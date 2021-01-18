Мэр Вашингтона заявила об угрозе беспорядков в жилых районах

«Совершенно точно, что при Байдене для мигрантов откроют многочисленные шлюзы, перекрытые Трампом», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал призыв каравана мигрантов из Гондураса к новой администрации США выполнить обещанные обязательства.

«Уже сейчас сказано, что для тех мигрантов, кто прибыл в США детьми, а это от 12 до 25 млн человек как минимум, будет создан путь к гражданству», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Кроме того, он упомянул о решении Байдена вернуть практику, в рамках которой мигранты с запросом на политическое убежище ждали вердикта суда не на территории Мексики, а на территории самих Соединенных Штатов. «Люди, которые просят у Америки политическое убежище, сейчас находятся в Мексике. Такое решение в свое время было явным достижением Трампа и позволило мигрантам не «растворяться» на территории США. Но Байден заявил, что это создало гуманитарную катастрофу на границе, поэтому теперь необходимо вернуть прежнюю практику и разрешить мигрантам оставаться в Штатах до решения миграционных судов, которые, как правило, дают убежище лишь 3% от всеобщего объема запросов», – отметил эксперт.

Намерение Демократический партии пустить на территорию США как можно больше мигрантов Дробницкий объяснил желанием сделать из них лояльных избирателей в таких критически важных южных штатах, как Аризона, Техас, Луизиана, усилив тем самым избирательную машину партии. «Но не стоит забывать, что для этого нужно привести в соответствие всю техническую составляющую миграционной политики, то есть издать соответствующие распоряжения, создать необходимую инфраструктуру, выстроить работу таможенных и миграционных органов. Это потребует времени и не факт, что данный караван сможет беспрепятственно проникнуть на территорию США», – предположил собеседник.

Дробницкий считает, что подобная политика новой администрации может негативно отразиться на американском обществе. «В США сопротивление мигрантам традиционно очень сильное, особенно на фоне существования так называемых городов-убежищ для мигрантов, где федеральные власти не имеют права выселить людей с их территории, а полиции запрещено проверять документы о гражданстве. В некоторых таких городах нелегалы даже имеют право голосовать на уровне муниципалитетов. Так что есть политики, которые такую политику продвигают и хотят сделать из Америки проходной двор», – заключил собеседник.

Ранее караван из 4,5 тыс. мигрантов, который направляется к границе США из Гондураса, призвал новую администрацию во главе с избранным президентом Джо Байденом выполнить свои обязательства. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на заявление группы по защите прав мигрантов.

«Мы признаем важность того, что новое правительство Соединенных Штатов продемонстрировало твердую приверженность мигрантам и лицам, ищущим убежище, что дает правительствам Мексики и Центральной Америки возможность разработать миграционную политику, уважающую права человека, мобильность населения», – говорится в заявлении мигрантов.

Перед прибытием каравана из Гондураса Мексика усилила охрану и начала круглосуточную надзорную операцию на южной границе страны совместно с силами национальной гвардии и министерства обороны.

Напомним, Джо Байден пообещал отменить ограничения против мигрантов, которые ввел действующий американский лидер Дональд Трамп. Он заявил, что оценит необходимые шаги, чтобы «расчистить гуманитарную катастрофу». Также отмечалось, что намерен создать возможности для быстрой работы с ищущими убежища в США и избежать при этом кризиса на фоне пандемии коронавируса. Ранее Байден собирался включить нелегалов в перепись населения.

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