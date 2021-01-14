Победительница «Большой перемены» выступила на Гайдаровском форуме

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14 января, четверг  |  Последнее обновление — 21:25  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Думские «голубые фишки» ждет испытание на выборах-2021

Не исключено, что к четырем привычным участникам в новой Думе прибавится и пятая партия Владимир Федоренко/РИА Новости
В новой Госдуме может сложиться «4-5-партийная модель», у одной из партий-новичков есть шанс пробиться в парламент, считают политологи. Однако не только новым, но и старым парламентским партиям придется трудно – в 2021 году электорат стал очень взыскательным. Избиратели хотят «яркой кампании» и при этом «демонстрации уважения» к своим запросам. Котировки каких партий в итоге пойдут вверх и кто составит конкуренцию думским «голубым фишкам»? Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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Байдена ждет «инаугурация на штыках»

Национальная гвардия США вповалку охраняет Капитолий Oliver Contreras/SIPA USA/Reuters
Приведение к присяге (инаугурация) нового президента США пройдет на этот раз в полном противоречии с американской политической традицией. Вместо общенародного праздника единения вокруг национального лидера Вашингтон увидит «инаугурацию на штыках» – тысячи вооруженных людей будут охранять нового президента США от его собственных сограждан. И это не единственная особенность предстоящих торжеств. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Цифровизация – это атомная бомба XXI века

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
А мы готовы к этому будущему? Мы этого действительно хотим? А насколько наш национальный суверенитет будет защищен в условиях этого «прозрачного» глобального мира? И главное – у кого в руках будет та самая кнопка, которая может нас целиком или хотя бы частично выключить? Подробности...

Как поэт поплатился за стих жизнью

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Ровно 130 лет назад в Варшаве родился поэт Осип Мандельштам. Это о нем после одного из собраний Цеха поэтов Ахматова сказала: «Мандельштам, конечно, наш первый поэт». Иосиф Бродский выделял среди поэтов XX века «большую четверку»: Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Бориса Пастернака и Анну Ахматову. Подробности...
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Приведет ли американская перестройка к развалу США

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Равновесия, столь нужного сейчас для взявшего реванш американского истеблишмента, не будет. Поэтому нам, исходя из наших национальных интересов, при всех симпатиях к националистам, остается пожелать Америке только одного – любой перестройки, главное, чтобы с ускорением. Подробности...
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Второй импичмент Трампа: главное

Кого убьет новая «арабская весна»

Стратегический союз Украины и Молдавии

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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Победительница «Большой перемены» выступила на Гайдаровском форуме

    14 января 2021, 21:25

    Победительница всероссийского конкурса учащихся «Большая перемена» Александра Булатова приняла участие в экспертной дискуссии Гайдаровского форума «Будущее образование в России», модератором которой выступил глава Сбербанка Герман Греф.

    В экспертной дискуссии также приняли участие студент первого курса национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Михаил Кузнецов и ученик 11-ого класса Владимир Сачков, заведующий лабораторией нейронных систем и глубокого обучения Московского физико-технического института Михаил Бурцев, сообщили в пресс-службе конкурса.

    Также в дискуссии участвовали президент Высшей школы методологии, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека ПАО «Сбербанк» Андрей Курпатов, научный руководитель Центра исследований современного детства (Институт образования НИУ ВШЭ) Катерина Поливанова.

    Участники сессии обсудили образовательные технологии и вызовы, стоящие перед российской системой образования и перед образованием во всем мире.

    Александра Булатова рассказала о практикоориентированных занятиях в «Газпром школе», ученицей которой она является, и подчеркнула, что ее учитель обществознания и истории Татьяна Колосова выступила наставником Александры и поддерживала школьницу на протяжении всего конкурса «Большая перемена», что привело ее к победе.

    «Учитель действительно становится другом, наставником, с которым решать сложные задачи, находить варианты решений становится в разы интереснее. Мой учитель Татьяна Колосова работала со мной на протяжении всего конкурса «Большая перемена», вкладывала уйму сил, за что я хотела бы ее поблагодарить, ведь не каждый педагог сможет потратить свое личное время на подготовку ученика», – рассказала Александра.

    Греф присоединился к словам благодарности педагогам-наставникам конкурсантов «Большой перемены».

    «В конкурсе «Большая перемена» участвуют потрясающие ребята, и мы вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко приняли решение, что необходимо поощрить наставников победителей, и спонсоры выделили соответствующие ресурсы, потому что ребята-победители – совершенно потрясающие, и во многом это – заслуга педагогов, которые поддерживали их на протяжении всего конкурса», – подчеркнул Герман Греф.

    14 и 15 января в Москве проходит Гайдаровский форум – мероприятие, объединяющее на одной площадке известных экспертов, представителей органов власти, общественных и политических деятелей, а также предпринимателей из разных стран. В рамках форума эксперты обсуждают экономическую политику, вызовы для здравоохранения и образования, проблематику рынка труда и внешнеэкономической деятельности, государственное управление и цифровизацию, вопросы экологии, предпринимательство и региональное развитие, новые точки роста и другие актуальные темы.

    Из-за эпидемиологических ограничений в 2021 году Гайдаровский форум проходит в объединенном формате: эксперты и спикеры принимают участие в панельных дискуссиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, а участники из разных городов получили возможность следить за ходом обсуждений в онлайн формате.

    Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 млн школьников из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

    С 31 октября по 5 ноября в МДЦ «Артек» состоялся финал первого сезона «Большой перемены». Победителями конкурса стали 600 старшеклассников: 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Учащиеся 11-х классов получили по 1 млн рублей, эти средства они смогут направить на оплату обучения и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

    Учащиеся 9-10 классов получили по 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. Все финалисты конкурса (1,2 тыс. человек) получат путевки в МДЦ «Артек».

    20 лучших школ получили финансовую поддержку по 2 млн рублей для создания образовательных возможностей и технического оснащения. А педагоги, подготовившие победителей, получили по 150 тыс. рублей от партнеров конкурса.

    Новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта 2021 года. Организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.


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