало. Инцидент произошел примерно в 15.00 по местному времени (17.00 мск). Речь может идти о доме престарелых, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais. Сайт газеты El Mundo сообщает, что первоначальной версией случившегося является взрыв газа. Из-за взрыва были разрушены верхние этажи здания. Район происшествия оцеплен, пожарные никого туда не пропускают. По информации телеканала LaSexta, в результате взрыва пострадали как минимум шесть человек. pic.twitter.com/D1bJvI0iHx — ,,(@valleejooo_) January 20, 2021 Портал elespanol.com отмечает, что после взрыва в здании произошло возгорание. Пожилых людей, находившихся внутри, эвакуируют. Три верхних этажа здания обрушились. Уточняется, что в районе этого здания также находится школа. Взрывом были выбиты стекла отеля Ganivet, расположенного рядом. Сообщается, что полиция призвала жителей покинуть район в связи с угрозой новых взрывов. pic.twitter.com/CggzntAmtQ — Leire Ariz Sarasketa (@leireariz) January 20, 2021 ЕС решил не устраивать Венгрии «трибунал» из-за российской вакцины 20 января 2021, 12:58 Текст: Ольга Никитина

Лидеры Европейского союза в ходе видеоконференции в четверг не будут требовать от Венгрии объяснений относительно намерений закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии онлайн-саммита, который состоится 21 января. «У нас не трибунал. Это ответственность властей Венгрии, решение правительства. Связанные с ним риски и обстоятельства увидим в будущем. Но не нам судить, хорошее это решение или нет», – сказал он, отвечая на вопрос о том, потребует ли саммит пояснений от премьер-министра Венгрии, передает ТАСС. Напомним, в конце прошлого года Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ». В Германии сообщали, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). При этом в ЕК сообщали, что производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не запрашивал сертификацию вакцины в ЕС, однако поддерживает контакты с ЕМА. Россия нацелилась на производство 100 самолетов МС-21 в год 20 января 2021, 12:03

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Производство российских самолетов МС-21 при необходимости может составить в перспективе до 100 единиц в год, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. «На начальном этапе мы должны выйти за период три года, а это получается конец следующего года, – это первые четыре машины, то 2023 год – порядка 10-15 машин, 2024 год – мы должны выйти под 30 машин, с 2025 года – 36 и нарастить до 72 машин по году. Это то, что у нас заложено в проекте по производству этого самолета. Если будет большая потребность не только внутри страны, но и за рубежом у этого самолета, мы готовы выйти на объем до 100 самолетов в год», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live». Мантуров добавил, что в конце следующего года, после того, как будет получен сертификат типа на самолет, начнутся его первые поставки. «Скорее всего, это будет «Аэрофлот», за ним пойдет Red Wings, ну и другие российские в первую очередь компании», – сказал министр. Напомним, в России завершено строительство первого опытного самолета МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14, лайнер уже совершил первый полет. Отметим, что стран, производящих подобные авиационные двигатели, в мире меньше, чем стран, способных вывести человека в космос. В корпорации Boeing отмечали, что российский самолет нового поколения МС-21 окажется очень востребован на рынке гражданской авиации. МС-21-300 – ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, его вместимость составляет от 150 до 211 пассажиров. Запуск серийного производства запланирован на 2021 год.