В работе сервисов Google и YouTube произошел сбой

Пользователи в Соединенных Штатах сообщили о сбое в работе Google и YouTube, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

По данным портала, сбой произошел в работе поисковой системы Google, видеохостинга YouTube, электронной почты Gmail. При этом из других стран данных о возможных неполадках пока практически не поступало, передает ТАСС.

14 января в работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой.