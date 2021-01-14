Путин призвал главу Удмуртии следить за ростом цен в регионе

Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым в формате видеоконференции призвал следить за ростом цен в регионе и продолжать сдерживать его, сообщила пресс-служба Кремля.

«Александр Владимирович, в целом считаю, что ваша команда и вы, разумеется, как руководитель этой команды справляетесь с теми задачами, которые стоят перед республикой. В общем мы видим положительную динамику практически по всем основным направлениям», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.



«Хочу также отметить усилия, которые вы предпринимаете по поводу сдерживания цен. Да, чуть-чуть подрастают, я вижу, но в целом это значительно ниже, чем по стране, и это делается спокойно, без всяких административных окриков», – добавил Путин.

По словам президента, в среднем рост цен в Удмуртии составляет два с небольшим процента за год, что ниже инфляции. «Так и продолжайте это делать, таргетировать это, спокойно, чтобы, конечно, не вредить бизнесу, но тем не менее за этим нужно следить», – отметил Путин.

Напомним, правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года.

В ходе встречи с главой республики президент затронул также вопрос перехода оборонных предприятиях Удмуртии на гражданскую продукцию.

«Действительно, очень много предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также вами было отмечено, что оборонные предприятия осваивают гражданскую продукцию, более того, выходят даже на общероссийские и международные рынки с этой продукцией. Все это так. Но темпы перехода и освоения гражданской продукции на оборонных предприятиях республики пока все-таки недостаточны», – заметил российский лидер.



Он попросил Бречалова встретиться и отдельно поговорить с руководителями предприятий. «У них есть свои внутренние проблемы, связанные с недостаточной финансовой обеспеченностью, связанные с тем, что у них оборотные средства недостаточны и так далее», – сказал глава государства и обещал помочь.

«Им наверняка не будет лишней поддержка руководителя республики в правительстве Российской Федерации, в министерствах, ведомствах, в соответствующих холдингах, куда они входят. Если нужно будет, пожалуйста, вы знаете, легко до меня доберетесь в любой момент, обращайтесь ко мне. Вообще, нужно их поддерживать, а на этом этапе тем более. Просил бы, несмотря на то что это не прямая, казалось бы, ваша обязанность, но тем не менее я вас прошу быть с ними в тесном контакте», – добавил Путин.