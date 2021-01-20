Новый антирекорд по смертям за сутки от COVID-19 установили в Британии

Введение ковид-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса, заявил глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Речь идет фактически о дискриминации тех, кто не получил прививку от коронавируса. Речь идет о поражении части населения в своих правах. И это вызывает беспокойство мое и коллег по Совету по правам человека. Причем очень важно, что поражены в правах будут преимущественно здоровые люди», – приводит его слова РИА «Новости».

Фадеев отметил, что тема COVID-паспортов активно обсуждается и в России, и в мире, но до сегодняшнего дня никто не предъявил концепции, зачем их вводить, никто не объясняет, какие будут последствия, какие будут результаты, никто не предоставляет расчетов, что в результате тех или иных действий замедлится распространение эпидемии или снизится смертность.

«Если говорить о концепции, то, похоже, между строк можно прочитать, что речь идет о введении самого рода ограничений – по пересечению границ, по перемещению внутри стран, в том числе России, по участию в разного рода общественных мероприятиях, где-то раздаются голоса о возможном ограничении в трудоустройстве», – добавил глава СПЧ.

Он отметил, что, если кто-то хочет вводить ковид-паспорта, он должен предъявить доказательства того, что их введение и ограничения, связанные с ними, будут эффективны для людей. «В любом случае, даже если речь идет о поощрении (тех, кто вакцинировался), тем более если речь идет о каких-то ограничениях для здоровых людей, на мой взгляд, здесь идет деление на «правильных» и «неправильных». Сегодня нужно не деление и разобщение людей на разные категории, нам наоборот нужна солидарность российского общества в борьбе с эпидемией», – уточнил он, добавив, что ковид-паспорта вряд ли решат проблему, связанную с пренебрежением некоторыми гражданами опасностью этого заболевания.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала введение «антиковидных паспортов» своевременной и необходимой мерой в борьбе с пандемией. Тем не менее она отметила, что в таком случае возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут привиться по состоянию здоровья.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема введения данных паспортов пока обсуждается только на уровне экспертов, и единой точки зрения в данном вопросе нет. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что российские власти не намерены вводить ковидные паспорта.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил газете ВЗГЛЯД, что ввод специальных паспортов – это пустая трата денег из бюджета, потому что разглашение о перенесении заболевания – личное дело каждого, а для подтверждения вакцинации достаточно справки.

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