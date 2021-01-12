Прокуратура оценила необходимость обжалования приговора историку Соколову

Взгляд
12 января, вторник  |  Последнее обновление — 15:29  |  vz.ru
Разделы

2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
Перейти в раздел…

Армению и Азербайджан помирит дорога в Россию

Лидеры России, Армении и Азербайджана встретились в трехстороннем формате kremlin.ru
В понедельник в Москве состоялись переговоры между российским лидером Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны должны были уточнить пункты соглашения о прекращении огня от 9 ноября, завершившего вторую карабахскую войну, а также решить, как дальше будет жить Южный Кавказ. Кое-что сделать действительно удалось. Подробности...
Перейти в раздел…

Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
Перейти в раздел…

Целый класс боевых кораблей США превратился в металлолом

На фото: два корабля одного класса LCS – USS Independence и USS Freedom Lt. Jan Shultis/navy.mil
Крупный скандал разворачивается в военно-морском сообществе США. Выяснилось, что целый класс кораблей, на которые Америка еще пару десятилетий назад возлагала большие надежды, оказался полностью небоеспособен. В чем именно заключаются проблемы с этими кораблями, почему они обнаружились только сейчас и какое отношение к происходящему имеет гигантская коррупция в США? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
Перейти в раздел…

Шесть причин, по которым я не поверил Кураеву

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Лишение сана бывшего диакона Русской православной церкви Андрея Кураева вызывало различные реакции. Одни полагают это решение назревшим и перезревшим, а самого фигуранта озлобленным сплетником. Другие считают его смелым борцом с развращенными и лицемерными иерархами. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Что будет с Донбассом в 2021 году

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Украинские «ястребы» и националисты, воодушевленные переменами в Белом доме, постараются реализовать силовой сценарий в Донбассе. Россия всеми путями будет объяснять: силового решения конфликтов не существует. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Американская цензура дает российским соцсетям новые возможности

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Отправив Трампа в цифровой концлагерь, владельцы западных соцсетей сделали большой подарок. И не столько американскому истеблишменту, сколько Российской Федерации. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
Перейти в раздел…

США превращаются в диктатуру

Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
Подробности...

Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
Подробности...

Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
Подробности...
Перейти в раздел…
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
Подробности...
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Довольны ли вы тем, что вам подарили на Новый год?
  • Да

  • Нет

  • Мне ничего не подарили
Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
  • Лучше

  • Хуже

  • Таким же
В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Капитализация Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд долларов после блокировки Трампа
    Pfizer назвала условие поставки вакцины от COVID-19 в Россию Судья возмутился поведением участников процесса по делу Голунова Молдавия и Украина договорились о стратегическом партнерстве Мальта раскрыла имена владельцев «золотых паспортов» из России
    Командир воинской части в Подмосковье умер из-за тяжелых ранений Тихановская призвала Литву переименовать Белоруссию В Британии предложили ввести санкции против «Северного потока – 2» «Сбер» похвастался умением определять COVID-19 за минуту
    Военные эксперты не заметили нарушений со стороны попавшей в смертельное ДТП на Новой Риге армейской колонны В истребителе F-35 насчитали почти тысячу дефектов Минск призвал Киев не политизировать поставки электроэнергии из Белоруссии Twitter удалил аккаунт просившей о помощи при пожаре жительницы Екатеринбурга

    Главная тема


    Целый класс боевых кораблей США превратился в металлолом

    ДТП на Новой Риге


    Автоюрист рассказал о наказании для вероятного виновника трагедии с военными автобусами

    серьезный раскол


    В России предсказали исчезновение Республиканской партии США

    российская вакцина


    В Совфеде главу МИД Украины назвали «предателем народа» из-за заявления о «Спутнике V»

    Видео

    цензура и демократия


    Twitter столкнул Навального с либералами

    иностранные соцсети


    Чем политическая цензура в США опасна для России

    рост тарифов


    Европейские принципы энергетики разоряют жителей Украины

    бывший посол в Москве


    Новый глава ЦРУ изменит взгляд Вашингтона на Россию

    «спонсор терроризма»


    Удар США по Кубе должен стать сигналом для России

    ужесточение законодательства


    Арсений Гончуков: Интернет-гиганты – новые враги государств

    новый формат


    Владимир Можегов: Игры в демократию кончились

    информационная ломка


    Геворг Мирзаян: Американская цензура дает российским соцсетям новые возможности

    на ваш взгляд


    Довольны ли вы тем, что вам подарили на Новый год?

    Прокуратура оценила необходимость обжалования приговора историку Соколову

    12 января 2021, 15:29

    Текст: Алина Назарова

    Сторона обвинения согласна с приговором петербургского суда историку Олегу Соколову, признанного виновным в убийстве и незаконном хранении оружия, и не намерена его обжаловать, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

    «С приговором мы согласны, не намерены его обжаловать», – сказала ТАСС представитель ведомства.

    Ранее во вторник адвокат Соколова Сергей Лукьянов сообщил, что подал жалобу на приговор историку, попросив вышестоящий суд смягчить его. На суде Лукьянов просил, чтобы 64-летнему Соколову назначили не более восьми лет лишения свободы. Сторона обвинения на прениях сторон просила суд приговорить Соколова к 15 годам лишения свободы.

    25 декабря Октябрьский районный суд Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство аспирантки СпбГУ Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия.

    Напомним, в ноябре прошлого года Соколов в ходе домашней ссоры застрелил Ещенко. Спустя два дня он решил избавиться от тела – расчленил его и часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в Мойку. Увидев, что пакеты с останками Ещенко не тонут, пьяный Соколов бросился в реку. Оттуда его достали полицейские – они же и обнаружили части тела аспирантки. 


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •