Приехавших на звонок о теракте полицейских обстреляли в Подмосковье

Подмосковные следователи проводят проверку после того, как мужчина в квартире в Пушкине выстрелил из ружья в сторону сотрудников полиции, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

Она уточнила, что в пятницу мужчина выстрелил из охотничьего ружья по металлической входной двери, за которой в подъезде были полицейские. Правоохранители приехали проверить информацию о готовящемся преступлении, поступившую по телефону из этой квартиры.

«По данному факту следственным отделом по городу Пушкину ГСУ СК России по Московской области организована проверка и осуществлен выезд на место», – сказала Врадий, передает РИА «Новости».

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли одну стреляную гильзу и ружье. Сейчас следователи опрашивают жильцов квартиры в отделе. СК проверит разрешение на ношения оружия и порядок его выдачи и контроля.

В свою очередь начальник пресс-службы ГУМВД России по области Татьяна Петрова уточнила, что стрелявшим оказался 61-летний пенсионер.

Как пояснил источник в правоохранительных органах, в квартире проживают мать, отец и взрослый сын, из оружия стрелял именно отец. По его словам, из этой квартиры неоднократно звонили и рассказывали о разных преступлениях, в том числе накануне – о планировании теракта.