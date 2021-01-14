Победительница «Большой перемены» выступила на Гайдаровском форуме

Победительница всероссийского конкурса учащихся «Большая перемена» Александра Булатова приняла участие в экспертной дискуссии Гайдаровского форума «Будущее образование в России», модератором которой выступил глава Сбербанка Герман Греф.

В экспертной дискуссии также приняли участие студент первого курса национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Михаил Кузнецов и ученик 11-ого класса Владимир Сачков, заведующий лабораторией нейронных систем и глубокого обучения Московского физико-технического института Михаил Бурцев, сообщили в пресс-службе конкурса.

Также в дискуссии участвовали президент Высшей школы методологии, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека ПАО «Сбербанк» Андрей Курпатов, научный руководитель Центра исследований современного детства (Институт образования НИУ ВШЭ) Катерина Поливанова.

Участники сессии обсудили образовательные технологии и вызовы, стоящие перед российской системой образования и перед образованием во всем мире.

Александра Булатова рассказала о практикоориентированных занятиях в «Газпром школе», ученицей которой она является, и подчеркнула, что ее учитель обществознания и истории Татьяна Колосова выступила наставником Александры и поддерживала школьницу на протяжении всего конкурса «Большая перемена», что привело ее к победе.

«Учитель действительно становится другом, наставником, с которым решать сложные задачи, находить варианты решений становится в разы интереснее. Мой учитель Татьяна Колосова работала со мной на протяжении всего конкурса «Большая перемена», вкладывала уйму сил, за что я хотела бы ее поблагодарить, ведь не каждый педагог сможет потратить свое личное время на подготовку ученика», – рассказала Александра.

Греф присоединился к словам благодарности педагогам-наставникам конкурсантов «Большой перемены».

«В конкурсе «Большая перемена» участвуют потрясающие ребята, и мы вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко приняли решение, что необходимо поощрить наставников победителей, и спонсоры выделили соответствующие ресурсы, потому что ребята-победители – совершенно потрясающие, и во многом это – заслуга педагогов, которые поддерживали их на протяжении всего конкурса», – подчеркнул Герман Греф.

14 и 15 января в Москве проходит Гайдаровский форум – мероприятие, объединяющее на одной площадке известных экспертов, представителей органов власти, общественных и политических деятелей, а также предпринимателей из разных стран. В рамках форума эксперты обсуждают экономическую политику, вызовы для здравоохранения и образования, проблематику рынка труда и внешнеэкономической деятельности, государственное управление и цифровизацию, вопросы экологии, предпринимательство и региональное развитие, новые точки роста и другие актуальные темы.

Из-за эпидемиологических ограничений в 2021 году Гайдаровский форум проходит в объединенном формате: эксперты и спикеры принимают участие в панельных дискуссиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, а участники из разных городов получили возможность следить за ходом обсуждений в онлайн формате.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 млн школьников из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

С 31 октября по 5 ноября в МДЦ «Артек» состоялся финал первого сезона «Большой перемены». Победителями конкурса стали 600 старшеклассников: 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Учащиеся 11-х классов получили по 1 млн рублей, эти средства они смогут направить на оплату обучения и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 9-10 классов получили по 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. Все финалисты конкурса (1,2 тыс. человек) получат путевки в МДЦ «Артек».

20 лучших школ получили финансовую поддержку по 2 млн рублей для создания образовательных возможностей и технического оснащения. А педагоги, подготовившие победителей, получили по 150 тыс. рублей от партнеров конкурса.

Новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта 2021 года. Организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.