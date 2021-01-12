Прокуратура оценила необходимость обжалования приговора историку Соколову

Сторона обвинения согласна с приговором петербургского суда историку Олегу Соколову, признанного виновным в убийстве и незаконном хранении оружия, и не намерена его обжаловать, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

«С приговором мы согласны, не намерены его обжаловать», – сказала ТАСС представитель ведомства.

Ранее во вторник адвокат Соколова Сергей Лукьянов сообщил, что подал жалобу на приговор историку, попросив вышестоящий суд смягчить его. На суде Лукьянов просил, чтобы 64-летнему Соколову назначили не более восьми лет лишения свободы. Сторона обвинения на прениях сторон просила суд приговорить Соколова к 15 годам лишения свободы.

25 декабря Октябрьский районный суд Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство аспирантки СпбГУ Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия.

Напомним, в ноябре прошлого года Соколов в ходе домашней ссоры застрелил Ещенко. Спустя два дня он решил избавиться от тела – расчленил его и часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в Мойку. Увидев, что пакеты с останками Ещенко не тонут, пьяный Соколов бросился в реку. Оттуда его достали полицейские – они же и обнаружили части тела аспирантки.