Эксперт спрогнозировал рост пользователей Telegram за счет сторонников Трампа

Мессенджер Telegram может обрести новых пользователей в лице только сторонников президента США Дональда Трампа, которые последуют вслед за своим лидером, заявил заместитель гендиректора консалтингового digital-агентства CrosDigital Александр Смирнов.

«Что касается людей и их взглядов на безопасность – о переходе в Telegram, на первой волне, скорее всего, задумаются только сторонники Трампа, которые захотят последовать вслед за своим лидером. Их не будут беспокоить связи мессенджера с Россией. С другой стороны, будет любопытно понаблюдать за статистикой активности в других социальных сетях – будет ли просадка по активным пользователям и удалённым аккаунтам. Ведь идейных людей среди республиканцев достаточно много», – цитирует РИА «Новости» Смирнова.

По мнению эксперта, успех мессенджера во многом связан с публичной деятельностью Павла Дурова. «Буквально на следующий день, после того как с облачных серверов Amazon была удалена социальная сеть Parler (куда собирались переместиться последователи Трампа), Дуров выступил с заявлением, что Telegram, в отличие от многих других сервисов, не пользуется облачными хранилищами третьих сторон и существует независимо, что даёт ему определённые степени свободы при таких политизированных действиях», – указал он.

Смирнов также отметил, что до недавних пор в США мессенджер не пользовался большой популярностью. «Интересно будет посмотреть за динамикой его работы в новой цифровой среде, особенно, когда государство примет решение его заблокировать», – резюмировал Смирнов.

Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По ее данным, это произошло в воскресенье после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента.

При этом первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что мессенджер Telegram может столкнуться с проблемами из-за резкого роста популярности: западные IT-компании могут удалить его из своих магазинов приложений, а ФБР ввести санкции против основателя Павла Дурова.

Напомним, Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram. аналогичный запрет для республиканца ввел Twitter. Аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Подобное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это республиканец обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.

Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.