Илон Маск покинул первую строчку рейтинга богачей Forbes

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покинул первое место рейтинга богатейших людей планеты журнала Forbes, при этом сохранив лидерство в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемом агентством Bloomberg, следует из данных рейтингов.

По данным Forbes Real-Time, состояние Маска составляет 176,2 млрд долларов, снизившись за день на 13,5 миллиардов, что позволяет ему занять второе место в рейтинге. На первое место вернулся основатель Amazon Джефф Безос, чей капитал составляет 182,1 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Днем ранее основные американские фондовые индексы снизились, при этом акции Tesla подешевели сразу на 7,8%, до 811,19 доллара. А это основа благосостояния бизнесмена, и ралли стоимости бумаг компании продолжалось непрерывно с 23 декабря, начавшись с отметки в районе 640 долларов.

В то же время по версии BBI богатство Маска составляет 194 млрд долларов (снижение за день на 15,6 млрд), а состояние Безоса – 183 млрд (снижение на 3,65 млрд), бизнесмены заняли в рейтинге первое и второе места соответственно. Таким образом, Маск продолжает сохранять лидерство в списке богатейших людей планеты по версии агентства Блумберг.



На третьей строчке рейтинга Forbes находится президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (154,6 млрд долларов), четвертое место занял основатель Microsoft Билл Гейтс (121,4 млрд). Пятая строчка досталась основателю Facebook Марку Цукербергу с состоянием в 94 млрд долларов.

Напомним, 7 января Маск стал самым богатым человеком в мире, обойдя главу Amazon Джеффа Безоса.