Названо количество зарубежных счетов россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) имеет данные о более чем 700 тыс. финансовых счетов россиян за рубежом на общую сумму около 13 трлн рублей, заявил на Гайдаровском форуме заместитель руководителя ведомства Дмитрий Вольвач.

Вольвач сообщил, что на данный момент «мы уже видим, такая база у нас устойчивая, что россияне располагают в целом по миру, в том периметре, который покрыт автоматическим обменом (системой автоматического обмена финансовой информацией), где-то более чем 700 тыс. финансовых счетов», передает ТАСС.

«Это 400 тыс. налоговых резидентов - юридических и физических лиц. Остатки на этих счетах в рублевом эквиваленте где-то уже превышают 13 трлн рублей», – добавил он.

По словам заместителя руководителя ФНС, часть информации о счетах была получена в рамках международного обмена финансовой информацией, а о части средств ведомство узнало из отчетов самих налогоплательщиков.

«О многом мы, конечно, знали. Конечно, мы много чего интересного узнали. Но если сравнивать с той базой, которую мы сейчас видим, я могу высоко отозваться об уровне комплаенс (соответствия требованиям – прим. ВЗГЛЯД) наших уважаемых российских налогоплательщиков. То есть доля выявляемых нами несоответствий очень невелика по сравнению с тем объемом активов и количеством счетов, которые мы видим и которые к нам поступают от наших зарубежных партнеров», – пояснил Вольвач.

Гайдаровский форум – ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).