Умер актер Владимир Коренев
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2 января 2021, 13:45
Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
Текст: Наталья Ануфриева
Актер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия», умер на 81-м году жизни, сообщила его дочь Ирина Коренева.
«Да, подтверждаю», – сказала она в ответ на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
Его вдова Алевтина Коренева сообщила, что у артиста «был коронавирус, он и стал причиной смерти», передает ТАСС.
Дата и время прощания пока неизвестны.
Коренев родился 20 июня 1940 года. Окончил ГИТИС. Учился на последнем курсе, когда его пригласили на главную роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия».
После выхода картины, которая стала лидером советского кинопроката в 1962 году, Коренев стал известен на всю страну. Позднее играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский).
Всего на счету артиста около тридцати ролей в кино и десятки ролей в театре.