Эксперт спрогнозировал рост пользователей Telegram за счет сторонников Трампа

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12 января, вторник | Последнее обновление — 18:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Интерпол выдал ордер на арест россиян по делу о взрыве в бейрутском порту
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Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно.
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Лишение сана бывшего диакона Русской православной церкви Андрея Кураева вызывало различные реакции. Одни полагают это решение назревшим и перезревшим, а самого фигуранта озлобленным сплетником. Другие считают его смелым борцом с развращенными и лицемерными иерархами.
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Украинские «ястребы» и националисты, воодушевленные переменами в Белом доме, постараются реализовать силовой сценарий в Донбассе. Россия всеми путями будет объяснять: силового решения конфликтов не существует.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Эксперт спрогнозировал рост пользователей Telegram за счет сторонников Трампа
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Мессенджер Telegram может обрести новых пользователей в лице только сторонников президента США Дональда Трампа, которые последуют вслед за своим лидером, заявил заместитель гендиректора консалтингового digital-агентства CrosDigital Александр Смирнов.
«Что касается людей и их взглядов на безопасность – о переходе в Telegram, на первой волне, скорее всего, задумаются только сторонники Трампа, которые захотят последовать вслед за своим лидером. Их не будут беспокоить связи мессенджера с Россией. С другой стороны, будет любопытно понаблюдать за статистикой активности в других социальных сетях – будет ли просадка по активным пользователям и удалённым аккаунтам. Ведь идейных людей среди республиканцев достаточно много», – цитирует РИА «Новости» Смирнова.
По мнению эксперта, успех мессенджера во многом связан с публичной деятельностью Павла Дурова. «Буквально на следующий день, после того как с облачных серверов Amazon была удалена социальная сеть Parler (куда собирались переместиться последователи Трампа), Дуров выступил с заявлением, что Telegram, в отличие от многих других сервисов, не пользуется облачными хранилищами третьих сторон и существует независимо, что даёт ему определённые степени свободы при таких политизированных действиях», – указал он.
Смирнов также отметил, что до недавних пор в США мессенджер не пользовался большой популярностью. «Интересно будет посмотреть за динамикой его работы в новой цифровой среде, особенно, когда государство примет решение его заблокировать», – резюмировал Смирнов.
Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По ее данным, это произошло в воскресенье после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента.
При этом первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что мессенджер Telegram может столкнуться с проблемами из-за резкого роста популярности: западные IT-компании могут удалить его из своих магазинов приложений, а ФБР ввести санкции против основателя Павла Дурова.
Напомним, Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram. аналогичный запрет для республиканца ввел Twitter. Аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Подобное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это республиканец обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
Сатановский высказался о пришедшей на смену Трампу «гремучей смеси»
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Заблокировав президента США Дональда Трампа, Twitter показал Соединенным Штатам и миру в целом, «кто в доме хозяин», считает президент российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. По его словам, после этого вопросов насчет американской демократии «больше нет и быть не может».
«Такой фестиваль подлого вранья, наглых подтасовок и насилия над волеизъявлением избирателей в Америке давно не устраивали», – написал Сатановский в своем Telegram-канале.
По его словам, Трамп доказал, что «любой энергичный американец, который обладает достаточными амбициями, деньгами (без них в Штатах никак), харизмой и твердым характером может стать президентом США, если напрямую обращается к избирателям, наплевав на «вашингтонское болото». «У него в «Твиттере» десятки миллионов подписчиков, за него голосовали почти 80 млн человек и сейчас они получили еще одно доказательство того, что их голоса украли и на них всех в Капитолии плюют. Чего более чем достаточно для того, чтобы Трамп вновь стал президентом через четыре года, если, конечно, его не бросят в тюрьму или не застрелят, что в Америке вещь вполне нормальная», – отметил политолог.
Он задался вопросом о том, как можно охарактеризовать тот политический строй, который в США установится при демократе Джо Байдене. «Либеральный фашизм, носителями которого были и Обама, и Хиллари Клинтон? Квазидемократическая диктатура? Тирания левачествующих геронтократических олигархов? Гремучая это смесь – очень левые, очень богатые, очень глупые, очень наглые, не слишком образованные, несмотря на все свои дипломы, искренне презирающие все и всех люди, считающие, что они могут делать, что хотят и делающие все, что хотят», – подчеркнул Сатановский.
«Трамп, конечно, не Че Гевара, не Мартин Лютер Кинг, не Мандела и не Ленин, но если Америку его пример ничему не научил и она так и будет идти по пути, наметившемуся на последних выборах, значит она полностью заслужила свою участь. Впрочем, она ее в любом случае заслужила», – заключил политолог.
Напомним, администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа.
Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что ситуация с блокировкой аккаунта Трампа в Twitter порождает серьезную правовую коллизию.
В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Выяснилось, чем занималась Меланья Трамп в момент штурма Капитолия
Первая леди США Меланья Трамп занималась фотосессией объектов декора Белого дома в тот момент, когда толпа штурмовала здание Капитолия, сообщили источники телеканала CNN. По их данным, несмотря на вопросы о том, будет ли она призывать протестующих прекратить насилие, она этого не сделала.
«Когда тысячи сторонников Трампа устремились <…> к Капитолию США, чтобы осадить центр американской демократии, первая леди Меланья Трамп занималась фотосессией в Белом доме», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.
Профессиональное освещение, используемое для фото- и видеосъемки, можно было увидеть через окна Белого дома. «Делались фотографии ковров и других предметов в резиденции главы исполнительной власти и в восточном крыле», – сообщил CNN человек, знакомый с распорядком дня с первой леди.
По данным телеканала, Меланья Трамп заинтересовалась написанием книги о предметах декора, которые она скопила и реставрировала в Белом доме. Отмечается, что первая леди руководила в этой связи фотопроектом.
Как заявляет телеканал, и СМИ, и сотрудники супруги президента США якобы задавали вопросы, планирует ли она призвать в Twitter людей успокоиться и прекратить насилие, как она делала это во время протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда. Однако, по утверждению телеканала, она не стала публиковать такой призыв. По словам другого источника, которого цитирует канал, такая индифферентность может объясняться тем, что она уже «выписывается», «мыслями она уже не здесь».
Между тем, как сообщает канал, в отличие от Меланьи дочь президента Иванка Трамп, провела с отцом экстренную встречу в Овальном кабинете в среду, где попросила его призвать к прекращению насилия.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Шварценеггер сделал выводы из «Хрустальной ночи» США
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Американский киноактер австрийского происхождения, бывший губернатор штата Калифорния республиканец Арнольд Шварценеггер сравнил нападение сторонников президента США Дональда Трампа на Капитолий с Хрустальной ночью 1938 года в Германии.
«Я родился в Австрии и хорошо знаю про Хрустальную ночь. Это была ночь погрома евреев в 1938 году. Нацисты то же самое, что Proud Boys (неофашистская политическая организация, пропагандирующая политическое насилие в США – прим. ВЗГЛЯД). В среду Хрустальная ночь была прямо здесь, в США. Разбитые стекла были в Капитолии. Но толпа разбила не только стекла, но и идеи нашей демократии, принципы, на которых стоит наша страна», – заявил Шварценеггер в видеообращении в Twitter.
По его словам, Трамп пытался изменить результаты выборов, честных выборов и организовать государственный переворот, убеждая людей во лжи. «Президент Трамп провалился как лидер. Он запомнится как худший президент в истории», – заявил Шварценеггер.
Бывший губернатор Калифорнии предстал на видео сидящим за письменным столом, на котором лежит меч из картины «Конан-варвар», главная роль в которой принесла ему славу киноактера. «Наша демократия подобна стали, из которой сделан этот меч, – отметил Шваценеггер, подняв его двумя руками и продемонстрировав зрителям. – Чем больше она закаляется, тем прочнее становится».
Актер также поддержал избранного президента США демократа Джозефа Байдена. «Избранный президент Байден, мы желаем вам успеха на посту президента. Ваш успех будет означать успех для нашей страны», – заключил Шваценеггер, передает ТАСС.
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Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.
Хрустальная ночь, или Ночь разбитых витрин – еврейский погром по всей нацистской Германии, в части Австрии и в Судетской области 9-10 ноября 1938 года, осуществленный военизированными отрядами СА и гражданскими лицами. Полиция самоустранилась от препятствования этим событиям. В результате нападений многие улицы были покрыты осколками витрин принадлежавших евреям магазинов, зданий и синагог. После Хрустальной ночи последовало дальнейшее экономическое и политическое преследование евреев, и она рассматривается историками как часть расовой политики нацистской Германии и знаменует собой начало окончательного решения еврейского вопроса и Холокоста.
Познер ответил на шесть актуальных вопросов о Трампе
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Журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на шесть актуальных вопросов о президенте США Дональде Трампе, отметив, что найти хоть что-то позитивное для России в его президентстве сложно.
Познер ответил на своем сайте на вопрос о том, было ли бы в интересах России, чтобы победил Трамп.
«Во время своей первой президентской кампании Трамп не раз говорил о своем желании наладить отношения с президентом Путиным, с Россией, но за все четыре года своего президентства он не сделал ничего, что могло бы подтвердить искренность тех слов. Но он подписал множество санкций против России, вышел из договора по ПРО, из договора по РСМД и собирался, похоже, выйти из договора по СНВ. Словом, найти хоть что-то позитивное для РФ в президентстве Трампа, мягко говоря, сложно», – сказал телеведущий.
На вопрос о том, что избранный президент США Джо Байден для России будет хуже Трампа Познер ответил: «Подобные утверждения есть не что иное, как гадание на кофейной гуще. Этого не знает решительно никто. Поживем – увидим». Такой же ответ он дал и на вопрос о том, что Байден для России будет лучше, чем Трамп.
Также Познер отметил, что не верит в фальсификацию выборов в США и якобы «украденную» победу Трампа. «При всех проблемах демократии в Америке сегодня украсть президентские выборы невозможно: уж так построена избирательная система. В данном конкретном случае проигравшая сторона потребовала пересчета голосов вручную в ключевых штатах – Пенсильвании и Джорджии. Пересчет был произведен в присутствии и с участием представителей Республиканской партии. Пересчет подтвердил, что в этих «спорных» штатах победил Байден. Это факт. Его можно, конечно, отрицать до второго пришествия», – считает он.
На вопрос о том, не является ли блокировка всех аккаунтов Трампа в соцсетях нарушением свободы слова, которой так хвастаются американцы и в отсутствии которой они обвиняют Россию, Познер ответил отрицательно. «Нет, не является. По крайней мере, формально. В Первой поправке к Конституции США запрещено ГОСУДАРСТВУ каким-либо образом воспрепятствовать свободе слова любого гражданина, органа печати и т. д., но этот запрет не касается частных лиц (…). Соцсети в США принадлежат частным лицам, и эти лица имеют полное право отказать тому или иному человеку в аккаунте. То есть, согласно Конституции США, власть не может ограничить свободу слова частного лица, но и не может заставить частное лицо что-либо опубликовать. В этом есть существенная разница с Россией, в которой, несмотря на соответствующую статью в Конституции, государство (власть) практически может запретить любую публикацию, вплоть до закрытия любого СМИ», – сказал телеведущий.
Кроме того, Познер считает, что события в Вашингтоне, в частности штурм Капитолия сторонниками Трампа, нанесли ущерб США. «Бесспорно. Достаточно ознакомиться с высказываниями лидеров, пользующихся международным уважением (Меркель, Макрон), с тональностью и взглядами мировых СМИ, чтобы убедиться, что это так. Другой вопрос, на долго ли? Я принципиально не делаю прогнозов, считаю, что это дело в лучшем случае бессмысленное, а в худшем вредное, но одно скажу: Америка расколота, и президенту Байдену не удастся за предстоящие четыре года вновь собрать Шалтая-Болтая. Если кто не помнит этого господина, то напомню перевод Самуила Маршака: «Шалтай-Болтай сидел на стене / Шалтай-Болтай свалился во сне / Вся королевская конница и вся королевская рать не могут Шалтая, не могут Болтая, Шалтая-Болтая собрать!» – заключил телеведущий.
Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Провайдер в Айдахо заблокировал Twitter и Facebook за цензуру
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Соцсети Twitter и Facebook заблокированы за то, что занимаются цензурой по отношению к пользователям, сообщил интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо.
«Мы обратили внимание на то, что Twitter и Facebook занимается цензурой по отношению к нашим пользователям и к информации», – заявили в компании, подчеркнув, что отказывают соцсетям в праве «подвергать цензуре то, что вы видите и выкладываете, или скрывать от вас информацию». Your T1 WIFI сообщила, что «приняла решение заблокировать эти два сайта» после того, как на них поступили жалобы от пользователей, передает РИА «Новости».
Напомним, ряд соцсетей заблокировали аккаунты главы американского государства Дональда Трампа. Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения Америки с антиутопией Джорджа Оруэлла. Google заблокировал, а компания Apple удалила из магазина мобильных приложений соцсеть Parler, которую используют сторонники Трампа.
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Дуров призвал пользователей переходить с iOS на Android
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Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров призвал пользователей переходить с операционной системы iOS на Android для сохранения доступа к информации.
«Дуополия Apple и Google представляет гораздо большую проблему для свобод, чем Twitter. Apple является наиболее опасной, так как корпорация может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете. Вот почему я призываю пользователей перейти с iOS на Android – это самое меньшее, что они могут сделать для сохранения доступа к свободному потоку информации», – написал Дуров в Telegram в ответ на комментарий пользователя об удалении сервиса микроблогов Parler из App Store.
9 января Apple временно удалила из своего магазина мобильных приложений сервис Parler, который был запущен в 2018 году в качестве альтернативы другим социальным сетям и приобрел популярность у сторонников Дональда Трампа на фоне ужесточения в популярных соцсетях требований к содержанию публикаций в преддверии выборов в США. На данный момент в социальной сети насчитывается более 10 млн пользователей.
Кроме того, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Пенс допустил возможность отстранения Трампа от поста президента США
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Вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке к Конституции США с целью отстранения от должности действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа, сообщила телекомпания CNN.
По сведениям источников телекомпании, в команде Пенса рассчитывают, что вице-президенту США не придется апеллировать к недееспособности Трампа, как предусмотрено положениями 25-й поправки. По мнению помощников вице-президента США, наравне с запуском процедуры импичмента это может спровоцировать возникновение дополнительных рисков для безопасности Соединенных Штатов, передает ТАСС.
При этом, указывают источники телекомпании, Пенс не исключает, что в крайнем случае, если поведение Трампа на посту главы вашингтонской администрации «станет еще менее предсказуемым», ему придется прибегнуть к поправке, в результате чего он приступит к исполнению обязанностей главы Белого дома.
Согласно 25-й поправке к Конституции США, вице-президент занимает пост главы Соединенных Штатов в случае досрочного прекращения полномочий президента США, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы Белого дома.
Напомним, одна из участниц штурма Капитолия заявила, что вице-президент США Майкл Пенс предал сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Позже появились сведения о планах Пенса посетить инаугурацию Джозефа Байдена.
Накануне стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества.
В четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников указанных событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Соловьев предупредил об угрозе от Twitter и Facebook выборам в России
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«Западные соцсети быстро превратились в жалкую пародию на тех, против кого боролись. Нам же нужно задать вопрос тем умникам, которые занимаются соцсетями в России. Где наш независимый софт?» – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал блокирование хештега #1984 сервисом микроблогов Twitter из-за сравнения США с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла.
«Удивительно наблюдать растерянность и страх среди людей, претендующих на борьбу за полную свободу. Они ведь для этого создавали социальные сети, а не только ради извлечения прибыли. И насколько же быстро они превратились в жалкую пародию на тех, против кого боролись», – считает телеведущий Владимир Соловьев.
Как известно, добавил собеседник, «самые страшные сатрапы получаются из вчерашних либералов. Поэтому, когда смотришь на то, что сейчас вытворяют соцсети, с удивлением понимаешь, что последней по-настоящему свободной площадкой оказывается предоставляемое государством телевидение». «Здесь хотя бы действуют законы, а не произвол владельцев», – подчеркнул журналист.
«Нам говорили, что социальные сети создаются для нашей свободы, но это оказалось враньем. Потому России нужно смотреть на происходящее и делать выводы», – убежден Соловьев. Телеведущий привел в пример Китай: «Он в этом плане гораздо более защищен».
«Нам же нужно задать вопрос умникам, которые на протяжении многих лет делают вид, что занимаются аналогичными вещами. Где в итоге наш независимый софт? Где свои платформы? Или во время выборов в Госдуму в этом году в России произойдет то же самое, что было с Дональдом Трампом и его сторонниками – Twitter, Facebook и другие соцсети перейдут в атаку на тех, кто не поддерживает американское видение России?» – задается вопросом Соловьев.
Ранее сервис микроблогов Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения США с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла.
7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Также мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, Apple удалила Parler из магазина мобильных приложений AppStore.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Участнику штурма Капитолия в меховой шапке с рогами предъявлены обвинения
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Житель американского штата Аризона Джейкоб Энтони Чансли, который, предположительно, был запечатлен в ходе беспорядков в Конгрессе 6 января в медвежьей шапке с рогами и копьем, задержан. Ему предъявлены обвинения.
Как сообщили в министерстве юстиции США, Чансли предстал перед судом столичного округа Колумбия. «Предполагается, что Чансли опознан как мужчина, запечатленный на кадрах СМИ в Конгрессе с рогами, в медвежьей шапке, с разрисованным в красно-бело-синий цвет лицом и с голым торсом. Данный человек нес копье с американским флагом», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Чансли оказался одним из самых заметных участников беспорядков в здании Капитолия. Так, ранее на него обратил внимание глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне
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Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность на инаугурации Джо Байдена, сообщил Белый дом.
Как заявили в американской администрации, Трамп «сообщил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена вдобавок к усилиям округа из-за экстренных обстоятельств, связанных с 59-й президентской инаугурацией.
И.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф сообщил, что его ведомство начнет вводить связанные с инаугурацией меры безопасности с 13 января вместо 19 января «в свете событий последней недели», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Глава Нацгвардии США Дэниел Хокансон сообщил, что Пентагон разрешил задействовать до 15 тыс. бойцов Нацгвардии во время инаугурации. Сейчас в Вашингтоне мобилизованы 6,2 тыс. бойцов.
Национальная парковая служба США закрыла на две недели монумент Вашингтону – гранитную стелу неподалеку от Белого дома – в центре столицы из-за опасности беспорядков. Ограничения будут действовать с 11 по 24 января.
Как сообщают СМИ со ссылкой на внутренние данные ФБР, беспорядки в преддверии инаугурации готовятся по всей стране. В СМИ попал внутренний документ ведомства, в котором говорится, что митинги с участием многочисленных вооруженных протестующих ожидаются во всех 50 штатах и в Вашингтоне. Митинги могут начаться в конце этой недели и продолжаться до 20 января. В пресс-службе ФБР заявили, что бюро собирает информацию о возможных угрозах, уделяя «основное внимание не мирным демонстрантам, а тем, кто угрожает их безопасности», передает ТАСС со ссылкой на ABC.
Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
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Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что у Москвы есть компромат на главу американского государства Дональда Трампа.
«Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа – личное, политическое, финансовое», – сказала она, добавив, что «другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой (hand maiden) Путина, нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
По ее мнению, Трамп «виновен в подстрекательстве к мятежу» и «должен заплатить за это». Пелоси рассказала, что хотела обсудить данный вопрос с вице-президентом Майклом Пенсом. Однако когда она и лидер демократов в Сенате Чак Шумер позвонили Пенсу, их «продержали на линии 20 минут», а вице-президент «так и не подошел к телефону». Пелоси заявила, что в тот момент была дома и успела «запустить посудомоечную машину, отнести одежду в стирку», передает ТАСС.
Пелоси также заявила, что Трамп «может помиловать себя за федеральные преступления, он не может помиловать себя за преступления по законодательству штатов», поэтому «против него идет расследование в штате Нью-Йорк».
В понедельник Палата представителей США призовет Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции США и отстранить главу американского государства Дональда Трампа от власти. Телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке, но Bloomberg опровергло эту информацию.
Эксперт назвал главный вопрос противостояния политических сил в США
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«Трамп может принять импульсивное решение и уйти из большой политики, хлопнув дверью. И все же у него остаются возможности взять реванш и стать главным критиком администрации нового президента», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя ожидаемое в понедельник первое появление действующего президента США Дональда Трампа на публике после штурма Капитолия 6 января.
«После событий 6 января борьба перемещается из силового поля в правовое, и все дальнейшие действия противников Трампа будут предопределяться желанием провести процедуру импичмента президента до окончания его срока. В условиях, когда обе палаты Конгресса находятся под контролем демократов, такие намерения приобретают особенный вес», – сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его мнению, импичмент может стать не просто поражением Трампа, а его полным уничтожением как политика. «Демократы стремятся лишить его перспектив не только на переизбрание в 2024 году, но и на серьезное влияние внутри Республиканской партии. Однако вряд ли им удастся это сделать за оставшиеся 10 дней президентства Трампа. Наверняка он попытается апеллировать к своим сторонникам в Конгрессе. Они, в свою очередь, смогут если не заблокировать, то хотя бы затянуть этот процесс и снять его с повестки дня», – считает собеседник.
При этом Кортунов уверен, что новых попыток захвата административных зданий сторонниками Трампа, а также призывов к насилию от уходящего президента ждать не стоит. «Трамп и раньше высказывался против таких действий, призывая демонстрантов разъехаться по домам. В случае очередного применения силы он будет рассматриваться как мятежник, и тогда уголовное преследование станет неизбежным. Но это вовсе не значит, что его наиболее радикальные сторонники не выйдут на акции гражданского неповиновения самостоятельно, ведь обстановка накалена до предела», – предположил он.
Однако политолог считает, что главным вопросом сегодняшнего противостояния является то, останется ли Трамп в американской политике после 20 января или окончательно уйдет из нее. «Он может, хлопнув дверью, уйти из большой политики и отказаться от какой-либо роли в Республиканской партии, в которой уже наметился раскол по отношению к Трампу. С другой стороны, у Трампа все еще остается возможность стать главным оппонентом администрации Байдена, и если не баллотироваться в президенты в 2024 году, то просто стать главным лидером республиканцев. Более того, уходя, Трамп может принять некоторые юридические меры по своей защите, например, законным образом оградить себя от возможных последующих преследований», – заключил Кортунов.
Ранее представитель американской администрации анонсировал первое появление действующего президента США Дональда Трампа на публике после штурма Капитолия 6 января. Ожидается, что Трамп возобновит свои обязанности, в том числе дипломатические контакты и визиты. Президент намерен отправиться на границу с Мексикой, передает телеканал CBS.
Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Несмотря на то, что Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.
Клинтон позлорадствовала над блокировкой Трампа в Twitter
Соперница Дональда Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон отреагировала на блокировку аккаунта действующего президента США в Twitter.
Клинтон репостнула свой же твит четырехлетней давности, адресованный бывшему оппоненту в президентской гонке, с призывом удалить аккаунт в соцсети. Ретвит она сопроводила «галочкой».
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Твит, в котором Клинтон призвала Трампа удалить учетную запись в Twitter, стал самой популярной записью кандидата от демократов во время президентской гонки 2016 года. Тем временем публикация с «галочкой» уже набрала свыше 750 тыс. отметок «Нравится».
Напомним, администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа.
Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что ситуация с блокировкой аккаунта Трампа в Twitter порождает серьезную правовую коллизию. Президент российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в свою очередь отметил, что, заблокировав Трампа, Twitter показал Соединенным Штатам и миру в целом, «кто в доме хозяин». По его словам, после этого вопросов насчет американской демократии «больше нет и быть не может».
В США увидели признаки «предгитлеровской эпохи»
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Ситуация в Вашингтоне может оказаться предвестником «более темных» событий, пишет американское издание The National Interest. По мнению автора публикации Джейкоба Хэйлбрунна, обстановка в США схожа с Веймарской республикой (наименование Германии в 1919-1933 годах).
«Серьезный вопрос, который стоит перед Америкой, – это вопрос, направится ли страна по тому же пути, что и веймарская Германия?» – говорится в статье, текст которой приводит «ИноСМИ».
Хэйлбрунн цитирует книгу «Американская цель» Аарона Сибариума, по мнению которого в США есть явные совпадения с этой «предгитлеровской» эпохой. «Например, треть всех демократов и республиканцев теперь уверены, что политическое насилие может быть оправдано. То есть доля людей, которые уверены, что можно применять силу для защиты «правильных» политических мнений, доля таких людей выросла в четыре раза по сравнению с 2017-м годом. Эта печальная статистика отражает скорость и пугающую симметрию поляризации нашего общества. Мы видим крушение тех норм, которые были призваны помочь людям с полярными взглядами ужиться друг с другом. Есть возможность того, что поляризация станет намного хуже», – говорится в статье.
«Как выяснили на собственном опыте еще немецкие социал-демократы в Веймарской республике, когда на политическое насилие отвечаешь насилием, вызвавшие первоначальную жестокость причины никуда не уходят. Напротив, ответное насилие углубляет первоначальную обиду, а это плодит все новую и новую жестокость», – рассуждает автор.
«США будут напоминать Римскую Республику времен упадка, в которой и Цицерон, и Клавдий содержали враждующие бандитские группировки, нападавшие друг на друга прямо на улице. Потом веймарская Германия все это повторила от начала до конца», – говорится в статье.
По мнению автора публикации, в сложившейся ситуации США ждет один из двух сценариев развития: либо штурм Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа станет последним эпизодом «в этой драме ненависти», либо политическое насилие станет нормой, и страна пойдет по пути Веймарской республики, итогом событий внутри которой, как подчеркивается, стала делегитимизация режима.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
В соцсетях начался флешмоб подключений к Рarler
Российские интернет-пользователи обмениваются приглашениями подключиться к соцсети Parler в знак протеста против блокировки мобильного приложения американской корпорацией Google.
Консервативно настроенные американцы (недовольные информационной политикой компаний Facebook и Twitter – прим. ВЗГЛЯД) смогли высказаться в менее раскрученной, но весьма популярной платформе Parler, насчитывающей 10 млн пользователей, сообщает сетевое издание «Смотрим».
Однако уже 9 ноября американская корпорация Google заблокировала в своем онлайн-магазине мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».
«Силиконовая долина пытается убить это приложение. Google удалил Parler безо всяких предупреждений из своего магазина приложений. Apple и Amazon пригрозили удалить Parler. В Интернете куча радикальных платформ, почему удалили только Parler?» – задался вопросом Такер Карлсон, ведущий телеканала Fox News.
«Потому что у нас репутация консервативной платформы – на самом деле мы беспартийны, так и есть. Во-вторых, мы соревнуемся с другими платформами, которые решили, что хотят наблюдать за своими пользователями 24 часа в сутки без особого подозрения [с их стороны]», – ответила Эми Пейкофф, директор по политике Parler.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре минувшего года и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
Так, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 ноября администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
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