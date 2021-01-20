ВОЗ назвала дату начала процедуры предподачи регистрационной заявки «Спутника V»

Препарат «Спутник V» использует два непатогенных вируса, на которые насажены синтетические кусочки коронавируса, а вакцина «ЭпиВакКорона» полностью синтетическая, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» по результатам первой и второй фаз клинических исследований имеет стопроцентную иммунологическую эффективность. Привиться данным препаратом россияне смогут уже с марта этого года.

«Принципиальное отличие вакцины «Спутник V» от «ЭпиВакКороны» заключается в том, что это два совершенно разных подхода. «Спутник V» использует два непатогенных вируса, на которые насажены синтетические кусочки коронавируса. Векторовская вакцина же полностью синтетическая, то есть там нет никаких кусочков», – объясняет Козлов.

Врач обращает внимание на то, что обе вакцины, согласно опубликованным данным, обладают высокой эффективностью и безопасностью, поэтому одинаково хороши в использовании.

«Кому какую вакцину применить – должны будут определять врачи, анализируя индивидуальные показатели каждого пациента. Дело в том, что есть определенная категория людей, которым подходит и одна, и другая вакцина, но решение, каким препаратом ему лучше воспользоваться, должен принять специалист. Я не вижу каких-то принципиальных различий между двумя вакцинами с точки зрения определения контингента», – говорит собеседник.

Также он отметил, что тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, все равно следует продолжать соблюдать противоэпидемические меры, которые рекомендованы Роспотребнадзором и оперативным штабом.

«Переболевшим пока вакцинироваться не нужно. У них уже, собственно говоря, выработалось определенное количество антител, поэтому введение вакцины может привести к неприятным последствиям. Сначала вакцинируются те контингенты, которые не болели. Переболевшим пока следует немножко подождать. Но, опять же, эти показания определяет врач индивидуально», – резюмировал Козлов.

Ранее специалисты рассказали об особенностях трех российских вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и вакцины Центра Чумакова, а также сказали, зачем вообще ученым необходимо разрабатывать разные препараты.

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