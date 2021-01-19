Двух бойцов Нацгвардии США отстранили от участия в инаугурации Байдена

Взгляд
19 января, вторник  |  Последнее обновление — 22:15  |  vz.ru
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Россия заменит природный газ на топливо будущего

Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС
Россия может стать крупным мировым производителем и экспортером водорода – одного из самых экологически чистых источников энергии. В этом уверен нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. На чем основан его прогноз, что сегодня происходит на рынке водородного топлива и при каких условиях реально возможен водородный прорыв России? Подробности...
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Запад готовит Навального к развалу России

Навальный видит себя на вершине власти, но у его кураторов на Западе иные планы Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Коллективный Запад хором потребовал отпустить блогера Алексея Навального на свободу. В США и Евросоюзе о скандальном блогере говорят как о мощной политической фигуре. Но зачем Западу нужен Навальный и к какой миссии готовят его иностранные кураторы? Подробности...
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Как иностранные спецслужбы тиражируют фальшивки о России

За «гражданской журналистикой» виден след спецслужб Запада Str/Global Look Press
Возвращение Алексея Навального в Россию заставляет вспомнить всю историю дезинформации о причинах появления блогера в Германии. В частности, соответствующие «расследования» иностранных представителей «гражданской расследовательской журналистики». В чем принципиальные проколы и ошибки подобных «расследований» и почему их следы прямо ведут к иностранным спецслужбам? Подробности...
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Власть Трампа держалась на «консервативном пугале»

Дональд Трамп и Майк Пенс хотя и соратники, но антиподы REUTERS/Mike Segar
От четырехлетнего правления Дональда Трампа остались всего одни сутки: уже завтра полномочия перейдут к Джо Байдену, и Америка начнет двигаться в принципиально ином направлении. Сам Трамп церемонию проигнорирует – в отличие от Майкла Пенса, уже объявленного предателем. Но именно этому человеку уходящий президент обязан властью, а может быть – даже жизнью.  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Локдаун в Европе хотят ввести навсегда

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Теперь все население Германии может быть допущено в торговые точки и общественный транспорт только в респираторах типа FFP-2, которые оно – население – обязано сейчас срочно купить. Не маски, а уже респираторы. Подробности...
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Арест Навального не взволновал никого, кроме Запада

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Возможность применения формулы «Все прогрессивное человечество» наверняка взбодрит российских Гозманов. Будем считать, что западные политики, использующие Навального просто как инструмент, считают своей очень важной задачей сделать приятное Гозманам. Подробности...
Обсуждение: 198 комментариев

Как предать мать и стать героем

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Поощрение доносов на родителей – признак острой фазы тоталитаризма, когда правящее движение ставит вопрос ребром: или семья, или партия. Партия требует абсолютной, безоговорочной преданности, которую дети и могут продемонстрировать, сдав своих родителей. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев
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Ноутбук для российских спецслужб

Пора раздать ковид-паспорта

Обсуждение: 9 комментариев

Сталин или шаурма?

Обсуждение: 13 комментариев
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии?
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    Двух бойцов Нацгвардии США отстранили от участия в инаугурации Байдена

    19 января 2021, 22:05

    Текст: Ксения Панькова

    Два бойца Национальной гвардии США не допущены к службе на инаугурации избранного президента Джозефа Байдена по соображениям безопасности, сообщила CNN со ссылкой на источник в американском минобороны.

    По его данным, двое военнослужащих были отстранены от службы на инаугурации после проверок личного состава на наличие связей с экстремистскими группировками. При этом нет точной информации о причине отстранения военнослужащих. Неизвестно также, связаны ли они между собой, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР проводят дополнительные проверки бойцов Национальной гвардии на предмет того, не представляет ли кто-то из них угрозу в связи с предстоящей 20 января инаугурацией избранного президента США Джозефа Байдена.

    В понедельник мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила об угрозе беспорядков в жилых районах.

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    Пенс в последней речи на посту вице-президента США призвал готовиться к войне

       18 января 2021, 02:28
    Фото: Dominique A. Pineiro/US Joint Staff/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В своем последнем выступлении на посту вице-президента США Майк Пенс заявил: «Хочешь мира – готовься к войне».

    Он выступил перед военными в форте Драм в Нью-Йорке. Речь в телевизионной трансляции представили, как последнее выступление в должности вице-президента. Пенс сказал, что военные США, куда бы ни отправились служить, «возьмут с собой силу и гордость этой нации», а также «молитвы миллионов американцев». Кроме того, Пенс вспоминал свою семью, рассказал про дедушку-ветерана.

    Пенс рассказал, что в день теракта 11 сентября 2001 года дочь спросила его, пойдет ли он служить, если начнется война. Тогда политик выразил надежду, что слишком стар для этого. «Спасибо тем, кто отвечал на призыв иначе», – приводит его слова РИА «Новости».

    Пенс заявил, что глава американского государства Дональд Трамп «возродил» вооруженные силы США. Вице-президент также подчеркнул, что Трамп выводит войска США из других стран. «Благослови Господь армию и Америку», – сказал Пенс.

    Инаугурация избранного президента США Джо Байдена должна состояться в Вашингтоне 20 января. Его вице-президентом будет Камала Харрис. Демократы уверены, что сторонники действующего президента постараются сорвать церемонию.

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    В Конгрессе США обратились к бегущим из администрации Трампа чиновникам

    17 января 2021, 05:23

    Текст: Антон Антонов

    Должностные лица администрации Дональда Трампа не смогут спасти свою репутацию отставками, заявил лидер демократического большинства в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер.

    Он заявил, что никто из чиновников, «ушедших в отставку в последние несколько недель, не спасет этим свою репутацию». По мнению Хойера, они несут ответственность за работу «самой незадачливой, коррумпированной и деструктивной администрации в истории» США. «Им всем должно быть стыдно за то, что они сделали с нашей любимой страной», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, с тех пор, как сторонники президента США захватили здание Конгресса, в отставку ушли министр транспорта Элейн Чао, министр образования Бетси Девос, и.о. министра внутренней безопасности США Чед Вулф, министр здравоохранения Алекс Азар, а также помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

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    Главе Parler пришлось прятаться из-за угроз

       17 января 2021, 06:54
    Фото: Thiago Prudencio/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Гендиректор Parler Джон Матце сообщил, что вынужден скрываться вместе с семьей из-за поступающих угроз после того, как его приложение стало популярным у сторонников президента США Дональда Трампа, говорится в судебных документах.

    В документе, поданном юристами Parler, сообщается, что многие сотрудники компании «подвергаются преследованию и сталкиваются с враждебностью, боятся за свою безопасность и безопасность своих семей». В ряде случаев сотрудники даже покинули родные штаты, чтобы «спастись от преследования». Матце также «был вынужден покинуть свой дом и скрываться вместе с семьей после получения смертельных угроз и из-за серьезных нарушений личной безопасности».

    Матце рассказывал, что хакеры опубликовали многие его пароли, личную информацию, в том числе его адрес, и ему «угрожали войти через переднюю дверь», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.

    Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.

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    Соловьев оценил требование американской НКО удалить Telegram из App Store

       18 января 2021, 11:26
    Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
    Текст: Наталья Макарова

    «Свобода слова в США может быть любой, если она соответствует высоким требованиям спонсоров Демократической партии», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя требование американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram.

    «Некоторым американцам не мешало бы вспомнить собственную конституцию и поправки к ней, а также действовать в соответствии с теми принципами, которые они столько лет декларируют и требуют всех вокруг соблюдать», – считает журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

    Он напомнил о том, что ко Дню российской печати Госдеп США опубликовал заявление, в котором американские дипломаты критиковали Россию за якобы несоблюдение прав журналистов, представителей неправительственных организаций и за закон об иноагентах. При этом изначально обращение было написано только на русском языке, без дублирования на английский язык.

    «Я бы порекомендовал американцам воспользоваться этим переводом и прочесть обращение. Там все очень точно сказано, но не про Россию, а про США. Прежде чем критиковать кого-то, начните с себя!» – призвал собеседник.

    «Атака на свободу слова в Америке в очередной раз показывает, что произведение Джорджа Оруэлла «1984» написано не про СССР, как многие полагали, а именно про Запад и западные страны. Кроме того, в нынешней Америке, если у людей взгляды не демократические, а, к примеру, республиканские, они не заслуживают свободы слова, – пояснил собеседник. – А если сети не контролируют эту ситуацию, то они должны быть уничтожены».

    «Как говорил Генри Форд – машина может быть любого цвета, если этот цвет черный. Так и свобода в США. Она может быть любой, если она соответствует высоким требованиям спонсоров Демократической партии. Шаг влево или шаг вправо – расстрел», – подытожил Соловьев.

    Ранее американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google.

    Глава НКО, экс-посол США в Марокко Марк Гинсберг заявил, что «Telegram сам по себе выделяется из общего ряда в качестве сверхраспространителя», провоцирующего насилие контента «даже в сравнении с Parler», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.

    Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда.

    В то же время социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

    «Через несколько дней после того, как картель Кремниевой долины начал полномасштабную атаку по заморозке свободы слова в Америке, исключив из онлайн-платформы президента Дональда Трампа и удаляя неизвестное число консерваторов, Twitter решил приостановить мой личный аккаунт, не предоставив объяснений», – заявила Грин.

    «Цензура должна прекратиться», – подчеркнула республиканка.

    Отметим, что Грин, представляющая Республиканскую партию, ранее заявила о намерении поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.

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    Дробницкий: Из США хотят сделать проходной двор

       17 января 2021, 12:17
    Фото: JOSE VALLE/EPA/ТАСС
    Текст: Ирина Яровая

    «Совершенно точно, что при Байдене для мигрантов откроют многочисленные шлюзы, перекрытые Трампом», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал призыв каравана мигрантов из Гондураса к новой администрации США выполнить обещанные обязательства.

    «Уже сейчас сказано, что для тех мигрантов, кто прибыл в США детьми, а это от 12 до 25 млн человек как минимум, будет создан путь к гражданству», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    Кроме того, он упомянул о решении Байдена вернуть практику, в рамках которой мигранты с запросом на политическое убежище ждали вердикта суда не на территории Мексики, а на территории самих Соединенных Штатов. «Люди, которые просят у Америки политическое убежище, сейчас находятся в Мексике. Такое решение в свое время было явным достижением Трампа и позволило мигрантам не «растворяться» на территории США. Но Байден заявил, что это создало гуманитарную катастрофу на границе, поэтому теперь необходимо вернуть прежнюю практику и разрешить мигрантам оставаться в Штатах до решения миграционных судов, которые, как правило, дают убежище лишь 3% от всеобщего объема запросов», – отметил эксперт.

    Намерение Демократический партии пустить на территорию США как можно больше мигрантов Дробницкий объяснил желанием сделать из них лояльных избирателей в таких критически важных южных штатах, как Аризона, Техас, Луизиана, усилив тем самым избирательную машину партии. «Но не стоит забывать, что для этого нужно привести в соответствие всю техническую составляющую миграционной политики, то есть издать соответствующие распоряжения, создать необходимую инфраструктуру, выстроить работу таможенных и миграционных органов. Это потребует времени и не факт, что данный караван сможет беспрепятственно проникнуть на территорию США», – предположил собеседник.

    Дробницкий считает, что подобная политика новой администрации может негативно отразиться на американском обществе. «В США сопротивление мигрантам традиционно очень сильное, особенно на фоне существования так называемых городов-убежищ для мигрантов, где федеральные власти не имеют права выселить людей с их территории, а полиции запрещено проверять документы о гражданстве. В некоторых таких городах нелегалы даже имеют право голосовать на уровне муниципалитетов. Так что есть политики, которые такую политику продвигают и хотят сделать из Америки проходной двор», – заключил собеседник.  

    Ранее караван из 4,5 тыс. мигрантов, который направляется к границе США из Гондураса, призвал новую администрацию во главе с избранным президентом Джо Байденом выполнить свои обязательства. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на заявление группы по защите прав мигрантов.

    «Мы признаем важность того, что новое правительство Соединенных Штатов продемонстрировало твердую приверженность мигрантам и лицам, ищущим убежище, что дает правительствам Мексики и Центральной Америки возможность разработать миграционную политику, уважающую права человека, мобильность населения», – говорится в заявлении мигрантов.

    Перед прибытием каравана из Гондураса Мексика усилила охрану и начала круглосуточную надзорную операцию на южной границе страны совместно с силами национальной гвардии и министерства обороны.

    Напомним, Джо Байден пообещал отменить ограничения против мигрантов, которые ввел действующий американский лидер Дональд Трамп. Он заявил, что оценит необходимые шаги, чтобы «расчистить гуманитарную катастрофу». Также отмечалось, что намерен создать возможности для быстрой работы с ищущими убежища в США и избежать при этом кризиса на фоне пандемии коронавируса. Ранее Байден собирался включить нелегалов в перепись населения.  

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    ФБР заподозрило иностранное финансирование беспорядков в Вашингтоне

       17 января 2021, 07:25
    Фото: Joel Marklund/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    ФБР выясняет, получали ли участники беспорядков в Вашингтоне средства из-за рубежа, сообщают СМИ.

    Источники NBC заявили, что расследование касается перевода биткойнов на 500 тыс. долларов членам группировок правого толка в США. Средства поступили, предположительно, от гражданина Франции еще до беспорядков. В ФБР также подозревают, что структуры, якобы связанные с Россией, Ираном и Китаем, хотят использовать ситуацию «в своих интересах» в информационной сфере. По мнению властей США, есть свидетельства попыток других государств тайно поддержать «политических экстремистов», передает ТАСС.

    Напомним, после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс, высказываются опасения, что инаугурацию избранного президента Джозефа Байдена могут попытаться сорвать ультраправые. Собщалось, что во время церемонии тысячи силовиков будут охранять нового президента США от его собственных сограждан.

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    Соловьев высмеял сообщения о краже ноутбука Пелоси для «разведки России»

       19 января 2021, 11:40
    Фото: Антон Ваганов/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    «Это набор смешных глупостей, придуманных из ненависти к России», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя сообщение о задержании в США женщины, подозреваемой в планах передать Службе внешней разведки России украденный ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

    «Люди, которые придумывают этот бред, вообще в курсе, что на дворе XXI век? Зачем физически что-то передавать?» – задается вопросом журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

    «Авторы этих заявлений рассуждают так, будто в век современных технологий какой-то хитрый агент повезет этот ноутбук через океан, а там люди со стамеской будут его взламывать и вытаскивать информацию», – с иронией отмечает собеседник.

    «Это все настолько смехотворно, – считает Соловьев, – что может сравниться лишь с историей о «флешках для Гааги», когда украинский журналист Дмитрий Гордон заявлял, что передал таким образом интервью с экс-главой минобороны ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым) и депутатом Госдумы Натальей Поклонской».

    «Все это набор смешных глупостей – подчеркнул телеведущий. – Но он укладывается в одну понятную логику, суть которой заключается в ненависти к России и к попыткам во всем обвинить нашу страну».

    Накануне американские правоохранители задержали женщину, подозреваемую в планах передать Службе внешней разведки России украденный ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

    Ранее сообщалось, что ФБР расследует показания, что женщина, укравшая ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам.

    До этого в краже ноутбука подозревался 53-летний гражданин США Кристофер Стэнтон Джорджия, который был найден мертвым в собственном доме после проведения обыска.

    В то же время помощник Пелоси заявлял, что украденный ноутбук использовался только для презентаций.

    В начале января сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

    Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.

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    Познер указал на потерю США образа «лучшей страны в мире»

       18 января 2021, 23:55
    Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    США утратили образ «лучшей страны в мире» и «светоча демократии», заявил журналист Владимир Познер.

    Американцы привыкли ставить США в пример другим, но сейчас американскую демократию уже невозможно преподнести как образец, сказал он. Познер отметил, что США десятки лет культивировали свой имидж, но события последних месяцев «нанесли ущерб образу Америки в мире», причем «ущерб долгосрочный», который «не пройдет завтра или послезавтра». «Как надолго – может быть, навсегда», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.

    Напомним, Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. 6 января сторонники президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс. В ходе протестов погибли четыре человека.

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    Полиция Капитолия задержала вооруженного мужчину

       16 января 2021, 22:59
    Фото: Chris Caldicott/Axiom/
    Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В центре Вашингтона задержан вооруженный мужчина, который пытался попасть на охраняемую территорию по «поддельным документам», сообщили СМИ.

    Полиция Капитолия задержала пытавшегося пройти через КПП жителя Вирджинии Уэсли Алана Билера, у которого при себе были пистолет и свыше 500 патронов, в том числе для дробовика. Билер хотел въехать на пикапе на закрытую территорию недалеко от здания Конгресса, но его пропуск признали недействительным.

    Сам мужчина назвал свой «пропуск» неофициальными пропускными документами. В ответ на соответствующий вопрос он сообщил, что у него в машине имеется полуавтоматический пистолет «Глок». Билера задержали, его обвиняют в хранении оружия без надлежащей регистрации, передают ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Напомним, после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс, высказываются опасения, что инаугурацию избранного президента Джозефа Байдена могут попытаться сорвать ультраправые. Собщалось, что во время церемонии тысячи силовиков будут охранять нового президента США от его собственных сограждан.

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    Заключенным в США решили запретить встречи с родными

    16 января 2021, 23:27

    Текст: Антон Антонов

    В тюрьмах США «в свете текущих событий в стране» решили ввести дополнительные меры безопасности, сообщило Федеральное бюро тюрем США.

    Бюро пошло на такой шаг для «поддержания безопасности и упорядоченного функционирования учреждений», а также для «обеспечения бесперебойной безопасности персонала, заключенных и общественности». Подчеркивается, что решение бюро не связано с поступлением какой-либо конкретной информации, а является «мерой предосторожности». Бюро выразило надежду, что ограничения вскоре можно будет снять.

    CBS уточняет, что будут ограничены контакты заключенных с членами семей, большую часть дня им будет запрещено покидать свои камеры, но отбывающим наказание «предоставят доступ к телефону и электронной почте», передает ТАСС.

    Напомним, после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс, в Вашингтоне усилены меры безопасности. Демократы уверены, что сторонники Трампа постараются сорвать церемонию инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, поэтому к защите решили привлечь 20 тыс. сотрудников национальной гвардии – это помимо Секретной службы, ФБР, полиции и других агентств.

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    Эксперт оценил возможность иностранного финансирования штурма Капитолия

       17 января 2021, 14:00
    Фото: Michael Chow/Reuters
    Текст: Ирина Яровая

    «Поиск тайных игроков за рубежом, которые раскачивают американскую лодку, это лишь попытки США выдать желаемое за действительное», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал начало проверки ФБР, где подозревают Францию в помощи участникам штурма Капитолия.

    «При разговоре о французском финансировании штурма Капитолия сразу вспоминаются шутки о том, как Франция в свое время поддерживала американских революционеров в Войне за независимость от британской короны. Конечно, такие догадки выглядят как попытка властей США выдать желаемое за действительное», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    По мнению эксперта, не стоит искать каких-то «загадочных иностранных политических акторов», спонсирующих американскую оппозицию. «Все можно объяснить гораздо проще. Дело в том, что многие альтернативные правые в США давно сталкиваются с тем, что их аккаунты в соцсетях ограничивают, а карты и банковские счета блокируют. В такой ситуации им приходится пользоваться криптовалютой, чтобы где-то хранить свои деньги», – считает Дудаков.

    «Тот же Ник Фуэнтес, известный представитель движения альтернативных правых, мог пару лет назад вложиться в биткоин, а сейчас, когда он сильно вырос в стоимости, зафиксировать прибыль и вывести ее на нужды своего уличного активизима с одной из криптовалютных бирж Франции, где эта сфера очень хорошо развивается», – продолжил собеседник, отметив, что речь идет о суммах в районе полумиллиона долларов, что слишком мало для столь амбициозных планов.

    «Такая гипотеза развития событий явно более достоверная, чем попытки найти тайных игроков за рубежом, которые раскачивают американскую лодку», – заключил Дудаков.

    Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало проверку с целью установить, предоставляли ли иностранные государства финансовую помощь участникам штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщает NBC News.

    В рамках расследования ФБР проверяет платеж в размере 500 тыс. долларов в биткоинах, вероятно, сделанный гражданином Франции в адрес ключевых фигур ультраправого движения еще до начала беспорядков. Данные о платежах были предоставлены на этой неделе компанией, которая проводит анализ криптовалютных переводов, рассказал телеканал со ссылкой на одного действующего и одного бывшего сотрудника бюро.

    В ФБР также подозревают, что структуры, якобы связанные с Россией, Ираном и Китаем, хотят использовать ситуацию «в своих интересах» в информационной сфере. По мнению властей США, есть свидетельства попыток других государств тайно поддержать «политических экстремистов», передает ТАСС.

    Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.

    В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.

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    Более трети американцев усомнились в справедливости итогов выборов

    19 января 2021, 07:42

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Более трети американских избирателей не доверяют избирательной системе США, свидетельствуют результаты исследования, проведенного изданием Hill совместно с компанией HarrisX.

    Согласно изданию, 65% зарегистрированных избирателей заявили либо о большой, либо о по крайней мере некоторой уверенности в том, что избирательная система страны обеспечивает «справедливый и точный» подсчет голосов. В противовес им 35% респондентов заявили о малой степени уверенности или же об отсутствии уверенности как таковой, передает РИА «Новости».

    Примечательно, что среди демократов доверие к избирательной системе США выше (67%), чем среди независимых (43%) и республиканцев, среди которых о доверии заявили лишь 19%. При этом доверие американцев к избирательной системе своего собственного штата выше, показал опрос. Здесь о доверии заявили 73% избирателей, о недоверии – 27%.

    Исследование проводилось онлайн среди 2854 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 1,8 процентных пункта.

    Ранее сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. 

    В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.

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    Дуров рассказал о борьбе Telegram с пропагандой насилия в США

       18 января 2021, 23:28
    Фото: Valentin Wolf/Imagebroker/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Модераторы Telegram пресекают работу американских каналов, пропагандирующих насилие, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

    Он сообщил, что в начале января модераторы стали «получать все большее количество сообщений» о «связанной с США публичной активности» на платформе. В ответ Telegram действовал «решительно» и «на прошлой неделе модераторы заблокировали сотни публичных призывов к насилию». По словам Дурова, платформа приветствует мирные протесты и дебаты, но запрещает публичные призывы к насилию.

    Как отметил Дуров, «доля пользователей из США составляет менее 2% от общего количества», но администрация Telegram «внимательно следит за ситуацией». Дуров заявил, что модераторы продолжают удалять контент, который «непосредственно провоцирует насилие», передают РИА «Новости» и ТАСС.

    В воскресенье американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google. Coalition for a Safer Web обвиняет Telegram в том, что руководство мессенджера не приняло достаточных ограничительных мер против пользователей, которые распространяли расистский контент, сообщения экстремистского характера и призывы к насилию в связи с беспорядками у Конгресса США.

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    Байден обещал руководить США «с помощью науки и правды»

    16 января 2021, 23:51

    Текст: Антон Антонов

    Избранный президент США Джо Байден заявил, что он и его вице-президент Камала Харрис будут «руководить с помощью науки и правды».

    По словам Байдена, он и Харрис «верят» в «науку и правду». Байден представил кандидата на пост советника по науке в ранге министра – ученого-генетика Эрика Лэндера. Избранный президент сказал, что его администрация сосредоточиться на вопросах, связанных с коронавирусом, экономикой, климатом, технологичными достижениями и долгосрочным поддержанием науки и технологий в США.

    Перечисляя заслуги Лэндера, Байден отметил его ум и работу в администрации президента Барака Обамы. Байден считает, что США должны лидировать в мире технологий, когда это станет критичным для преуспевания экономики и нацбезопасности. Он подчеркнул, что это особенно важно, учитывая «конкуренцию по всему миру, начиная с Китая», передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден говорил, что первые 100 дней во главе страны посвятит миграционной реформе и борьбе с коронавирусом. Кроме того, политик намерен отменить некоторые указы действующего президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, нанесли ущерб климату и здоровью людей.

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    Названо число ворвавшихся в Конгресс США участников беспорядков

    17 января 2021, 07:58

    Текст: Антон Антонов

    В здание Конгресса США в Вашингтоне 6 января ворвались как минимум 300 участников беспорядков, сообщают СМИ.

    Газета Washington Post пришла к такому выводу, изучив «текстовые сообщения, фотографии и сотни видеозаписей», часть которых «была получена эксклюзивно». Кроме того, издание использовало «алгоритм распознавания лиц», который позволяет «отличать лица людей, но не устанавливать их личность». На кадрах, снятых в Капитолии, WP насчитала «по меньшей мере 300 участников беспорядков». Поскольку не все, кто ворвался в Конгресс, попали на записи, их «фактическое число», вероятно, «больше», передает ТАСС.

    На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс. В ходе протестов погибли четыре человека. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

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