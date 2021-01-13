Похитившего археологические находки из института в Петербурге мужчину задержали

Сотрудники полиции задержали безработного мужчину, который похитил 26 найденных археологами предметов стоимостью около 5 млн рублей из научного института на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

6 января в полицию Центрального района Санкт-Петербурга поступило сообщение о краже из корпуса научного института на Дворцовой набережной. Его сотрудница рассказала, что неизвестный повредил навесной замок на металлической двери подвального помещения, затем вскрыл входную дверь в один из кабинетов и похитил из металлического ящика 26 предметов, обнаруженных в ходе археологических изысканий, передает ТАСС.

Примерная сумма ущерба составила около 5 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска санкт-петербургского главка на Невском проспекте задержан 23-летний неработающий житель Выборгского района города», – сказала Волк.

Как отметила представитель МВД, задержанный причастен к аналогичным преступлениям на территории Василеостровского и Петроградского районов города. В частности, в конце 2020 года – начале января 2021 года мужчина похитил исторические ценности из помещений института на улице Рентгена и филиала архива на Биржевой линии Васильевского острова.

«При обыске у подозреваемого изъяты орудия взлома, а также часть похищенного, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи 12 века, ранее хранившийся в архиве на Васильевском острове, стоимостью около 8 млн рублей», – добавила Волк. В данный момент возможные соучастники задержанного устанавливаются.

Найденные раритеты в ближайшее время полицейские планируют вернуть законным владельцам.