Клуб Лидеров России «Эльбрус» запустил обучающий проект для губернаторов

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14 января, четверг  |  Последнее обновление — 19:30  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Думские «голубые фишки» ждет испытание на выборах-2021

Не исключено, что к четырем привычным участникам в новой Думе прибавится и пятая партия Владимир Федоренко/РИА Новости
В новой Госдуме может сложиться «4-5-партийная модель», у одной из партий-новичков есть шанс пробиться в парламент, считают политологи. Однако не только новым, но и старым парламентским партиям придется трудно – в 2021 году электорат стал очень взыскательным. Избиратели хотят «яркой кампании» и при этом «демонстрации уважения» к своим запросам. Котировки каких партий в итоге пойдут вверх и кто составит конкуренцию думским «голубым фишкам»? Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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Байдена ждет «инаугурация на штыках»

Национальная гвардия США вповалку охраняет Капитолий Oliver Contreras/SIPA USA/Reuters
Приведение к присяге (инаугурация) нового президента США пройдет на этот раз в полном противоречии с американской политической традицией. Вместо общенародного праздника единения вокруг национального лидера Вашингтон увидит «инаугурацию на штыках» – тысячи вооруженных людей будут охранять нового президента США от его собственных сограждан. И это не единственная особенность предстоящих торжеств. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Как поэт поплатился за стих жизнью

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Ровно 130 лет назад в Варшаве родился поэт Осип Мандельштам. Это о нем после одного из собраний Цеха поэтов Ахматова сказала: «Мандельштам, конечно, наш первый поэт». Иосиф Бродский выделял среди поэтов XX века «большую четверку»: Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Бориса Пастернака и Анну Ахматову. Подробности...
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Приведет ли американская перестройка к развалу США

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Равновесия, столь нужного сейчас для взявшего реванш американского истеблишмента, не будет. Поэтому нам, исходя из наших национальных интересов, при всех симпатиях к националистам, остается пожелать Америке только одного – любой перестройки, главное, чтобы с ускорением. Подробности...
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Следующие 80 лет уже запрограммированы

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая. Подробности...
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Кого убьет новая «арабская весна»

Стратегический союз Украины и Молдавии

США превращаются в диктатуру

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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Клуб Лидеров России «Эльбрус» запустил обучающий проект для губернаторов

    14 января 2021, 18:54

    Текст: Елизавета Булкина

    Клуба Лидеров России «Эльбрус» запустил проект «Обучающая экспедиция», реализуемый совместно с губернаторами регионов, в рамках которого команды глав субъектов и победители конкурса «Лидеры России» будут обучаться современным методам решения задач, сообщила руководитель клуба «Эльбрус» Татьяна Дьяконова в рамках Гайдаровского форума.

    «Председатель правительства Михаил Мишустин в ноябре прошлого года объявил о том, что стартует реформа системы государственного управления. На фоне дефицита кадров –  это обостряет вопрос удержания и поиска талантов на федеральном, региональном и личностном уровне. Мы в клубе Лидеров России «Эльбрус» посмотрели на этот вопрос с другого ракурса. И в результате родился проект «Обучающая экспедиция». Если в целом посмотреть на общество, то существуют три главные силы мнений – государство, граждане и бизнес, которые обладают разными лингвистическими доменами и взглядами на ситуацию в регионе. Возник вопрос, как же научиться учитывать интересы друг друга в конструктивном диалоге? Международная практика в Нидерландах, Великобритании, Финляндии, Сингапуре, Тайвани и других странах показывает, что это возможно, – рассказала Дьяконова.

    По ее словам, в ходе нового проекта Лидеры России и команды губернаторов смогут применить методологию «Сервис-дизайн» для решения конкретных кейсов регионов. Сервис-дизайн – это программа обучения по созданию проектов на основе анализа ожиданий пользователя. С помощью глубинных интервью с жителями того или иного региона участники сессии смогут смоделировать прототип решения конкретной проблемы: пройти путь от формирования потребности, выбора, принятия решений до получения результата.

    «Многие Лидеры России приходят на конкурс из бизнеса и, в дальнейшем, готовы привнести свой опыт в проектной деятельности на госслужбе, но не понимают, как устроена сама госслужба – это снижает их эффективность. Кроме того, мировые тренды говорят, что развитие территорий базируется на сообществах. Как государство может учитывать этот тренд? А граждане, со своей стороны, теряют веру в то, что они могут влиять на изменения в своем регионе, а мы могли бы вовлекать их в конструктивную деятельность. Методология «Сервис-дизайн» в ряде стран показала свою эффективность с точки зрения поиска решений на стыке интересов граждан, бизнеса и государства. Наш проект должен стать для них площадкой взаимообмена и конструктивного диалога», – заявила она.

    По словам Дьяконовой, проект «Обучающая экспедиция» создан для того, чтобы члены клуба «Эльбрус» смогли на практике познакомиться с принципами работы на госслужбе, а управленческая команда органов власти смогла сформировать кадровый актив на временной или постоянной основе.

    В 2021 году запуск пилотов проекта «Обучающая экспедиция» планируется в четырех регионах страны. По предложенной губернатором теме команда будет решать конкретную задачу в регионе. По завершению пилотных проектов планируется составление «белой книги» кейсов, где каждый регион сможет разместить свой опыт решения конкретной задачи, который далее могут использовать другие регионы для решения подобных кейсов на своей территории.

    Губернатор Курской области Роман Старовойт в свою очередь отметил, что реализация проекта, в частности включение в него Курской области, чрезвычайно важна для повышения качества жизни в регионе. «Начать работу в рамках «Обучающей экспедиции» мы решили со сферы образования. Наша цель – создать модель вовлечения курян в реализацию проекта «Перспективный план развития общеобразовательных организаций». Непосредственное участие жителей региона в процессе поможет добиться в школах изменений, которые будут устраивать и власть, и общество», – рассказал Старовойт.


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