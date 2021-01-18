Лавров назвал плюс назначения дипломатов эпохи Обамы в Госдеп

Выдвижение дипломатов эпохи президентства Барака Обамы в Госдеп США позволяет начать переговоры Москвы и Вашингтона «без раскачки», а также даст России понять линию американской стороны, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Люди знакомые. Это, с одной стороны, позволяет при наличии встречного желания, при наличии желания откликнуться на те многочисленные предложения по российско-американской повестке дня, которые мы сделали и которые остаются на столе, начать переговоры без большого перерыва и «без раскачки», а с другой стороны – это дает нам возможность примерно представить, какую линию будут проводить старые новые члены внешнеполитической команды новой администрации США. Тем более, что сами они особо и не скрывают своих замыслов, своих планов в регулярных интервью, статьях, да и в тех советах, которые звучат в мозговых трестах, мозговых центров Соединенных Штатов, включая Атлантический совет, другие структуры», – передает слова главы российского внешнеполитического ведомства РИА «Новости».

Между тем, отметил Лавров, суть политики США в отношении России с приходом к администрации избранного президента Джозефа Байдена вряд ли сильно поменяется.

«Видно, что линия доминирования американского государства и американского образа жизни, американского понимания образа жизни других стран продолжится, сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня, там уже они рассуждают – «как нам сделать так, чтобы и Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка», – сказал глава МИДа, добавив, что все это давным-давно присутствовало в политике Вашингтона.

«На российском направлении, у меня такое ощущение, манеры, может быть, будут чуть-чуть более вежливыми, но суть политики едва ли изменится», – пояснил Лавров.

При этом министр призвал не сбрасывать со счетов и самого Байдена. «Подождем, там все-таки и сам Джо Байден является специалистом в сфере разоружения, в сфере контроля над вооружениями. Я думаю, что он будет заинтересован в том, чтобы команда у него была профессиональная, а не пропагандистская», – добавил он.

Напомним, избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. Нуланд одобряла политику Барака Обамы в отношении Украины и России.

The National Interest отмечает, что назначение Нуланд на должность заместителя госсекретаря может быть сигналом того, что правительство избранного президента США Джо Байдена не готово идти по пути улучшения отношений с Москвой.