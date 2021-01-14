Клуб Лидеров России «Эльбрус» запустил обучающий проект для губернаторов

Клуба Лидеров России «Эльбрус» запустил проект «Обучающая экспедиция», реализуемый совместно с губернаторами регионов, в рамках которого команды глав субъектов и победители конкурса «Лидеры России» будут обучаться современным методам решения задач, сообщила руководитель клуба «Эльбрус» Татьяна Дьяконова в рамках Гайдаровского форума.

«Председатель правительства Михаил Мишустин в ноябре прошлого года объявил о том, что стартует реформа системы государственного управления. На фоне дефицита кадров – это обостряет вопрос удержания и поиска талантов на федеральном, региональном и личностном уровне. Мы в клубе Лидеров России «Эльбрус» посмотрели на этот вопрос с другого ракурса. И в результате родился проект «Обучающая экспедиция». Если в целом посмотреть на общество, то существуют три главные силы мнений – государство, граждане и бизнес, которые обладают разными лингвистическими доменами и взглядами на ситуацию в регионе. Возник вопрос, как же научиться учитывать интересы друг друга в конструктивном диалоге? Международная практика в Нидерландах, Великобритании, Финляндии, Сингапуре, Тайвани и других странах показывает, что это возможно, – рассказала Дьяконова.

По ее словам, в ходе нового проекта Лидеры России и команды губернаторов смогут применить методологию «Сервис-дизайн» для решения конкретных кейсов регионов. Сервис-дизайн – это программа обучения по созданию проектов на основе анализа ожиданий пользователя. С помощью глубинных интервью с жителями того или иного региона участники сессии смогут смоделировать прототип решения конкретной проблемы: пройти путь от формирования потребности, выбора, принятия решений до получения результата.

«Многие Лидеры России приходят на конкурс из бизнеса и, в дальнейшем, готовы привнести свой опыт в проектной деятельности на госслужбе, но не понимают, как устроена сама госслужба – это снижает их эффективность. Кроме того, мировые тренды говорят, что развитие территорий базируется на сообществах. Как государство может учитывать этот тренд? А граждане, со своей стороны, теряют веру в то, что они могут влиять на изменения в своем регионе, а мы могли бы вовлекать их в конструктивную деятельность. Методология «Сервис-дизайн» в ряде стран показала свою эффективность с точки зрения поиска решений на стыке интересов граждан, бизнеса и государства. Наш проект должен стать для них площадкой взаимообмена и конструктивного диалога», – заявила она.

По словам Дьяконовой, проект «Обучающая экспедиция» создан для того, чтобы члены клуба «Эльбрус» смогли на практике познакомиться с принципами работы на госслужбе, а управленческая команда органов власти смогла сформировать кадровый актив на временной или постоянной основе.

В 2021 году запуск пилотов проекта «Обучающая экспедиция» планируется в четырех регионах страны. По предложенной губернатором теме команда будет решать конкретную задачу в регионе. По завершению пилотных проектов планируется составление «белой книги» кейсов, где каждый регион сможет разместить свой опыт решения конкретной задачи, который далее могут использовать другие регионы для решения подобных кейсов на своей территории.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в свою очередь отметил, что реализация проекта, в частности включение в него Курской области, чрезвычайно важна для повышения качества жизни в регионе. «Начать работу в рамках «Обучающей экспедиции» мы решили со сферы образования. Наша цель – создать модель вовлечения курян в реализацию проекта «Перспективный план развития общеобразовательных организаций». Непосредственное участие жителей региона в процессе поможет добиться в школах изменений, которые будут устраивать и власть, и общество», – рассказал Старовойт.