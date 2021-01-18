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Мэр Вашингтона заявила об угрозе беспорядков в жилых районах
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Меры безопасности в Вашингтоне усилены только в центре, заявила глава города и округа Колумбия Мюриэл Боузер, высказав опасения в связи с возможными беспорядками в других районах столицы США.
Она заявила, что усиление мер безопасности распространяется только на «федеральный анклав», где расположены правительственные учреждения, включая Конгресс и Белый дом. Ситуация в жилых районах вызывает у Боузер беспокойство, передает ТАСС со ссылкой на NBC.
При этом мэр заверила, что полиция «работает с партнерами из федеральных органов правопорядка и вооруженными силами США». По словам Боузер, у них «на самом деле тоже есть план, которого они будут придерживаться на случай, если в жилых районах произойдут какие-либо атаки».
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс. В ходе протестов погибли четыре человека. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
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В Конгрессе США обратились к бегущим из администрации Трампа чиновникам
Должностные лица администрации Дональда Трампа не смогут спасти свою репутацию отставками, заявил лидер демократического большинства в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер.
Он заявил, что никто из чиновников, «ушедших в отставку в последние несколько недель, не спасет этим свою репутацию». По мнению Хойера, они несут ответственность за работу «самой незадачливой, коррумпированной и деструктивной администрации в истории» США. «Им всем должно быть стыдно за то, что они сделали с нашей любимой страной», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, с тех пор, как сторонники президента США захватили здание Конгресса, в отставку ушли министр транспорта Элейн Чао, министр образования Бетси Девос, и.о. министра внутренней безопасности США Чед Вулф, министр здравоохранения Алекс Азар, а также помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
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Главе Parler пришлось прятаться из-за угроз
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Гендиректор Parler Джон Матце сообщил, что вынужден скрываться вместе с семьей из-за поступающих угроз после того, как его приложение стало популярным у сторонников президента США Дональда Трампа, говорится в судебных документах.
В документе, поданном юристами Parler, сообщается, что многие сотрудники компании «подвергаются преследованию и сталкиваются с враждебностью, боятся за свою безопасность и безопасность своих семей». В ряде случаев сотрудники даже покинули родные штаты, чтобы «спастись от преследования». Матце также «был вынужден покинуть свой дом и скрываться вместе с семьей после получения смертельных угроз и из-за серьезных нарушений личной безопасности».
Матце рассказывал, что хакеры опубликовали многие его пароли, личную информацию, в том числе его адрес, и ему «угрожали войти через переднюю дверь», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
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Дробницкий: Из США хотят сделать проходной двор
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«Совершенно точно, что при Байдене для мигрантов откроют многочисленные шлюзы, перекрытые Трампом», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал призыв каравана мигрантов из Гондураса к новой администрации США выполнить обещанные обязательства.
«Уже сейчас сказано, что для тех мигрантов, кто прибыл в США детьми, а это от 12 до 25 млн человек как минимум, будет создан путь к гражданству», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Кроме того, он упомянул о решении Байдена вернуть практику, в рамках которой мигранты с запросом на политическое убежище ждали вердикта суда не на территории Мексики, а на территории самих Соединенных Штатов. «Люди, которые просят у Америки политическое убежище, сейчас находятся в Мексике. Такое решение в свое время было явным достижением Трампа и позволило мигрантам не «растворяться» на территории США. Но Байден заявил, что это создало гуманитарную катастрофу на границе, поэтому теперь необходимо вернуть прежнюю практику и разрешить мигрантам оставаться в Штатах до решения миграционных судов, которые, как правило, дают убежище лишь 3% от всеобщего объема запросов», – отметил эксперт.
Намерение Демократический партии пустить на территорию США как можно больше мигрантов Дробницкий объяснил желанием сделать из них лояльных избирателей в таких критически важных южных штатах, как Аризона, Техас, Луизиана, усилив тем самым избирательную машину партии. «Но не стоит забывать, что для этого нужно привести в соответствие всю техническую составляющую миграционной политики, то есть издать соответствующие распоряжения, создать необходимую инфраструктуру, выстроить работу таможенных и миграционных органов. Это потребует времени и не факт, что данный караван сможет беспрепятственно проникнуть на территорию США», – предположил собеседник.
Дробницкий считает, что подобная политика новой администрации может негативно отразиться на американском обществе. «В США сопротивление мигрантам традиционно очень сильное, особенно на фоне существования так называемых городов-убежищ для мигрантов, где федеральные власти не имеют права выселить людей с их территории, а полиции запрещено проверять документы о гражданстве. В некоторых таких городах нелегалы даже имеют право голосовать на уровне муниципалитетов. Так что есть политики, которые такую политику продвигают и хотят сделать из Америки проходной двор», – заключил собеседник.
Ранее караван из 4,5 тыс. мигрантов, который направляется к границе США из Гондураса, призвал новую администрацию во главе с избранным президентом Джо Байденом выполнить свои обязательства. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на заявление группы по защите прав мигрантов.
«Мы признаем важность того, что новое правительство Соединенных Штатов продемонстрировало твердую приверженность мигрантам и лицам, ищущим убежище, что дает правительствам Мексики и Центральной Америки возможность разработать миграционную политику, уважающую права человека, мобильность населения», – говорится в заявлении мигрантов.
Перед прибытием каравана из Гондураса Мексика усилила охрану и начала круглосуточную надзорную операцию на южной границе страны совместно с силами национальной гвардии и министерства обороны.
Напомним, Джо Байден пообещал отменить ограничения против мигрантов, которые ввел действующий американский лидер Дональд Трамп. Он заявил, что оценит необходимые шаги, чтобы «расчистить гуманитарную катастрофу». Также отмечалось, что намерен создать возможности для быстрой работы с ищущими убежища в США и избежать при этом кризиса на фоне пандемии коронавируса. Ранее Байден собирался включить нелегалов в перепись населения.
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ФБР заподозрило иностранное финансирование беспорядков в Вашингтоне
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ФБР выясняет, получали ли участники беспорядков в Вашингтоне средства из-за рубежа, сообщают СМИ.
Источники NBC заявили, что расследование касается перевода биткойнов на 500 тыс. долларов членам группировок правого толка в США. Средства поступили, предположительно, от гражданина Франции еще до беспорядков. В ФБР также подозревают, что структуры, якобы связанные с Россией, Ираном и Китаем, хотят использовать ситуацию «в своих интересах» в информационной сфере. По мнению властей США, есть свидетельства попыток других государств тайно поддержать «политических экстремистов», передает ТАСС.
Напомним, после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс, высказываются опасения, что инаугурацию избранного президента Джозефа Байдена могут попытаться сорвать ультраправые. Собщалось, что во время церемонии тысячи силовиков будут охранять нового президента США от его собственных сограждан.
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Полиция Капитолия задержала вооруженного мужчину
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В центре Вашингтона задержан вооруженный мужчина, который пытался попасть на охраняемую территорию по «поддельным документам», сообщили СМИ.
Полиция Капитолия задержала пытавшегося пройти через КПП жителя Вирджинии Уэсли Алана Билера, у которого при себе были пистолет и свыше 500 патронов, в том числе для дробовика. Билер хотел въехать на пикапе на закрытую территорию недалеко от здания Конгресса, но его пропуск признали недействительным.
Сам мужчина назвал свой «пропуск» неофициальными пропускными документами. В ответ на соответствующий вопрос он сообщил, что у него в машине имеется полуавтоматический пистолет «Глок». Билера задержали, его обвиняют в хранении оружия без надлежащей регистрации, передают ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Напомним, после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс, высказываются опасения, что инаугурацию избранного президента Джозефа Байдена могут попытаться сорвать ультраправые. Собщалось, что во время церемонии тысячи силовиков будут охранять нового президента США от его собственных сограждан.
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После беспорядков в Капитолии возбудили почти 100 уголовных дел
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Около ста уголовных дел возбудили в США по факту штурма здания Конгресса в прошлую среду. Правоохранители открыли порядка 300 досье, сообщил и.о. федерального прокурора страны Майкл Шервин.
«У нас есть 98 уголовных дел, большинство из них федеральные дела по обвинению в тяжких преступлениях, и 275 открытых досье, так что к концу дня их будет больше 300», – передает слова прокурора РИА «Новости».
Между тем представитель ФБР Стивен Дантуоно сообщил о более ста задержанных и свыше 270 подозреваемых. В федеральной прокуратуре считают, что штурмовавшие Капитолий хотели «схватить и убить выборных должностных лиц», пишут американские СМИ. Также раскрыта личность запечатленного на фотографии во время беспорядков мужчины в меховой шапке с рогами и копьем: предположительно, это житель Аризоны Джейкоб Чансли. Сейчас ему предъявлены обвинения обвинения в умышленном проникновении или нахождении на закрытой территории без законных на то оснований, насильственном вторжении и нарушении общественного порядка в Капитолии. По сведениям федеральных прокуроров, Чансли поднялся на трибуну и оставил там послание вице-президенту США Майкла Пенса со словами «Это вопрос времени, справедливость наступает».
«Веские доказательства, в том числе слова и действия самого Чансли в Капитолии, говорят о том, что намерение мятежников заключалось в том, чтобы схватить и убить избранных должностных лиц», – заявили в прокуратуре.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
Пелоси сохранила в тайне дату передачи в Сенат материалов по импичменту Трампу
Спикер палаты Представителей Конгресса США, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси не назвала дату передачи в сенат материалов по делу импичмента действующему президенту страны Дональду Трампу, сообщив, они находятся в работе.
«Сейчас мы готовим (материалы) для процесса, и когда мы будем готовы (передать их в сенат), мы сообщим вам первыми», – передает слова Пелоси РИА «Новости».
В среду импичмент Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.
На прошлой неделе сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Заключенным в США решили запретить встречи с родными
В тюрьмах США «в свете текущих событий в стране» решили ввести дополнительные меры безопасности, сообщило Федеральное бюро тюрем США.
Бюро пошло на такой шаг для «поддержания безопасности и упорядоченного функционирования учреждений», а также для «обеспечения бесперебойной безопасности персонала, заключенных и общественности». Подчеркивается, что решение бюро не связано с поступлением какой-либо конкретной информации, а является «мерой предосторожности». Бюро выразило надежду, что ограничения вскоре можно будет снять.
CBS уточняет, что будут ограничены контакты заключенных с членами семей, большую часть дня им будет запрещено покидать свои камеры, но отбывающим наказание «предоставят доступ к телефону и электронной почте», передает ТАСС.
Напомним, после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс, в Вашингтоне усилены меры безопасности. Демократы уверены, что сторонники Трампа постараются сорвать церемонию инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, поэтому к защите решили привлечь 20 тыс. сотрудников национальной гвардии – это помимо Секретной службы, ФБР, полиции и других агентств.
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Мексика усилила охрану границ перед приходом многотысячного каравана мигрантов
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Мексика перед прибытием каравана мигрантов из Гондураса начала круглосуточную надзорную операцию на южной границе страны совместно с силами национальной гвардии и министерства обороны, сообщил Национальный институт миграции страны.
«Приграничная операция Национального института миграции осуществляется вплоть до Эль-Сейбо, Табаско, где совместно с национальной гвардией и министерством обороны обеспечивается исполнение Закона о миграции и его постановлений, с тем, чтобы въезд иностранцев в страну был упорядоченным и безопасным, с полным уважением к правам человека», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Южные приграничные районы Мексики круглосуточно патрулируют команды, куда входят дипломаты, врачи и специалисты по вопросам семьи, всего около 500 агентов этого института.
Ранее региональные СМИ сообщили, что сформировавшийся караван мигрантов из Гондураса в составе около 4,5 тыс. человек пересек границу Гватемалы и практически в полном составе движется в направлении границы с Мексикой.
Власти Гватемалы заявили в пятницу о решимости не допустить на свою территорию тех, кто нарушит миграционные правила, и приняли декрет, позволяющий органам правопорядка силой рассеивать скопления людей для борьбы с возможным распространением COVID-19. Уже задержаны за нелегальный транзит по территории страны 217 человек. Институт миграции Гондураса подтвердил депортацию на родину через различные наземные КПП 78 граждан.
Представители властей Гондураса, Гватемалы, Сальвадора и Мексики встречались в Мехико в январе 2021 года для разработки стратегии и подписания документа о взаимопонимании в вопросе предотвращения исхода мигрантов и формирования караванов.
Первый такой караван людей без виз и средств отправился по маршруту Гватемала – Мексика – США в 2018 году, после чего их примеру последовали сотни тысяч человек, спровоцировавших серьезный миграционный кризис в Центральной и Северной Америке.
Между тем в мексиканском штате Табаско, через который из Центральной Америки в США идут караваны мигрантов, был зарегистрирован первый за 20 лет случай заболевания холерой.
Напомним, в июле 2020 года действующий президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой построили 386 километров стены, ожидалось, что к концу года протяженность сооружения составит около 730 километров. Он также заявлял, что даже профессиональные скалолазы не смогли перебраться через новую стену.
Между тем избранный президент США Джозеф Байден захотел включить нелегалов в перепись населения.
Трамп предлагал ограничить количество иммигрантов, ввести новые процедуры их проверки и уменьшить число принимаемых беженцев с 18 до 15 тыс. в год, а Байден выступает за облегчение получения гражданства для 12 млн нелегальных мигрантов и возвращение к программе защиты от депортации их детей. Он также предлагает увеличить ежегодный лимит приема беженцев с 18 тыс. до 125 тыс. человек.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что одна из проблем, которая теперь тревожит жителей американского штата Техас, граничащего с Мексикой – это обещание Байдена принять закон, открывающий дорогу к принятию гражданства для миллионов нелегалов, большинство которых из латиноамериканского региона.
Байдену предрекли возвращение импичмента «бумерангом»
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал вынесение импичмента действующему президенту США Дональду Трампу, допустив, что избранный глава американской администрации Джо Байден столкнется с аналогичной ситуацией.
«Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдену за коррупцию», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, это будет невозможно сделать до выборов в Конгресс 2022 года, так как у представителей Республиканской партии нет большинства в Палате представителей, при этом они уступают демократам всего пять мест. «Если республиканцы преодолеют этот разрыв, Байден рискует на себе испытать все прелести импичмента», – заявил Пушков.
Напомним, в четверг новоизбранный член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию, намерена поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.
Эксперт оценил возможность иностранного финансирования штурма Капитолия
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«Поиск тайных игроков за рубежом, которые раскачивают американскую лодку, это лишь попытки США выдать желаемое за действительное», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал начало проверки ФБР, где подозревают Францию в помощи участникам штурма Капитолия.
«При разговоре о французском финансировании штурма Капитолия сразу вспоминаются шутки о том, как Франция в свое время поддерживала американских революционеров в Войне за независимость от британской короны. Конечно, такие догадки выглядят как попытка властей США выдать желаемое за действительное», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
По мнению эксперта, не стоит искать каких-то «загадочных иностранных политических акторов», спонсирующих американскую оппозицию. «Все можно объяснить гораздо проще. Дело в том, что многие альтернативные правые в США давно сталкиваются с тем, что их аккаунты в соцсетях ограничивают, а карты и банковские счета блокируют. В такой ситуации им приходится пользоваться криптовалютой, чтобы где-то хранить свои деньги», – считает Дудаков.
«Тот же Ник Фуэнтес, известный представитель движения альтернативных правых, мог пару лет назад вложиться в биткоин, а сейчас, когда он сильно вырос в стоимости, зафиксировать прибыль и вывести ее на нужды своего уличного активизима с одной из криптовалютных бирж Франции, где эта сфера очень хорошо развивается», – продолжил собеседник, отметив, что речь идет о суммах в районе полумиллиона долларов, что слишком мало для столь амбициозных планов.
«Такая гипотеза развития событий явно более достоверная, чем попытки найти тайных игроков за рубежом, которые раскачивают американскую лодку», – заключил Дудаков.
Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало проверку с целью установить, предоставляли ли иностранные государства финансовую помощь участникам штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщает NBC News.
В рамках расследования ФБР проверяет платеж в размере 500 тыс. долларов в биткоинах, вероятно, сделанный гражданином Франции в адрес ключевых фигур ультраправого движения еще до начала беспорядков. Данные о платежах были предоставлены на этой неделе компанией, которая проводит анализ криптовалютных переводов, рассказал телеканал со ссылкой на одного действующего и одного бывшего сотрудника бюро.
В ФБР также подозревают, что структуры, якобы связанные с Россией, Ираном и Китаем, хотят использовать ситуацию «в своих интересах» в информационной сфере. По мнению властей США, есть свидетельства попыток других государств тайно поддержать «политических экстремистов», передает ТАСС.
Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
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Байден обещал руководить США «с помощью науки и правды»
Избранный президент США Джо Байден заявил, что он и его вице-президент Камала Харрис будут «руководить с помощью науки и правды».
По словам Байдена, он и Харрис «верят» в «науку и правду». Байден представил кандидата на пост советника по науке в ранге министра – ученого-генетика Эрика Лэндера. Избранный президент сказал, что его администрация сосредоточиться на вопросах, связанных с коронавирусом, экономикой, климатом, технологичными достижениями и долгосрочным поддержанием науки и технологий в США.
Перечисляя заслуги Лэндера, Байден отметил его ум и работу в администрации президента Барака Обамы. Байден считает, что США должны лидировать в мире технологий, когда это станет критичным для преуспевания экономики и нацбезопасности. Он подчеркнул, что это особенно важно, учитывая «конкуренцию по всему миру, начиная с Китая», передает РИА «Новости».
Напомним, Байден говорил, что первые 100 дней во главе страны посвятит миграционной реформе и борьбе с коронавирусом. Кроме того, политик намерен отменить некоторые указы действующего президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, нанесли ущерб климату и здоровью людей.
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Названо число ворвавшихся в Конгресс США участников беспорядков
В здание Конгресса США в Вашингтоне 6 января ворвались как минимум 300 участников беспорядков, сообщают СМИ.
Газета Washington Post пришла к такому выводу, изучив «текстовые сообщения, фотографии и сотни видеозаписей», часть которых «была получена эксклюзивно». Кроме того, издание использовало «алгоритм распознавания лиц», который позволяет «отличать лица людей, но не устанавливать их личность». На кадрах, снятых в Капитолии, WP насчитала «по меньшей мере 300 участников беспорядков». Поскольку не все, кто ворвался в Конгресс, попали на записи, их «фактическое число», вероятно, «больше», передает ТАСС.
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс. В ходе протестов погибли четыре человека. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
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В Конгрессе США начали расследование штурма Капитолия
Четыре комитета Палаты представителей Конгресса США начали расследование «мятежа», который произошел в Вашингтоне 6 января, сообщил спецкомитет по разведке.
Расследование помимо него проводят комитеты по внутренней безопасности, надзору и правительственной реформе и юридический комитет. Члены Конгресса рассмотрят «события и разведданные, относящиеся к мятежу», и «связанные угрозы для мирной передачи власти, включая инаугурацию». Материалы затребованы у ФБР, МВБ, Национального контртеррористического центра и аппарата директора Национальной разведки США. Также конгрессмены хотят, чтобы указанные ведомства провели для них брифинги.
В Палате представителей собираются оценить, что «разведсообщество и федеральные правоохранители знали об угрозе насилия, была ли распространена эта информация, были ли угрозы как-то связаны с иностранным влиянием или попытками дезинформации». Также рассмотрят вопрос о том, участвовал ли в беспорядках кто-либо из бывших или нынешних чиновников администрации. Кроме того, планируется проанализировать ответные меры федеральных структур, передает ТАСС.
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс. В ходе протестов погибли четыре человека. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
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Пенс в последней речи на посту вице-президента США призвал готовиться к войне
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В своем последнем выступлении на посту вице-президента США Майк Пенс заявил: «Хочешь мира – готовься к войне».
Он выступил перед военными в форте Драм в Нью-Йорке. Речь в телевизионной трансляции представили как последнее выступление в должности вице-президента. Пенс сказал, что военные США, куда бы ни отправились служить, «возьмут с собой силу и гордость этой нации», а также «молитвы миллионов американцев». Кроме того, Пенс вспоминал свою семью, рассказал про дедушку-ветерана.
Пенс рассказал, что в день теракта 11 сентября 2001 года дочь спросила его, пойдет ли он служить, если начнется война. Тогда политик выразил надежду, что слишком стар для этого. «Спасибо тем, кто отвечал на призыв иначе», – приводит его слова РИА «Новости».
Пенс заявил, что глава американского государства Дональд Трамп «возродил» вооруженные силы США. Вице-президент также подчеркнул, что Трамп выводит войска США из других стран. «Благослови господь армию и Америку», – сказал Пенс.
Инаугурация избранного президента США Джо Байдена должна состояться в Вашингтоне 20 января. Его вице-президентом будет Камала Харрис. Демократы уверены, что сторонники действующего президента постараются сорвать церемонию.
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